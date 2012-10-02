Как прерывистую сделать непрерывной. Часть 2. Что делать?

Отсутствие опыта по обеспечению непрерывности предоставления ИТ-сервисов рано или поздно приводит к возникновению нештатной ситуации. Это нормально, так как такой опыт может появиться только в результате практической реализации. Случайность – не бывает случайной. Я допускаю ситуацию, когда в результате сбоя все ИТ-системы переключились на работу с резервным оборудованием, а предоставление ИТ-сервиса невозможно. Всем хорошо известны случаи, когда из-за какой-то непредусмотренной организационной мелочи (иногда даже не относящейся к ИТ) все усилия сотрудников ИТ-департамента летят в тартарары. Забыли предусмотреть координацию работ различных подразделений банка в нештатной ситуации. Возможно, это покажется мелочью, но как часто мы забываем об этих мелочах. Бизнесу неважно, по какой причине не может быть предоставлен тот или иной сервис. Будь это ошибка в программном обеспечении, сбой в работе оборудования, выход из строя кондиционера, дизель-генератора или причиной остановки предоставления ИТ-сервиса послужила DDoS-атака. В любом случае банк не может предоставить своим клиентам финансовые услуги.



Тема обеспечения непрерывности предоставления ИТ-сервисов появилась не вчера. На отечественном рынке услуги по организации непрерывности предоставления ИТ-сервисов оказывает ни одна и ни две компании. Будет глупо не воспользоваться накопленным ими опытом. Многие случаи прекращения предоставления ИТ-сервисов можно предотвратить, или значительно сократить их продолжительность, за счёт внедрения в банке методологии непрерывности. В практике «Техносерва» естественным критерием приёмки заказчиком работ по обеспечению непрерывности предоставления ИТ-сервисов является моделирование возможных сбоев и автоматическое восстановление предоставления ИТ-сервиса в отведённые для этого сроки.



Мировая статистика простоев финансовых организаций говорит о том, что 60% угроз непрерывности предоставления ИТ-сервисов можно исключить, построив катастрофоустойчивые решения. Наличие успешно реализованных проектов по созданию катастрофоустойчивых решений является обязательным необходимым условием для компаний, предлагающих услуги в области непрерывности предоставления ИТ-сервисов. И «Техносерв» не является в этом случае каким-то исключением. Скажу лишь, что мы выполняли разработку и реализацию таких решений для финансовых, телекоммуникационных компаний, ТЭК и госструктур. В большинстве случаев заказчикам предлагают высокотехнологичные решения по созданию систем резервного копирования и восстановления данных, облачные или кластерные решения, оставляя без должного внимания инженерные системы.



Важность инженерных систем в обеспечении непрерывности предоставления ИТ-сервисов была наглядно продемонстрирована в первой части статьи. Но на построении отказоустойчивых систем работы не прекращаются. Дальнейшее обеспечение непрерывности предоставления ИТ-сервисов нашими специалистами направлено не только на устранение причин возникающих сбоев, но и на их прогнозирование, на выявление и устранение причин возможного возникновения самих сбоев. Для этого мы предлагаем использовать различные системы мониторинга. Определяя совместно с заказчиком наиболее оптимальное для него решение ещё на этапе проработки предъявляемых требований и функционала. Современные системы мониторинга не должны просто констатировать факт – «жив пациент, или мёртв». Они уже давно способны заранее предупреждать, что является слабым звеном, где может произойти сбой в ближайшее время, хватает ли банку текущих ИТ-ресурсов, или они уже на пределе? Насколько увеличилось время рассмотрения кредитной заявки, как долго формируется отчёт для ЦБ, как изменяется число проводимых операций за день, сколько времени требуется на закрытие дня? Можно за полчаса рассказать, как построить отказоустойчивую ИТ-систему, но потребуется 5 лет, чтобы научить грамотно её создавать. Для успешной реализации таких проектов очень важно наличие опыта практической реализации различного типа мониторингов. Наша компания имеет такой опыт в: телекоммуникационном, финансовом и нефтегазовом секторе, но это отдельная тема, которую предлагаю обсудить отдельно.