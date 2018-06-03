Как банк в мессенджере пережил падение Telegram

Мы — банк в мессенджерах, и 95% наших клиентов привыкли использовать Telegram, чтобы управлять своей дебетовой картой и привязанным к ней криптокошельком. Технические проблемы с мессенджером могли негативно сказаться на наших клиентах, если бы мы не были готовы к ним заранее. Ещё в ноябре прошлого года мы запустили чатбота в Viber с полностью дублирующим функционалом: бесплатными переводами с карты на карту, информированием о балансе счёта и начисленном кешбэке и другими возможностями.



За 3 часа, пока не работал Telegram, нам удалось в режиме «пожарной тревоги» убедиться в том, что пользователи могут легко перейти с одного мессенджера на другой. Сотня пользователей сделали это самостоятельно, ещё двое позвонили на горячую линию банка уточнить, почему они не могут провести ту или иную операцию в Telegram. Как вы понимаете, при более чем 20 тысячах клиентов можно сказать, что проблемы в мессенджере остались практически незамеченными для наших клиентов. Карты работали на 100%, за все расходы по ним клиенты получат привычные 5% кешбэка.



Мы не привязаны к Telegram, поэтому вопрос, что мы будем делать при его блокировке или технических проблемах, даже удивляет. Наши пользовали за 5 минут сменят мессенджер и продолжат пользоваться всеми преимуществами дебетовых карт и карт Crypto. Сразу после сбоя мы были готовы отправить массовую рассылку пользователям со ссылкой на Viber и инструкцией по переходу на эту платформу. Об этом также вышли посты в наших сообществах на Facebook, во ВКонтакте и в Instagram, а текст инструкции с видеопримером появились в блоге компании на Medium.



В настоящее время также ведутся работы по созданию чатботов внутри социальных сетей ВКонтакте и мессенджера Facebook.