Инвестиционный Республиканский Банк. (Инресбанк.)

Первое с чего хотел бы начать - это с того что этотбанк не является самостоятельным.Банк достаточно тесно связан с МосОблБанком.В декабре прошлого года была информация о том,что ИнРесБанк собирается присоединиться к МосОблБанку:Так же если Вы откроете отчетность этих двух банков:То сможете увидеть что ИнРесБанк свое средствадержит на счетах в МосОблБанке.Для того чтобы это увидиеть нужно нажать на + в строке ликвидныеактивы и увидеть корр. Счета Ностро, что разместил ИнресБанкв банках резидендах в эквиваленте: 1.861528 млрд рубА вот у МосОблБанка на счетах Лоро лежит сумма 1.883797 млрд рубЦифры как видим совпадают с точностью до первых двух знаков.Про МосОблбанк Известно что им управляют(владеют)достойнейшие люди, один из которых бывший спикер Госдумы Селезнев.Эти люди настолько уважаемы, что даже после того как в прессе -Газете Ведомости, а так же на уважаемом портале banki.ruпоявилась информация, со ссылкой на ЦБ, о том что банк собрал с населения60 млрд рублей и нигде не учел в своих отчетах, тем самым нарушил предписание ЦБпо поводу ограничения размера депозитов и украл как минимум0.1% этой суммы у АСВ(такие отчисления должен делать любой банк,что собирает депозиты у населения ежеквартально).У него все равно не возникло никаких проблем.Он продолжает собирать деньги с населения.И не понятно куда потом девает собранные средства.Так же хотелось бы отметить и отдельные заслуги ИнРесБанкаВ феврале этого года ЦБ выяснил, что банк еще и на рынке акцийявляется успешным игроком - активно ими манипулирует.За что и был наказан ЦБ.Думаю вложения в данный банк можно смело рекомендоватьпоклонникам Генадия Селезнева, Сергея Мавроди, а так же финансовых пирамид.