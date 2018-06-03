Нужна ли регуляция финтеху

Что такое финтех

Финансовые технологии – это не стандартная банковская или страховая услуга, а преобразованная услуга, которая предоставляется с помощью ИТ и решений, которые раньше не применялись. Например, для скоринга используется не простой анализ банковской выписки клиента или рейтинг из кредитного бюро, а также анализируются соцсети и его покупки в магазинах. То есть финтех задействует данные, которые банки раньше не использовали в силу их отсутствия. Но финансовые технологии улучшают жизнь не только банкиров и страховщиков. Клиентом финтех-компаний может быть и обычный человек, физическое лицо. В этом случае ценности, которую получит потребитель это удобный интерфейс, мощные функции подбора финансовых продуктов, сниженные ставки и комиссии.



Мы говорим, что финтех – это применение последних технологий и организационных инноваций, которое позволяет предоставить финансовую услугу на другом, более высоком уровне полезности, или простыми словами, быстрее, дешевле и качественнее. То есть совместить несовместимые, на первый взгляд, вещи.



Если вы сидите на пляже и можете управлять оттуда своими деньгами – это финтех. Если вам нужно выйти с пляжа и пойти в отделение – это уже не финтех.



Регулирование финтеха, со одной стороны, – это боязнь крупных игроков традиционной формации в том, что быстроразвивающийся финтех всех заменит, с другой, попытка регулятора принудить использовать инновации финансовый сектор. И это понятно, ведь у первых есть риск потерять работу, у вторых множество традиционных банков, которые «пока ЦБ не скажет, мы не делаем».



А ведь банки давно уже могли применять многие вещи, которые появились в финтехе, но в силу привычки ждут указания сверху по принципу «как бы чего не вышло». И такая ситуация сложилась не только у нас.



Те же открытые API: европейский закон PSD2 о том, что банки обязаны работать с финтехом и предоставлять им данные о счетах и транзакциях – по сути инновации насильственно насаждаются властями.



Казалось бы, это ведь в первую очередь, нужно самим банкам, которые смогли бы к себе подключить массу компаний, дать им эти сервисы, получить новых клиентов, расширить свою зону влияния. По факту, регулятор тянет банки, вместо того, чтобы бежать за их инновациями. А ведь еще ни у одного банка не отозвали лицензию за инновации. Наоборот, отзыв лицензий всегда был связан с застарелыми явлениями в жизни банка – токсичные активы, заведомо незаконные операции, кредиты, выданные собственникам одним росчерком пера без применения каких-либо технологических решений.



Финтех же не может работать вне закона и всегда опирается на существующую нормативную базу, ведь к начинающей компании меньше доверия, и она просто не может запятнать свою репутацию. Например, если брать Talkbank, то мы полностью соответствуем регуляции текущего дня, что подтверждает спецприз от ЦБ РФ на конкурсе финансовых инноваций Финополис и победа на Innotribe, который также проходил при поддержке ЦБ. Другое дело, что мы воспринимаем регуляцию как некий минимум того, что должно быть, чтобы оказывать услуги клиентам. Банки же воспринимают регуляцию как максимум возможного, и избыточно ограничивают себя и своих клиентов. Яркий тому пример, как из требований по идентификации клиентов и противодействию легализации незаконных доходов, банки сами устроили охоту на ведьм: блокируют или проводят с запретительными комиссиями каждый второй платеж физлицу.



Цель регуляции – защита конкуренции

На мой взгляд, регуляция должна защищать клиентов или помогать бизнесу.



1) Защищать. МФО развились на основе действующего законодательства, но в определенный момент, население оказалось закредитовано больше положенного. Это логично, ведь МФО легче кредитуют, чем банки, а проценты – выше. И встал вопрос защиты населения от своей же финансовой безграмотности, чтобы ограничить деятельность микрофинансовых организаций. Но по большому счету, это защита банков, которые неповоротливы и медлительны.



2) Помогать развиваться. На мой взгляд это более приоритетное направление, когда регулятор что-то меняет, а что и отменяет, чтобы в этом секторе началось развитие. Например, «не платят налоги те, кто помогают сельскому хозяйству» или те, кто делают систему антифрод-мониторинга получают доступ к каким-то данным. То есть когда регулятор хочет, чтобы в этом месте возник бизнес, он что-то меняет, какие-то правила игры упрощает и что-то допускает. На мой взгляд, ключевая задача регулятора — снимать барьеры входа в бизнес и поддерживать конкуренцию.



Сейчас же практически любая регуляция направлена на уменьшение числа игроков, так контролировать их легче. Но тогда и конкуренция ниже, качество продукта ниже, и потребитель чувствует это на себе, потому что платит больше. Но ситуация меняется, и, надеюсь, что вслед за чисткой сектора, будет стимулирование прихода новых игроков.



И предпринимателю, конечно, легче работать в среде, которая не сильно меняется. Ему нужно с клиентами работать, а не с законодательством, которое становится всё сложнее. Всё время что-то запрещают. А постоянные изменения законов ведут к тому, что приходится постоянно адаптировать к ним бизнес. Спросите любого предпринимателя, он скажет, что можно просто ничего не менять — он сам вырулит. Моя точка зрения состоит в том, что регуляция должна помогать развитию или защищать потребителя услуги, а не ключевых игроков рынка, у которых и так все карты на руках.



Но регуляция финтеха не должна противопоставлять финтех и банки. Наоборот, финтех и банки должны сотрудничать. На мой взгляд, идеальной формой такого сотрудничества является БПА (банковский платежный агент), этот институт можно использовать и для дальнейшего развития финансовых сервисов, наделяя БПА большими полномочиями и правами, но сохраняя банковский контроль за деятельностью участников. Такая форма имеет положительные моменты: уже есть нормативная база по регуляции БПА, есть положительный опыт взаимодействия банков и БПА. Эту историю можно расширить и на другие сферы финансовой деятельности: инвестиционную и страховую. Это мнение разделяют представители законодательной власти.