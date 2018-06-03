Участие звезд в ICO криптовалют на примере криптовалюты Buzcoin от Ольги Бузовой

Певица, модель, актриса, телеведущая Ольга Бузова начала старт продаж криптовалюты Buzcoin на официальном сайте Buzcoin.io 22 апреля года. О своих планах по разработке и продвижению криптовалюту (бузкоинов) Ольга Бузова впервые рассказала на одной из конференций. По ее словам, это – вызов всем создателям криптовалют от лица женщин. Cтоит отметить, что знаменитая Ольга Бузова стала первой женщиной в мире, которая запустила свою криптовалюту. Бузкоины станут платежной единицы блокчейн-платформы BUZAR. Проект BUZAR, маркетплейс и коммуникационная P2P-платформа, предоставит пользователям различные сервисы, например, общения, развлечения, покупок, обмена данными, поиска работы и т.д., как сообщает ее основатель.



Создание собственной криптовалюты, конечно, привлекает внимание широкой аудитории, а в частности, подписчиков О. Бузовой, к теме ICO. В случае успеха подобные активности могут положительно повлиять на отношение общества к блокчейну и криптовалютам. Однако, если этот опыт окажется негативным, массовая аудитория отвернется от рынка криптовалют и токенов. В таком случае ICO перейдет в режим профессионального развития, как сейчас развиваются фондовые инвестиции и другие инструменты, когда все-таки на этом рынке большее участие принимают профессиональные игроки, инвесторы, венчурные фонды. Я не просто согласен с тем, что нужно давать простые инструменты для инвестирования в криптовалюты и участие в ICO, а ещё и продвигаю первую в России криптокарту — TalkBank Crypto. Цель её как раз в том, чтобы дать любому пользователю простой и прозрачный инструмент инвестиций в цифровую экономику.



Возвращаясь к участию звезд в ICO — это всегда попытка привлечь средние и мелкие инвестиции в проект. Часто такие истории используют не совсем честные стартапы (так называемые SCAM-проекты), которые, не имея сильного продукта и технологий, повышают доверие за счёт известных личностей и таким образом пытаются получить деньги от людей, которые не понимают этих технологий и доверяют тому лицу, которое становится фронтменом всего процесса. Известных людей привлекают к рекламе постоянно: они рекламируют банки, их можно увидеть на билбордах, но это не должно быть самым главным в проекте. Самое главное в проекте — это команда, которая его развивает. Именно они должны быть звездами, известными в профессиональном кругу.