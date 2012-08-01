Модульные ИТ-решения для банка по принципу AppStore

Работая не первый год в сфере ИТ для финансовых структур, частенько сталкиваюсь с тем, что при выборе новой системы или модуля ИТ-менеджеры отдают предпочтение решению производителя, на котором работают основные системы банка. Причем основным доводом в этой ситуации является простота интеграции нового блока в существующий ИТ-ланшафт и единый контакт поддержки.



По опыту знаю, что если после внедрения крупной системы в исходный код в процессе работы вносились глобальные изменения, то в дальнейшем становится весьма сложно не то что модернизировать, но и сопровождать такие решения. По этой причине некоторые банки вынуждены использовать устаревшие версии программ, самостоятельно выполняя их поддержку. Опыт «Техносерва» показывает, что перенос индивидуальных доработок в отдельные модули позволяет упростить не только выполнение регламентных процедур, но и оперативно выполнить масштабирование эксплуатируемых решений. Такой подход обеспечивает прозрачность процесса миграции на новые версии специализированных систем. Накопленный нашими разработчиками многолетний опыт позволяет реализовать в таких системах достаточно сложную кастомизацию, не затрагивая при этом основное ядро программ. В банковской практике «Техносерва» такой подход реализовался в комплексных решениях по управлению персоналом, по оптимизации управления наличными и в других продуктах. Заказчикам предлагается внедрять программное обеспечение модульно, только тот функционал и в том объёме, который ему требуется на текущий момент. При возникновении потребности в расширении функционала, заказчик может реализовать это с минимальными затратами, внедрив дополнительный модуль от того же или другого производителя. Дополнительное преимущество использования узкоспециализированных решений – возможность выбрать из множества представленных на рынке решений именно то, которое максимально удовлетворяет текущим требованиям бизнеса. Этот процесс значительно упростился с внедрением интеграционных шин. Кроме того, внесение изменений в отдельные небольшие модули уменьшает риск возникновения глобального сбоя в предоставлении ИТ-сервисов, упрощает процесс поиска неисправности, тестирования и обновления программных продуктов.



Кроме того для некоторых решений разработчики предоставляют механизмы доработки программных продуктов и расширения функционала силами сотрудников банка или специалистами сторонних компаний, размещая внешние разработки в отдельных модулях или предлагая для этого свои собственные API-модули (Application Programming Interface). Больше внимание производители стали уделять процессу установки обновлений. Если ещё пару лет назад можно было наблюдать за тем, как администратор системы выполнял различные «ритуальные действия» при установке обновлений для специализированных банковских систем, то сегодня большинство поставщиков программного обеспечения предлагают законченные процедуры автоматического обновления. Упрощённая установка обновлений информационных систем позволяет снизить профессиональные требования к ИТ-сотрудникам банка и свести к минимуму риск возникновения ошибки из-за пресловутого человеческого фактора.



Стоит отметить ещё одну интересную и важную тенденцию. Совсем недавно стали появляться предложения по продаже отдельных программных модулей, которые расширяют функционал банковских систем, такая интернет площадка для банковских приложений аналог AppStore или AndroidMarket. Специалисты банков или сотрудники сторонних компаний, реализовав очередную доработку, могут поместить свой модуль в магазине банковских приложений. Пока этот механизм реализован одним разработчиком, но в магазине уже насчитывается более тысячи предложений. На данный момент к этому решению больше вопросов, чем ответов. Есть неопределённость с гарантией их работы, безопасностью, документированием, поддержкой. Всё это пока остаётся на усмотрение заказчика. Преимущества такого подхода к внедрению программного обеспечения в уменьшении нагрузки на банковские отделы разработки и на поставщиков основных модулей и систем. Относительно низкая стоимость для таких систем позволит большему количеству банков улучшить автоматизацию работы своих сотрудников при минимальном бюджете, а компаниям разработчиков получить значительное преимущество перед своими конкурентами. Остаётся приложить ещё немного усилий для окончательного решения вопроса контроля корректности работы, безопасности, документирования и сопровождения продаваемых таким образом решений, и ситуация в корне изменит расклад сил на ИТ-рынке банковского программного обеспечения. После этого можно будет уверенно сказать: стратегия точечной автоматизации стала глобальной тенденцией.