Прогноз: «Люди совсем перестанут замечать банки»

Пока традиционные банки терпят бедствие и требуют от государства поддержки, финансовые компании нового типа – банки, существующие только в мобильных приложениях и т.п., – кажется, неплохо себя чувствуют.



«Альфа-групп», например, намерена создать диджитал-банк, который будет конкурировать (даже) с входящим в группу «Альфа-банком»: новая организация получит отдельную лицензию и будет самостоятельно искать и обслуживать розничных клиентов и частных предпринимателей.

Кроме того, 5 октября стало известно о покупке компанией Qiwi брендов «Рокетбанка» и «Точки». У предыдущего владельца, ФК «Открытие», возникли проблемы, но чего пропадать хорошим активам?

Наконец, также на прошлой неделе финтех-стартап TalkBank привлек 66 млн рублей от ФРИИ и семи частных инвесторов.

TalkBank – это нечто новое по сравнению даже с «Рокетбанком». Он тоже не имеет лицензии – выпуском и обслуживанием карт занимается банк-партнер Транскапиталбанк, но при этом у TalkBank нет и собственного мобильного приложения: операции совершаются в мессенджере Telegram с помощью бота. В конце концов, что нужно стандартному клиенту от банка? Запросить справку о состоянии счета, перевести деньги другу, оплатить штраф или конвертировать валюту и т.д. – все это можно поместить в интерфейс чат-бота.



Возможно, и это не предел упрощения отношений банка и клиента. Republic попросил основателя TalkBank Михаила Попова рассказать, как он видит банковские услуги через 20 лет.



Привычных нам банков ⁠не ⁠останется, вместо одной организации будет экосистема из 5–7. С ⁠ростом автоматизации роль ⁠централизованных узлов, которые управляют ликвидностью, будет значительно снижаться. И из-за быстрого ⁠развития технологий будет тяжело создавать и удерживать ⁠монокомпанию, а тем более конкурировать с другими игроками. Но управлять ⁠ликвидностью все равно нужно. Поэтому на привлечении депозитов, переводах, оценке рисков и остальных процессах будут специализироваться разные организации, но они будут работать вместе, чтобы клиент получил нужную услугу бесплатно либо с минимальной комиссией.



Люди совсем перестанут замечать банки – с ними не придется контактировать, как сейчас. Это связано с развитием интернета вещей – намного больше устройств смогут вести с нами диалог, потому что все они будут подключены к одной сети. Сейчас мы заходим в интернет в основном со своих смартфонов, но со временем они станут менее важными. Это означает, что многие услуги вы сможете получать моментально, в том числе банковские. Соответственно, исчезнет необходимость в отделениях – через 20 лет останутся единицы офисов.



У нас не будет счетов в разных банках, а будет что-то вроде виртуального банковского образа. На этот «образ» будет начисляться зарплата, и с него же будут автоматически списываться деньги за покупки, как уже делает Amazon. То же и с более крупными приобретениями. Например, вы хотите купить квартиру. Она уже подключена к интернету, поэтому когда вы приходите ее осматривать, то логинитесь, подтверждаете свою личность, и система показывает вам рыночную стоимость квартиры, предлагает несколько вариантов ипотеки, сразу анализирует ваши расходы и советует, на чем стоит экономить, чтобы закрыть кредит быстрее. И дальше вам нужно просто еще раз пройти идентификацию и согласиться на условия. А банк или одна из тех организаций, которая заменит банк, проведет изменения в реестре недвижимости, который, скорее всего, будет на технологии блокчейн, вам останется только взять ключи. И все это за 20 минут. Правда, ипотеку потом придется выплачивать те же 15 лет – в этом смысле вряд ли что-то изменится.



Система подбора банковских услуг будет работать по принципу навигатора. Например, если у вас есть деньги, которые вам нужно разместить на вкладе, то сначала система подсчитает, какой суммой на счете вы не пользуетесь и с учетом вашего риск-профиля предложит несколько вариантов вложения средств. А потом вас начнут автоматически оповещать о более выгодных депозитах, если такие появятся. То есть работать это будет как навигатор, который перестраивает маршрут, когда появляется более удобный вариант.



Банки не смогут привлекать клиентов только за счет более низких ставок по кредитам. Конкуренция ставок вообще потеряет значение – услуги у всех будут примерно одинаковыми (из-за конкуренции и снижения затрат на отделения и персонал). Поэтому выиграют те организации, которые будут предоставлять самую удобную услугу. Представьте, что вы можете взять кредит под одинаковый процент в двух банках. Но один просто выдаст вам деньги и будет получать с вас проценты, а другой постарается снизить ваши затраты, а потом еще предложит перекредитоваться под более низкий процент. Конечно, вы выберете второй.



О приватности можно забывать уже сейчас. Через 20 лет тайны личной жизни не будет, причем в этом больше заинтересованы даже не банки, а государство. Будут известны все ваши платежи, а также все передвижения по городу и прочее. Впрочем, из-за этого в некоторых сферах станет меньше мошенничества. Как только мошенник попытается что-то сделать с вашим банковским образом, например оформить на вас кредит, система вас об этом оповестит. Таких историй станет гораздо меньше.



Мы будем рассчитываться криптовалютами. Более дешевое всегда побеждает более дорогое. Поэтому сначала исчезнут наличные. Потом криптовалюты, которые менее прозрачны и более защищены, заменят безналичные фиатные деньги. Поэтому криптовалюты будут использоваться, но, конечно, под надзором государства. Вопрос только в том, когда государства научатся регулировать криптоэкономику.