Популярные сообщения

Певица, модель, актриса, телеведущая Ольга Бузова начала старт продаж криптовалюты Buzcoin на официальном сайте Buzcoin.io 22 апреля года. О своих планах по разработке и продвижению криптовалюту (бузкоинов) Ольга Бузова впервые рассказала на одной из конференций. По ее словам, это – вызов всем создателям криптовалют от лица женщин. Cтоит отметить, что знаменитая Ольга Бузова стала первой женщиной в мире, которая запустила свою криптовалюту. Бузкоины станут платежной единицы блокчейн-платформы BUZAR. Проект BUZAR, маркетплейс и коммуникационная P2P-платформа, предоставит пользователям различные сервисы, например, общения, развлечения, покупок, обмена данными, поиска работы и т.д., как сообщает ее основатель.
Создание собственной криптовалюты, конечно, привлекает внимание широкой аудитории, а в частности, подписчиков О. Бузовой, к теме ICO. В случае успеха подобные активности могут положительно повлиять на отношение общества к блокчейну и криптовалютам.
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