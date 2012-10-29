Куда плывут облака в финансовом секторе?

Некоторое время назад, а точнее в 2010 году, на вопрос уважаемого информационного портала: Насколько интересны российским банкам услуги «облачных вычислений», я ответил, что в ближайшие два года «облачные вычисления» не станут массовой технологией в банках. И так, прошло два года, пора подвести итоги. Как обстоят дела с облачными вычислениями в финансовом секторе, и какие видятся перспективы?
Периодически в прессе появляются сообщения, что та или иная компания, а иногда и государственные структуры, начали использовать облачные решения, а некоторые из них даже полностью перешли на облачную архитектуру. При более внимательном рассмотрении можно увидеть, что облачные решения коснулись только самых простых сервисов: почты, работы с документами, WEB-порталов, а более серьёзные решения в облака не переносились. Почему? Думаю, что причин несколько. Во-первых, так и остались не полностью решёнными вопросы с информационной безопасностью. Правда, это не так сильно должно мешать развитию частных облачных решений. Во-вторых, если мы говорим о публичных облаках, то под вопросом стоит экономическая целесообразность. Для миллиона организаций предлагаемые на рынке универсальные публичные сервисы подходят весьма ограниченному кругу компаний. Что в этом случае можно говорить про несколько сотен банков, у каждого из которых есть своя специфика и свои требования. В этом случае каждое реализуемое облачное решение должно быть уникальным. Или не обязательно? Ваше мнение?
Если проанализировать ситуацию более внимательно, то задачи, подталкивающие ИТ- департаменты банков обратить внимание на частные облачные технологии, вполне стандартны. Будем исходить из того, что облачную платформу целесообразно использовать в тех случаях, когда присутствует несколько неопределённых факторов, например: прогноз роста числа пользователей, увеличение объёма данных, территориально распределенное нахождение пользователей, непредсказуемое увеличение числа выполняемых транзакций или других действий. Исходя из этого, вырисовывается следующая картина: многофилиальный, территориально распределённый, быстро растущий банк. Как ни странно, но к быстрорастущим банкам можно отнести и достаточно солидные, финансово-устойчивые учреждения. Их динамичное развитие так же зависит и от принимаемых решений по слиянию или приобретению менее крупных финансовых организаций.
В силу специфики ведения бизнеса, публичные решения для финансовых организаций пока ещё малоинтересны. Так что же из облачных технологий может быть актуально для финансового сектора в настоящем и ближайшем будущем? Мне видятся следующие направления:
1. Формирование частной облачной инфраструктуры, в том числе и облачной системы хранения данных. Аппаратные решения для построения облачной инфраструктуры предлагают многие мировые производители оборудования: EMC, IBM, HP, HDS, VCE, NetApp и другие. Понимая задачи крупных компаний, в том числе из финансового сектора «Техносерв» разработал собственную облачную платформу "VSPEX TS". Её отличие от предложений известных вендоров заключается в значительно более низкой стоимости, в том числе и стоимости владения.
2. Виртуализация рабочих мест. Это решение позволит обеспечить мобильность сотрудников компании, упростить территориальную экспансию, сократить расходы на подготовку и администрирование рабочих мест. На рынке представлено много различных конкурентных предложений. Среди них присутствуют как известные и хорошо зарекомендовавшие решения от VMware, Oracle, VCE, так и решения от новых амбициозных игроков, например, операционная систем TransOS. Преимущества этой «облачной» ОС в том, что она может быть адаптирована как для персональных компьютеров, так и для планшетов и смартфонов. Кроме того, в TransOS серьезно проработан вопрос защиты от вредоносного ПО.
3. Еще одним серьёзным трендом являются решения по переносу в «облака» баз данных. Например, решение Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure позволяет ускорить развертывание и управление частными облачными средами. Учитывая, что в финансовом секторе достаточно широко применяются решения от компании Oracle, то данный шаг позволит упростить миграцию в облачную инфраструктуру таких тяжёлых бизнес решений, как CRM или SAP, а в дальнейшем DWH и других специализированных систем. Представительство Oracle объявило о проведении в Москве 31 октября 2012 г «Делового инновационного форума Oracle Day». На ней можно будет обсудить новейшие разработки в Oracle Cloud, «облачные» 12с версии продуктов Oracle , социальные и мобильные технологии для корпоративных приложений и многое другое.
Итак, предлагаю обсудить: какие облачные направления Вы считаете наиболее перспективными в финансовом секторе на следующие ближайшие два года.
Комментарии 77
Об этом я писал в заметке "Облака" и Call-центры" http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3170.php
Там же приведены мнения экспертов.
А как Вы оцениваете вот эту информацию: http://www.cnews.ru/article/2012/09/21/oblachnaya_ats_dlya_lukoyla_503836?
Это, конечно, не финансовый сектор, но и облачный контакт-центр может быть не только публичным, но и частным.
Учитывая, что крупные банки весьма территориально распределены, то могу предположить, что такое решение им понравится. Тем более, что некоторые из них проводят в данный момент (в любой момент кто-то что-то модернизирует:) ) модернизацию контакт-центров.
во-первых, тема актуальна независимо от профиля. Для Лукойла, как и для любого (!) банка АТС - непрофильный бизнес. Значит имеет смысл сравнивать их опыт с банковской эксплуатацией телефонии.
во-вторых, в статье явно умышленно допущена ошибка. "Облачные технологии" - это использование программы (железа и проч.) на территории заказчика. В этом случае закупленная АТС остаётся собстенностью прроизводителя и располагается на его территории, эксплуатируется его спецами. Подключение внешних потребителей по выделенным (телефонным, инет, sip, ...)-линиям.
В приведенной статье об "облаках" говориться косвенно. А если взять за основу фразу "в рамках внедрения специалисты "Энвижн Груп" обучили ИТ-сотрудников "Лукойла", которые будут заниматься технической поддержкой пользователей" получается, что технология не облачная, а разнесенная.
Разнесенные КЦ уже давно не редкость даже в России. Но это не "облака".
Облака бывают не только публичные, но и частные.
Для банков в силу вопросов безопасности на данный момент приемлемы только частные облачные решения.
А что касается распределённых контакт-центров, то уточню. Облачные решения для контакт- центров определяются не тем, что они территориально распределены, а тем, что они легко масштабируют. Представьте, что банк внедряет новый продукт или программное решение?
Как быстро найти в одном регионе столько специалистов на время запуска?
Как оперативно для этого выделить аппаратные и программные ресурсы?
В облаке это делается легко.
К сожалению, не знаком лично с приведённым в статье решением, и по этой причине не буду его обсуждать. Но в указанной Alex статье (http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2012/10/26/507829? ) так же есть упоминание облачного контакт-центра.
Рад, что приведённая мной статья Вам понравилась.
Я знаю очень много решений не относящихся к "разнесенным" и "облачным", которые масштабировались не однократно. Возможность масштабируемости - большое преимущество! Но это не монополия "облаков".
PS[B]: Всем известно, что помимо масштабирования "облачные" решения позволяют оптимизировать использование ресурсов.
Лучше я собирусь с мыслями и через пару деньков сформулирую свою позицию.
В своём блогге.
P.S. Для меня фраза "всем известно" не является АВТОРИТЕТНОЙ.
Правильно читать так:
во-вторых, в статье явно умышленно допущена ошибка. "Облачные технологии" - это использование программы (железа и проч.) на территории ПОСТАВЩИКА.
Искренне прошу извинить.
Предлагаю посмотреть, какого мнения придерживаются другие читатели блога.
И вот прочитал статью, которая поможет выявить это расхождение.
"Облако – технология или бизнес-модель?" http://cioguru.cnews.ru/pub/byid/524081
Существует радикальный подход, согласно которому облако считают даже не подходом к размещению, предоставлению и потреблению ПО и ИТ-ресурсов, а бизнес-моделью предоставления ИТ-услуг. Этот подход основан на очень простой идее – облака не предлагают принципиально новых технических решений. Облака – это те же "традиционные" ИТ, которые, благодаря новой бизнес-модели, обладают рядом новых характеристик.
Когда я говорил про "облака", имелось ввиду не только техническое решение, новые бизнес-модели и новые характеристики.
И при таком подходе становиться не важно где и как это реализовано - внутри банка, или вне его.
Важно, чтобы это отвечало новой бизнес модели.
Соглашусь, что слово "всем" было лишним.
Конечно, чем отличается облачная технология от других знают только те, кто погрузился в эту тему.
Спасибо за комментарий, предлагаю данную запись читать как просто "Известно", без какого-то авторитета, так как я таковым не являюсь и ни на кого не ссылаюсь:)
Если опубликуете в своём блоге статью посвящённую облачному контакт центру в финансовом секторе, то сообщите мне.
Будет интересно её прочитать.
А подписаться не пробовали?
Статья-то уже практически готова...
В данном случае меня интересует именно эта статья.
Очень здорово, что Вы так быстро смогли её подготовить.
Частных облаков уже построено сотни тысяч, в то время как публичные ограничиваются тысячами.
EMC сейчас предлагает рассматривать следующую парадигму - построение гибридного облака. В том числе и как мостик между частными и публичными облаками. И для реализации этой миссии предлагает три пути построения облачной инфраструктуры.
"Продукты, разработанные в Силиконовой долине, выходят на рынок очень быстро. От идеи до реализации бета-версии проходит 3-4 месяца, а у нас – год. Почему? Потому что там есть культура командной работы и дисциплина. Если у тебя есть какие-то идеи – давай обсудим. Но это отдельно от той работы, которую ты делаешь сейчас. Ты выполни, пожалуйста, эту работу, как тебя попросили. Вот этого в России не хватает. Но такая культура постепенно появляется, видны ее ростки, просто требуется время."
Георгий Писков: Будущее банков за «облаками»
Читаю. Скорее всего приму активное участие в обсуждении этой статьи.
Там есть ещё интересное объяснение той причины, почему облака с таким трудом продвигаются.
"Георгий Писков: А вы знаете, в чем здесь дело? Отчасти, здесь заложен конфликт интересов. Айтишники же понимают, что от них уйдет железо, уйдут бюджеты, уйдут штаты. Зачем им это?"
Важно то, что предлагают не просто облако (пусть самое можное), а именно решения.
Зарубежные аналитики предполагают, что 60% банков будут проводить финансовые транзакции в «облаке» аутсорсера к 2016 г.
Отечественные специалисты более сдержаны.
«Существующая модель отношений «банк-клиент» не предусматривает посредников. Банк сам хранит персональные данные и банковскую тайну своих клиентов. В случае же с облаком от аутсорсера между банком и клиентом появляется посредник, который в итоге будет иметь о клиенте информации больше, нежели сам банк. Чтобы сервис стал массовым, необходимы изменения как в массовой психологии, так и в нормативной базе, а также время, чтобы построить инфраструктуру. Поэтому в прогнозе я бы ориентировался на 2020 год», – говорит Андрей Грачев, директор департамента карточных и дистанционных технологий «Росбанка».
За ссылку на интервью г-на Пискова я вам уже спасибо говорил. Меня там заинтересовали моменты не связанные с облачными технологиями. О них я писал в заметке "Кто Они? И где их искать?"
http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/4285.php по ней было обсуждение, но про "облака" речь не заходила.
Своё мнение по облачным технологиям я уже высказал.
Если «облака» зажигают - значит - это кому-то нужно! http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3255.php
и «Облака» и разнесенная схема использования ПО. В чем разница?
http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3297.php
Данное сообщение оставил специально в Вашей ветке, так как выла дискуссия по возможности и целесообразности использхования облака в банках.
Тема контакт центра в облаках становится популярной
Надо?
Комментарий тогда и теперь - будут различными.
Если есть желание продолжить тему, то конечно прокомментируйте.
А так, уже думаю, - не актуально.
Полностью с ними согласен.
Переход на облачные решения позволят сделать решения аппаратно не зависимые:
"«Облака» постепенно заменят пользователям ПК и станут центрами цифровой жизни. Люди будут использовать их для доступа к различным сервисам, а также в качестве места для хранения личной информации.
«Облака» станут своего рода «клеем», объединяющим устройства в Сети. Хранение информации в «облаке», которое станет «домом» для всей вычислительной и коммуникационной деятельности, повлечет за собой создание уникального набора сервисов, веб-направлений и способов объединения устройств в Сети. В глазах пользователей «облака» станут обыденной технологией, доступной в любой момент времени"
Не уверн, что это произойдет быстро
Но, в той же, приведённой Вами статье говорится, что упор ключевыми технологиями будут являться мобильные приложения и аналитика. А вот объединить это богатство можно легко при помощи облачных решений.
Спасибо за представленную ссылку.
Согласен с мнением аналитиков, что мобилизация и облачные технологии тесно связаны между собой.
И основное - это не предсказуемый рост мобильных устройств и разрабатываемого для них функционала.
Согласен с выводами автора, кроме виртуализации рабочих мест.
Считаю, что ИТ подразделения в банках к этому ещё не готовы.
Так же поддержу Семен Семеновича. Банки еще не готовы к модернизации контакт центров до облачных высот
Я считаю, что банкам это не нужно. Получится как с аутсорсингом: сначала все (у кого были финансы) бросились на внешнее обслуживание, потом разобрались, посчитали и стали делать свои. (Я про call-центры)
Многие бвнки и сейчас пользуются услугами внешних компаний на постоянной основе.
Не буду публично называть банки, перечислю только услуги
- Обслуживание копироватьно множительной техники
- Поддкржка систем хранения данных
- Поддержка серверного оборудования IBM и Oracle
- Поддержка инженерных систем
- Выполнение нагрузочного и другого вида тестирования
Мошу много ещё привести примеров.
Достаточно почитать информацию о проводимых тендерах в Альфабанке, Сбербнке и других.
По поводу call center я с вами согласен.
На данный момент согласен, но не могу сказать, как будут обстоять дела завтра.
самым реальным прорывом "облачных" технологий могут считаться антивирусные программы. Где-то там в далёком-далеке не только есть комплект вирусов, но и регулярно ведутся работы по его (комплекту) пополнению и совершенствованию. Нам с вами по большому счёту "по-барабану" что их спецы делают и как. Но подкючаясь к этому удаленному комплекту мы расчитываем получить полный сервис ЗАЩИТЫ, не утруждая свои извилины лишними рассуждениями.
В статье отмечается продвижение не только публичных, но и гибридных облачных решений.
Судя по тексту, некоторые решения реализованы на оборудование заказчика:
"Подсчитав расходы, руководство компании приняло решение о внедрении облачного сервиса объединённых коммуникаций на базе продукта Microsoft Lync 2010. Важнейшими преимуществами в выборе облачного решения стало сокращение затрат (в том числе на техподдержку), отсутствие необходимости обновления серверов при увеличении количества пользователей"
http://www.cnews.ru/reviews/free/cloud/int/softline/
Правда в статье ни чего не говорится про финансовый сектор, но упоминается интересный для банков функционал - ВКС.
Так же отмечен интерес к сервисным решениям по безопасности, а все жалуются, что вопрос безопасности в "обраках" не решен
Со своей стороны хочу добавить, что в журнале CIO за октябрь 2012 года опубликована статья «Кнопка в "облаке" - и мгновенная связь».
В этой статье рассматривается вопрос облачного использование сервиса голосовой связи, в том числе и для контакт-центров.
21-22 ноября 2012 г. в Москве в КВЦ «Сокольники» состоится V Международный форум All-over-IP 2012.
В ключевом докладе «Нужно ли переводить в облака всю ИТ-инфраструктуру предприятия? Решения облачного хостинг-провайдера для корпоративных заказчиков» ведущий специалист Cloud4Y Заур Абуталимов расскажет о реальных преимуществах, которые получают корпоративные потребители финансового сектора при внедрении облачных технологий.
Правда это может быть интересно только тем банкам, у которых не внедрен электронный документооборот.
Даже, если в банке не внедрён электронный документооборот.
В качестве примера, группа компаний «Связной», перевела часть ИТ-инфраструктуры - а именно, сервис электронной почты, в облако Microsoft.
http://upgrade.cnews.ru/lection/view/29
Хотя, именно опереводе таких стандартных сервисов в облака автор и говорил.
О деталях перевода ни чего говорить не буду.
Я лично считаю, что облачные решения для банка - это всё равно, что туалет с прозрачными стенками.
Другими словами, внутренние процессы для банка очень "интимны" и как бы все не уверяли, что "где-то там" супер безопасно и надёжно, стенки не прозрачные, всё равно будет создаваться ощущение, что снаружи то всё видно!
Вот я например на облака даже бэкап иПада не сливаю. Ну неприятно мне это, что-ли... А тут про банки.
Как то так
Министерство обороны США будет хранить данные в облаке
Не стандартный взгляд на облачные технлогии, но он тоже имеет право на существование.
Облако здесь использовано, скорее всего, как модное слово.
Возможно, когда-то это действительно смогут реализовать в "облаках".
Корпорация Google планирует дополнить сервис Google Wallet физической пластиковой картой, которая позволит совершать покупки в магазинах. Держатель новой карты сможет указать реквизиты всех своих реальных карт и связать их с картой от Google при помощи приложения Google Wallet. При совершении платежей деньги будут списываться с выбранной пользователем карты.
Основным преимуществом решения является то, что покупатель сможет добавить все свои реальные пластиковые карты в аккаунт Google и больше не носить их с собой, просто выбирая непосредственно при оплате, если это необходимо, карту списания.
Чем не деньги из "облака"?
Данная информация является тому подтверждением.
В социальной сети LinkedIn ведётся обсуждение использования аутсорсенга ВКС, в том числе и реализованном в "облаках"
Остаётся вопрос, как обеспечиваются в таких проектах требования информационной безопасности.
С О Г Л А С Е Н
"Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Solaris 11.1 и Oracle Solaris Cluster 4.1. Oracle Solaris 11 представляет собой облачную ОС, которая дает пользователям возможность создавать крупномасштабные облачные системы корпоративного класса"
Адрес статьи http://corp.cnews.ru/news/2012/11/02/vyshli_novye_versii_oracle_solaris_i_orac
Потому что всю статью (если коротко) можно уложить в следующий формат:
«Корпорация Oracle объявила о выпуске … бла-бла-бла …
... бла-бла-бла… — в случае отказов приложений и потерь данных обеспечивают координированное
переключение на удаленную площадку для восстановления работоспособности;
улучшенные средства обнаружения отказов в системах хранения и система управления
зависимостями ресурсов — … бла-бла-бла …
... бла-бла-бла… с помощью встроенных средств обновления и репозиториев ПО, доступных в Oracle Solaris 11»
Только и всего.
Для меня эта тема прозрачна.
Я не стал комментировать выше приведённый пост, так как опубликованная в нём информация перекликается с выводами, сделанными в п.3:
"3. Еще одним серьёзным трендом являются решения по переносу в «облака» баз данных. Например, решение Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure позволяет ускорить развертывание и управление частными облачными средами."
Между многоточиями и бла-бла-бла в статье есть информация, которая будет ключевым трендом развития ИТ следующие несколько лет.
Это новая возможность позволяет пользователям консолидировать критически важные приложения, работающие под управлением Oracle Solaris 10, в облачных средах Oracle Solaris 11.
Что радикально упрощает переход на облачные решения в корпоративном секторе и позволяет бюджетно воспользоваться всеми преимуществами "облаков" - возможность автоматического выделения ресурсов зонам Oracle Solaris 11.
Если убрать Ваше ошибочное второе утверждение ""Облачные технологии" - это использование программы (железа и проч.) на территории заказчика.", то Вы увидите, что облака - это не так страшно.
Во-первых, я и сам уже поправился - не на территории заказчика, а у ПРОДАВЦА
Во-вторых, это придумал не Я.
Я только акцентирую на этом внимание дабы исключить спекуляции "связанные с некорректной трактовкой самого термина".
Вы либо постарайтесь убедить, что вами упомянутый пример есть "облачная технология", либо давайте закончим прения в связи с "непримиримостью сторон".
И будем следить за развитием "облачных" решений дабы убедиться в каком направлении они двигаются
Oracle выпустила СУБД для облачных сред
Среди основных усовершенствований по сравнению с предыдущей версией 11g - это мультиарендная архитектуруа (Oracle Multitenant, эта опция оплачивается отдельно) с подключаемыми базами данных. При ее использовании память и процессы становятся общими для баз данных, использующихся разным промышленным ПО компаний (ERP, CRM и т.д), раздельными остаются файлы с данными.
Также в версии 12c появилась новая функция автоматической оптимизации данных (Automatic Data Optimization).
Новая функция Data Redaction позволяет компаниям защитить, например, номера кредитных карт, без изменения кода приложений. Такие конфиденциальные данные искажаются «на лету» в соответствии с политиками безопасности, правами учетной записи и информацией о текущем сеансе работы. Функция Application Continuity, дополняет RAC и скрывает ошибки уровня приложений от конечных пользователей, повторно автоматически выполняя прервавшиеся транзакции.
Облака все активнее проникают в повседневную жизнь.
Для банка не важно - облачное или виртуальное решение.
Важно, что ресурсы выделяются динамически и не требуют значительных затрат в эксплуатации
Будут появляться новые решения, в том числе и комбинированные.
Почему бы одному из них не называться "Консолидированным"?
Мне это название нравится.
Цитирую:
«Проект в СтарБанке знаменателен для нас тем, что для ЦФТ это был самый первый опыт перевода кредитной организации на технологический аутсорсинг ЦФТ-Банк, – отметил Андрей Висящев, Председатель Правления ГК ЦФТ. – Мы очень благодарны нашему партнеру за то, что он пошел вместе с нами на данный эксперимент. Сегодня ЦФТ активно развивает новое стратегическое направление, мы успешно тиражируем полученный нами бесценный опыт – четыре банка уже обслуживаются у нас по схеме аусторсинга АБС. В СтарБанке же был создан прецедент запуска фондовых Продуктов ЦФТ не в основной АБС, а в «облаке», а затем – прецедент переноса основной АБС на удаленную площадку, обслуживаемую вендором».
Наверно и вопросы информационной безопасности у них решены
ЦФТ проводит внешний аудит на соответствие стандарту ISAE 3402 аутсорсинговых ИТ-услуг, предоставляемых компанией банкам-клиентам.
Целью проведения сертифицирующего аудита является проверка ИТ-контролей, выполняемых ЦФТ при оказании услуг аутсорсинга. Аудитором выступает Компания Pricewaterhouse Coopers Russia B.V. — один из мировых лидеров рынка аудиторских услуг.
Так что, лед тронулся господа пресяжные
Платформа 2 МСА признана стандартом технологической платформы для аутсорсинга ЦФТ-Банк.
Платформа 2 МСА версии 28 поддерживает новые конструкции и новые возможности СУБД Oracle 11g, обеспечивает более высокую защиту данных и надежность работы приложений, что особенно важно при развертывании приложений в «облаке». В новой версии Платформы 2 МСА осуществлены особые доработки для предоставления ПО в формате «софт как сервис»: возможность создания распределенных и multitenant-приложений.
Уж если такие услуги стали предлагать в "облаках", то значит скоро эти "облака" ворвутся в нашу жизнь
Компания Wallaby Financial представила облачный мобильный кошелек для iPhone.
Или так она называет свое решение.
Wallaby для iPhone позволяет пользователям настроить облачный бумажник в мобильном приложении, которое позволяет загрузить информацию обо всех картах пользователя. Мобильный кошелек предоставляет пользователю рекомендации, какой из имеющихся карт выгоднее оплатить покупку на основании пользовательских настроек, действующих программ лояльности и специальных предложений.
И это тоже называется "облачным" решением
Возможно исходя из этих материалов Вы получите ответ, что обычно называется "облаками".
http://upgrade.cnews.ru/
Предлагаю посомтреть на них со стороны крупного интегратора - КРОК.
Они правильно описывают применимость облака (как минимум я знаю банк, которые именно так использует внешние облака).
Зачем компаниям частные «облака»
Видимо от этого и происходит название "облачный мобильный кошелёк".
Всё что-то новое придумают.
Ваше мнение относительно облаков изменилось?
В расчетах «Ростелекома» оценивались издержки по пяти ключевым направлениям информатизации — «Медицина», ЖКХ, «Образование», «Программа безопасный город» и «Система 112»,
Ещё немного и найдется лидер, который позволит государственным банкам сэкономить несколько сотен миллионов на "облаках" в финансовой сфере
Все хотят показать будущие победы
Конечно, результат будет достигнут, пусть не такой потрясающий, но результат точно будет.
Алексей Нащёкин умеет добиваться своего.
Что касается финансовой сферы, то и здесь могут быть подвижки и победы, например, реализация "облаков" в налоговой службе и ЦБ.
Где и как их можно использовать.
Мнение большинства читателей вносило сомнения.
А сегодня прочитал статью директора департамента информационных технологий "Хоум Кредит Банка" Облачные технологии могут дать огромные конкурентные преимущества и понял, что есть банки, где это реально работает!
Облака набирают обороты Книга рецептов VMware: облака смешать, бизнес не взбалтывать
Так считает Председатель правления группы компаний ЦФТ Андрей Висящев: "Аутсорсинг в финансовой сфере доказал свое право на существование".
1. Требования наших регуляторов
2. Уровень автоматизации в банках из списка ТОР50.
3. Готовность банка к смене эксплуатируемой годами АВС.
Второй и третий вопрос будет более сдерживающим фактором для продвижения услуги чем первый.
Так как облака распространяются не только на услуги в виде функционала программного обеспечения, но и на хранение данных, то на примере этого бытового устройства можно увидеть, как легко получить доступ к данным из любой точки мира и как легко увеличить объем системы хранения данных.
Microsoft: Технических требований к безопасности облаков пока не существует
Проблема с безопасностью как была, так и остается.
Сноуден сулит Microsoft «облачные» убытки