Как работает банк в Telegram

В Telegram появился бот, который умеет управлять банковской картой и предоставляет другие услуги. Как он работает?



Первая информация о запуске бота TalkBank (@Talkbankbot) появилась в мае этого года. Тогда бот функционировал в демонстрационном режиме. Партнерство создателей бота с Транскапиталбанком было анонсировано летом этого года. А с октября — после того как были выпущены первые банковские карты — сервис наконец заработал.



Транскапиталбанк — не первый банк, который начал обслуживать своих клиентов в мессенджере. Боты в Telegram есть, например, у Альфа-банка, Тинькофф Банка, Райффайзенбанка. Однако они концентрируются в основном на информационном обслуживании клиентов банков: могут показать ближайший банкомат, курс валют или дать информацию о предложениях для клиентов. У Тинькофф Банка также есть похожее на Telegram приложение MoneyTalk, в котором есть функция перевода денег собеседнику.



Основное отличие TalkBank от аналогов, по словам его создателя Михаила Попова, — в более широком функционале. В частности, через бота в Telegram сейчас можно заказать и активировать карту «Выгода», которую эмитирует Транскапиталбанк, а также следить за своими расходами по ней. Сейчас активных карт чуть более тысячи. Фактически заказ карты сводится к переадресации на сайт сервиса для заполнения заявки, в которой указывается имя, фамилия и контактная информация. Из указанных аналогов услуга заказа карты есть также у Альфа-банка.



Активация карты «Выгода» после ее получения также происходит удаленно через сайт сервиса — личная идентификация (встреча с сотрудником банка), как при оформлении обычной банковской карты, не требуется. При этом в отличие от банковских карт с полноценной идентификацией у карты «Выгода» существуют ограничения. Например, на карте нельзя держать более 60 тыс. руб., а оборот в месяц не должен превышать 200 тыс. руб.



В ближайшее время, говорит Попов, перечень финансовых услуг будет расширен. В частности, появится возможность совершать переводы с карты на карту любого банка. В зависимости от тарифной политики банков, между картами которых осуществляется перевод, не исключены комиссии. Также предполагается, что бот будет показывать расходы по картам других банков, которые есть у пользователя.



Дальнейшее расширение финансового сервиса намечено ближе к февралю будущего года. Бот, например, сможет помочь накопить средства на какую-либо цель. «Он будет следить за вашими расходами и подсказывать, сколько можно тратить в день, чтобы накопить, например, на путешествие», — объясняет Попов. Также бот сможет выполнять простые задачи вроде оформления страховки, пользователю при этом не придется устанавливать отдельные приложения, рассказывает автор проекта.



Как пользоваться



Для начала бот нужно запустить, а затем отправить свои контакты. После этого бот предложит заказать карту «Выгода». Обычно заявка обрабатывается несколько часов, и на следующий день или раньше неименную карту доставляет курьер. Выпуск карты бесплатен, платы за обслуживание также нет.



Активация карты также идет через бот: он запрашивает последние цифры штрих-кода карты и отправляет пользователя на сайт сервиса, где необходимо ввести имя, фамилию, кодовое слово, а также данные и фото паспорта и СНИЛС. Через два часа картой можно будет пользоваться. Во время тест-драйва РБК активация заняла 20 минут, однако активировать карту корреспондент РБК смог только с третьей попытки. Попов объясняет сбой в работе обновлением, которое в тот момент устанавливал Транскапиталбанк.



После активации карту необходимо пополнить. Завести деньги на счет можно через банкоматы и терминалы или банковским переводом. Это также можно сделать с помощью бота, который даст ссылку на сайт TalkBank. Там потребуется ввести данные карты, с которой выполняется перевод. Также для подтверждения перевода нужно ввести код из СМС, которую присылает банк-отправитель. Комиссий за перевод с карты другого банка нет. После зачисления средств бот присылает уведомление о пополнении баланса карты.



За оплату покупок картой банк предлагает кешбэк в размере 5%. Он начисляется при любых покупках, но воспользоваться этими деньгами можно будет только через полгода и потратить их только на определенные поку​пки, которые связаны с поставленными пользователем целями, говорит Попов. Например, если целью пользователя было накопить на отпуск, то кешбэком можно будет расплатиться за авиабилеты, поясняет он.