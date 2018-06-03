Ценность нового времени – это само время

В конце весны 2016 года в России появился уникальный банковский продукт: TalkBank.io – первый финансовый институт, который управляет деньгами клиента в мессенджерах. Пока банк доступен в Telegram, скоро аналогичные функции появятся в Whatsapp, Viber, FB Messenger. Как функционируют виртуальные чат-банки и чем отличаются от традиционных? Об этом Finversia.ru побеседовала с основателем TalkBank.io Михаилом Поповым.



- Михаил, как вы пришли к идее созданию банковского чата?



- У меня есть проект EasyFinance.ru – сервис управления личными финансами. Он был создан в 2009 году, мы привлекли порядка 500 000 пользователей, люди используют наш PFM сервис для контроля семейного бюджета и планирования личных финансов. Нашими клиентами стали как физические лица, так и предприятия малого и среднего бизнеса, которым требовался управленческий учет. При этом половина пользуется сервисом напрямую, а половина – через интернет-банки партнеров (таких как «Русский стандарт» и «Ак Барс»). Работа с большим числом пользователей позволила EasyFinance.ru накопить солидные массивы данных. Мы пришли к тому, что клиенту требуется не только система учета расходов-доходов, но и некий виртуальный помощник, который выстраивает схему финансового поведения пользователя на основе его основных транзакций.



Первый прототип чат-бота TalkBankBot для Telegram мы собрали за пару дней на хакатоне «Яндекс.Денег» (хакатон: форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы – прим. редакции). Но чтобы вложить в него «разум» и обеспечить набором полезных советов, нам потребовалось шесть лет и 2 миллиардов проанализированных пользовательских транзакций. Мы продолжаем тестировать и дорабатывать чат-бот, чтобы в идеале он стал не только аналогом домашней бухгалтерии, но и персональным советником. Сейчас в telegram.me/TalkBankBot доступен демонстрационный функционал. Мы специально сделали очень упрощенный вариант. Реальный, конечно, отличается, и даёт клиенту полноту действий с его картой.



- Но, надеюсь, вы планируете тестировать свой продукт не на реальных клиентах?



- Естественно, нет. В плане техники у нас все отработано, вся необходимая система защиты работает. Просто нам надо понять, насколько этот проект востребован, в какую сторону его стоит развивать дальше.



- В чем основное отличие чат-банка от систем онлайн-банкинга, которые уже стали привычным делом?



- У нас иной принцип общения с клиентами. Нет никаких личных кабинетов, мобильных банковских приложений – все взаимодействие происходит в мессенджере, примерно так, как вы переписываетесь с приятелями.



- Но клиент все-таки получает реальную пластиковую карту или она существует только в виртуальном пространстве?



- Карты со всеми функциями платежного средства существуют. Первая партия пластика уже выпущена, в конце августа начнется его рассылка клиентам. По этой карте можно и нужно расплачиваться за покупки, услуги и так далее. К слову, пока мы предлагаем только дебетовые предоплаченные карты. Возможно, в будущем к ним добавятся кредитные предложения.



- Вы предлагаете серьезный кэшбэк – 5%. За счет чего?



- У нас партнерские договоренности с рядом компаний. Все-таки наша технология значительно экономнее, чем содержание традиционного банка с офисами и персоналом. Частью своей экономии мы готовы поделиться с клиентом.



- Сколько стоит обслуживание карты?



- Первый год обслуживание совершенно бесплатно. Последующие годы – тоже, при условии, что клиент будет активно пользоваться картой и соблюдать лимит расходов, то есть совершать платежные операции на определенную сумму денег.



- Какие «технические» требования вы предъявляете к своим пользователям? Они должны иметь какие-то сверх-современные смартфоны?



- Когда мы начали работать над TalkBank, сразу была поставлена цель сделать сервис максимально доступным и демократичным. Поэтому платформа доступна на любом мобильном устройстве с установленным мессенджером Telegram.



- А если у клиента возникли претензии, куда ему бежать? Сегодня спорные вопросы, как правило, решаются в отделениях банков…



- Все претензии клиент также может изложить в чате, идти никуда не надо.



- Каким образом вы реализуете требование Банка России об обязательной идентификации клиента?



- Мы работаем в рамках закона о национальной платежной системе. Он допускает упрощенную идентификацию клиента, без его личного визита.



- Есть мнение, что скоро традиционным банкам и традиционным деньгам предстоит серьезная конкуренция с виртуальными офисами и технологиями, вроде блокчейна и биткоинов… Так ли это?



- Полагаю, что в ближайшие пять-десять лет банки столкнутся с серьезным дефицитом клиентов. Это связано, в том числе, и с демографической ямой. Условно – число старых клиентов сократится, а новым уже не нужен традиционный банк с офисами и персоналом. Ценность нынешнего времени – в самом времени. Люди хотят оплачивать покупки, делать переводы, получать консультацию оперативно, без визитов и очередей.



Что касается платежей, то основная тенденция, растущая в геометрической прогрессии – переход на безналичные расчеты.



- Сегодня говорят, что финтех имеет большие перспективы, буквально вплоть до того, что гаджеты будут предугадывать действия клиентов, допустим, человек только заходит в магазин, а на экране смартфона уже появляется необходимое меню для совершения покупки и так далее.



- Мы уже примерно то же самое предлагаем. Но, в принципе, да, полагаю, что в ближайшее время мобильные устройства станут реальными помощниками человеку. Сегодня местоположения пользователя легко устанавливается по GPS-навигации. Поэтому технически возможно все. Главное – понять потребности потенциального клиента, придать им максимально комфортную и понятную форму, чтобы пользоваться сервисом в один клик, без лишних наворотов.