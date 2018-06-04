Семейный аккаунт. Зачем мы его сделали и кому он будет полезен?

Ключевой принцип TalkBank: «Деньги клиента — это деньги клиента». Это означает, что свою задачу мы видим в том, чтобы убрать ненужные препоны и ограничения в виде того же банка, а управление банковской картой сделать таким же простым, как использование наличных денег. Мы всегда ищем идеи, как еще упростить финансовую жизнь наших клиентов. Ведь им деньги нужны для того, чтобы оплачивать свои ежедневные расходы, которые часто связаны с жизнью семьи. Поэтому возникают вопросы: как пополнить карты членов семьи, как управлять семейным бюджетом или, например, как дать карманные деньги детям, чтобы они их не потеряли. Нужно сделать финансовые операции безопасными и надежными, поэтому мы переходим с режима индивидуального пользования банком на режим семейного аккаунта.



Большое число наших клиентов — мужчины, у которых есть семья. Они уже давно «на ты» с функционалом TalkBank, а значит, смогут перейти на новый уровень: организовать свой семейный банк, получить от нас сразу несколько карточек и выдать их супруге, детям-школьникам и даже пожилым родителям. «Центр управления деньгами» будет у главы семьи: он сможет видеть и анализировать общие расходы, копить деньги на цели семьи, управлять лимитами и осуществлять быстрые переводы.



Еще одна часть клиентов — молодые студенты, чьи родители перечисляют деньги на проживание, а проще всего это сделать именно внутри TalkBank. Для этого нужно подключить свою карточку в семейный аккаунт, чтобы родители видели остаток по балансу и могли вовремя пополнять карту.



Особенно удобным будет семейный аккаунт, когда не все хорошо разбираются в банкинге, мобильных приложениях и современных технологиях. Тогда кто-то один как финансовый директор семьи будет управлять всем процессом. Мы постарались сделать это так, чтобы было очень просто и понятно, не сложнее общения с друзьями в мессенджере. Дать права доступа — только звучит сложно, а на самом деле — это ответить на пару вопросов и сформировать ссылку для приглашения нового участника семейного аккаунта. Вы отправляете ссылку члену семьи, он переходит по ней — и карта присоединяется к семейному аккаунту.



Уже сейчас используя семейный аккаунт, вы можете видеть мгновенные уведомления по расходам каждого члена семьи, можете планировать свой бюджет и понимать, как вы тратите свои деньги. Вы можете спросить у бота, сколько вы потратили, увидеть обзор списаний в разрезе как своих карт, так и общих в семейном аккаунте. Не тратя время на учет, получаете всю информацию о расходах своей семьи. Такую аналитику мы сделали, чтобы помочь вам тратить с умом — а значит, тратить меньше.



Вы определяете бюджет расходов каждого члена семьи на месяц, без комиссии пополняете их карты TalkBank на эти суммы — и мы становимся помощниками ваших трат. Начисляем 7% на остаток и возвращаем 5% от покупок в самых разных магазинах: от супермаркетов, магазинов одежды и обуви до дьюти фри, аптек и АЗС. Мы делаем все возможное, чтоб анализ расходов был более удобен и прозрачен, при этом давал максимальную информацию, помогая вам находить возможности оптимизации бюджета и сформировать накопления в семье. С нашей картой станет намного легче подготовиться к отпуску или создать резерв на обучение детей. Да и даже накопить кешбэк на какую-то мечту, которую давно не получалось осуществить.



Следующая наша цель по развитию семейного аккаунта — подготовка определенного механизма, связанного с общим накоплением кэшбэка. Алгоритм мы не раскрываем, потому что опробовать его будем сначала в группе друзей TalkBank. Но уже сейчас я рекомендую зарегистрировать свои карты и начинать пользоваться контролем семейного бюджета.