Как прерывистую сделать непрерывной. Часть 1. Взгляд со стороны

Жизнь состоит из линий. Из сплошных и прерывистых. Будь то линия жизни, дорожная разметка или информационный поток. Сколько анекдотов про эти линии было. Но ситуация с ними неоднозначна. Иногда прерывистая линия – это благо, а иногда – беда. Сегодня хочу затронуть важную, на мой взгляд, тему о непрерывности предоставления ИТ-сервисов, от которых зависит так необходимое нам, как клиентам банков, непрерывное предоставление финансовых услуг. Непрерывность бизнес-процессов – это немного другая тема, её можно рассмотреть отдельно, а пока поговорим только о непрерывности ИТ-сервисов.



Во многих банках задумываются о необходимости выполнения работ по обеспечению непрерывности, но откладывают их на «потом». И как обычно бывает, однажды случается крупный сбой, все начинают бегать, что-то исправлять, искать виноватого. А надо было всего-то своевременно провести работы по тестированию непрерывности предоставления ИТ-сервисов. Тем более, что имеется целый ряд регламентирующих требований по вопросам обеспечения непрерывности и восстановления деятельности финансовых организаций со стороны Центробанка и Ассоциации российских банков.



Выполнение работ по обеспечению непрерывности собственными силами возможно, но вопрос в том, когда и какой результат будет достигнут? Приведу пример развития событий по обеспечению непрерывности предоставления ИТ-сервисов, когда работы выполнялись без плана, а от случая к случаю.



В банке присутствует много разрозненных и не всегда хорошо управляемых процессов. Периодически, то там, то здесь происходят сбои, пусть даже небольшие. Но каждый сбой – это опыт, позволяющий предотвратить повторение ситуации. Многие банки прошли тот этап, когда в результате накопленного опыта было принято абсолютно правильное решение – строительство собственного ЦОДа. И что? Сбои прекратились? Вовсе нет. Они стали реже, но избавиться от них не получилось. Так в чём причина? Чаще всего последующий опыт эксплуатации ИТ-систем показывает, что причина перерывов предоставления ИТ-сервисов в отсутствии или неполном резервировании. Банк принимает новое решение – строительство или аренда резервного ЦОДа. Работы завершены и ИТ-департамент вздыхает спокойно!.. Но, как показывает практика, счастье длится недолго. Раньше или позже опять возникает сбой. Почему? Ответ прост: принятые ранее меры необходимы, но недостаточны. Нет работающих, проверенных процедур обеспечения непрерывности предоставления ИТ-сервисов.



Многолетний опыт «Техносерва» показывает, что для непрерывного предоставления ИТ-сервисов требуется надёжное функционирование всей ИТ-инфраструктуры и инженерных систем предприятия. Для достижения этой цели банки устанавливают дизель-генераторы, получают на них экологические сертификаты, тратят на это значительные финансовые и административные ресурсы. Но жизнь устроена таким образом, что обязательно возникают нештатные ситуации. Именно это произошло при эксплуатации дизель-генераторных установок в двух известных мне банках. И пусть причины возникновения сбоя были различны, но привели они к одинаковому результату: работа ИТ-систем банков была полностью остановлена на несколько часов. В одном случае к сбою привело бездействие сотрудника, отвечающего за запуск дизель-генератора. В момент отключения электропитания этот специалист выполнял работы в изолированном помещении, и его мобильный был не доступен для оповещения. А коллеги по работе не знали, как запускать ДГУ. Второй банк не спасло даже то обстоятельство, что для обеспечения надёжности электропитания было предусмотрено ДВА дизель-генератора. Один из них не смог своевременно запуститься, а другой прекратил работу через несколько минут после запуска. ДГУ были заправлены летним топливом.



Эти примеры показывают, что на непрерывность предоставления ИТ-сервисов влияет не только серверное, а ещё и инженерное оборудование. Это надо учитывать и периодически проводить проверки (тестирования) штатного функционирования оборудования. В обоих банках были сделаны правильные выводы. Тестирование дизель-генераторов стали проводить на регулярной основе – не реже одного раза в месяц. Но кто сказал, что не будет других сбоев? Требуется тестировать не только работу дизель-генератора, но и чиллеров, кондиционеров, насосов.



Эти сбои принесли банкам реальные убытки, хотя этого можно было избежать. Есть много специализированных организаций, которые не только подготовят регламенты, но и будут отвечать за их выполнение в соответствии с SLA, прописанными в контракте. По такому принципу «Техносерв» отвечает за эксплуатацию, техническую поддержку и обслуживание инженерного оборудования в нескольких финансовых учреждениях, в ФМС России, АШАН, Росреестре. Важно, что процессы тестирования работы всего обслуживаемого оборудования производятся изначально в плановом порядке. Хочется надеяться, что к плановому процессу тестирования придут не только внешние подрядчики, но и внутренние службы эксплуатации, а работы будут выполнять опытные специалисты. И пусть эта линия будет только непрерывной!