Модульные ИТ-решения для банка по принципу AppStore

Работая не первый год в сфере ИТ для финансовых структур, частенько сталкиваюсь с тем, что при выборе новой системы или модуля ИТ-менеджеры отдают предпочтение решению производителя, на котором работают основные системы банка. Причем основным доводом в этой ситуации является простота интеграции нового блока в существующий ИТ-ланшафт и единый контакт поддержки.
По опыту знаю, что если после внедрения крупной системы в исходный код в процессе работы вносились глобальные изменения, то в дальнейшем становится весьма сложно не то что модернизировать, но и сопровождать такие решения. По этой причине некоторые банки вынуждены использовать устаревшие версии программ, самостоятельно выполняя их поддержку. Опыт «Техносерва» показывает, что перенос индивидуальных доработок в отдельные модули позволяет упростить не только выполнение регламентных процедур, но и оперативно выполнить масштабирование эксплуатируемых решений. Такой подход обеспечивает прозрачность процесса миграции на новые версии специализированных систем. Накопленный нашими разработчиками многолетний опыт позволяет реализовать в таких системах достаточно сложную кастомизацию, не затрагивая при этом основное ядро программ. В банковской практике «Техносерва» такой подход реализовался в комплексных решениях по управлению персоналом, по оптимизации управления наличными и в других продуктах. Заказчикам предлагается внедрять программное обеспечение модульно, только тот функционал и в том объёме, который ему требуется на текущий момент. При возникновении потребности в расширении функционала, заказчик может реализовать это с минимальными затратами, внедрив дополнительный модуль от того же или другого производителя. Дополнительное преимущество использования узкоспециализированных решений – возможность выбрать из множества представленных на рынке решений именно то, которое максимально удовлетворяет текущим требованиям бизнеса. Этот процесс значительно упростился с внедрением интеграционных шин. Кроме того, внесение изменений в отдельные небольшие модули уменьшает риск возникновения глобального сбоя в предоставлении ИТ-сервисов, упрощает процесс поиска неисправности, тестирования и обновления программных продуктов.
Кроме того для некоторых решений разработчики предоставляют механизмы доработки программных продуктов и расширения функционала силами сотрудников банка или специалистами сторонних компаний, размещая внешние разработки в отдельных модулях или предлагая для этого свои собственные API-модули (Application Programming Interface). Больше внимание производители стали уделять процессу установки обновлений. Если ещё пару лет назад можно было наблюдать за тем, как администратор системы выполнял различные «ритуальные действия» при установке обновлений для специализированных банковских систем, то сегодня большинство поставщиков программного обеспечения предлагают законченные процедуры автоматического обновления. Упрощённая установка обновлений информационных систем позволяет снизить профессиональные требования к ИТ-сотрудникам банка и свести к минимуму риск возникновения ошибки из-за пресловутого человеческого фактора.
Стоит отметить ещё одну интересную и важную тенденцию. Совсем недавно стали появляться предложения по продаже отдельных программных модулей, которые расширяют функционал банковских систем, такая интернет площадка для банковских приложений аналог AppStore или AndroidMarket. Специалисты банков или сотрудники сторонних компаний, реализовав очередную доработку, могут поместить свой модуль в магазине банковских приложений. Пока этот механизм реализован одним разработчиком, но в магазине уже насчитывается более тысячи предложений. На данный момент к этому решению больше вопросов, чем ответов. Есть неопределённость с гарантией их работы, безопасностью, документированием, поддержкой. Всё это пока остаётся на усмотрение заказчика. Преимущества такого подхода к внедрению программного обеспечения в уменьшении нагрузки на банковские отделы разработки и на поставщиков основных модулей и систем. Относительно низкая стоимость для таких систем позволит большему количеству банков улучшить автоматизацию работы своих сотрудников при минимальном бюджете, а компаниям разработчиков получить значительное преимущество перед своими конкурентами. Остаётся приложить ещё немного усилий для окончательного решения вопроса контроля корректности работы, безопасности, документирования и сопровождения продаваемых таким образом решений, и ситуация в корне изменит расклад сил на ИТ-рынке банковского программного обеспечения. После этого можно будет уверенно сказать: стратегия точечной автоматизации стала глобальной тенденцией.
Комментарии 20
Требуется решить много вопросов на законодательном уровне.
Путей решений много. Реализация AppStore и Android Market сильно отличаются как по безопасности, так и по контролю функционала предлагаемых программ. Однако при этом успешно развиваются оба, а скоро и Microsoft присоединится к ним.
А так - идея конечно хорошая. Основная проблема - "запустить" свою экосистему, цена выхода из которой была бы намного выше, чем возможная прибыль, полученная в результате перехода на другие системы.
С другой стороны, деньги таким образом можно зарабатывать только объемами продаж самых часто встречающихся (самых необходмых) модулей - подозреваю, что ввод в портфель услуг например, системы интегрированного риск-менеджмента себя просто не окупит.
В целом, такая схема (при условии демократичных цен на внедрение и поддержку) будет подходить либо новым банкам, либо тем мелким и средним, которые при (или перед) увеличением спектра предоставляемых услуг решили потратиться на развитие своих систем.
Стратегия развития бизнеса любой компании может базироваться на абсолютно различных принципах.
Это может быть VIP обслуживание.
Может быть внедрение дорогих и тяжеловесных решений.
Возможно это будет наилучшая компетенция на рынке.
Новое направление предполагает, как правильно отметил Георгий, массовые продажи с минимальными затратами на внедрение.
Проще настроить маленькую программку, чем крупный модуль.
Однако и стоимость этих работ будет не сопоставима.
Именно малые затраты на внедрение делают такие решения интересными для малых и средних банков.
А цена выхода из такой экосистемы будет зависеть от качества функционала реализуемых продуктов.
Нельзя только на таких решениях строить весь бизнес.
Было бы смешно покупать основную банковскую систему в интернет магазине по единственному критерию - стоимость. Надо соблюдать баланс между основными продуктами и модулями, которые расширяют базовый функционал или повышают продуктивность и удобство работы.
Наличие таких модулей для широкого круга тяжёлых решений позволит сделать проект прибыльным.
Это не магазин приложений, но тенденция прослеживается.
«Промсвязьбанк» объявил об открытии интернет-магазина банковских карт с индивидуальным дизайном
http://mycard.psbank.ru/
Многие об этом подумывают, но как сделать реального конкурента - сказать сложно.
Весь мир стремится к мобильности и создание таких каналов дистрибуции это следующий шаг.
Вот и Яндекс стал двигаться в этом направлении.
http://www.rbcdaily.ru/2012/10/01/media/562949984827998
Правда Apple ни когда не огласится открыть сою клатформу, а вот с Android гораздо проще.
Предполагаю, что 2014-2015 года пройдут под флагом мобильных клиентов для огромного количества корпоративных приложений.
Эта статья была подготовлена именно по тому, что на мой взгляд такое распространение ПО будет всё более и более популярно. Единственно, мне кажется, что это произойдёт несколько позднее - в 2015-2017 годах. Надеюсь, мы с вами это сможем наблюдать.
По их мнению "Количество магазинов продажи приложений сильно возрастет. Прогнозируется, что к 2014 году многие организации будут реализовывать программы через собственные торговые площадки."
Согласен с автором, что и в финансовом секторе юудет наблюдаться эта тенденция.
Посмотрим, как это будет соответствовать нашей реальности.
Скорее всего это будет не 2014, а 2017 год.
А то что многие организации пытаются создать свои аппсторы, это факт. Тот же Microsoft с выходом новой ОС, до кучи официально презентовал и свой AppStore.
Производителям софта оно интересно тем, что повышается популярность их решения, делает его более доступным и позволяет расширить функционал с минимальными затратами.
Заказчикам (пользователям) это решении интересно тем, что сокращает дистанцию от постановки задачи до её реализации, делает прозрачной ценовую политику, бюджетное расширение функционала имеющихся систем,
Сбер банк и Банк Москвы запускают интернет магазины с приложениями для своих клиентов.
http://banks.cnews.ru/top/2012/12/19/novyy_itdirektor_sozdast_v_banke_moskvy_ma
Сперва Apple ввела моду.
Потом почти ограничения.
На приложения для мобильных устройств только из их магазина можно покупать приложения, а для основной операционной системы пока ещё сделано послабление. Пользователь может выбирать: только из магазина Apple, или и другие приложения можно устанавливать.
Но скоро эта лафа закончится.
И закончится она повсеместно.
Уже и Microsoft вводит свой магазин, разъясняет как там размещать приложения и как их оплачивать.
Реализует цензуру, как у Apple... все движутся по одной дорожке http://win8.cnews.ru/article/2012/12/19/mihail_chernomordikov_windows_8_sushhe
Скоро у нас не останется выбора: или покупать из предопределенных магазинов или получать услугу из облаков
Грустно...
Цензура ставит заслон распространению вредоносного ПО.
На этой недели была информация о распространении вирусов через магазин google. В нём нет уензуры.
Это ПО позволяло проводить не санкционированные финансовые операции по счетам поастиковых карт клиентов банка.
А по облакам... Какая для клиента разница, из облака предоставляется ПО, или нет?
http://www.ntv.ru/novosti/386176/
Кстати, это ПО уже из каталога загрузок удалили.
Не надо ограничивать инновационные решения только техническими аспектами. Креативно надо мыслить!
Постараюсь использовать эту возможность в работе!
У российской Госдумы появился собственный AppStore