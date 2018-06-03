В Сколково начали выдавать криптокарты для покупки и хранения биткоинов

В продуктовом магазине «PRO Market», расположенном в Технопарке «Сколково» можно приобрести криптокарту, с помощью которой можно купить криптовалюту.



«Карты позволят обеспечивать поддержку популярных криптовалют, а управление финансами на этих картах будет происходить удаленно через боты в мессенджерах Telegram и Viber»,- сказал директор центра финансовых технологий фонда «Сколково» Павел Новиков.



Выпуском и обслуживанием карт занимается резидент «Сколково» TalkBank. Как отметил основатель проекта Михаил Попов, все клиенты проходят обязательную процедуру идентификации, а покупки совершаются исключительно в рублях, что полностью соответствует федеральному закону о национальной платежной системе. Капитализация рынка криптоактивов за 2017 год выросла в 50 раз и превысила 800 млрд долларов США. Популярность криптовалют во всем мире растет по экспоненте, а вслед за ней растет и спрос на удобный сервис по покупке и хранению криптовалют.