Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда требовалось совершить чудо? А как ещё можно назвать задачу достигнуть цели, если для этого ты должен продвигаться одновременно во всех направлениях? Большое количество разрозненных мыслей плохо размещаются в голове. Понимаешь, решение крутится где-то рядом. Надо только ухватиться за него, поймать, но это никак не получается. Ситуация стара как мир. Ещё в шестидесятые годы прошлого века для оперативного поиска решения Джозеф Новак предложил новаторскую методику, названную «Мозговой штурм». Данный инструмент прошёл проверку в 1970-х годах во время революционного прорыва в экономике Японии. Впоследствии этот метод стали активно применять в США для решения различных бизнес-задач. Это хорошо описано у Элияху Голдратт в его книгах «Цель», «Цель-2. Дело не в везении», «Критическая Цепь».
Суть методики «мозгового штурма» заключается в том, что для лучшего понимания любой проблемы (обращаю внимание – любой проблемы) перед человеком должно находиться её графическое представление. Основным этапом, предопределяющим успех мозгового штурма, является генерация неограниченного количества идей, которые нужно структурировано задокументировать (чтобы ничего не забыть). Такие схемы принято называть «интеллектуальными картами» (англ. «mind maps») и не важно, чем вы будете пользоваться в своей работе – ручкой и листом бумаги или специальным ПО. Так что же такое эти интеллектуальные карты? Интеллектуальные карты - это специальные блок-схемы, на которых в виде логических диаграмм связей отображаются все вопросы, касающиеся решаемой проблемы. Такое представление позволяет охватить одним взглядом всю проблему в целом, сгруппировать способы её решения в отдельные ветви и найти оптимальный способ решения. У нас за мыслительные и зрительные процессы отвечают разные полушария головного мозга. Помните поговорку «Лучше один раз увидеть, чем…»? Благодаря этому графическая схема более эффективна, чем текстовое или просто логическое размышление. Это теория, а спустя полвека появились программные решения для упрощения проведения «мозгового штурма». Вы спросите, как компьютер может помочь в «мозговом штурме», если он не умеет мыслить, как человек? Нет, я предлагаю освоить не последние разработки в области искусственного интеллекта. Они слишком дороги для применения в решении повседневных бизнес-задач. Для решения задач, требующих «мозгового штурма», есть множество более простых программ: XMind, FreeMind, MindNode, Mindomo, Mind42, Semantik, MindMeister, NovaMind, MindView, iMindMap, RecallPlus, Labyrinth, Vym, Brain, Mindjet MindManager, WiseMapping, bubble.us и другие. Любая из них окажется полезным помощником при проведении «мозгового штурма». Некоторые программы разработаны только для одной платформы, другие многоплатформенны. Эти программы очень просты в использовании, а некоторые даже русифицированы. Но отсутствие локализации не должно вас пугать, потому как данное ПО, в подавляющем большинстве, обладает интуитивно понятным интерфейсом и осваивается за пару часов. К тому же на сервере YouTube можно легко найти обучающие материалы. Базового функционала в бесплатных продуктах достаточно для решения наиболее популярных задач. Хотя есть и расширенные платные решения. Так, ряд продуктов предусматривает облачное хранение данных или их коллективное использование, что будет весьма ценно при совместной или удаленной работе. Разнообразие предложений позволяет каждому подобрать инструмент на свой вкус.
«Мозговой штурм» наиболее продуктивен, когда в его реализации принимают участие несколько человек. Те проблемы, которые не видны одному участнику «мозгового штурма», будут близки и понятны другому, а третий, возможно, увидит их взаимосвязь. Разложив по полочкам все нюансы, мысли и суждения, вы вдруг обнаруживаете, что проблема, казавшаяся ранее невыполнимой, очень легко решается. В корпоративном сегменте такой инструмент становится более продуктивным при его интеграции с системами ВКС, развернутыми в территориально-распределенных структурах организации. Это подтверждают проекты «Техносерва» как для госведомств, так и для крупных коммерческих компаний.
Не буду рекламировать какую-то отдельную программу или рассказывать, как с ней работать. Каждый осуществляет выбор самостоятельно. Я пробовал работать со многими из выше перечисленных программ. Одной из них продолжаю пользоваться и сейчас. При помощи программы «мозгового штурма» мне удаётся найти решения для самых различных задач: разрешение конфликтных ситуаций между двумя подразделениями, организация сложных встреч, инициация и продвижение новых проектов или детальная разработка мероприятий для выполнения финансового плана. Попробуйте сами. Как это не покажется странным, но метод «мозгового штурма» работает. Когда вам будет сложно принять какое-то решение, нарисуйте для него логическую схему. Возможно, этот первый шаг поможет поменять ваше отношение к сложным проблемам. Коллеги, а как вы используете метод проведения «мозгового штурма» при реализации банковских проектов, в том числе и в повседневной работе? Каким программным продуктам вы отдаёте предпочтение? Или карандаш и бумага остаются на текущий момент более эффективными инструментами?
Комментарии 19
Она бесплатно представлена в light версии в AppStore.
Хорошо быть IT-шником и считать, что все можно сделать, был бы соответствующий софт. Надеюсь, автор, Вас не разочарует, что те, кто придумал brain storming, формулировали его принципы совершенно иначе, посмотреть можно, например, здесь
Однако осмелюсь заметить, что это не совсем научная статья.
Научные статьи печатаются в несколько в большем объёме и не в блогах:)
Что касается IT-шника, то обращу внимание, что методика была разработана задолго до появления первого компьютера.
Я нигде не говорил, что компьютер, или какое-то ПО решит все проблемы:)
Я поделился личным опытом.
Не буду кривить душой, я не использую для решения всех вопросов этот метод, и это программное обеспечение.
Но все задачи, для которых я это применял - были положительно решены.
Согласитесь, это достаточно хороший результат:)
PS Поправите ссылку, она указана с ошибкой. У меня в тексте так же есть ссылка, но только на русскоязычную трактовку:)
спасибо за замеченную ошибку в ссылке, вот правильная
Мои претензии к Вашему посту относились к тому, как Вы представили "суть методики", дескать, необходимо графическое представление. Я указал на то, что суть методики, по мнению ее создателей, совершенно не в этом. При этом я не оспаривал важность графического представления, но Ваш пост называется "мозговой штурм", а не как-либо иначе.
Да, и кстати: в приведенной Вами русскоязычной версии "мозговой штурм" этот метод относится к методам экспертного оценивания, а в моей англоязычной - к creativity techniques. Как, однако, язык статьи влияет на категоризацию методики ...
Для меня главное достижение результата, а в данном случае результатом может быть только положительное решение проблемы.
В ином случае результат не будет достигнут.
Можно генерировать миллион идей, и половину из них не заметить, как интересные, а вторую половину просто забыть.
Графическое представление в структурированном виде позволяет
а) охватить всё одним взглядом
б) ни чего не забыть
в) выполнить адекватную оценку
- Те, кто знает что хочет купить - заказывает конкретную модель и ему её привозят со склада, а те кто ещё не знает что это такое - от обилия моделей глаза разбегаются и они не знают что выбрать. В результате - ни чего не покупают.
Вот и здесь - перечислено много программ, даже не знаю что и выбрать
Это общее описание для самостоятельного дальнейшего выбора.
Все мы люди взрослые и можем сами решить что нам надо, а что нет.
Раньше ни чего не слышал про такой подход к решению задач.
Буду изучать
В качестве примера приведу "Ускорьте процесс обработки данных раза этак в четыре". И так уже поставлен самый мощный "проц" и самый быстрый "винт", а толку почти нет. Что делать? Вот в такой обстановке приходится "совершать чудеса".
Может и на этот случай есть какие программы? А?
Кто что думает??????????????
P.S. Самое обидное, что появление самого "чуда" воспринимается вполне так обыденно, а вернее сказать "как должное".
В моей практике приходилось искать решение для аналогичных задач.
Напишите мне, я постараюсь вам помочь.
Благодаря этому подготовлена новая статья "Обыкновенное чудо" http://www.banki.ru/blog/technoserv/3270.php
Вы всё правильно поняли, и смогли это донести.
Есть понятие поиска нестандартного решения и есть поиск оптимального.
Второй вариант рассчитан для решения более простых и часто встречающихся задач.
Для помощи систематизировать информацию.
Именно по тому, что их могут использовать чаще и большее число специалистов - эти решения и продвигаются сильнее.