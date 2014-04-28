В данном отдельном случае предлагаю изменить устоявшийся порядок.
Перед тем как проверить банк по методике на рискованность, или в данном случае вернее
сказать вместо того, давайте заглянем в отчетность.
Начать предлагаю с упрощенной: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189954&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01
Как видно из этой отчетности банк выдал кредиты исключительно юрлицам(8.6 млрд руб)
и по ним отсутствует практически какая либо просрочка(указано только 634 тысячи).
Не знаю какое количество банк выдал различных кредитов и какого размера каждый из них,
но могу выдвинуть следующее предположение. Допустим различным юрлицам банк
выдал 1000 кредитов(считаются те что выше 634 тысяч), а каждый кредит составил
в среднем 8.6 млн рублей. Средняя по банковскому сектору просрочка в апреле
составила 4%, предположу что все банки честные. Тогда вероятность того что
один отдельно взятый кредит не выйдет на просрочку составляет 96%
(математически это выражается p=0.96).
Тогда вероятность что из 1000 кредитов все окажутся хорошими составляет
P=(0.96)^1000=1.8*10^(-18) или 0.000000000000018%.
Не то что бы это было теоретически не вероятно, но практически это
выглядит так как будто на пляже длиной в 1 тысячу километров затерялась
заветная песчинка и Вы только попав на него(пляж) сразу же
с первой попытки подняли именно ее.
Тут разумеется нужно отдельно оговорить, что введено очень серьезное
предположение о том что банк раздал 1000 кредитов различным юрлицам.
Кредитов может быть и меньше например 500 - в этом случае надо возвести
0.96 в 500-тую степень, а может и больше - соответственно в другую степень.
Это всего лишь иллюстрация.
Кто-то наверно скажет что нет никакого чуда в данном случае,
а все кредиты выданы(можно конечно было бы и прямее выразиться) своим карманным юрлицам -
которые по этой причине и не выходят на просрочку,
но я воздержусь от оценки того что более реально в данной ситуации.
Думаю читатели блога могут сами решить для себя.
Далее предлагаю обратиться к более подробной отчетности:
http://kuap.ru/banks/3115/balances/
Тут я бы обратил внимание на строчку под названием облигации,
если нажмете + в этой строке, то увидите что банк на сумму
1.517 млрд рублей передал их в РЕПО.
Это как правило очень хороший признак.
Значит облигации более менее качественные,
если ЦБ признал их годными для РЕПО, предлагаю
посмотреть насколько они качественные,
для этого надо посмотреть сколько же банк получил от ЦБ.
Но в данной ситуации этой строчки нет.
Если посмотрите на более простую отчетность:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189954&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01
то убедитесь в том что это не Вы ее не можете найти, а ее в принципе нет.
Привлеченные МБК в более простой отчетности - 0.
Или другими словами банк отдал кому-то собственности на 1.5 млрд рублей
и при этом не получил ничего взамен.Считаю это весьма похвальным событием.
Думаю было идеально, если бы и другие банки выдавали свою собственность
подержать просто так третьим лицам. Наверняка среди читателей
данного текста тоже имеются желающие просто взять чью-то собственность,
хотя бы на время, особенно на 1.5 млрд рублей.
Роследнюю такую щедрость я помню разве что у Евротраста - он так
же выдавал свои облигации просто так. Не беря при этом ничего взамен.
Но его благородные позывы почему-то не оценил ЦБ.
Возможно тут ЦБ оценит.
Считать банк по предложенной методике на Надежность после
всего изложенного полагаю уже бессмысленно.
Просто не понятно какой капитал у банка.
1 млрд руб указанный в отчетности или на 1.5 млрд меньше(отрицательный) -
это если предположить невозможное, то что облигаций на самом
деле и нету. Отрицательный капитал почему-то не нравится ЦБ.
Так же непонятно как считать Надежность банка.
Дело в том что в формулу входят облигации, которые всегда можно
продать, но банк то их кому-то просто так дал подержать,
а этот кто-то ведь может и не вернуть их в нужный момент.
Более того в связи с историей с облигациями как-то в новом свете
предстают векселя банков на балансе на сумму в 1.8 млрд руб.
Есть ли тут какая либо интересная схема или нет?
Я не знаю. Но история с РЕПО облигаций намекает о том
что стоит на эту тему подумать.
А без этого всего Надежность банка на самом деле
сокращается до 45%, что так же менее критической отметки.
Комментарии 93
в официальных отчетностях.
И отдельная глубокая просьба - глянуть на Восточный Экспресс. Банк большой, может, не только мне будет итнересно. Спасибо заранее
В Восточном Экспрессе ситуация на данный момент приемлемая,
но ухудшается. Физлица и Юрлица изымают средства,
а с основным бизнесом все больше нарастают проблемы.
Заранее спасибо
Отчетность показа честная. Просрочка около 15% по юрлицам - именно такого порядка
и должны быть цифры у банков, которые не рисуют отчетности.
И по этой просрочке сформированы резервы.
Кредиты выдает не только юрлицам, но и физлицам. Имеет на балансе много облигаций,
в том числе и гособлигацй(ОФЗ). Они ликвидные и их всегда можно продать.
Ликвидности достаточно. С капиталом(Н1) проблем не видно.
Был в марте отток клиентов, так банк сократил объем выданных кредитов юрлицам -
очень правильное решение на мой взгляд. Он это сделал чтобы поддержать ликвидность
на приемлемом уровне.
Думаю на данный момент не стоит переживать за данный банк.
У них(если смотреть совместно) очень тяжелая ситуация с ликвидностью.
В смысле кредитов сильный перекос на юрлиц.
Я бы не советовал в данном банке держать средства.
Ликвидности много, с капиталом(Н1) тоже все хорошо.
Есть достаточно большой счет в ЦБ(1.6 млрд руб).
Не вижу причин по которым у банка до конца мая могут возникнуть проблемы.
Надежность 76.76% (т.е. незначительно выше критической отметки в 76%)
Н1=11.28%, что меньше критической отметки.
Рискованный банк на мой взгляд. Не думаю что тут риск максимальный, но он есть.
Ликвидноти очень мало, юрлица выводят средства(11% вывели за март), а банк при этом последние
остатки стремится как можно быстрей раздать не кредиты юрлицам (200 млн за март раздал).
Наверно чтобы клиенты не смогли потом свои средства обратно допроситься из банка.
Это самый рискованный банк на мой взгляд из вашего перечня.
Думаю надо как можно быстрей уходить из данного банка.
и при этом они находятся в сложном состоянии.
Я его проглядел.
https://www.svyaznoybank.ru/upload/iblock/35b/scheme_links_180314.pdf
В случае бегства вкладчиков сможет вернуть им порядка 40% депозитов -
этого хватит даже для очень серьезной паники.
Есть сложность с Н1 - ниже 11.4 %, но продав облигации можно его(Н1) поднять в район 12.5%.
В данный момент из банка бегут вкладчики - за март убежало 8%, но такой отток
банк мог бы себе позволить в течении 4-5 месяцев. Пока переживать на мой взгляд
рано переживать. Но смотреть за отчетностью конечно надо внимательно.
А по поводу Промсвязьбанка - он номинальный держатель акций.
Номинальный и конечный - это 2 большие разницы.
Можно поподробнее - что значит продав ?
У банка сейчас выпущено 2 выпуска облигаций по 2000 млн, по одному выпуску 13.06.14 оферта.Торгуется близко к номиналу (98,5%) с купоном в 12,5% годовых... второй торгуется по 83% с погашением 6.08.15г с 12% купоном(доходность 25% годовых).По отчету у банка выпущено всего 1.856.798.000 облигаций.
Кто должен продать облигации и кому , чтобы у банка Н1 стал 12,5% ? Заранее спасибо.
а те облигации что он купил и держит на своем балансе - http://kuap.ru/banks/1961/balances/
Одних только ОФЗ(гособлигаций) у банка на 4 млрд рублей.
На текущий момент статистика по банкам в отношении которых я проводил обзоры
в хронологическом порядке следующая:
1.
Эллипс Банк- http://www.banki.ru/blog/super2/4469.php санирован.
2.
Волжский Социальный Банкhttp://www.banki.ru/blog/super2/4476.php Потерял лицензию.
3. Огни Москвы http://www.banki.ru/blog/super2/4479.php
Клиенты не могут забрать свои депозиты
4.
Инвестбанкhttp://www.banki.ru/blog/super2/4481.php Потерял лицензию
5. Автовазбанк http://www.banki.ru/blog/super2/4490.php
Ссылка сильно отмодерирована.
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
6. Фининвест http://www.banki.ru/blog/super2/4623.php Задержки в исполнении платежных
поручений достигают двух недель по данным народного рейтинга.
7.
Монолитhttp://www.banki.ru/blog/super2/4634.php Потерял лицензию
8. Первый Республиканский Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4664.php
Клиенты не могут получить свои средства, если верить отзывам в народном рейтинге.
9. Московский Индустриальный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4678.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
10.
Русский Земельный Банкhttp://www.banki.ru/blog/super2/4782.php
Потерял лицензию
11. Транснацональный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4951.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
12. Софрино http://www.banki.ru/blog/super2/4971.php
Клиенты не могут получить свои средства, если верить отзывам в народном рейтинге.
13. Тусар http://www.banki.ru/blog/super2/5009.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
14.
Национальный Банк Развития Бизнесаhttp://www.banki.ru/blog/super2/5025.php
Потерял лицензию
15. Город http://www.banki.ru/blog/super2/5056.php?commentId=48165#48165
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
16. Банк-2Т http://www.banki.ru/blog/super2/5069.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
17. Антал http://www.banki.ru/blog/super2/5084.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
На данный момент из них: 1 сонирован, 5 потеряли лицензию, 4 потеряли(теряли) ликвидность,
а 7 выполняют свои обязательства. Т.е. около 60% банков о которых сделан отдельный
обзор стали проблемными на данный момент.
Если бы он был в пределах топ400, то про него я бы сказал следующее.
1. Большие сложности с ликвидностью о чем говорит Надежность=29%.
2. Почти все кредиты - это кредиты юрлицам с подозрительно низкой просрочкой(менее 1%)
3. В марте из банка был сильный отток средств юрлиц и не смотря на это он продолжил
раздачу кредитов.
Сложно такой банк кому-то посоветовать.
Риски в нем значительные на мой взгляд.
Разве что по какой-то причине ЦБ редко отзывает лицензии у банков из 5-ой сотни.
появилась необходимость пристроить небольшую сумму в долларах на полгода-год (до лимита АСВ).
По поисковику банки.ру, самые вкусные проценты сейчас в Банке Рублев
Согласно Вашей методике Надежность данного банка 131,1% (вроде хорошо),
а вот Н1 равен 11.13, и последние 3 месяца (может и больше) показывает негативную динамику
Хотел у Вас уточнить, нет ли еще каких "подводных камней" в отчетности данного банка? Банк нравится?
более чем на 2 капитала. Если их продать то можно Н1 до 13% поднять.
С ликвидностью и со всем остальным у банка тоже приемлемо в данный момент.
Соответственно до конца мая проблем не ожидаю у этого банка,
а дальше будет понятно из очередной отчетности.
2. По поводу валютного вклада.
Я бы не торопился открывать новые валютные вклады нигде.
Дело в том что есть риск новых санкций и как следствие конвертации
валютных вкладов в рублевые по курсу банка.
Сейчас например сильно переживают вкладчики СМП банка, которым их валютные
вклады конвертировали в рублевые по очень плохому курсу.
По доллару установлен курс 34.6 рубля за доллар.
Сенат США в данный момент обсуждает санкции против Сбербанка и некоторых других крупных банков.
Но даже если введут только против Сбербанка есть шанс что по всей банковской системе
проведут конвертацию валютных вкладов. Понятно, что нет 100% гарантии,
что санкции против наших банков будут расширены, но вероятность этого события
очень высокая, как и вероятность принудительной конвертации.
Мой совет подождать с новыми валютными вкладами.
Не полагайтесь на карточки - имейте необходимое количество наличности на случай
внезапной блокировки карточек со стороны платежных систем.
Риск существенный в данный момент.