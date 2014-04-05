Начну как всегда с описанной ранее методики
оценки рискованности данного банка.
A. Ранее предложенная методика имеет область применения.
1. Она применима для достаточно крупных банков - тех что входят в топ-400 по активам.
Данный банк занимает 244 место по активам т.е. входит в топ-400
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=188120&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01
2. Для банков что не являются госбанками.
Банк не является госбанком. Список госбанков можно посмотреть тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
3. Для банков что не являются Российскими дочками Иностранных банков.
Банк не является дочкой Иностранного Банка, а их список можно
увидеть по этой ссылке: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php
Соответственно к данному банку методика применима и можно его проанализировать.
Еще раз подчеркну. Методика применима именно для тех банков для которых выполняются
описанные 3 пункта. Для банков за пределами топ-400, госбанков, а так же Российских
дочек иностранных банков данная методика не применима.
Соответственно не следует ожидать от нее тех же результатов, если Вы
применяете ее для банков вне описанной области.
Б. Анализ положения банка.
Сама методика состоит из 5 пунктов. 4 обязательных и последний подстраховывающий
без которого результаты все равно приемлемые. Применение этой методики
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке(имеется ввиду
историческая вероятность с момента прихода Набиулиной в ЦБ).
1. Проверить критерий Надежность.
Его значение можно посмотреть по этой ссылке:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Критическим значением является 76%.
Менее 76% банки признаются не надежными.
У данного банка надежность менее критической и составляет 67.05,
соответственно уже на этом первом этапе согласно методики банк
признается не надежным.
2. 3. 4. Второй и третий и четвертый пункты для данного банка выполняются
(если кому-то интересно можно прочитать о них на примере Транснационального банка).
http://www.banki.ru/blog/super2/4951.php
Среди банков у которых не выполнялось хотя бы одно из перечисленных
выше условий каждый пятый за последние 9 месяцев успел
доставить своим клиентам нехорошие впечатления, как правило потерей лицензии.
У данного банка не выполняется первое условие(Надежность менее 76%).
5. Этот пункт постраховывающий. Он заключается в проверке Н1.
Если значение меньше 11.4%, то банк так же признается не надежным.
Этот пункт не обязательный, так как выполнение первых 4 уже
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке,
но он желательный.
У данного банка Н1=10.02%. Меньше нет ни у кого. Банк рекордсмен.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
Когда Н1 опускается ниже 10% у банков гарантированно начинаются
сложности во взимоотношениях с ЦБ. Он подобные банки сразу начинает
ограничивать в приеме вкладов от населения и т.д. Что практически
всегда ведет к неприятным для клиентов банка последствиям.
А теперь предлагаю немного углубится в отчетность данного банка:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=188120&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01
Как видно из представленной ссылки из 11.9 млрд рублей активов
данного банка 10 млрд руб - это кредиты юрлицам.
Более того эти кредиты почему-то не имеют практически никакой просрочки.
Просрочка по ним всего 19 млн рублей или 0.2%.
На подобные чудеса мало какой банк способен.
Наверно надо попросить ЦБ чтобы он назначил тех кто выдает
кредиты в данном банке в академию читать лекции.
Ничем кроме как гениальности такое объяснить нельзя.
У прочих банков, что имели подобную низкую просрочку
после отзывов лицензии выяснялось, что они выводили средства
по через фиктивные кредиты. Но если не думать о плохом
в отношении акционеров и руководства данного банка
то надо признать что мы имеем дело с банковским чудом.
Так же вызывает восхищение когда смотришь как смело
они всю свободную ликвидность вкладывают в эти самые кредиты.
За февраль ликвидность была смело сокращена на 275 млн рублей,
до отметки около 900 млн рублей, причем надо понимать что
оперативно продать никакие активы нельзя, просто потому что их
и нет ликвидных никаких, акромя последних 900 млн рублей.
И это все происходит на фоне небольшого
оттока средств физлиц и юрлиц из банка, средств последних в принципе
уже почти и не осталось в банке.
Это какой же силой воли надо обладать чтобы при оттоке средств
клиентов не очень большие остатки ликвидности вкладывать в увеличение
кредитного портфеля. Про прочие банки в такой ситуации говорят,
что они выводят остатки перед известными событиями,
но это ведь чудо банк.
Так же не меньше восхощения вызывает то что банк сумел так близко
подойти к опасной для прочих банков черте в Н1=10%. У него всего Н1=10.02%.
Можно сказать, что выжимают из банка все по максимуму.
Все в дело. Ни одной копейки не простаивает. Все деньги работают.
Особенно интересно это смотрится на фоне того что у банка нет
нет облигаций - инструмента которым можно оперативно исправить Н1.
В этой связи вопрос к ЦБ. А может стоит провести курс лекций
по мотивам такой замечательной работы банка?
Вот уж есть чему поучиться. Большинство прочих банков
остарожничают, а этот так смело подошел к пределу.
Более того лидер среди всего банковского сектора в этом вопросе.
Как же наш ВВП то вырастит, если все банки последуют
этому чудо примеру.
Комментарии 71
Поэтому Александр "деликатно похвалил" банк! )))
И намекнул, что в данный банк с "такими замечательными показателями", свои деньги он уж точно не разместит )))
Ребята может пора как то объединяться, чтоб защищать свои интересы. Александр может организацией объединение вам заинтересоваться, я готова стать его членом
низких значений не опускалась.
до отметки около 900 млн рублей, причем надо понимать что
Или я чего не понимаю, но разве 275 млрд руб. реальная цифра.
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Когда стоит начать опасаться держать деньги в банках в принципе?
По поводу всей банковской системы. Думаю с самой системой ничего не случится, случится
с клиентами этой самой системы. Им просто конвертируют валюту в рубли и введут
какие-нибудь ограничения на снятие(использование) средств на счетах в банках.
На этот счет надо в первую очередь следить за резервами ЦБ(они кстати начали
фальсифицироваться недавно). Как только резервы подойдут к критической отметке,
так и возникнут проблемы у клиентов банковской системы. По моим оценкам
резерв прочности составляет еще порядка 100 млрд долларов(это то что ЦБ
может потратить на цели поддержания курса национальной валюты(рубля)).
Тем кто держит в валюте либо конвертируют либо разрешат снимать только в рублях
по нарисованному для этого специальному курсу, а тем кто держит в рублях введут
какие-нибудь ограничения по максимальному дневному или месячному снятию.
вот и далее сообщения Гектора
Потребление электроэнергии например в прошлом году сократилось(символически),
а в этом году падение уже не символическое. Грузоперевозки падают(тоже симптом).
Просрочка растет. И главное дальше будет нарастать с ускорением.
Проблемы у банковской системы будут серьезные. И главное решить их можно
либо обесценив рубль, либо заморозив(или отобрав) текущие сбережения граждан.
Скорее всего будет и то и другое.
Интересно в других странах этот метод приносил когда-то позитивные результаты?
Может нашим властям пойти по другому пути - развивать производство, сельское хозяйство. Ведь деньги, аккумулированные в банковском секторе могут идти на инвестиции.. Или я что-то упустил и сейчас инвестировать в экономику уже не модно?
Например у нас есть множество предприятий что в данный момент убыточны и кроме того
имеют огромные долги перед банками. К примеру Мечел - олигарха Зюзина или
Русал - олигархов Дерипаски, Прохорова, Вексельберга. В данный момент эти предприятия
столкнулись с плохой конъюнктурой на свои товары(черная металлургия, уголь, алюминий).
Издержки на производство их товаров не покрывают даже процентов по кредитам
перед банками. Выручка у них валютная, издержки в России - рублевые.
Соответственно если девальвировать рубль то и девальвируются издержки.
Например на зарплату персоналу, на энергию, на транспорт.
И как следствие компании станут прибыльными и смогут платить по кредитам,
платить налоги и главное платить дивиденды олигархам.
Для населения это конечно очень плохо. Но зато отдельные представители
бизнеса свои ошибки в бизнесе исправят за счет населения и им будет хорошо.
Так же если посмотрите отчеты ЦБ о внешнем долге: http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_new.htm&pid=svs&sid=itm_34989
То увидите как быстро он у нас нарастал. Порядка +100 млрд долларов в год,
при том что резервы сокращались.
Соответственно обесценив доходы населения можно остановить рост внешнего долга,
население просто будет покупать меньше иномарок, запчастей к ним, лекарств,
одежды, иностранной еды, меньше ездить на отдых за границу.
Можно конечно и по другому решать эту проблему. Например закрыть банки
Хандруевых, Алякиных и прочих замечательных людей что собирают деньги
с населения и выводят заграницу, но почему-то такой способ решения проблем
неприемлем для власти. Банки закрывают только тогда когда из них
все уже выведено и ни днем раньше. О чем красноречиво говорит отсутствие
каких либо перспектив получить хоть часть своих средств тем кто в 3-ей очереди
кредиторов.
Главное ловить время, когда все начнется. И может быть, под чистую то и не будут шерстить? Самому все же не верится в такое развитие.
Более того сокращение доходов населения заставит его проедать свои сбережения,
а это вызовет еще больший отток средств из банков. Из банков будут уходить средства
не потому что страшно их там держать, а потому что населению кушать что-то надо.