Вход
Профиль Блог Лента Активность

Инвестиционный Республиканский Банк. (Инресбанк.)

13.05.2014 13:48 113 23 949 просмотров
Первое с чего хотел бы начать - это с того что этот
банк не является самостоятельным.
Банк достаточно тесно связан с МосОблБанком.
В декабре прошлого года была информация о том,
что ИнРесБанк собирается присоединиться к МосОблБанку:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5930374
Так же если Вы откроете отчетность этих двух банков:
http://www.kuap.ru/banks/compare/bs/2571/1751/2014-04-01/
То сможете увидеть что ИнРесБанк свое средства
держит на счетах в МосОблБанке.
Для того чтобы это увидиеть нужно нажать на + в строке ликвидные
активы и увидеть корр. Счета Ностро, что разместил ИнресБанк
в банках резидендах в эквиваленте: 1.861528 млрд руб
А вот у МосОблБанка на счетах Лоро лежит сумма 1.883797 млрд руб
Цифры как видим совпадают с точностью до первых двух знаков.
Про МосОблбанк Известно что им управляют(владеют)
достойнейшие люди, один из которых бывший спикер Госдумы Селезнев.
Эти люди настолько уважаемы, что даже после того как в прессе -
Газете Ведомости, а так же на уважаемом портале banki.ru
появилась информация, со ссылкой на ЦБ, о том что банк собрал с населения
60 млрд рублей и нигде не учел в своих отчетах, тем самым нарушил предписание ЦБ
по поводу ограничения размера депозитов и украл как минимум
0.1% этой суммы у АСВ(такие отчисления должен делать любой банк,
что собирает депозиты у населения ежеквартально).
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6547908
У него все равно не возникло никаких проблем.
Он продолжает собирать деньги с населения.
И не понятно куда потом девает собранные средства.
Так же хотелось бы отметить и отдельные заслуги ИнРесБанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6269391
В феврале этого года ЦБ выяснил, что банк еще и на рынке акций
является успешным игроком - активно ими манипулирует.
За что и был наказан ЦБ.
Думаю вложения в данный банк можно смело рекомендовать
поклонникам Генадия Селезнева, Сергея Мавроди, а так же финансовых пирамид.

Комментарии 113

Ольга 123  (olga-uv2013)
#
Александр.
спасибо, что проинформировали про прб. вы правы на 100%.
проанализируйте, пож, югру
Александр  (supеr)
#
О Югре думаю тоже попозже напишу. Главное на что бы обратил ваше внимание - это на Хотиных,
настоящих собственников банка. Почитайте в прессе(Ведомостях) о них.
Юрий медведев  (bear1958)
#
Типичный пример черного пиара продемонстрировал Александр в части, касающейся информации в СМИ: похоже на правду, а по существу ложь. Начнем с Ведомостей- там была ссылка на неведомых и анонимных представителей, а не на ЦБ России, с тким же успехом можно было сослаться на правительство, ФРС или ООН. Цена такой информации - ноль. Портал Банки.ру не сообщал от своего имени о мнимом мошенничестве, дискуссия, которая идет на форуме, не может быть признана за позицию этого сайта. "Манипуляции" на рынке акций - полный бред, в МОБе нашли ЗАКОННЫЙ прием, чтобы стимулировать привлечение вкладчиков. Что касается операций с акциями Транснефти, они никакого отношения к депозитам не имеют В целом однозначный и резкий характер этой публикации Александра, в целом ему не свойственный, позволяет сделать совершенно однозначный вывод о проплаченности или, как минимум, предвзятости его выводов. Жаль.
Александр  (supеr)
#
Прошло уже достаточно времени чтобы ЦБ отреагировал на статью в Ведомостях относительно
Мособлбанка. Если бы там была бы не правда - ЦБ бы выступил с опровержением, как он обещал
в конце прошлого года делать в подобных случаях.
Мо поводу ИнРесБанка. Тут может быть 2 подхода. Первый я привел выше,
а второй формально проанализировать активы и ликвидность. В смысле ликвидности
его надо анализировать совместно с Мособлбанком, соответственно если посчитать
совместно их Надежность, то получится что она менее 76%, т.е. эта группа банков
не соответствует критерию Надежности.
Дмитрий Белых  (mig_74)
#
И тем не менее представляете какому снятию в последнее время подвергся МОБ , а что то я пока нигде не читал что платежи не уходят или вклады не отдают smile:D
Юрий медведев  (bear1958)
#
И Во многих других случаях ЦБ не реагировал на подобные вбросы, это не в его правилах, за редчайшим (мне известно только одно) исключение. К тому же речь идет не о позиции ЦБ а о вашем безаппеляционном утверждении, что в Ведомостях дали ссылку на ЦБ, а это абсолютно не так! Ссылка на Цб - это либо ссылка на его документ либо на его ответственного сотрудника, не на уборщицу. Есть такое в Ведомостях? Нет. Опубликовал ли сайт Банки.ру от имени Адаева или Ищеевой или шеф-редактора информацию, что в МОБе жулики вывели неизвестно куда 60 миллиардов или нечто подобное? Нет. так кто же передергивает? Инресбанк анализировать совместно с МОБом? Это что-то новенькое, при всей их афиллированности, это все же разные учереждения, тогда почему бы не анализировать, условно говоря, Альфу и ТНК-бипи? Или, если Альфа обанкротится, то и Би-пи тоже развалится? Вы проанализируйте по вашей традиционной методике МОБ, может, тогда станет понятно, почему он после репутационных лживых ударв и прогнозов неплохо держится и выполняет свои обязательства? Это будет честнее и объективнее6 на мой взгляд
Александр  (supеr)
#
1. ТНК-БП не имеет отношение к Альфабанку. ТНК сейчас принадлежит Роснефти.
2. Мособлбанк анализировать никак кроме как совместно нельзя. Т.к. средства свои банк
держит в Мособлбанке на Лоро счетах. Средства в эквиваленте более 1 капитала.
3. По поводу Ведомостей. У нас в стране есть только 2 газеты, что признаны газетами
мировым сообществом. Ведомости одна из них.
Я дал на нее ссылку, точнее на то что опубликовал портал банки.ру
Если бы там была не правда - ЦБ в данной ситуации обязательно бы высказался,
т.к. это центральная газета и в статье упоминается ЦБ.
Кроме того я дал ссылку на статью. Каждый может самостоятельно
перечитать ее и сам для себя решить насколько она у него вызывает или не вызывает доверие.
Юрий медведев  (bear1958)
#
Это почему же МОБ нельзя отдельно анализировать ? Вполне можно, повторю, это совершенно разные субъекты права с различной ответственностью. Это каким мировым сообществом Ведомости признаны газетой? Китаем? Латинской Америкой? Индией? Францией? Поясните, пожалуйста, я спм журналист-международник, но что-то не слышал о таких сертификатах. Вы отлично понимаете, как неплохой специалист, цену своим постам с характеристикой МОБа. Никаких свидетельств по 60 млрд нет, а об этом говорите, как о свершившимся факте, ну что за бред
Александр  (supеr)
#
Хорошо.
Еще раз по пунктам.
1. Инресбанк держит ликвидность на счетах Мособлбанка.
Это показано в данной ссылке: http://www.kuap.ru/banks/compare/bs/2571/1751/2014-04-01/
Средства эти для Инресбанка очень большие в его масштабах.
Потеря которых может сделать капитал Инресбанка - отрицательным.

2. Может ли Инресбанк их изъять из Мособлбанка?
Тут есть два сценария.
Первый - это то что Мособлбанк белый и пушистый, а газета Ведомости написала не правду.
Вероятно для Вас он предпочтительный.
В этом случае (случае изъятия) Мособлбанку пришлось бы перечислить в Инресбанк
все что он имеет на корсчете в ЦБ(1 млрд рублей), а так же еще и наличностью
расплатиться(еще 0.8 млрд руб). После чего у него осталось бы 2.8 млрд рублей
ликвидности(касса+банкоматы) и никаких корсчетов.
Этой суммы для выживания банка имеющего только текущих счетов юрлиц
на 8.6 млрд рублей + депозитов на 19 млрд рублей - не достаточно.
Кроме того так же возникает вопрос - зачем Мособлбанку надо было
выдавать в марте в виде кредитов юрлицам средства в размере 1 млрд рублей,
при том что у него очень сложная ситуация с ликвидностью?
Отговорка по поводу того что в банке был приток средств юрлиц в том же месяце -
не работает. Приток был только на текущих счетах. Срочные же депозиты утекали.

Из всего этого можно сделать вывод, что попытка Инресбанка изъять свои средства
из Мособлбанка - приведет к остановке последнего(если конечно не брать в расчет
слова Ведомостей о неучтенных 60 млрд руб). Соответственно о какой
самостоятельности Инресбанка можно говорить?
Дмитрий Белых  (mig_74)
#
А кто является конечным бенефициантом газеты?
Александр Кучинский  (kutschinski)
#
Александр, а сколько на Ваш взгляд осталось ждать разрешения ситуации с МОБом?
Со вкладами-то там просто удивительные вещи творятся! smile:o
Если МОБ данные в АСВ действительно не подавал, ситуация для вкладчиков весьма волнительная. Здесь и до 700 тыров зачешешься! Неуж вице-спикер своим авторитетом банку не поможет?
Александр  (supеr)
#
Тут сложно сказать. По идее ЦБ должен был это сделать сразу как только обнаружил.
Так же не понятно например почему ЦБ не реагирует на то что Огни Москвы не выдают более месяца.
Александр  (supеr)
#
А по поводу Надежности банка - вот ссылка: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Это если банк считать отдельно.
А если совместно с Инресбанком, что надо сделать в данной ситуации,
то получится повыше но все равно менее 76%.
Dunhill  (Dunhill)
#
и если добавить 10% от "тех самых 60 млрд руб.", то Надежность опустится с 43%, до 28%
*если я правильно посчитал smile:shuffle:
Александр  (supеr)
#
Тут не понятно как считать. Если эти 60 млрд лежат мертвым грузом - то и ликвидности у банка
очень много, а если их вывели то действительно так как Вы посчитали.
Но даже и без учета этих 60 млрд рублей ликвидности в банке очень мало.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
УФФФФФ.
А я тут сижу да присматриваюсь к МОБу. Уж больно ставки по вкладам интересные. А вы тут такие вещи рассказываете. Жуть. Инресбанк тоже интересен, так как у него РКО почти бесплатное. Редкое по нынешним временам явление.
Александр а можно пару слов об Ай-мани банке.
Тоже вкусные условия предлагает. Вклад можно открыть чуть не на три года, через год закрыть и потерять при этом только 1% из 11-ти. А в течение года еще и подснять немного.
Роман  (1001126)
#
Да, жалко, что Александр поддался мифам о Мособле. Объективный блог стал поддерживать черный пиар, Не ожидал. smile:pardon:
JaneDow  (JaneDow)
#
Александр, а можно несколько слов о банке "Открытие"? Как у них с надежностью? Вроде они собрались систему "Контакт" покупать?
Александр  (supеr)
#
На данный момент к данному банку никаких существенных претензий у меня нет.
С ликвидностью все хорошо(Надежность 110%), с достаточностью капитала тоже(Н1=12%),
с другими критериями так же.
Сергей Маревский  (Papa vyshli 200)
#
Пока пиарщики МОБа не приводят доказательства о платности (джинсовости) очерняющих МОБ сообщений, это не черный пиар, а мнение.
Евгений Грозный  (Грозный)
#
Здравствуйте !Что Вы можете сказать о надежности банков ОМП ТАУРУС КАПИТАЛБАНК ? Стоит ли там открывать вклады ? И не обращайте внимание на критические отзывы ! Подавляющее большинство ценит Ваши мнения. Заранее спасибо за ответ.
Александр  (supеr)
#
ОМП не нашел, а Таурус и Капиталбанк очень маленькие(за пределами топ-400).
В отношении них методика более часто дает сбой.
Сергей Маревский  (Papa vyshli 200)
#
А мне вот интересно, как повлияет на формулу анализа отзыв у Навигатора - он-то имел "надежность" за 100%... К тому, что не окажется ли эта формула подгоном под ситуацию? Эдакий тех анализ - псевдонаука... Ну а анализ балансов в совокупности со всеми "индикаторами" - уже что-то...
Евгений Грозный  (Грозный)
#
Извините. Я имел в виду банк О П М ( он входит в топ 400 - 270-е место в рейтинге )
Александр  (supеr)
#
Надежность 55% - менее 76%.
Н1=10.55% - менее 11.4%
Облигаций практически нет, кредиты в основном юрлицам, по которым практически
нет никакой просрочки, что наводит на мысль о том реальные ли это кредиты.
Кроме того юрлица уходят из банка(почти ушли), а он наоборот наращивает портфель
кредитов юрлицам. Я бы не рекомендовал связываться с этим банком.
Думаю риск в данном случае очень высокий.
Александр  (supеr)
#
Вот статистика по банкам из топ-400, что не являются госбанками или Российскими
дочками Иностранных банков


Те банки которые отбраковывались по Надежности менее 76%.
1. СберКред: Потерял лицензию.
2. Фининвест: За последний 2 месяца появилось около 100 сообщений в народном рейтинге
с просьбой банку выполнять свои обязательства. Просьбы в народном рейтинге
в данный момент удовлетворяются, но это тоже проблемы, когда приходится
просить чтобы банк выполнил свои обязанности:
http://www.banki.ru/services/responses/list/?id=189002&f%5Bresponces%5D=1&f%5Brate%5D%5B%5D=&f%5Bsolved%5­­D=&f%5Bbank_name%5D=%D4%E8%ED%E8%ED%E2%E5%F1%F2
3. Монолит: Лицензия отозвана.
Надежность 17.99%
4. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%
5. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
7. Смоленский(банковская группа Смоленский+присоединяемый Аскольд) : Лицензия отозвана.
Надежность группы 57.26%
8. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
9. БПФ : Лицензия отозвана.
Надежность 62.21%
10. Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
11. Эллипс Банк: Санирован
Надежность 70.22%
12. Инвестбанк: Лицензия отозвана
Надежность 72.87%
13. Мой Банк: Один из банков группы потерял лицензию, а другой в данный
момент не исполняет обязательства.
Надежность по группе(вместе с Мой банк. Ипотека) на 1 ноября 75.1%
14. РЗБ: Лицензия отозвана.
Надежность отрицательная.
15. Софрино: клиенты испытывают затруднения в получении своих средств.
В народном рейтинге пишут что их просто не отдают.
Надежность отрицательная
16. Огни Москвы: Клиенты испытывают затруднения в получении своих средств.
Надежность 22.16%
17. Замоскворецкий: Клиенты испытывают затруднения в получении своих средств.
Надежность 72.71%

Банки что отсеивались по критерию Могла
18. Мастербанк Лицензия отозвана.
19 Фиа-Банк: Были зафиксированы проблемы с ликвидностью,
вкладчики не могли получить свои деньги.

Банки которые отсеивались по критерию Швецова
20. Евротраст: лицензия отозвана
21. Стройкредит: лицензия отозвана
Надежность Стройкредита всего на несколько десятых выше критичесокй отметки в 76%,
но зато сработал критерий Швецова.

Отсеивались по "Звонку".
22. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Н1=10.18%

Банки, что отсеивался только по Н1, со всем прочими критериями у него было все в порядке.
23. Новокузнецкий Муниципальный Банк
Н1=11.10%
24. Западный
Н1=10.54% - О том что этот банк скоро потеряет лицензию было написано в блоге
за месяц до события с объяснением причин этого.
25. ПРБ - Об этом банке был написан отдельный обзор в котором объяснялось
почему Надежность в данном случае дает не верный результат.
Отзыв лицензии этого банка был предсказан в декабре 2013 года.
Н1=10.67%

Банк который методика пропустила
26. Навигатор.


По Звонку, Критерию Могла и критерию Швецова отсеивалось больше банков,
но они уже учтены в первом разделе, отсеивающем по Надежности.
Дмитрий  (DMC_83)
#
Александр, добрый день!
Спасибо за интересный блог!
Прокомментируйте, пожалуйста, МДМ и СКБ.
Заранее благодарен за ответ!
Александр  (supеr)
#
СКБ выглядит на данный момент очень устойчиво. С ликвидностью все в порядке(Надежность 126%,
что существенно выше критического значения в 76%), Н1 более 12%, что тоже больше критического
значения в 11.4%. На балансе есть много облигаций, причем одних из самых надежных - ОФЗ.
Кредиты в основном физлицам выданы(выводят как правило через кредиты юрлицам).
Не вижу у банка проблем на данный момент.
Александр  (supеr)
#
МДМ банк на мой взгляд рискованный.
Надежность 77%, что не сильно выше критического значения в 76%.
При этом если углубится в то как считается надежность, то можно увидеть
что данный банк имеет ликвидные активы - облигации, что в данной ситуации
возможно и не являются таковыми - это корпоративные облигации иностранных компаний.
Кроме того у банка Н1 менее 11.4%.
Елена Елена.  (kullim)
#
Добрый день. А Метробанк ранее тоже не проходил по одному из критериев в Вашей методике. Что сейчас? Все у них в порядке?Можно не опасаться?
Александр  (supеr)
#
Метробанк.
Методика оценки надежности банка состоит из 5-ти пунктов.
Один из пунктов - Критерий Могла.
Проверяется он по этой ссылке: http://kuap.ru/banks/rankings/construct/perc2rec/net_assets/2014-02-01/2014-01-01/desc/0/
Если начисленные но не полученные проценты составляют более 5% активов банка,
то банк признается не надежным. (для банков из топ 400, что не являются госбанками или
Иностранными банками).
У данного банка критерий Могла не выполняется.
Банк не надежный. Риск проблем высокий.
Елена Елена.  (kullim)
#
Спасибо, как всегда точно и ясно.
logan19  (logan19)
#
Не было ответа по АйМани банку, позвольте привлечь ваше внимание.
Хочу заметить, что низкий Н.1 у них был всегда, а не только сейчас, опять же приход нового акционера.
Александр  (supеr)
#
Раньше банк входил в банковскую группу Игоря Кима. - Хорошего собственника.
Нынешний собственник мне не понятен.
То что Н1 не высокий - это очень плохой знак. В данном случае банк не сможет
самостоятельно оперативно выправить Н1, т.к. у него нет активов которые можно быстро продать.
Из хорошего у него могу отметить, то что практически весь кредитный портфель - кредиты физлицам.
Т.е. по всей видимости настоящие активы(но они методично сокращаются - на 10% за 3 месяца).
Из плохого - очень большие вложения в непонятные мне прочие требования - там прирост
за последние 3 месяца 23% и они уже сравнялись с кредитным портфелем банка.
Это очень не обычная ситуация. Сложно найти банк у которого вложения
в прочие требования были бы равны кредитному портфелю.
Мне банк после ухода Кима(прежнего акционера) кажется рискованным.
logan19  (logan19)
#
А что по вашему с Судостроительным, почему такие высокие проценты по валюте, у банка проблемы?
Александр  (supеr)
#
У Судостроительного банка сложная ситуация с ликвидностью - Надежность всего 64%.
A. G.  (elko)
#
В этом месяце все параметры Судостроительного нормализовались. Успокоился, а то последние два месяца надежность по методу Александра напрягала...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения