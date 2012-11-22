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Развитие технологий — угроза для банков!

22.11.2012 10:47 104 6 467 просмотров
Интересная тема была поднята на конференции «Деньги будущего», которая прошла в конце прошлого месяца. На первый взгляд может показаться странным, что развитие технологий является угрозой для банков. Но давайте рассмотрим этот вопрос детально.

Глава корпорации Virgin сэр Ричард Брэнсон привёл информацию по мировой статистике: только 15% населения имеют кредитную карту, в то время как 80% пользуются мобильными телефонами. В Африке более 50% трансакций совершается с помощью мобильного банкинга. В текущей ситуации банки перестают быть единственной точкой доступа для размещения и управления денежными средствами.

Брэнсон считает: «Развитие мобильных банковских технологий, а также бесконтактных платежей угрожает физическому существованию кредитных организаций… Банки всё же выживут, но им нужно научиться двигаться в своём развитии так же быстро, как развиваются современные технологии». К сожалению, не все банки и далеко не всегда успевают развиваться в ногу с современными технологиями. Приведу один характерный для нашего финансового рынка пример. Когда платёжные терминалы типа Qiwi стали забирать на себя значительный денежный поток, банки не стали развивать этот сервис и конкурировать со сложившимися лидерами данного технологического решения. Они просто пролоббировали законодательное решение, в результате которого все терминалы оплаты должны были влиться в банковские структуры (закон 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»). Что такое платёжный терминал для клиента? Это простое в использование устройство приёма денежных средств и ввода реквизитов оплаты. Есть основание полагать, что следующей опасностью для банков станут бесконтактные платежи с использованием NFC-технологий или QR-кодов. «Техносерв» очень плотно работает не только финансовыми организациями, но и с большой тройкой сотовых операторов, в том числе, по проектам, направленным на постепенное превращение мобильных устройств абонентов в реальные платежные инструменты, аналогичные банковским картам. А пролоббировать запрет передачи платёжной информации через операторов мобильной связи у банков так легко уже не получится. Весовые категории у них соизмеримы. Да и существующая практика платежей будет большая. Но, как говорится, бережёного Бог бережёт! И стали появляться альянсы. Например, оператор услуги связи МТС – и банк МТС. Председатель правления Связного Банка Сергей Радченко считает, что стратегию развития надо адаптировать под меняющиеся условия на рынке. И компания «Связной», принимающая денежные средства и осуществляющая их перевод, адаптировала свою стратегию созданием банка «Связной». Несколько по-другому стали развивать технологии в Приватбанке. Банк выпустил приложение для Android «Экстренные деньги», которое позволяет снимать наличные без карт во всех российских банкоматах ПриватБанка. Среди других банков заметно выделяет банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТСК). В самом ТКС считают, что они нетипичный банк, а IT-компания, которая обслуживает клиентов. Не имея офисов по обслуживанию клиентов, банк успешно развивается. А его председатель правления Оливер Хьюз сообщил, что в следующем году банк обгонит ВТБ24 по количеству кредитных карт. И принимая такой тренд развития ИТ и финансовых услуг, понимаешь желание корпорации Google выпустить собственную платёжную карту, - что может дополнительно ухудшить позиции традиционных банков.

Второй важный тренд, который был отмечен на этой конференции. посвящён выстраиванию взаимоотношений с клиентами. Обслуживание в офисах становится менее выгодным для кредитных организаций. Несмотря на это основной идеей при оказании финансовых услуг должна стать персонализация, общение с клиентом лицом к лицу. Человек так устроен, что доверяя свои финансы кому-то, хочет видеть «банкира» в лицо. Это вопрос психологического доверия. Таким образом, персонализация отношений с клиентам даёт некие преимущества банкам. В интересах кредитных организаций повысить доверие и внести некую ценность в отношения с клиентом, чтобы у него не появилось желания уйти к конкурентам. При этом персонализации общения можно добиться и без личного присутствия клиента в отделении банка: с личным менеджером можно общаться через интернет по Skype. В погоне за технологиями банкам надо остаться привлекательным для клиентов. Деньги будущего будут неразрывно связаны с человеческими ценностями – доверием, вниманием и комфортом.

Я согласен с Брэнсоном, что «мы живём в эпоху глобального развития технологий, поэтому препятствовать прогрессу бесполезно». Внедрение передовых технических решений, которые хорошо себя зарекомендовали в других отраслях (государственном секторе или телекоммуникационном), позволяет решить обе озвученные на этой конференции задачи: реализация передовых, удобных и привлекательных для клиента технологий, и обеспечение персонального общения при дистанционном предоставлении услуг. Хочется узнать мнение представителей банков и ИТ: так представляет ли развитие информационных технологий ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНУЮ угрозу для банковской системы? И если да, то что ещё должны предпринять финансовые организации, чтобы ее ликвидировать или приостановить?

Комментарии 104

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Александр простите, может быть глупый вопрос задаю, а кто поставит в торговую точку NFC оборудование если не банк?
А кто в конце концов "приложение" выпустит для клиента, а счет с которого будут списываться деньги при проведении NFC-операции кто откроет?
Выживут те кто вовремя перейдет на новые технологии. Обратите внимание сейчас нигде на рынке не торгуют компакт-дисками с музыкой. А зачем если есть интернет-радио, и все можно скачать с интернета. Умер бизнес. Вот и "динозавры" банковского бизнеса умрут.

Другой аспект...
Всем в принципе известно, что клиент для банка это не "живой человек", а всего лишь набор формальных параметров. И совсем недавно появилась "тема дня" про взаимоотношения клиентов и банков в которой была описана одна примечательная ситуация:
- Верните мне комиссию в 35 руб Вы необоснованно её удержали
- Комиссию Вам никто не вернет
- Тогда я прямо сейчас закрываю кредитную карту и счет.
Операционист с улыбкой принял заявление на закрытие счета и карты. Видать ежегодная комиссия 900 руб за обслуживание карты гораздо менее ценна чем эти разовые 35 руб.
С другой стороны мой банк (я уже два года в нем) три раза подряд отказал мне в повышении лимита по карте. Я говорю "Я не с улицы зашел. Поясните в чем проблема" В ответ стандартное "без комментариев".
Так что я то может и хочу общаться глаза в глаза, а вот с той стороны не особо что-то желающих имеется. Вот если тысяча или пара тысяч клиентов сбежит тогда они как-нибудь зашевелятся.
A A  (NC_)
#
Антон, я не Александр, но задам встречный вопрос: какой банк установил терминалы в торговых комплексах Ашан?
Или известно, что в тюменских городских автобусах может появиться новый способ оплаты с помощью SIM-карты мобильного телефона. Этот вопрос сейчас рассматривается специалистами компании «Тюменские транспортные системы» (ТТС). Какой банк будет участвовать в этом случае?
Если из 1000 банков пара сотен и государственные останутся на рынке, то это будет хорошо.
Это мое мнение, и статья своевременно поднимает вопрос о развитии ИТ в финансовом секторе.

PS
Вот мнение на эту тему еще одного банковского руководителя:
http://www.utro.ru/articles/2012/11/20/1084732.shtml
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Вы знаете если честно, то без понятия кто установил терминалы в Ашане. Живу не в столице у нас Ашана нет из "федералов" только Магнит, который кстати терминалы у себя так и не поставил и мы туда не ходим.
Про автобусы тоже не совсем понял, кто будет платежным агентом?
A A  (NC_)
#
Ашан очень быстро осуществляет транзакции.
Возможно потому, что они осуществляются напрямую через VISA.
Как не странно, но это так.
Кассиры просто рады, и быстро, и считать сдачу не надо, и касса сходится smile:D
Ни один из наших банков не проявил прыткости и не смог разместить свои терминалы в Ашане.
Что касается расчетных банков агентах - то это уже не передовая технология.
Такой банк можно и поменять, было бы желание.
Это относится и к оплате проезда в транспорте и на заправках Лукойла.
Операторы сотовой связи осуществляют расчеты, а какой банк для них будет осуществлять консолидированные расчеты - можно догадаться.
И в статье об этом упомянуто smile:)
Андрей  (Собакевич)
#
Что за глупости? И счет в Визе открыт? smile:D
Терминалы ставил ВТБ, а раньше этого не делали из-за монопольного соглашения с Кредит Европой. Вот когда ФАС задолбала, решили принимать все карты. Может также включили мозги и посчитали упущенную выручку.
rdc  (rdc)
#
"В октябре 2011 года с целью повышения уровня обслуживания своих клиентов АШАН первым в России построил собственную инфраструктуру приема карт с использованием технологии Visa MDEX (Visa Merchant Direct Exchange). На первом этапе реализации проекта к оплате принимались только карты Visa. На втором этапе «Ашан» также обеспечит прием карт также других платежных систем по технологии Visa MDEX.

Технология Прямого Подключения Visa MDEX обеспечивает авторизацию транзакций по всем картам, принимаемым к оплате торговой сетью, через одно подключение - напрямую к глобальной сети VisaNet. При этом, банк-эквайер сохраняет за собой свою ключевую роль обеспечения расчетов. Основным достоинством данной технологии для покупателя является высокая скорость обслуживания на кассе, которая в среднем в полтора раза быстрее, чем при распространенной системе приема карт, а также снижение вероятности сбоев при совершении платежа."
Александр Горшков  (technoserv)
#
Участники "Одноклассников" или "ВКонтакте" смогут пробить себя по базе должников. А со следующего года пользователи социальных сетей будут получать специальные уведомления в случае, если у них появятся долги.
По информации "Российской газеты", соответствующую услугу теперь предоставляет Служба судебных приставов.
Михаил  (mih@)
#
Не уверен, что ВТБ ставил. Ашан самостоятельно "прогнул" Visa по комиссии за эквайринг, а ВТБ пришлось принять это как должное, так как пока что именно они расчетный банк Visa в РФ.
Посмотрите какое оборудование там стоит, одно из последних. ВТБ поставил бы самое простое и дешевое, и на том бы успокоился)
Поэтому возможно, что терминалы ставил сам Ашан. Компания Arcom, которая поставляла им терминалы, явно сделала огромную скидку на оборудование, заказ-то какой!!!
Alex  (BankCoda)
#
Это вопрос или утверждение? smile:D
Александр Горшков  (technoserv)
#
Андрей, на этой недели появилась информация, что VISA самостоятельно запускает платформу для предоставления мобильных финансовых услуг.
Клиенты получат доступ к финансовому счету, привязанному к номеру их мобильного телефона. От операций по пополнению или снятию средств со счета в офисах агентов до оплаты счетов, перевода денег родственникам, пополнения счета мобильного телефона и покупки билетов на поезд – потребители получают доступ к финансовым услугам банковского уровня и платежным транзакциям, качество которых гарантировано Visa.
А банки могут опять остаться в стороне...
Alex  (BankCoda)
#
Не все так просто. Банк России обращает внимание мобильных операторов на незаконность прямой оплаты любых товаров и услуг их поставщикам со счета мобильного телефона, минуя кредитную организацию, свидетельствует письмо ЦБ РФ, опубликованное в «Вестнике Банка России».
Александр Горшков  (technoserv)
#
Думаю, что Ашан реализовал оплату непосредственно через VISA ещё и из-за финансовых условий.
Ни для кого не секрет, что банк контрагент удерживает комиссию, а комиссия VISA для российских банков значительно выше чем в США и странах Европы.
Скорее всего у них корпоративные условия.
Но тенденция правильная.
Во времена перемен многие успевают воспользоваться предоставляемыми условиями.
И сейчас каждый банк старается ухватить свою нишу.
Например, ПриватБанк выпустил обновленную версию приложения для Android «Экстренные деньги», которое теперь позволяет снимать наличные без карт во всех российских банкоматах ПриватБанка.
Михаил  (mih@)
#
Цитата
Скорее всего у них корпоративные условия.

И самые лучшие))) раза так в три!)
Alex  (BankCoda)
#
У них есть и другие приложения, например, SendMoney, с помощью которого можно отправлять деньги на любую карту мира, зная только ее 16-значный номер.
«Конечно, функция отправки денег на карточку доступна и в нашем основном приложении Приват24. Но она используется так часто, что вполне достойна отдельного приложения. После того, как мы вынесли ее в отдельное приложение, у нас развязались руки для всяких "фичей" вроде шаблонов или голосового управления» – говорит Дмитрий Дубилет.
Новость опубликована здесь http://corp.cnews.ru/news/2012/12/26/privatbank_vypustil_mobilnoe_prilozhenie_­dlya_sozdaniya_platezhey_s_golosovym_upravleniem_513954
Александр Горшков  (technoserv)
#
Антон, в предыдущей статье был поднят вопрос по глубине планирования и объёмам финансирования.
Как показало обсуждение предыдущей статьи, не у всех банков эти вопросы достаточно глубоко проработаны.
И если своевременно не принять необходимых мер, то в ближайшее время количество банков может сократиться в 3 и более раз.
Alex  (BankCoda)
#
Один из динозавров (сбер) уже занимается реорганизацией.
Даже какие-то результаты стали видны.
А вот и второй динозавр решил отхватить себе кусочек smile:)
Толи готовятся к тому, что на их базе почтовый банк организуют, толи обиделись, что его до сих пор не организовали smile:D
Во всех отделениях Почты России теперь доступны денежные переводы на карты Visa и MasterCard, эмитированные любыми банками России
Александр Горшков  (technoserv)
#
Странник, сбер признал ошибочными не пути, а отдельную реализацию.
В целом улучшения обслуживания могут наблюдать все клиенты Сбербанка.
Согласен, что перегибы были и есть.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Доля пользователей социальных сетей по прогнозам аналитиков, оплачивающих виртуальные услуги/товары, достигнет порядка 25,7% в 2015 г. в сравнении с 8,5% в 2010 г. Такая тенденция объясняется ростом популярности online-платежей. По данным исследования Analytic Research Group, пользователи в основном оплачивают виртуальную услугу или товары, а также и игры в соц. сетях с помощью SMS, однако все большую популярность в России приобретают платежные системы, через которые можно оплатить все – от хостинга до крупных товаров.
Вот чего надо бояться банкам!
Соц сети грозят заменить электронную почту.
Многие пользователи даже не знают, что это такое.
А зачем? Есть переписка в сети, а больше ни чего и не надо.
Вот скоро и оплата услуг будет через сети.
Что тогда банкам делать?! smile:o
rdc  (rdc)
#
Аккаунт в соцсети слишком легко угнать. А потом оплачивать им преферанс и девочек smile:D
Alex  (BankCoda)
#
РБК Daily за 3 декабря опубликовал интересную новость
В Германие два года назад создан Fidor bank.
У него нет оффлфйн отделений.
Все общение с клиентами проводится через интернет.
Ставка по депозитам зависит от количества "лайков", полученных на facebook за последний месяц.
Вот вам и пример интеграции финансового сектора и социальных сетей smile:)
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Вы пробовали "угнать"? Где была такая попытка?
Например ЖЖ вчера мне прислал письмо о том, что кто-то пытался войти под моим именем:
Информация о сеансе:
Страна: RU
Интернет-провайдер: ХХХХХХ
IP-адрес: 00.000.000.000

Информация о провайдере и IP была реальная.
А всего-то был осуществлен вход с компьютера друга. smile:D
Alex  (BankCoda)
#
Мода, от которой вреда больше чем пользы.
С июня у пользователей мобильного банка Instabank появилась возможность поделиться со своим друзьям в соцсети Facebook информацией о любой своей покупке.
Обычно стараются скрыть свои финансовые операции, а тут - по секрету всему свету smile:D
Александр Горшков  (technoserv)
#
Мода приходит и уходит smile:) Посмотрим, что из этого получится.
Скорее всего область видимости будет ограничена самими соц. сетями.
Другой вопрос, насколько качественно будет осуществляться конфиденциальность, особенно в условиях частых атак на сети.
Кто будет отвечать за сохранность персональных данных?
А так, чтобы не похвастаться покупкой новой яхты smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Одни социальные сети и дистанционное обслуживание не позволят захватить ранок безналичных платежей.
А есть ещё и наличная форма оплаты smile:)
Одним из первопроходцев в организации банковского «супермаркета» стал Сбербанк, запустивший сеть киосков с банкоматами разного вида.
За Сбербанком потянулись и другие.
Так, у банка ВТБ 24 есть малые технологичные офисы трех форматов — с тремя сотрудниками, с двумя и с одним.
В них на помощь сотруднику приходят многочисленные технологии самообслуживания.
В Промсвязьбанке скоро тоже появятся мини-офисы и киоски с двумя специалистами, а также стенды с одним сотрудником.
Росбанк интегрируется со счетами абонентов мобильных телефонов.
Что касается непосредственно социальных сетей, то клиенты Связь-Банка получили возможность оплачивать популярные online-игры и услуги в социальных сетях через электронные платежные устройства Банка и систему интернет-банкинга «Мегапэй».
У лидеров рынка очень хорошая мотивация для развития сервисов.
Alex  (BankCoda)
#
Google планирует не просто выпустить пластиковую карту, а еще собирается предоставлять круглосуточную защиту от мошенничества и функции удаленного блокирования телефона и пластиковой карты.
А наши банки как всегда, только планируют smile:(
Лидер должен постоянно придумывать что-то новое.
Тогда его будут поддерживать клиенты, пользователи и поклонники, как например поддерживают продукты компании Apple smile:music:
Александр Горшков  (technoserv)
#
Alex, в финансовом секторе есть много корпоративных клиентов, в том числе и организаций малого и среднего бизнеса.
Например, клиентам Банка24.ру предоставляется уникальная возможность начисления заработной платы персоналу прямо в Интернет-банке, аналогов которой нет в России пока ни у одного банка.
Много появилось в последнее время мини терминалов, например от компании PEAK Systems.
Эти решения позволяют организациям малого и среднего бизнеса принимать к оплате банковские карты через мобильные устройства на базе ОС iOS и Android.
Эти решения могут использовать курьеры, таксисты и т.д.
Даже на нашем сайте было обсуждение банка нового формата.
Если эта тема Вам интересна, то рекомендую почитать.
Мне очень понравилась концепция банка Связной.
У него нет проблем с привлечением клиентов.
Все посетители Связного - потенциальные клиенты Банка Связной!
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Apple уже готова к выпуску собственной iCard smile:)
http://www.creditcardcompare.com.au/icard/
Если бы у них хватило духа, то и свой банк отрыли бы smile:D
Но нет среди них буйного, нет smile:(
Alex  (BankCoda)
#
Apple все делает основательно.
Посмотрите несколько постов ниже, там есть информация о том, что такой банк готовится.
Да и не бывает быма без огня smile:)
Готовят они свой банк, вот тогда их акции действительно взлетят.
Александр Горшков  (technoserv)
#
В ближайшие 3-4 года компании Apple и Google могут открыть собственные банки. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank «Будущее мобильных платежей».
Технологическая революция в сфере мобильных платежей бросает вызов традиционным банкам.
Банковскому сообществу надо собраться с силами и инвестировать в новые технологии.
Иначе они могут не выдержать конкуренции с такими банками, как Google Bank или Apple Bank, которые смогут завоевать значительную часть розничного рынка.
A A  (NC_)
#
3-4 года - это писсимистично. Корпорация Apple уже подала в управление США по патентам и товарным маркам (USPTO) заявку, где описывается концепция мобильного приложения для смартфонов от Apple, позволяющего привязать электронный кошелек владельца iPhone к его кредитной карте и совершать покупки с помощью смартфона.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Спорить на эту тему бесполезно, надо просто подождать smile:)
Уверен, что скоро мы это увидим сами.
В  (Cheerokee)
#
Александр, так оно и есть smile:) smile:)
Банки постепенно, одну за другой уступают сферы своей деятельности аффилированным структурам и другим небанковским организациям (которые под давлением банковского лобби оформляются как банки или НКО).
В перспективе "классические" банки могут остаться только с "вкладами граждан" (из-за ограничений системы страхования вкладов), "кредитами мелким юрлицам" и расчетными функциями, smile:)
Потребкредитованием будут заниматься ритейлеры, автокредитованием - автопроизводители, ипотекой - застройщики, приемом платежей -- платежные системы... Думаю через некоторое время другие компании откусят еще какие-либо сферы от банковского "хлеба".
Честно говоря, я не удивлен и всячески это приветствую, ибо текущие российские банки --- неприятные, жадные, нелояльные к клиентам структуры, для которых "урвать с клиента копейку здесь и сейчас" важнее всего. Они не понимают что, как ни банально это звучит, клиент --- самое важное для них, ибо он приносит деньги. Что ж! Судя по стремительности развития событий, те из банков, кто-то поймут эту банальность и останутся на рынке, а остальные.... "Да пёс с ними! Посадят на кол да и делов!" (С)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Соглашусь и не соглашусь с Вашим утверждением.
Не все банки отстают по услугам.
Как в поане их автоматизации, так и в плане удобства для клиентов и уникальности.
Банк Связной, Тинькофф и ряд других являются тому примером.
Надо ещё учесть, что есть инвестиционные банки, которые имеют свою специфику.
Обособлено стоят государственные специализированные банки, которым будет оказана персональная поддержка.
А что касается второй части, полностью с Вами согласен.
Многие банки борются за выживание и живут в условиях кризиса только текущим днём.
В  (Cheerokee)
#
Ну, Александр, я вашим же примером подтвержу свой тезис:
Яндекс выпускает карту, а Тинькофф ЛИШЬ выполняет сервисные функции! smile:D
Александр Горшков  (technoserv)
#
Ещё Энштейн говорил, что всё относительно smile:)
У Вас есть информация, что это инициатива Яндекса, а не Тинькофф?
Тинькофф заинтересован в увеличении числа карт и оборота по ним.
Яндекс в этом случае отличный клиент для распространения карт среди своих клиентов Яндекс-деньги.
Предлагаю не торопиться с выводами, а посмотреть развитие событий.
В  (Cheerokee)
#
Цитата
У Вас есть информация, что это инициатива Яндекса, а не Тинькофф?
Разумеется нет, но предложение со стороны ТКС Яндекс-деньгам о выпуске карт для Яндекс-денег звучит крайне и крайне сомнительно.
Тинькофф разумеется "заинтересован в увеличении числа карт и оборота по ним." Вот только собственно своих. С большими буквами "Тинькофф", а не крохотной надписью о том что карта "обслуживается ТКС" на обороте. Для него это, де-факто, просто побочный бизнес, распространению собственных карт это вряд ли способствует. И тенденция "сервисности", а не "брендовости", как мне кажется, налицо.
Далее, РБК-мани, Liqpay, опять же Яндекс-деньги, за границей Square, предлагают эквайринг БЕЗ участия банка! Деньги, конечно, зачисляются на банковский счет, но опять же банк становится ЛИШЬ расчетной организацией, да и то не всегда! Про то что продавцу в интернет-магазинах можно платить через Яндекс, Qiwi, РБК-мани, Liqpay и Paypal думаю вы также осведомлены.

У банков планомерно отбирают их хлеб и правильно smile:)
Я уже молчу про P2P кредитование на сервисах а-ля Вдолг.ру. Они пока "молодые и зеленые", но скоро банкам и от них достанется. И никакие гос. "вспомоществования" текущим госбанкам выиграть эту конкуренцию не помогут
Александр Горшков  (technoserv)
#
Поддержу Вас - банки теряют не только функционал, но и клиентов.
Именно об этом и статья.
Что ожидает банки?
Что надо сделать, чтобы банк остался лидером на финансовом рынке?
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Что ожидает банки?

Банки из "самостоятельных" станут сервисными, думаю тенденция универсализации остановится и качнется в сторону "кэптивности". Но не такой как сейчас, а "кэптивности" более продвинутой что ли. "Самостоятельными" останутся небольшое количество банков
Цитата
Что надо сделать, чтобы банк остался лидером на финансовом рынке?
Ну что-что... Бороться за клиента. ПО_НАСТОЯЩЕМУ. Быть для него партнером. Честным и открытым: человеку сразу говорят "не гасите вовремя -- начисляется штраф", а не унылый крестик в договоре "с условиями и тарифами ознакомлен" и пачка листов с нечитабельными условиями. Никаких "нечитаемых" договоров и односторонних ухудшений по уже заключенным договорам. Стратегия "win-win", как говорит Тиньков. Уважать клиента, зарабатывать "на объемах", а не на штрафах и "комиссиях" в нынешнем виде.
Банкам Нужно научиться тонко "настраивать" свои продукты для клиента, а не впаривать услуги "пакетами"!

Опять же --- вклады принимать могут только банки smile;)
Другое дело что системы платежей, аккумулирующие на счетах своих клиентов ощутимые суммы, строго говоря, и не нуждаются в наших вкладах!
Вот пример "работы на объемах"!
Alex  (BankCoda)
#
Золотые слова!
Ваши бы слова, да банкирам в ухо smile:)
В  (Cheerokee)
#
Да плевать на них. Мозгов нет так пусть сдохнут
Alex  (BankCoda)
#
Тогда вот еще один свежий пример:
«Деньги@Mail.Ru» выпускает карты под собственным брендом.
Партнером Mail.ru выступил банк «Тинькофф кредитные системы» (ТКС-Банк).
Alex  (BankCoda)
#
Думаю, что у Yandex нет лицензии и оборудования для выпуска собственных карт.
Они распространяют катры ТКС.
A A  (NC_)
#
Яндекс монетизирует свои решения семимильными шагами!
Поиск новых вариантов для финансового русла осуществляет не только Яндекс и не только в России.
Пользователи "Яндекс.Денег" могут переводить деньги через Twitter
Как утверждают в "Яндекс.Деньгах", проект Twym создавался по инициативе сотрудников компании. При этом авторы проекта использовал стандартные, открытые всем инструменты для разработчиков Twitter и "Яндекс.Денег".
По словам представителей платежной системы, Twym является первым подобным сервисом в России. При этом зарубежные компании уже используют механизм перевода денежных средств при помощи сообщений в Twitter. Такой проект совместно с Twitter уже анонсировала American Express, аналогичный механизм использует и сервис Twitpay.
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Банк Связной
о да, светоч прямо-таки!
С односторонним изменением условий он просто супербанк!
Как я уже говорил, если банк изменяет условия по уже заключенным договорам, это значит что либо:
1) в банке вообще всем плевать на клиента
2) в банке за расчет прибыльности "продукта" отвечали люди, которые не умеют считать, а у банка не хватает мужества честно выполнять уже заключенный, оказавшийся невыгодным для него, договор.

С такими банками общаться как-то глупо, а доверять им деньги просто нельзя.
Так что Связнойбанк просто "в топку". Скатертью дорога им в никуда
Александр Горшков  (technoserv)
#
Я не говорю, что Связной самый лучший или просто отличный банк.
Я говорю о том, что они понимают проблему, видят нишу и стремятся её занять.
Русский Стандарт тоже долго ругали за грабительские проценты и обман граждан smile:)
Однако ситуация несколько меняется.
Возможно "регулятор" однажды поставит на место всех нарушителей smile:)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Возможно "регулятор" однажды поставит на место всех нарушителей
smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D
".... скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вспять..." (С)
если бы я собирал письма из ЦБ с общим смыслом "идите в суд, нам на все плевать, а соблюдение законов банками, в т.ч. закона "О банках и банковской деятельности" это ваша печаль", то мог бы ими отапливать баньку и довольно долго.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Злостный ты человек smile:)
Маленькая просьба - будь чуть корректнее в выражениях smile:uncap:
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Злостный ты человек

Да ладно, пиши уж что злой smile:)
Да, так и есть, но это даже не грех smile;)
Но серьезно, в сообщении же правда, от ЦБ действительно приходят одни только отписки... Указываешь им закон, который нарушается, статьи и т.п., а они в ответном письме бубнят что действуют в соответствии с такими-то законами и "обращайтесь в суд" smile:omg:
Александр Горшков  (technoserv)
#
Суровость законов компенсируется не обязательностью их исполнения.
Бояться надо не собаки, а того, кто её натаскивает.
В данном случае - кто не обеспечивает должного контроля.
В  (Cheerokee)
#
Цитата
В данном случае - кто не обеспечивает должного контроля.
Это точно!
NiSanTo  (NiSanTo)
#
В обществе не верят банкам, предполагая во всем обман.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4323022
Если они так и дальше будут относиться к клиентам, то дело дойдет до того, что банками детей пугать будут smile:D
Alex  (BankCoda)
#
Из того же источника smile:)
Alex  (BankCoda)
#
Если бы только Связной был таким не постоянным.
На днях глава компании Yahoo! Марисса Майер разослала письмо сотрудникам компании, поставив их перед выбором – либо начать работать в офисе, либо уволиться.
Позицию Бренсона по этому вопросу можно прочитать здесь
A A  (NC_)
#
Ну, у ритейлеров и так проблем хватает smile:)
Лидеры рынка проводят разные эксперименты.
Может пытаются минимизировать налоги, а может действительно ищут что-то новое.
Например, в X5 Retail Group открыли в Москве супермаркет «Перекресток. Магазин Будущего» на основе RFID меток.
На западе эту технологию уже давно опробовали и признали не эффективной на текущий момент.
У нас, как всегда, пытаются пройти своим путем smile:D

PS
Забыл сказать, по результатам тестирования это решение позволяет за 10 секунд просканировать до 300 тыс. товаров.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Хорошо, если из 10 проектов хотя бы один окажется удачным.
Не будет завершен удачно, а получит дальнейшее продвижение.
Сергей Кириллов  (auni)
#
Цитата
Деньги будущего будут неразрывно связаны с человеческими ценностями – доверием, вниманием и комфортом.

Добавим четвертое (которое нужно поставить на первое место) - безопасность, защиту от воровства и несанкционированного доступа.
Пока у наших банков нет ничего из четырех упомянутых. А у карт МПС, по технологическому уровню застрявших на уровне середины прошлого века, явно нет никакого будущего.
Т.к. ничего из перечисленного наши банки и не планируют развивать, то для современных технологий безналичных платежей в России БЕЗ БАНКОВ отрыты все возможности. А банки - пусть умирают. НИ ОДИН клиент из настоящих про них слова доброго не скажет. Может венок принести.
rdc  (rdc)
#
Врёшь. Я скажу доброе слово про свой банк =)
В  (Cheerokee)
#
Ну я тоже скажу доброе слово про пару банков, но вряд ли больше.
Alex  (BankCoda)
#
Так уж и все? smile:)
Альфа Банк постоянно модернизируеть свое приложение.
У них мобильное решение развивается самостоятельным путем, и по его исполнению видно, как банк дифференцирует мобильную версию от своих других продуктов.
Полезной функцией, доступной прямо из главного окна, без входа в «Альфа Мобайл», является перевод с карты на карту. Для этого даже не обязательно быть клиентом «Альфа-банка»: нужно лишь знать номер карты MasterCard или VISA получателя перевода. Зачислить деньги в таком случае можно, имея карту, выпущенную другим банком.
Юрий Кузьменков  (Burcov)
#
Цитата
так представляет ли развитие информационных технологий ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНУЮ угрозу для банковской системы?

Сам вопрос несколько отстранен от вышенаписанной статьи. На сколько я знаю - информационные технологии сами по себе никому никогда не мешали, а только помогали (не имею в виду случаев, когда технологии попадали в "неправильные" руки). Что до сути вопроса - то, у банков в данном случае привилегированное положение: все что касается финансовых услуг будет так или иначе завязано на банки, а от сопротивления или помощи новым технологиям обращения средств зависит только скорость ассимиляции таких технологий в банковскую жизнь.
Не бывает такого, чтобы денежные потоки проходили сами собой без какой-либо систематизации и единственным системообразующим элементом в данном случае являются финансовые институты - банки тобиш smile:)
Alex  (BankCoda)
#
Юрий, конкуренция существовала всегда.
Не стоит думать, что после объединения в группу ВТБ ряда банков, между ними конкуренция уменьшилась.
Как раз наоборот!
Каждый из присоединенных банков заинтересован показать свою занчимость и уникальность, чтобы не быть закрытым и объединенным с более крупным.
И вот пример, как Банк Москвы решает эту задачу
http://banks.cnews.ru/top/2012/12/19/novyy_itdirektor_sozdast_v_banke_moskvy_ma­gazin_onlaynservisov_513202
Создается уникальная услуга и уникальный сервис smile:)
Зная Меднова, могу сказать, что у него это получится!
Ирина Петрова  (irgendwo)
#
Вы обсуждаете очевидные вещи. Зачем человеку волочить с собой пачку кредиток, если можно это реализовать с телефоном. Прогресс же никто не отменяет smile:D
Александр Горшков  (technoserv)
#
Ирина, прогресс не стоит на месте.
Уверяю Вас, что в жизни не бывает одного универсального решения.
Кто сказал, что кредиток должно быть много?
В Адьфа Банке давно предлагают одну кредитную карту, которая может быть по желанию клиента привязана к любому валютному или рублёвому счёту.
Плюс с её помощью можно получить доступ к другим счетам, или привязать к ним виртуальную карту, которую носить вообще не надо.
Если развивать эту мысль дальше, то эта карта может осуществлять ключ доступа и к кредитным счетам.
Вопрос технической реализации и правового урегулирования.
Есть же идея ввести единую универсальную карту smile:)
ninochkan  (ninochkan)
#
Ашан начал принимать Мастеркард (к слову об Ашане и Визе).
Alex  (BankCoda)
#
Но об этом не все знают.
Даже продавцы.
Хотел в воскресенье купить микро карточку, так продавщица сказала что оплатить можно только по Визе или наличными.
Спорить с ней не стал smile:)
Михаил  (mih@)
#
А на кассе наклейки MasterCard не было?
Alex  (BankCoda)
#
Это не на кассе, а в отделе аксесуаров внутри магазина.
Михаил  (mih@)
#
У Ашана были крайне долгие переговоры с VISA, потому что с ВТБ не смогли договориться. Комиссия за эквайринг в среднем составляет от 2-4% в зависимости от платежной системы.
Ашан не мог позволить себе такие траты, поэтому и вел переговоры о сотрудничестве на прямую с VISA. И сумел их "прогнуть", не берусь говорить о конечной комиссии, но что-то около 0,7%.
Естественно, без банка не обойтись. Таким образом, и возник ВТБ, который является расчетным банком VISA на территории РФ. Но комиссию по эквайрингу для Ашана сверху "спустила" сама VISA, и ВТБ деваться было некуда.
Предположу, что с VISA была договоренность, в течение, например, года принимать только их карты.
Поэтому MasterCard начали принимать недавно. Кстати, расчетным банком MC на территории РФ является - Сбербанк. Может и с MasterCard Ашан также договорился на прямую.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Михаил, в этом процессе важно, что кто-то пытается что-то сделать.
И тот у кого это получится - будет лидером в своём секторе следующие несколько лет.
Alex  (BankCoda)
#
Производители банковского оборудования так жде ощущают эту угрозу.
Программное обеспечение корпорации NCR позволяет инициировать снятие денег с банковского счета при помощи мобильного устройства, и получить их через банкомат, отсканировав двухмерный штрих-код с его экрана.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Много споров о создании Почтового банка.
Кому это надо в первую очередь?
Оказывается самой Почте России.
Они не ждут милости от погоды, Почта России в Новосибирске начала выдавать бесплатные банковские карты MasterCard, правда, эмитированные Банком Русский Стандарт smile:D
Alex  (BankCoda)
#
Лидеры есть везде и всегда.
В Казани компания RC Group презентовала систему «Ё-деньги». Это сеть терминалов по выдаче микрокредитов. Заемщику не нужно приходить в офис компании, он заполняет анкету на мониторе терминала, прикладывает свой паспорт для сканирования. Фотокамера, установленная на устройстве, делает фото клиента для сверки фотографии в паспорте. Терминал распечатывает кредитный договор, клиент его подписывает в двух экземплярах, один из которых «отдает» обратно. Взамен получает деньги, вся процедура займет 10 минут. Возможная сумма займа – от 1 до 15 тыс. рублей, процентная ставка – от 0,8–2% в день. Погашать займы можно также через терминал.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Банки достаточно консервативны и инертны.
Именно по это причине развитие ИТ для них представляет некую опасность.
В этих условиях поставщики оборудования и других решений должны проявлять (и проявляют) инициативу.
Приведённый пример это подтверждает. Алекс, спасибо. Вы всегда в точку.
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