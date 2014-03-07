Критерий Могла (Уточнение методики поиска надежного банка-4).

обратил внимание на интересный феномен.
Лидеры этого рейтинга как правило попадают в неприятные для их клиентов истории:
http://kuap.ru/banks/rankings/construct/perc2rec/net_assets/2014-02-01/2014-01-01/desc/0/
Данный рейтинг показывает какой процент активов банка составляют начисленные,
но не выплаченные проценты.
Я предлагаю ввести некоторые количественные рамки и провести анализ того насколько
часто они попадают в неприятные истории. Т.е. перевести субъективное восприятие в
объективную информацию.
Итак.
1. Предлагаю ограничится в рассмотрении банками из топ-400, которые при этом
не являются госбанками или Российскими дочками Иностранных банков.
Список госбанков приведен тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
Список Российскими дочек Иностранных банков приведен тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php
2. Предлагаю ввести границу в 5%.
Т.е. рассматривать только банки из пункта 1 у которых при этом значение из приведенного
рейтинга выше 5%. Таких банков очень мало.
Те банки что имеют значения выше 5% предлагаю называть банками нарушающими критерий Могла.
Итак перечислю все случаи нарушения критерия Могла.
С момента вступления Набиулиной в должность критерий Могла нарушали всего 6 банков:
По отчетности на 1 июля 2013 года(5 банков):
1. Инвестбанк 12.29%
2. Фиа Банк 6.18%
3. Мастер-Банк 5.30%
4. Вега Банк 5.03%
5. Международный акционерный банк 6.37%
По отчетности на 1 октября к ним добавился еще один - шестой банк:
6. Метробанк.
За рассматриваемый период 3 банка из этого очень короткого списка из 6 банков
уже доставили своим клиентам неприятности - это
Инвестбанк, Мастербанк и Фиа-Банк
(о том какие это были нериятности про каждый отдельный банк я писал ранее в блоге).
Т.е. получается, что нарушение критерия Могла ведет к вероятности в 50% того,
что банк в ближайшие 8 месяцев доставит своим клиентам неприятности.
Это достаточно существенная вероятность для большинства банковских клиентов
и вероятно ее не стоит игнорировать.
Соответственно предлагаю этот критерий добавить к ранее рассматриваемым критериям.
Т.е. наряду с проверкой Надежности банка смотреть выполняется ли
для него критерий Могла или нет.
На данный момент критерий Могла не выполняется для 4 банков, два из которых
и так отбраковываются по критерию Надежности.
Это:
1. Фиа Банк
2. Вега Банк
3. Международный акционерный банк
4. Метробанк.
Более того, если добавить критерий Могла, то получается что можно
смягчить критерий надежности.
Банки которые доставили проблемы своим клиентам за последние
8 месяцев(с надежностью менее 100%)
выглядят так:
1. СберКред: Банк терял ликвидность. Были зафиксированы сложности в работе банка.
В данны момент работает. Надежность на 1 ноября отрицательная(минус 101%).
2. Фининвест: За последний месяц появилось около 50 сообщений в народном рейтинге
с просьбой банку выполнять свои обязательства. Просьбы в народном рейтинге
в данный момент удовлетворяются, но это тоже проблемы, когда приходится
просить чтобы банк выполнил свои обязанности:
http://www.banki.ru/services/responses/list/?id=189002&f%5Bresponces%5D=1&f%5Brate%5D%5B%5D=&f%5Bsolved%5
3. Монолит: Лицензия отозвана.
Надежность 17.99%
4. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%
5. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
7. Смоленский(банковская группа Смоленский+присоединяемый Аскольд) : Лицензия отозвана.
Надежность группы 57.26%
8. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
9. БПФ : Лицензия отозвана.
Надежность 62.21%
10. Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
11. Эллипс Банк: Санирован
Надежность 70.22%
12. Инвестбанк: Лицензия отозвана
Надежность 72.87%
13. Мой Банк: Один из банков группы потерял лицензию, а другой санирован.
Надежность по группе(вместе с Мой банк. Ипотека) на 1 ноября 75.1%
14. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
15. Фиа-Банк: Фиксировались проблемы с ликвидностью, вкладчики не могли получить свои деньги.
Надежность 91.09%
Соответственно если отсеить из этого перечня банки для которых не выполнялся критерий Могла
(Фиа-Банк, МастерБанк и Инвестбанк), то получится что из оставшихся самую высокую надежность
перед началом проблем имел "Мой Банк" и его надежность составляла 75.1%
(в целом по группе, у головного банка было меньше).
Т.е. можно смягчить критерий Надежности с 92% до 76% вместе с добавлением в перечень банков
с низкой Надежностью так же и те для которых не выполняется критерий Могла.
Это приведет к тому что можно будет признать надежными больший процент банков,
при том же конечном результате. Те же 15 банков что доставили проблемы своим клиентам
за первые 8 месяцев работы Набиулиной из 18, что на которые указывала
первоначальная методика на них будет указывать и эта модернизированная,
но теперь список подозрительных (рискованных) банков более короткий.
На текущий момент в этот список входит всего 86
Т.е. можно утверждать что с каждым 84/15=5.73(шестым) банком,
что либо не проходил по критерию Могла либо имел Надежность менее 76%
из топ-400 произошел неприятный для его клиентов инцидент.
А вот среди банков из топ-400, что имели Надежность выше 76% и для которых
при этом выполнялся критерий Могла было зафиксированно всего 3 случая,
при том что их насчитывается 246, соответственно среди них неприятности
своим клиентам доставил каждый 246/3=82(каждый 82-ой банк),
соответственно можно утверждать что использование совместно Надежности
и критерия Могла позволяют сократить шанс оказаться в проблемном банке
в 82/5.7=14.3 раза. Кроме того критерий Могла еще и подстраховывает
"Надежность". Например в случае с Инвестбанком сработал сигналы о том
что он рискован и по методу Надежности и по критерию могла(сразу 2).
Это было четвертое уточнение. Далее последует продолжение.
И точность будет еще улучшена.
Комментарии 15
которые при этом не являются госбанками или Российскими дочками
иностранных банков у Надежность менее 76% выглядит так:
1. ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Надежность 75.70%
2. НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК (рег.№2932) Надежность 75.63%
3. БАЛТИКА (рег.№967) Надежность 74.33%
4. СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС (рег.№2768) Надежность 73.20%
5. СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Надежность 71.90%
6. НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Надежность 71.58%
7. ДИЛ-БАНК (рег.№3384) Надежность 71.29%
8. КС БАНК (рег.№1752) Надежность 71.24%
9. ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) 69.35%
10. ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) 67.92%
11. ПРОМЭНЕРГОБАНК (рег.№2728) 66.51%
12. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810) 66.45%
13. БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (рег.№436) 66.20%
14. НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) 66.14%
15. КРЕДИТ-МОСКВА (рег.№5) 66.08%
16. ЛОКО-БАНК (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 65.69%
17. СТАРБАНК (рег.№548)СТАРБАНК 65.58%
18. ВОЛГА-КРЕДИТ (рег.№1153)ВОЛГА-КРЕДИТ 64.60%
19. ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) 63.62%
20. РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ (рег.№2782) 63.30%
21. ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (рег.№1280) 61.85%
22. БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) 61.67%
23. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (рег.№2795) 61.37%
24. ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251) 61.29%
25. ГАЗБАНК (рег.№2316) 59.40%
26. КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 58.84%
27. ОПМ-БАНК (рег.№2734) 57.22%
28. АДМИРАЛТЕЙСКИЙ (рег.№3054) 56.52%
29. ЕВРОМЕТ (рег.№2902) 56.12%
30. НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) 56.09%
31. НБД-БАНК (рег.№1966)НБД-БАНК 55.72%
32. БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ (рег.№2472) 54.17%
33. РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№3205) 53.63%
34. АВАНГАРД (рег.№2879) 53.17%
35. БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176) 52.61%
36. СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2999) 52.27%
37. ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) 52.20%
38. СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) 51.10%
39. БФГ-КРЕДИТ (рег.№3068) 50.62%
40. БАШКОМСНАББАНК (рег.№1398) 50.22%
41. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№2626) 49.48%
42. ФИА-БАНК (рег.№2542)ФИА-БАНК 48.89%
43. РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) 47.35%
44. МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (рег.№1751) 46.77%
45. БАНК ФИНИНВЕСТ (рег.№671) 45.39%
46. ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) 43.24%
47. СОЛИД БАНК (рег.№1329) 42.77%
48. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) 42.46%
49. ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) 41.10%
50. УРАЛСИБ (рег.№2275) 39.80%
51. РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) 39.37%
52. КЛИЕНТСКИЙ (рег.№2324) 39.16%
53. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) 38.28%
54. ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) 36.91%
55. ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763) 35.66%
56. АНКОР БАНК (рег.№889) 31.76% График
57. ЦЕНТРКОМБАНК (рег.№2983) 30.55%
58. ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) 26.04%
59. ИНТЕХБАНК (рег.№2705) 24.43%
60. АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) 24.05%
61. ТАВРИЧЕСКИЙ (рег.№2304) 21.54%
62. ФДБ (рег.№3071)ФДБ 19.62%
63. ОГНИ МОСКВЫ (рег.№2328) 17.88%
64. ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110) 16.39%
65. АВТОВАЗБАНК (рег.№23) 15.84%
66. СПУРТ (рег.№2207)СПУРТ 14.02%
67. МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№912) 13.61%
68. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ (рег.№3077) 11.11%
69. ЗЕРНОБАНК (рег.№2337)ЗЕРНОБАНК 10.41% График
70. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (рег.№1987) 8.46%
71. РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (рег.№324) 6.45%
72. ИНТРАСТБАНК (рег.№3144) 6.23%
73. БАНК БФТ (рег.№2273)БАНК БФТ 5.81%
74. АЛЕФ-БАНК (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 4.20%
75. УНИФИН (рег.№2654)УНИФИН -7.77%
76. СОФРИНО (рег.№2972)СОФРИНО -9.54%
77. СЛАВИЯ (рег.№2664)СЛАВИЯ -14.97%
78. ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК (рег.№3291) -69.61%
79. ПОЙДЁМ! (рег.№2534) -98.44%
80. ДЕНИЗБАНК МОСКВА (рег.№3330) -136.74%
81. ЕВРОПЛАН (рег.№3052)ЕВРОПЛАН -141.10%
82. БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА (рег.№2581) -150.08%
83. ТРОЙКА-Д БАНК (рег.№3431) -262.92%
84. НФК (рег.№3437) -317.20%
том что банк не самостоятелен. А средства получает от другого банка,
т.е. для того чтобы банку стать банкротом достаточно желания другого
банка забрать свои деньги обратно.
По поводу Сберкреда.
Там в до недавнего времени были следующие акционеры:
1. Иван Канюка.
2. Виктор Поляков.
3. Сергей Соколов.
4. Марк Чернобельский.
Эти же люди были и акционерами банка Кедр.
В банке Кедр были(есть) так же следующие директора(акционеры и прочие управленцы):
5.Алексей Алякин(бывший владелец банка Пушкино(данный банк потерял лицензию,
в банке обнаружена дыра в капитале, но никто не назван вором))
6. Кирил Никулин(был акционером банка Кедр и топ менеджером из банка Пушкино)
7. Александр Хандруев(этот человек управлял "Мой Банком" перед потерей лицензии)
Так же в Сберкреде есть акционер Надежда Карпенкова,
а в банке Западный Николай Карпенков,
можно так же проследить взаимосвязь данного банка(Инвестбанка)
с Инвестбанком - например проблемы с выдачей средств у Сберкреда
фиксировались после потери лицензии у Инвестбанка(там рекордная дыра
в капитале зафиксирована), т.е. можно найти некоторую связь с Антоновыми.
Список банков можно в принципе еще некоторое время продолжать
таким образом.
Я бы точно не советовал доверять свои деньги тем под чьим чутким
руководством были потеряны как минимум 3 банковские лицензии,
а клиенты остались с нечем.
Надеюсь в этот раз меня не забанят снова. В прошлый раз пост
с перечислением этих и некоторых других банков был удален,
а я отправлен в недельный бан. Но в этот раз я назвал фамилии,
а в прошлый раз просто перечислил банки сославшись на предыдущие посты.
Вообще даже если не вникать в фамилии и кто управляет банком
уже и так понятно. Есть статистика из которой однозначно следует
что историческая вероятность того что если банк соответствует
перечисленными выше условиям то вероятность того что в ближайшие
8 месяцев он доставит проблемы своим клиентам 1 к 6.
На мой взгляд цифра высокая и однозначно говорит какие риски
на себя берут клиенты данных банков. Дальше уже зависит
от Вас. Приемлем для Вас такой риск или нет.
выглядит так:
1. Фиа Банк
2. Вега Банк
3. Международный акционерный банк
4. Метробанк.
и в 1-ый список под номерами 42 и 70. Соответственно критерий Могла добавляет
к первому списку только 2 банка(Вега Банк и Метробанк).
Т.е. всего банков из 1+2 ого списков получается 86.
Список брал с этого сайта: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
При этом в настройках выбрал фильтр(банки) в диапазоне с 1 до 400.
Из данного списка мной были исключены госбанки и Российские дочки Иностранных
Банков, полные списки которых были ранее перечислены
тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php (госбанки)
и тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php (Российские дочки Иностранных Банков)
Однако дальше жестче: "перечислю все случаи нарушения критерия Могла"
В чем реальная угроза нарушения этого показателя? Чем грозит для КО?
Неудивительно что Гугл "критерий Могла" не находит
Любая модель(теория) имеет свою область применен.
Например странно было бы применять Ньютоновскую механику для Микромира.
У меня так же заданы рамки - область применения.
Ну не правильно это маленькие банки смешивать с большими.
Так же не правильно смешивать госбанки с обычными, а так же если и считать
Российские дочки иностранных банков то как минимум надо считать их по группе,
что является весьма сложной задачей как минимум по причине не совпадения стандарта
РСБУ со стандартами в остальных странах. Соответстсенно я эти группы и исключил.
2. Среди описанной группы банков частота наступлений событий около m=0.05
Имеется 6 попыток 3 из которых удачны.
Соответственно вероятность этого события рассчитать совершенно не сложно
P=C(3, 6)*m^3*(1-m)^3=20*0.000125*0.857=0.002 или около 0.2%
Соответственно на данный момент ошибка второго рода равна 0.2%
(это вероятность того что критерий Могла того что не работает,
а совпадения случайны). Вероятность текущая, система не стационарна,
внешние условия будут меняться и вероятность соответственно может
поменяется в будущем.
3. То что Вы не нашли в интернете критерий Могла - не случайно.
Если бы прочитали текст внимательно то нашли бы там следующие слова:
Предлагаю ввести границу в 5%.
Т.е. рассматривать только банки из пункта 1 у которых при этом значение из приведенного
рейтинга выше 5%. Таких банков очень мало.
Те банки что имеют значения выше 5% предлагаю называть банками нарушающими критерий Могла.
Я его непосредственно и ввел в данном тексте.
А назвал в честь человека, который на страницах этого блога обратил
внимание на данный феномен уже несколько месяцев назад.
Соответственно ссылка на то что его нет в гугле несостоятельна.
Естественно нет. Ему(критерию Могла) от роду всего 2 дня.
клиентам неприятности: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6329553
Надежность этого банка на 1 февраля составлял 76.37% (на 0.37% выше 76%,
в пределах которой я проводил свои расчеты приведенные выше).
Надежность данного банка на 1 февраля составляла 47.35%, т.е. она была менее 76%.
Об этом банке я так же отдельно писал некоторое время назад тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4782.php
доставили своим клиентам проблемы за последние 8 месяцев.
16 из которых определили уточненная методика поиска надежности и 4 пропустила.
Помню, что его надежность была 37%. Что Вы можете сказать о нём сегодня?
Какая надежность выдается по первоначально предложенной методике, такую я и брал.
Никаких поправок на срочность и подозрительность МБК я не делал.
Не делал это специально, для того чтобы можно было получить цифру.
Я ее и получил. Если бы я отдельно начал учитывать некоторые исключительные случаи
то расчет сильно бы усложнился и я бы дал возможность накинутся на меня представителям
будущих банкротов. Сам список я составил для того чтобы исключить необоснованные обвинения
в мой адрес. Например такие которые прозвучали со стороны потерявшего сегодня лицензию РЗБ.
Этот представитель плохого банка. Жалко нельзя человека назвать тем кем он является.
Тогда переврал цифры, которые следуют из моей методике, а мой ответ удалили и отправили
меня в недельный бан. Сейчас методика открыта - она всем известна.
Каждый ее может независимо проверить. Список банков тоже выдан, который получается по этой методике.
Соответственно сказать что любой банк по моей методике не надежный - нельзя.
Заодно я ее уточнил и теперь точность выросла в 2 раза по сравнению с той что была.
По поводу ПРБ.
Там проблема в том что банк выдал долгосрочный МБК каким-то иностранным банкам.
Деньги эти он получить в случае необходимости назад не сможет, но предложенный мной
алгоритм к сожалению не учитывает эту тонкость. Поэтому формально банк и не входит
в группу не надежных.
1. Фиа Банк
2. Вега Банк
3. Международный акционерный банк
4. Метробанк.
5. Московский Индустриальный Банк.
Последний добавился только что.