Популярные сообщения

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Михаил_Попов 04.06.2018 13:42 popovmb
Семейный аккаунт. Зачем мы его сделали и кому он будет полезен?
Ключевой принцип TalkBank: «Деньги клиента — это деньги клиента». Это означает, что свою задачу мы видим в том, чтобы убрать ненужные препоны и ограничения в виде того же банка, а управление банковской картой сделать таким же простым, как использование наличных денег. Мы всегда ищем идеи, как еще упростить финансовую жизнь наших клиентов. Ведь им деньги нужны для того, чтобы оплачивать свои ежедневные расходы, которые часто связаны с жизнью семьи. Поэтому возникают вопросы: как пополнить карты членов семьи, как управлять семейным бюджетом или, например, как дать карманные деньги детям, чтобы они их не потеряли. Нужно сделать финансовые операции безопасными и надежными, поэтому мы переходим с режима индивидуального пользования банком на режим семейного аккаунта. Большое число наших клиентов — мужчины, у которых есть семья. Они уже давно «на ты» с функционалом TalkBank, а значит, смогут перейти на новый уровень: организовать свой семейный банк, получить от нас сразу несколько карточек и выдать их супруге, детям-школьникам и даже пожилым родителям. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 14:28 popovmb
Об опыте создания виртуального банка
TalkBank – единственный банк, работающий только через мессенджеры. Мы изначально исходили из того, что у клиента нет ничего, кроме мессенджера, и при этом он должен получить все, что ему нужно от банка. Cоздавая чат-ботов, многие банки принимают на себя дополнительные затраты с нулевой эффективностью В любом банке имеется порядка 300 базовых процессов, за которыми стоит очень сложная структура взаимодействия и интентов. Все устроено не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому у обычного банка проблемы начинаются сразу после создания чат-бота. В отличие от нас, команды традиционных банков должны впихивать в свои чат-боты все накопленное за 15-20 лет. В результате, создавая чат-ботов, многие банки принимают на себя дополнительные затраты с нулевой эффективностью. Вы берете процесс и пересматриваете его с нуля, задавая себе вопрос: «Не фигню ли я делаю?» Наше ключевое преимущество заключается не в том, что у нас работают самые умные в банках люди, а в том, что мы не берем на борт ничего лишнего. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 14:24 popovmb
Почему нельзя к криптовалютам применить такой же подход, как к наличным?
Основатель первого российского банка в Telegram Михаил Попов написал для FutureBanking колонку о регулировании криптовалют еще до их легализации в Беларуси, и за время подготовки публикации выяснилось, что первой в этом вопросе Россия уже быть не может. Но это ли главное в регулировании? Вопрос регуляции блокчейна особенно актуален в свете сложностей с привлечением иностранных инвестиций в Россию. Нужно рассматривать два аспекта: локальную регуляцию и влияние на глобальный рынок. В этом процессе есть и риски, и возможности. Сейчас во всем мире непонятен статус криптовалют и ITO/ICO (initial token offering/initial coin offering, криптовалютный краудфандинг/краудвестинг), эти процессы происходят в серой зоне: покупатели приобретают криптовалюты на свой страх и риск, компании привлекают инвестирование на свой страх и риск. Это создает возможности для мошенничества и ограничивает вход на этот рынок серьезных компаний, которые пока опасаются с этим связываться. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 14:23 popovmb
Ценность нового времени – это само время
В конце весны 2016 года в России появился уникальный банковский продукт: TalkBank.io – первый финансовый институт, который управляет деньгами клиента в мессенджерах. Пока банк доступен в Telegram, скоро аналогичные функции появятся в Whatsapp, Viber, FB Messenger. Как функционируют виртуальные чат-банки и чем отличаются от традиционных? Об этом Finversia.ru побеседовала с основателем TalkBank.io Михаилом Поповым. - Михаил, как вы пришли к идее созданию банковского чата? - У меня есть проект EasyFinance.ru – сервис управления личными финансами. Он был создан в 2009 году, мы привлекли порядка 500 000 пользователей, люди используют наш PFM сервис для контроля семейного бюджета и планирования личных финансов. Нашими клиентами стали как физические лица, так и предприятия малого и среднего бизнеса, которым требовался управленческий учет. При этом половина пользуется сервисом напрямую, а половина – через интернет-банки партнеров (таких как «Русский стандарт» и «Ак Барс»). Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 14:13 popovmb
Первый в мире Telegram-банк: от концепции к деталям
В плане «встроенности» в цифровую повседневность клиента мессенджер более предпочтителен для клиента, чем мобильное приложение банка. О том, что подтолкнуло российскую финтех-команду к созданию первого не только в стране, но и в мире «банка в мессенджере», каковы перспективы этой инициативы и конкретные планы по ее развитию на ближайшие полгода, журнал «ПЛАС» беседует с Михаилом Поповым, основателем TalkBank.io и EasyFinance.ru. ПЛАС: Как вы оцениваете реальные современные потребности клиента розничного банка: что сегодня не устраивает его в цифровых каналах коммуникации, к чему он стремится? М. Попов: Основное неудобство, на мой взгляд, состоит как раз в том, что банковских приложений (как для интернет-, так и для мобильного банкинга) слишком много и они никак не стандартизированы. Фактически, если клиент сегодня взаимодействует с банком в дистанционных каналах, он должен скачать отдельное приложение, привыкнуть к определенному интерфейсу, регулярно обновлять его, научиться разбираться при этом с новым интерфейсом и т. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 14:10 popovmb
Наши клиенты не хотят париться с банком
Основатель TalkBank Михаил Попов на конференции Bank.Bot 2017, организованной ИА «Банкир.Ру», рассказал об опыте создания виртуального банка, работающего только через мессенджеры. TalkBank – единственный банк, работающий только через мессенджеры. Мы изначально исходили из того, что у клиента нет ничего, кроме мессенджера, и при этом он должен получить все, что ему нужно от банка. Cоздавая чат-ботов, многие банки принимают на себя дополнительные затраты с нулевой эффективностью В любом банке имеется порядка 300 базовых процессов, за которыми стоит очень сложная структура взаимодействия и интентов. Все устроено не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому у обычного банка проблемы начинаются сразу после создания чат-бота. В отличие от нас, команды традиционных банков должны впихивать в свои чат-боты все накопленное за 15-20 лет. В результате, создавая чат-ботов, многие банки принимают на себя дополнительные затраты с нулевой эффективностью. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 14:06 popovmb
Прогноз: «Люди совсем перестанут замечать банки»
Пока традиционные банки терпят бедствие и требуют от государства поддержки, финансовые компании нового типа – банки, существующие только в мобильных приложениях и т.п., – кажется, неплохо себя чувствуют. «Альфа-групп», например, намерена создать диджитал-банк, который будет конкурировать (даже) с входящим в группу «Альфа-банком»: новая организация получит отдельную лицензию и будет самостоятельно искать и обслуживать розничных клиентов и частных предпринимателей. Кроме того, 5 октября стало известно о покупке компанией Qiwi брендов «Рокетбанка» и «Точки». У предыдущего владельца, ФК «Открытие», возникли проблемы, но чего пропадать хорошим активам? Наконец, также на прошлой неделе финтех-стартап TalkBank привлек 66 млн рублей от ФРИИ и семи частных инвесторов. TalkBank – это нечто новое по сравнению даже с «Рокетбанком». Он тоже не имеет лицензии – выпуском и обслуживанием карт занимается банк-партнер Транскапиталбанк, но при этом у TalkBank нет и собственного мобильного приложения: операции совершаются в мессенджере Telegram с помощью бота. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 14:05 popovmb
Нужна ли регуляция финтеху
Что такое финтех Финансовые технологии – это не стандартная банковская или страховая услуга, а преобразованная услуга, которая предоставляется с помощью ИТ и решений, которые раньше не применялись. Например, для скоринга используется не простой анализ банковской выписки клиента или рейтинг из кредитного бюро, а также анализируются соцсети и его покупки в магазинах. То есть финтех задействует данные, которые банки раньше не использовали в силу их отсутствия. Но финансовые технологии улучшают жизнь не только банкиров и страховщиков. Клиентом финтех-компаний может быть и обычный человек, физическое лицо. В этом случае ценности, которую получит потребитель это удобный интерфейс, мощные функции подбора финансовых продуктов, сниженные ставки и комиссии. Мы говорим, что финтех – это применение последних технологий и организационных инноваций, которое позволяет предоставить финансовую услугу на другом, более высоком уровне полезности, или простыми словами, быстрее, дешевле и качественнее. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 14:00 popovmb
Как работает банк в Telegram
В Telegram появился бот, который умеет управлять банковской картой и предоставляет другие услуги. Как он работает? Первая информация о запуске бота TalkBank (@Talkbankbot) появилась в мае этого года. Тогда бот функционировал в демонстрационном режиме. Партнерство создателей бота с Транскапиталбанком было анонсировано летом этого года. А с октября — после того как были выпущены первые банковские карты — сервис наконец заработал. Транскапиталбанк — не первый банк, который начал обслуживать своих клиентов в мессенджере. Боты в Telegram есть, например, у Альфа-банка, Тинькофф Банка, Райффайзенбанка. Однако они концентрируются в основном на информационном обслуживании клиентов банков: могут показать ближайший банкомат, курс валют или дать информацию о предложениях для клиентов. У Тинькофф Банка также есть похожее на Telegram приложение MoneyTalk, в котором есть функция перевода денег собеседнику. Основное отличие TalkBank от аналогов, по словам его создателя Михаила Попова, — в более широком функционале. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 13:55 popovmb
Лучше бы сберовские менеджеры не бегали за призрачным хайпом
Мы доверили ведение счетов компании Сбербанку. Выбор был автоматический, потому что, согласно нашему корпоративному соглашению с акционерами, было требование иметь расчетный счет в Сбербанке. Лучший банк – это тот, которым пользуешься и не замечаешь. А деньги используешь так, как ты хочешь. Если мы замечаем банк, значит, он плохо работает – есть какие-то ограничения, какие-то вопросы и ненужные дерганья. Мы на это наталкиваемся, и нас это раздражает. В Сбербанке мы пользуемся в основном функционалом платежей. Основные траты связаны с заработной платой и оплатой услуг подрядчиков. Мы используем «Банк – клиент», и, на мой взгляд, сделан он неудобно. Неудобны многие вещи, которыми мы пользуемся: по аналитике, по выгрузкам все время какие-то нелепые истории происходят. Например, у нас стоит вопрос управления депозитами. Потому что у нас есть денежные средства, которые мы получили от инвесторов, и, соответственно, расходуем их не все. Мы ими управляем. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 13:52 popovmb
«Мы все будем как на ладони от рождения до смерти»
Банковская отрасль в ближайшие годы может полностью трансформироваться. О том, что банкам придется измениться, чтобы остаться на рынке, говорят сами представители регулятора и крупнейших кредитных организаций. Что произойдет с финансовым миром в ближайшие годы? — Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов недавно сказал, что допускает в будущем появление банков, где численность персонала составит два или три человека. Это вольные рассуждения о будущем или такие прогнозы имеют реальные основания? — Это не фантазии. Это реальность. Проект TalkBank был запущен небольшой командой в шесть человек. Мы обслуживаем клиентов, практически не имея кол-центра в том виде, в котором его имеют банки. Используя современные технологии, искусственный интеллект, партнерство с аутсорсинговыми компаниями и финансовыми организациями, можно построить банк нового поколения. Для этого требуется сформировать минимальное управленческое ядро, которое будет включать в себя менеджеров-руководителей, а линейный персонал будет на аутсорсе. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 13:26 popovmb
В Сколково начали выдавать криптокарты для покупки и хранения биткоинов
В продуктовом магазине «PRO Market», расположенном в Технопарке «Сколково» можно приобрести криптокарту, с помощью которой можно купить криптовалюту. «Карты позволят обеспечивать поддержку популярных криптовалют, а управление финансами на этих картах будет происходить удаленно через боты в мессенджерах Telegram и Viber»,- сказал директор центра финансовых технологий фонда «Сколково» Павел Новиков. Выпуском и обслуживанием карт занимается резидент «Сколково» TalkBank. Как отметил основатель проекта Михаил Попов, все клиенты проходят обязательную процедуру идентификации, а покупки совершаются исключительно в рублях, что полностью соответствует федеральному закону о национальной платежной системе. Капитализация рынка криптоактивов за 2017 год выросла в 50 раз и превысила 800 млрд долларов США. Популярность криптовалют во всем мире растет по экспоненте, а вслед за ней растет и спрос на удобный сервис по покупке и хранению криптовалют.
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Михаил_Попов 03.06.2018 13:23 popovmb
Как банк в мессенджере пережил падение Telegram
Мы — банк в мессенджерах, и 95% наших клиентов привыкли использовать Telegram, чтобы управлять своей дебетовой картой и привязанным к ней криптокошельком. Технические проблемы с мессенджером могли негативно сказаться на наших клиентах, если бы мы не были готовы к ним заранее. Ещё в ноябре прошлого года мы запустили чатбота в Viber с полностью дублирующим функционалом: бесплатными переводами с карты на карту, информированием о балансе счёта и начисленном кешбэке и другими возможностями. За 3 часа, пока не работал Telegram, нам удалось в режиме «пожарной тревоги» убедиться в том, что пользователи могут легко перейти с одного мессенджера на другой. Сотня пользователей сделали это самостоятельно, ещё двое позвонили на горячую линию банка уточнить, почему они не могут провести ту или иную операцию в Telegram. Как вы понимаете, при более чем 20 тысячах клиентов можно сказать, что проблемы в мессенджере остались практически незамеченными для наших клиентов. Читать далее
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Михаил_Попов 03.06.2018 13:16 popovmb
Участие звезд в ICO криптовалют на примере криптовалюты Buzcoin от Ольги Бузовой
Певица, модель, актриса, телеведущая Ольга Бузова начала старт продаж криптовалюты Buzcoin на официальном сайте Buzcoin.io 22 апреля года. О своих планах по разработке и продвижению криптовалюту (бузкоинов) Ольга Бузова впервые рассказала на одной из конференций. По ее словам, это – вызов всем создателям криптовалют от лица женщин. Cтоит отметить, что знаменитая Ольга Бузова стала первой женщиной в мире, которая запустила свою криптовалюту. Бузкоины станут платежной единицы блокчейн-платформы BUZAR. Проект BUZAR, маркетплейс и коммуникационная P2P-платформа, предоставит пользователям различные сервисы, например, общения, развлечения, покупок, обмена данными, поиска работы и т.д., как сообщает ее основатель. Создание собственной криптовалюты, конечно, привлекает внимание широкой аудитории, а в частности, подписчиков О. Бузовой, к теме ICO. В случае успеха подобные активности могут положительно повлиять на отношение общества к блокчейну и криптовалютам. Читать далее
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