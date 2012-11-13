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Инвестиции и планирование: Михаил Задорнов (ВТБ 24) рекомендует

13.11.2012 13:49 16 4 571 просмотр
На прошлой неделе в рамках празднования своего 20-летнего юбилея, компания «Техносерв» провела круглый стол с участием руководителей ведущих мировых вендоров и глав крупнейших компаний. Участники дискуссии обсудили тенденции развития ИТ-рынка и оценили, насколько инвестиции в новые технологии влияют на конкурентоспособность коммерческих организаций. Своим мнением поделились: Эдриан МакДональд, президент EMC по региону EMEA, Дэвид Стокс, генеральный директор IBM в Центральной и Восточной Европе, Хишам Абдессамад, старший вице-президент по глобальным решениям Hitachi Data Systems, Константин Ромодановский, руководитель ФМС России, Михаил Задорнов, президент – председатель правления ВТБ24, Кирилл Богданов, заместитель генерального директора ОАО «Аэрофлот», Борис Эвельсон, вице-президент Forrester Research, и Алексей Ананьев, председатель консультативного совета ГК «Техносерв». Модератором данного мероприятия выступил Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», член Общественной палаты РФ.

По мнению Бориса Эвельсона, одним из наиболее значимых трендов развития ИТ остается обеспечение максимальной мобильности и быстрого доступа к данным, что важно в равной степени как для бизнеса и государства, так и для каждого его члена в отдельности. Говоря о других трендах развития ИТ, участники обсуждения единодушно отметили потребность рынка в мощных инструментах аналитики, в том числе позволяющих осуществлять анализ данных в режиме реального времени. Эдриан МакДональд и Хишам Абдессамад сделали акцент и на другом перспективном направлении развития ИТ – инструментах для работы с «Большими Данными» (Big Data). Как подчеркнул в своем выступлении г-н МакДональд, сегодня компании и организации по всему миру ищут ответ на новый вызов современности: как извлечь выгоду из огромных объемов информации, которыми они оперируют. Дэвид Стокс также уделил внимание необходимости развития инструментов для работы с неструктурированными данными.

Финансовый сектор на «круглом столе» представлял президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов. Он рассказал о своём видении горизонта планирования инвестиций в ИТ. По его мнению, инвестирование в ИТ должно определятся бизнес-стратегией компании. Корпоративные ИТ-потребители делятся на две категории. Для одной (например, телеком и банки) ИТ являются неотъемлемой составляющей базовых бизнес-процессов. Для другой (например, металлургические предприятия) использование ИТ связано с повышением эффективности и получением конкурентных преимуществ. По его мнению, целесообразно планировать инвестиции на 10-летний период с ежегодной корректировкой стратегических планов в зависимости от изменений условий бизнеса. Более, чем на 10 лет планировать развитие корпоративных ИТ бессмысленно из-за серьезных базовых изменений в сфере информационных технологий. Меньший горизонт стратегического планирования г-н Задорнов считает неэффективным, так как средняя длительность ИТ-проекта составляет от полутора до трёх лет, а окупаемости инвестиций, по его наблюдениям, можно ожидать минимум через пять лет. Михаил Задорнов также привёл интересные данные о стоимостных долях ИТ в услугах компаний, для которых информационные технологии являются неотъемлемой составляющей базовых бизнес-процессов. Поскольку банки относятся к этой категории, г-н Задорнов рассказал, что в ВТБ24 ИТ-персонал составляет около 5% от общего количества сотрудников, а затраты на развитие ИТ достигают 10% административно-хозяйственных расходов.

Подводя итоги «круглого стола», Алексей Ананьев поблагодарил всех участников за интересную дискуссию и за готовность совместно с «Техносервом» воплощать в жизнь смелые идеи, опираясь на передовые технологии.

Комментарии 16

Владимир Смирнов  (VLDR777)
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Во, не прошло и двадцати лет как до инвесторов дошло, что для интеллектуальноемких отраслей минимальный срок инвестпроекта должен составлять не менее 10 лет!!!!!!!!!!!!!!!
Только пока до них это дошло мы уже очень много потеряли в своем развитии и технологиях smile:((((((
Михаил  (mih@)
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Будем надеяться, что вслед за Задорновым потянутся и другие. А там глядишь и иностранные инвесторы начнут больше вкладываться в "долгие" проекты.
А пока что, для иностранцев слишком высокие риски, а для русских инвесторов... принцип подхода немного другой: выгода "здесь и сейчас"...
Александр Горшков  (technoserv)
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Михаил, ситуация несколько меняется к лучшему.
Уверен, что в следующем году мы сможем в этом убедиться.
Михаил  (mih@)
#
Александр, да я же только всеми руками "ЗА" smile:)
А что будет в следующем году? Осталось-то полтора месяца... расскажите!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Михаил, двумя постами ниже Alex привёл несколько примеров тому, что ситуация меняется.
Согласен, что затянувшийся кризис не будет способствовать расширению инвестиций и горизонтов планирования.
Будем надеяться, что наметившаяся тенденция будет положительно развиваться.
Александр Горшков  (technoserv)
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Владимир, важно чтобы не только в одном банке или в одной организации это понимали, а чтобы это стало стратегической линией лидеров рынка.
Плюс, слова не должны расходиться с делом.
Мне известно очень много примеров, когда бюджеты выделяются, а плотом их сокращают.
Пример с Михаилом Задорновым привёл именно потому, что в ВТБ24 слова не расходятся с делом smile:)
Владимир Смирнов  (VLDR777)
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Александр, даже желания лидеров рынка в данном случае будет недостаточно, увы. Для этого должна быть четкая программа стратегического развития страны, подкрепленная законодательной базой, налоговыми пряниками, стратегией развития технических регламентов и другой нормативной базой, стратегией развития финансового рынка страны и при этом поддерживемой лидерами рынка и банками. А у нас вместо всего этого создается локальное сколково в качества примера правильного пути развития, а это профанация!!!!!!! Боюсь, что и Задорнов, говорил об узких, клановых интересах своего банковского сектора. Ибо, для того чтобы развивать инновационные проекты в какой-либо сфере надо эту сферу иметь и мало того, что иметь, так эта сфера должна стабильно развиваться определенными темпами для того, чтобы ей были выгодны эти инновации. В противном случае будем иметь следующую картину (читай Сколково) - вложив деньги в инновационный продукт далее возникает вопрос "а куда этот продукт можно внедрить?" и оказывается, что промышленной инфраструктуры готовой воспринять данный инновационый продукт нету в стране и продукт уходит туда, где его смогут внедрить т.е. в уже развитые экономики и вернется это обратно к нам уже в виде готового товара, вот только весь навар от внедрения останется там.
Александр Горшков  (technoserv)
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Владимир, если реализовать всё о чём Вы говорите, то это будет широкополосная магистраль, по которой будут двигаться не только лидеры отрасли, а все участники рынка.
Так складывается, что лидеры не могут ждать, когда будут созданы тепличные условия для развития их бизнеса.
Посмотрите, какие инвестиции делается в последнее время сберегательный банк, тот же ВТБ24.
Тот кто стремится стать лидером должен двигаться быстрее остальных.
В нашей компании разрабатывается много решений, но все они не оторваны от текущей действительности, а готовятся по реальным потребностям наших заказчиков.
Alex  (BankCoda)
#
Владимир, соглашусь с Александром: лидеры не будут ждать хорошей погоды.
И тому есть много подтверждений.
Тот же озвученный ранее сбербанк ИТ-бюджет «Сбербанка» продолжает быстро расти
Или ВТБ ВТБ увеличил ИТ-расходы в третьем квартале 2012 г.
Надо быть оптиместичнее smile:)
NiSanTo  (NiSanTo)
#
А потом грянет кризис и все ИТ бюджеты будут сокращены smile:(
A A  (NC_)
#
Поздравляю с юбилеем!
Михаил  (mih@)
#
Присоединяюсь. Красивая, круглая дата smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Спасибо за поздравления!
Это юбилей компании, считаю что данное поздравление относится ко всем сотрудникам Техносерва.
Alex  (BankCoda)
#
Правильно, что организовали круглый стол.
А то всё пляски, да гулянки smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Alex, спасибо за положительную оценку.
Думаю, что организаторам круглого стола будет приятно её прочитать smile:)
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