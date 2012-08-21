Клонируют не только овечек, или опять о тестовых средах

Наш мир развивается по законам диалектики. Не является исключением и процесс тестирования в ИТ. Изначально вполне нормальным явлением была ситуация, когда тестирование не проводилось. Нет, оно, конечно, проводилось разработчиками программного обеспечения, но не более того. «Слова джентльмена» обычно было достаточно для того, чтобы начать внедрение и эксплуатацию. Конечно, были опасения и проводился ряд мероприятий для того, чтобы обеспечить корректность работы нового решения в условиях реальной эксплуатации. Контролировалась достоверность получаемого результата. В условиях ограниченности ресурсов такая проверка программного обеспечения осуществлялась в основном силами клиента. Со временем нагрузка на пользователей становилась больше, системы сложнее, а ошибки в реальной эксплуатации происходили все чаще. Возникла насущная потребность системной организации процесса тестирования.



Первые коммерческие банки в России стали появляться в начале 90-х годов. На процесс развития ИТ в банках оказал сильное влияние финансовый кризис 1998 года, который совпал по времени с переходом на новый план счетов. Финансовых ресурсов в это время было мало, программное обеспечение стоило дорого, резервов аппаратных ресурсов практически не было. Несмотря на трудности, в том числе и значительное сокращение ИТ-специалистов, функциональное тестирование в банках проводилось в полном объёме. Оно выполнялось достаточно медленно, привлекались все имеющиеся ресурсы службы поддержки, технологи и специалисты профильных подразделений. Шли годы, бизнес набирал силы. Кризис завершился. Банки стали покупать новое программное обеспечение. Потребовалась его интеграции с уже имеющимся программным обеспечением банка. Процесс тестирования усложнился. Банки были вынуждены закупать специальное программное обеспечение для автоматизации этого процесса. Появились самостоятельные подразделения тестирования, оно стало более качественным. Все эти обстоятельства привели к повышению требований к тестовым стендам. В условиях ограниченного финансирования реализация этой задачи была возложена на плечи системных администраторов. Учитывая то, что резервное копирование и восстановление систем в случае сбоя обеспечивали сотрудники службы поддержки, то было вполне логичным решением – поручить создание тестовых стендов этим специалистам.



Следующим витком развития процесса тестирования стало создание виртуальных серверов приложений и баз данных. Процесс наладился, объёмы тестирования увеличились. Значительные результаты в оптимизации используемых вычислительных ресурсов была достигнуты благодаря их виртуализации. На этом можно было бы радостно поставить жирную точку, но…. На пути тестирования стали возникать новые проблемы. Диалектика, ничего с этим не поделаешь.



Беда не приходит одна. Решение одних задач привело к тому, что на сотрудников, отвечающих за создание тестовых стендов, стали сыпаться со всех сторон новые проблемы. Увеличились объёмы данных, а вместе с этим возросло время их копирования. Стали возникать проблемы с физическим местом на серверах. Для изменения конфигурации оборудования иногда требовалась остановка всех приложений, что приводило к внеплановому увеличению времени проведения тестирования и переносу сроков внедрения. Выполнение одновременно нескольких тестовых сценариев за различные системные даты приводило к возникновению конфликтных ситуаций и сбоям работы программного обеспечения на определённом типе оборудования. Большое количество тестовых стендов усложнило организацию их учёта. Сложность тестируемых систем привела к необходимости воспроизведения реального архитектурного решения для тестовых стендов. Реализация нескольких программных модулей в едином тестовом комплексе вылилась в создание тестовых сред, что привело к появлению новых проблем.

Очередное увеличение времени создания тестовых сред (из-за увеличения объёмов копируемой информации). Копирование различных боевых систем, выполняемое не в один момент времени, проводило к нарушению целостности данным тестовой среды в целом. Увеличились требования к дисковому пространству. Усложнился процесс учёта тестовых сред.



Впоследствии часть этих задач была тем или иным способом решена силами собственных ИТ-департаментов банков, но часть остаётся по ряду причин ещё нерешённой. Ускорить устранение проблем, остро стоящих перед подразделением тестирования, возможно совместными усилиями специалистов банка и системных интеграторов. Специалисты «Техносерва» подготовили техническое решение, которое позволяет устранить перечисленные выше проблемы, а также максимально автоматизировать процессы создания и учёта тестовых сред. Буду рад обсудить с читателями этого портала проблемы, которые возникают у них при реализации процесса тестирования, и поделиться возможными вариантами решения выявленных проблем.