Инвестиции и планирование: Михаил Задорнов (ВТБ 24) рекомендует

На прошлой неделе в рамках празднования своего 20-летнего юбилея, компания «Техносерв» провела круглый стол с участием руководителей ведущих мировых вендоров и глав крупнейших компаний. Участники дискуссии обсудили тенденции развития ИТ-рынка и оценили, насколько инвестиции в новые технологии влияют на конкурентоспособность коммерческих организаций. Своим мнением поделились: Эдриан МакДональд, президент EMC по региону EMEA, Дэвид Стокс, генеральный директор IBM в Центральной и Восточной Европе, Хишам Абдессамад, старший вице-президент по глобальным решениям Hitachi Data Systems, Константин Ромодановский, руководитель ФМС России, Михаил Задорнов, президент – председатель правления ВТБ24, Кирилл Богданов, заместитель генерального директора ОАО «Аэрофлот», Борис Эвельсон, вице-президент Forrester Research, и Алексей Ананьев, председатель консультативного совета ГК «Техносерв». Модератором данного мероприятия выступил Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», член Общественной палаты РФ.



По мнению Бориса Эвельсона, одним из наиболее значимых трендов развития ИТ остается обеспечение максимальной мобильности и быстрого доступа к данным, что важно в равной степени как для бизнеса и государства, так и для каждого его члена в отдельности. Говоря о других трендах развития ИТ, участники обсуждения единодушно отметили потребность рынка в мощных инструментах аналитики, в том числе позволяющих осуществлять анализ данных в режиме реального времени. Эдриан МакДональд и Хишам Абдессамад сделали акцент и на другом перспективном направлении развития ИТ – инструментах для работы с «Большими Данными» (Big Data). Как подчеркнул в своем выступлении г-н МакДональд, сегодня компании и организации по всему миру ищут ответ на новый вызов современности: как извлечь выгоду из огромных объемов информации, которыми они оперируют. Дэвид Стокс также уделил внимание необходимости развития инструментов для работы с неструктурированными данными.



Финансовый сектор на «круглом столе» представлял президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов. Он рассказал о своём видении горизонта планирования инвестиций в ИТ. По его мнению, инвестирование в ИТ должно определятся бизнес-стратегией компании. Корпоративные ИТ-потребители делятся на две категории. Для одной (например, телеком и банки) ИТ являются неотъемлемой составляющей базовых бизнес-процессов. Для другой (например, металлургические предприятия) использование ИТ связано с повышением эффективности и получением конкурентных преимуществ. По его мнению, целесообразно планировать инвестиции на 10-летний период с ежегодной корректировкой стратегических планов в зависимости от изменений условий бизнеса. Более, чем на 10 лет планировать развитие корпоративных ИТ бессмысленно из-за серьезных базовых изменений в сфере информационных технологий. Меньший горизонт стратегического планирования г-н Задорнов считает неэффективным, так как средняя длительность ИТ-проекта составляет от полутора до трёх лет, а окупаемости инвестиций, по его наблюдениям, можно ожидать минимум через пять лет. Михаил Задорнов также привёл интересные данные о стоимостных долях ИТ в услугах компаний, для которых информационные технологии являются неотъемлемой составляющей базовых бизнес-процессов. Поскольку банки относятся к этой категории, г-н Задорнов рассказал, что в ВТБ24 ИТ-персонал составляет около 5% от общего количества сотрудников, а затраты на развитие ИТ достигают 10% административно-хозяйственных расходов.



Подводя итоги «круглого стола», Алексей Ананьев поблагодарил всех участников за интересную дискуссию и за готовность совместно с «Техносервом» воплощать в жизнь смелые идеи, опираясь на передовые технологии.