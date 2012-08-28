Если вам удастся покорить вершину, то сделайте так, чтобы об этом узнали все!

Почему великие империи, такие как Рим, Греция, Персия, Египет или Майя, достигнув пика развития, внезапно угасали и распадались? Что прерывало их развитие? По логике вещей, за подъемом должен следовать следующий этап развития, а не падение. Возможно, в этом есть какая-то общая закономерность, диалектика развития?

Подъёмы на вершину и падения с неё свойственны не только великим империям. Сколько в современной истории имеется примеров, когда политические деятели стремительно поднимались на вершину власти, кардинально изменяли течение истории, а потом внезапно пропадали. И история в очередной раз изменялась новыми лидерами. Можно привести много примеров, когда крупные организации, которые на протяжении долгих лет выстраивали свой бизнес, были признанны лидерами в своей области, почему-то внезапно теряли превосходство и даже полностью прекращали существование. Только за последние несколько лет можно привести несколько подобных примеров. Это, такие крупные финансовые организации, как Lehman Brothers, или высоко технологичные компании, например, Sun Microsystems, или компании легенды на потребительском рынке, типа Kodak. Так в чём же заключается секрет успеха? Почему одним компаниям, таким как Apple или Nike удаётся после падения снова подняться на вершину успеха, а другим нет? Почему у одних компаний падение становится катастрофическим, а у других это просто временный шаг назад?

Конкурентная борьба в стремлении подняться вверх очень жестока. Далеко не каждому удаётся достичь вершины. Ты всё делаешь правильно. Каждое утро начинаешь со слов «Я успешен», работаешь не покладая рук, полностью контролируешь ситуацию, а впереди тебя всё равно маячит чья-то спина. Для успеха надо дорасти. Дорасти государству, компании, каждой личности, стремящейся вверх. Требуется делать значительно больше, чем делают остальные. Успех не приходит к пассивным или мало активным. Кто хочет добиться выдающихся результатов, тот каждый день, шаг за шагом, продвигается к своей цели. Создаёт мощный поток постоянного движения. Импульс энергии. Двигается сам и убеждает двигаться в выбранном направлении других. Ярким примером такого движения являются Александр Македонский, Ли Якокка, Сергей, Королёв, Георгий Жуков и многие другие выдающиеся люди. Успех — это труд, труд повседневный, часто не благодарный. Успешные люди обычно талантливы во многих областях. Помимо своей основной деятельности они отличные спортсмены, фотографы, дизайнеры, финансисты, лингвисты, актёры. У них в жизни громадные интересы. Но есть у них общая черта – они всегда стремятся быть первыми, уделяют много внимания людям и деталям. Они видят особенное в том, что остальным кажется простым и незначительным.

К сожалению, часто бывает так что, достигнув успеха, не удаётся удержать лидирующие позиции. Стремясь чего-то достичь – прикладываешь для этого все силы. Делаешь сам и заставляешь других делать больше, чем это кажется возможным. Ставишь для себя и других не разрешимые задачи и к удивлению для всех решаешь их. Всё подчинено девизу – «Видеть цель, не замечать препятствия и быть уверенным в себе». Не однократно сотрудники нашей компании, в условиях ограниченного времени максимально концентрируются, направляя усилия каждого своего специалиста на достижение положительного результата. И в результате, все эти индивидуальные вектора складываются в один мощный импульс, позволяя в итоге нам всем стать победителями.

Часто после достижения поставленной цели, когда не остаётся ни кого впереди, наступает эйфория, а затем и успокоение. Вот он успех! Ты первый! Только пока ты наслаждаешься успехом, находится желающий скинуть тебя вниз и занять твоё место. Вершина это не арена и не площадь, а крохотный пятачок, на котором и двум лидерам не всегда хватает места. Не каждый способен продолжительное время удерживаться на вершине. Мне приятно осознавать, что наша организация не останавливается на достигнутых результатах. Продолжается целенаправленная координация усилий всех сотрудников на достижение новых более значительных целей. Достигнув вершины, кто-то начинают думать о своей значимости или исключительности и совершают в это время серьёзные ошибки. Ясно видеть новое будущее, уметь слышать других, выделять из множества направлений одно единственное и двигаться по нему к следующей своей вершине успеха отбросив все колебания и сомнения способны не многие. На это способны только истинные лидеры.

Любой подъем вверх предполагает спуск, любое возвышение может закончиться падением. И тот, кто двигается по пути успеха, должен понимать – чем выше вершина, на которую он собирается подняться, тем глубже пропасть, в которую можно упасть. Для одних падение вниз - это смертельная катастрофа, после которой они не в состоянии даже в себя прийти. И такое первое падение влечёт за собой следующее, а потом следующее и последующее. Для других такое падение может стать жизненным уроком, опытом, который позволит проанализировать ошибки, сгруппироваться и начать все сначала.

К сожалению, не у каждого лидера, достигшего вершины успеха, имеется достойная смена. Часто движение наверх прекращается вместе с уходом лидера. Далеко не каждому приемнику дано удержать, развить и преумножить достижения предшественника. Бил Гейтс смог создать компанию, которая и после его ухода остаётся лидером на рынке программного обеспечения. С огромным трудом компании Microsoft, несмотря на все атаки конкурентов, удаётся удерживать позиции, которые были достигнуты благодаря усилиям её прежнего лидера. Несколько иная ситуация у их прямого конкурента – компании Apple. После ухода из неё Стива Джобса в компании не было лидера, способного не только дальше развивать достигнутый успех, но хотя бы удержать уже завоёванные рубежи. По счастью Джобс смог правильно определить организационные просчёты, и впоследствии изменил работу организации таким образом, что и теперь, после его смерти, она является примером для многих других высокотехнологических компаний мира. В настоящее время Apple продолжает увеличивать свою капитализацию. Стоимость её акций превосходит суммарную стоимость двух ИТ гигантов – Google и Microsoft. Насколько прочным будет созданный задел – покажет время. Мы будем наблюдать за этим интересным действием.

Мы все усердно стараемся добиться своей цели, но оказавшись на вершине успеха, выясняется, что это ещё далеко не вершина. Это только очередная ступенька на узкой тропинке мироздания, ведущей вверх. Осознав это, мы с новыми силами устремляемся ввысь. Проходят годы и тысячелетия. Сменяется ни одно поколение, а вершина успеха, как была скрыта где-то там за облаками, от глаз страждущих, так и остаётся такой же далёкой и недоступной. Она будет взирать на нас свысока и ждать, когда мы расслабимся и допустим ошибку, чтобы сбросить нас вниз и, смеясь, заменить нас другим. Кто будет вспоминать былых покорителей? Какими словами будут вспоминать нас? Каждый день лидер живёт так, что бы он сам, его компания, его государство, как можно крепче закрепились на достигнутой вершине. Надо успеть вырастить смену, воспитать приемников, обозначить новые маршруты. Не мы первые и не мы последние на этом трудном пути. У каждого из нас свой путь, свой успех, свои достижения. В конечном итоге каждый из нас доберётся до своей вершины. Если вам удастся покорить вершину, то сделайте так, чтобы об этом узнали все. Но только постарайтесь, при этом, не скатится кубарем вниз.