Лучше бы сберовские менеджеры не бегали за призрачным хайпом

Мы доверили ведение счетов компании Сбербанку. Выбор был автоматический, потому что, согласно нашему корпоративному соглашению с акционерами, было требование иметь расчетный счет в Сбербанке.

Лучший банк – это тот, которым пользуешься и не замечаешь. А деньги используешь так, как ты хочешь. Если мы замечаем банк, значит, он плохо работает – есть какие-то ограничения, какие-то вопросы и ненужные дерганья. Мы на это наталкиваемся, и нас это раздражает.



В Сбербанке мы пользуемся в основном функционалом платежей. Основные траты связаны с заработной платой и оплатой услуг подрядчиков. Мы используем «Банк – клиент», и, на мой взгляд, сделан он неудобно. Неудобны многие вещи, которыми мы пользуемся: по аналитике, по выгрузкам все время какие-то нелепые истории происходят.



Например, у нас стоит вопрос управления депозитами. Потому что у нас есть денежные средства, которые мы получили от инвесторов, и, соответственно, расходуем их не все. Мы ими управляем. Управление депозитами сделано вообще неудобно.



Это полная глупость: если банк имеет отделения, то они должны быть полнофункциональными

Далее, периодически, когда приезжаешь в отделение – а иногда зачем-то надо туда ехать, выясняется, что я уже не могу лично получить какую-то справку на месте. Я должен был предварительно заказать ее в «Банк – клиенте». Это полная глупость: если банк имеет отделения, то они должны быть полнофункциональными. Если ты приехал в отделение, то можешь получить там все услуги. А если ты открыл мобильный банк, то можешь сделать там всё – в идеале. И уж точно не должно быть наоборот: приехал в отделение, а там идет разговор, что мы должны были заказать ту или иную справку в интернет-банке. А мы ее не заказали, естественно, потому что приехали в отделение, думая, что там будет оперативнее. Это всегда удивляет – непонятно, для чего это сделано.



Самые востребованные нами услуги банка – это платежи и депозиты. Платежи по заработной плате, за рекламу, подрядчикам.



Но само развитие интерфейса «Банк – клиента», на мой взгляд, не задача Сбербанка. Им нужно было отдать эту задачу на сторону. Устроили бы конкуренцию между несколькими подрядчиками

В обслуживании в Сбербанке я бы переделал программу «Банк – клиента», потому что она никуда не годится. Плюс открыл бы API какой-то. Мы, на самом деле, используем собственную технологию по интеграции со «Сбером» – получаем выписки и так далее в автоматическом режиме. Но само развитие интерфейса «Банк – клиента», на мой взгляд, не задача Сбербанка. Им нужно было отдать эту задачу на сторону. Устроили бы конкуренцию между несколькими подрядчиками. А вообще, предприниматель всегда старается сократить взаимодействие с теми процессами, которые не приносят никакой прибыли. Поэтому, исходя из тех пунктов, которые нам нужны, мы видим, что все можно было делать удаленно и никуда не ездить. А некоторые функции можно было оптимизировать. Например, те же депозиты мы каждый раз вручную продлеваем, хотя они могли бы давно нам предложить какое-то автоматическое продление.



Периодически мне надо ехать в отделение банка: какие-то бумаги получаю, справки. Не то чтобы часто, но в этом году, например, была потребность раз десять туда заехать. Примерно раз в месяц за чем-то туда заезжаешь. Но на самом деле все вопросы, которые мы там решали лично, можно было решить удаленно.



У меня складывается впечатление, что сберовские менеджеры не сфокусированы на простых процессах – они «cфокусированы» на AR, VR, обслуживают людей в костюмах «инвалидов». Они далеки от реальности

Лично для себя использую много банков. Я клиент восьми банков. Операционно использую три. Все основные платежи делаю только через Talkbank. Какие-то моменты, связанные с ЖКХ, – через Альфа-Банк. Платные подписки в Интернете и сервисы я пока не перенес и использую для них «Сити». Сбербанком я не пользуюсь, и давно, но, естественно, слежу за отзывами в соцсетях на клиентский опыт и сравниваю с нашими подходами в Talkbank. Иногда у меня складывается впечатление, что сберовские менеджеры не сфокусированы на простых процессах – они «cфокусированы» на AR, VR, обслуживают людей в костюмах «инвалидов». Они далеки от реальности, от того, что происходит каждый день в их отделениях, в мобильном банке. Они бегут за каким-то хайпом. Хотя, на мой взгляд, при таких масштабах и колоссальной клиентской базе задача у Сбербанка другая: сделать свои сервисы простыми и понятными, с минимальной комиссией.



Клиенту должно быть просто и удобно по возможности бесплатно использовать свои деньги там, где он хочет.



Мы участвуем в разделе «Идея на миллион» – это шоу Внешэкономбанка.



Пока мы все средства компании храним в рублях. Здесь мы опять не совсем гибки с учетом акционерных соглашений при использовании всех финансовых инструментов.



Команда компании Talkbank является разработчиком первого цифрового банка, который использует мессенджеры, чат-ботов и «искусственный интеллект» при работе с клиентами и является финансовым помощником. Цель – сделать банкинг простым и удобным, без скрытых комиссий и запутанных интерфейсов. Создать банк, который может проконсультировать по финансовым вопросам и помочь наладить финансовую жизнь своих клиентов. Банк, в котором приобрести криптовалюту еще проще, чем иностранную в любом другом.