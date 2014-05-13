Инвестиционный Республиканский Банк. (Инресбанк.)

Первое с чего хотел бы начать - это с того что этот
банк не является самостоятельным.
Банк достаточно тесно связан с МосОблБанком.
В декабре прошлого года была информация о том,
что ИнРесБанк собирается присоединиться к МосОблБанку:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5930374
Так же если Вы откроете отчетность этих двух банков:
http://www.kuap.ru/banks/compare/bs/2571/1751/2014-04-01/
То сможете увидеть что ИнРесБанк свое средства
держит на счетах в МосОблБанке.
Для того чтобы это увидиеть нужно нажать на + в строке ликвидные
активы и увидеть корр. Счета Ностро, что разместил ИнресБанк
в банках резидендах в эквиваленте: 1.861528 млрд руб
А вот у МосОблБанка на счетах Лоро лежит сумма 1.883797 млрд руб
Цифры как видим совпадают с точностью до первых двух знаков.
Про МосОблбанк Известно что им управляют(владеют)
достойнейшие люди, один из которых бывший спикер Госдумы Селезнев.
Эти люди настолько уважаемы, что даже после того как в прессе -
Газете Ведомости, а так же на уважаемом портале banki.ru
появилась информация, со ссылкой на ЦБ, о том что банк собрал с населения
60 млрд рублей и нигде не учел в своих отчетах, тем самым нарушил предписание ЦБ
по поводу ограничения размера депозитов и украл как минимум
0.1% этой суммы у АСВ(такие отчисления должен делать любой банк,
что собирает депозиты у населения ежеквартально).
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6547908
У него все равно не возникло никаких проблем.
Он продолжает собирать деньги с населения.
И не понятно куда потом девает собранные средства.
Так же хотелось бы отметить и отдельные заслуги ИнРесБанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6269391
В феврале этого года ЦБ выяснил, что банк еще и на рынке акций
является успешным игроком - активно ими манипулирует.
За что и был наказан ЦБ.
Думаю вложения в данный банк можно смело рекомендовать
поклонникам Генадия Селезнева, Сергея Мавроди, а так же финансовых пирамид.
Комментарии 113
спасибо, что проинформировали про прб. вы правы на 100%.
проанализируйте, пож, югру
настоящих собственников банка. Почитайте в прессе(Ведомостях) о них.
Мособлбанка. Если бы там была бы не правда - ЦБ бы выступил с опровержением, как он обещал
в конце прошлого года делать в подобных случаях.
Мо поводу ИнРесБанка. Тут может быть 2 подхода. Первый я привел выше,
а второй формально проанализировать активы и ликвидность. В смысле ликвидности
его надо анализировать совместно с Мособлбанком, соответственно если посчитать
совместно их Надежность, то получится что она менее 76%, т.е. эта группа банков
не соответствует критерию Надежности.
2. Мособлбанк анализировать никак кроме как совместно нельзя. Т.к. средства свои банк
держит в Мособлбанке на Лоро счетах. Средства в эквиваленте более 1 капитала.
3. По поводу Ведомостей. У нас в стране есть только 2 газеты, что признаны газетами
мировым сообществом. Ведомости одна из них.
Я дал на нее ссылку, точнее на то что опубликовал портал банки.ру
Если бы там была не правда - ЦБ в данной ситуации обязательно бы высказался,
т.к. это центральная газета и в статье упоминается ЦБ.
Кроме того я дал ссылку на статью. Каждый может самостоятельно
перечитать ее и сам для себя решить насколько она у него вызывает или не вызывает доверие.
Еще раз по пунктам.
1. Инресбанк держит ликвидность на счетах Мособлбанка.
Это показано в данной ссылке: http://www.kuap.ru/banks/compare/bs/2571/1751/2014-04-01/
Средства эти для Инресбанка очень большие в его масштабах.
Потеря которых может сделать капитал Инресбанка - отрицательным.
2. Может ли Инресбанк их изъять из Мособлбанка?
Тут есть два сценария.
Первый - это то что Мособлбанк белый и пушистый, а газета Ведомости написала не правду.
Вероятно для Вас он предпочтительный.
В этом случае (случае изъятия) Мособлбанку пришлось бы перечислить в Инресбанк
все что он имеет на корсчете в ЦБ(1 млрд рублей), а так же еще и наличностью
расплатиться(еще 0.8 млрд руб). После чего у него осталось бы 2.8 млрд рублей
ликвидности(касса+банкоматы) и никаких корсчетов.
Этой суммы для выживания банка имеющего только текущих счетов юрлиц
на 8.6 млрд рублей + депозитов на 19 млрд рублей - не достаточно.
Кроме того так же возникает вопрос - зачем Мособлбанку надо было
выдавать в марте в виде кредитов юрлицам средства в размере 1 млрд рублей,
при том что у него очень сложная ситуация с ликвидностью?
Отговорка по поводу того что в банке был приток средств юрлиц в том же месяце -
не работает. Приток был только на текущих счетах. Срочные же депозиты утекали.
Из всего этого можно сделать вывод, что попытка Инресбанка изъять свои средства
из Мособлбанка - приведет к остановке последнего(если конечно не брать в расчет
слова Ведомостей о неучтенных 60 млрд руб). Соответственно о какой
самостоятельности Инресбанка можно говорить?
Со вкладами-то там просто удивительные вещи творятся!
Если МОБ данные в АСВ действительно не подавал, ситуация для вкладчиков весьма волнительная. Здесь и до 700 тыров зачешешься! Неуж вице-спикер своим авторитетом банку не поможет?
Так же не понятно например почему ЦБ не реагирует на то что Огни Москвы не выдают более месяца.
Это если банк считать отдельно.
А если совместно с Инресбанком, что надо сделать в данной ситуации,
то получится повыше но все равно менее 76%.
*если я правильно посчитал
очень много, а если их вывели то действительно так как Вы посчитали.
Но даже и без учета этих 60 млрд рублей ликвидности в банке очень мало.
А я тут сижу да присматриваюсь к МОБу. Уж больно ставки по вкладам интересные. А вы тут такие вещи рассказываете. Жуть. Инресбанк тоже интересен, так как у него РКО почти бесплатное. Редкое по нынешним временам явление.
Александр а можно пару слов об Ай-мани банке.
Тоже вкусные условия предлагает. Вклад можно открыть чуть не на три года, через год закрыть и потерять при этом только 1% из 11-ти. А в течение года еще и подснять немного.
С ликвидностью все хорошо(Надежность 110%), с достаточностью капитала тоже(Н1=12%),
с другими критериями так же.
В отношении них методика более часто дает сбой.
Н1=10.55% - менее 11.4%
Облигаций практически нет, кредиты в основном юрлицам, по которым практически
нет никакой просрочки, что наводит на мысль о том реальные ли это кредиты.
Кроме того юрлица уходят из банка(почти ушли), а он наоборот наращивает портфель
кредитов юрлицам. Я бы не рекомендовал связываться с этим банком.
Думаю риск в данном случае очень высокий.
дочками Иностранных банков
Те банки которые отбраковывались по Надежности менее 76%.
1. СберКред: Потерял лицензию.
2. Фининвест: За последний 2 месяца появилось около 100 сообщений в народном рейтинге
с просьбой банку выполнять свои обязательства. Просьбы в народном рейтинге
в данный момент удовлетворяются, но это тоже проблемы, когда приходится
просить чтобы банк выполнил свои обязанности:
http://www.banki.ru/services/responses/list/?id=189002&f%5Bresponces%5D=1&f%5Brate%5D%5B%5D=&f%5Bsolved%5
3. Монолит: Лицензия отозвана.
Надежность 17.99%
4. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%
5. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
7. Смоленский(банковская группа Смоленский+присоединяемый Аскольд) : Лицензия отозвана.
Надежность группы 57.26%
8. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
9. БПФ : Лицензия отозвана.
Надежность 62.21%
10. Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
11. Эллипс Банк: Санирован
Надежность 70.22%
12. Инвестбанк: Лицензия отозвана
Надежность 72.87%
13. Мой Банк: Один из банков группы потерял лицензию, а другой в данный
момент не исполняет обязательства.
Надежность по группе(вместе с Мой банк. Ипотека) на 1 ноября 75.1%
14. РЗБ: Лицензия отозвана.
Надежность отрицательная.
15. Софрино: клиенты испытывают затруднения в получении своих средств.
В народном рейтинге пишут что их просто не отдают.
Надежность отрицательная
16. Огни Москвы: Клиенты испытывают затруднения в получении своих средств.
Надежность 22.16%
17. Замоскворецкий: Клиенты испытывают затруднения в получении своих средств.
Надежность 72.71%
Банки что отсеивались по критерию Могла
18. Мастербанк Лицензия отозвана.
19 Фиа-Банк: Были зафиксированы проблемы с ликвидностью,
вкладчики не могли получить свои деньги.
Банки которые отсеивались по критерию Швецова
20. Евротраст: лицензия отозвана
21. Стройкредит: лицензия отозвана
Надежность Стройкредита всего на несколько десятых выше критичесокй отметки в 76%,
но зато сработал критерий Швецова.
Отсеивались по "Звонку".
22. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Н1=10.18%
Банки, что отсеивался только по Н1, со всем прочими критериями у него было все в порядке.
23. Новокузнецкий Муниципальный Банк
Н1=11.10%
24. Западный
Н1=10.54% - О том что этот банк скоро потеряет лицензию было написано в блоге
за месяц до события с объяснением причин этого.
25. ПРБ - Об этом банке был написан отдельный обзор в котором объяснялось
почему Надежность в данном случае дает не верный результат.
Отзыв лицензии этого банка был предсказан в декабре 2013 года.
Н1=10.67%
Банк который методика пропустила
26. Навигатор.
По Звонку, Критерию Могла и критерию Швецова отсеивалось больше банков,
но они уже учтены в первом разделе, отсеивающем по Надежности.
Спасибо за интересный блог!
Прокомментируйте, пожалуйста, МДМ и СКБ.
Заранее благодарен за ответ!
что существенно выше критического значения в 76%), Н1 более 12%, что тоже больше критического
значения в 11.4%. На балансе есть много облигаций, причем одних из самых надежных - ОФЗ.
Кредиты в основном физлицам выданы(выводят как правило через кредиты юрлицам).
Не вижу у банка проблем на данный момент.
Надежность 77%, что не сильно выше критического значения в 76%.
При этом если углубится в то как считается надежность, то можно увидеть
что данный банк имеет ликвидные активы - облигации, что в данной ситуации
возможно и не являются таковыми - это корпоративные облигации иностранных компаний.
Кроме того у банка Н1 менее 11.4%.
Методика оценки надежности банка состоит из 5-ти пунктов.
Один из пунктов - Критерий Могла.
Проверяется он по этой ссылке: http://kuap.ru/banks/rankings/construct/perc2rec/net_assets/2014-02-01/2014-01-01/desc/0/
Если начисленные но не полученные проценты составляют более 5% активов банка,
то банк признается не надежным. (для банков из топ 400, что не являются госбанками или
Иностранными банками).
У данного банка критерий Могла не выполняется.
Банк не надежный. Риск проблем высокий.
Хочу заметить, что низкий Н.1 у них был всегда, а не только сейчас, опять же приход нового акционера.
Нынешний собственник мне не понятен.
То что Н1 не высокий - это очень плохой знак. В данном случае банк не сможет
самостоятельно оперативно выправить Н1, т.к. у него нет активов которые можно быстро продать.
Из хорошего у него могу отметить, то что практически весь кредитный портфель - кредиты физлицам.
Т.е. по всей видимости настоящие активы(но они методично сокращаются - на 10% за 3 месяца).
Из плохого - очень большие вложения в непонятные мне прочие требования - там прирост
за последние 3 месяца 23% и они уже сравнялись с кредитным портфелем банка.
Это очень не обычная ситуация. Сложно найти банк у которого вложения
в прочие требования были бы равны кредитному портфелю.
Мне банк после ухода Кима(прежнего акционера) кажется рискованным.