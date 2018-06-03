Об опыте создания виртуального банка

TalkBank – единственный банк, работающий только через мессенджеры. Мы изначально исходили из того, что у клиента нет ничего, кроме мессенджера, и при этом он должен получить все, что ему нужно от банка.



Cоздавая чат-ботов, многие банки принимают на себя дополнительные затраты с нулевой эффективностью

В любом банке имеется порядка 300 базовых процессов, за которыми стоит очень сложная структура взаимодействия и интентов. Все устроено не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому у обычного банка проблемы начинаются сразу после создания чат-бота. В отличие от нас, команды традиционных банков должны впихивать в свои чат-боты все накопленное за 15-20 лет. В результате, создавая чат-ботов, многие банки принимают на себя дополнительные затраты с нулевой эффективностью.



Вы берете процесс и пересматриваете его с нуля, задавая себе вопрос: «Не фигню ли я делаю?»

Наше ключевое преимущество заключается не в том, что у нас работают самые умные в банках люди, а в том, что мы не берем на борт ничего лишнего. При создании чат-бота ключевой момент состоит в пересмотре и автоматизации всех процессов. Эффективность обеспечивается, когда вы берете процесс и пересматриваете его с нуля, задавая себе вопрос: «Не фигню ли я делаю?». Выкинув лишние отделы и сферы деятельности, вы получите максимальную эффективность.



Не фокусируйтесь на процессах как таковых, определитесь, можно ли избавиться от процесса вообще. Когда вы начинаете планирование с нуля, у вас выстраивается правильная история с процессами, которыми вы будете заниматься. Вы фокусируете на них все свои ресурсы, и клиент это видит сразу.



Обслуживание у нас обходится в 10 раз дешевле, чем у обычного банка

Наши расходы на выпуск карт в 4 раза ниже, чем у обычных банков, расходы на привлечение ниже в 6 раз, а обслуживание у нас обходится в 10 раз дешевле, чем у обычного банка. На данный момент мы привлекли несколько тысяч клиентов, в основном, мужчин в возрасте 25-35 лет. Это люди, которые не хотят париться с банком.



Изначально мы создали чат-бота для Telegram, однако когда возникла угроза его запрета в России, мы запустили чат-бот в Viber. Сейчас у нас реализована мультиплатформенность – клиент может прыгать между мессенджерами.