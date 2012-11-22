Развитие технологий — угроза для банков!

Интересная тема была поднята на конференции «Деньги будущего», которая прошла в конце прошлого месяца. На первый взгляд может показаться странным, что развитие технологий является угрозой для банков. Но давайте рассмотрим этот вопрос детально.



Глава корпорации Virgin сэр Ричард Брэнсон привёл информацию по мировой статистике: только 15% населения имеют кредитную карту, в то время как 80% пользуются мобильными телефонами. В Африке более 50% трансакций совершается с помощью мобильного банкинга. В текущей ситуации банки перестают быть единственной точкой доступа для размещения и управления денежными средствами.



Брэнсон считает: «Развитие мобильных банковских технологий, а также бесконтактных платежей угрожает физическому существованию кредитных организаций… Банки всё же выживут, но им нужно научиться двигаться в своём развитии так же быстро, как развиваются современные технологии». К сожалению, не все банки и далеко не всегда успевают развиваться в ногу с современными технологиями. Приведу один характерный для нашего финансового рынка пример. Когда платёжные терминалы типа Qiwi стали забирать на себя значительный денежный поток, банки не стали развивать этот сервис и конкурировать со сложившимися лидерами данного технологического решения. Они просто пролоббировали законодательное решение, в результате которого все терминалы оплаты должны были влиться в банковские структуры (закон 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»). Что такое платёжный терминал для клиента? Это простое в использование устройство приёма денежных средств и ввода реквизитов оплаты. Есть основание полагать, что следующей опасностью для банков станут бесконтактные платежи с использованием NFC-технологий или QR-кодов. «Техносерв» очень плотно работает не только финансовыми организациями, но и с большой тройкой сотовых операторов, в том числе, по проектам, направленным на постепенное превращение мобильных устройств абонентов в реальные платежные инструменты, аналогичные банковским картам. А пролоббировать запрет передачи платёжной информации через операторов мобильной связи у банков так легко уже не получится. Весовые категории у них соизмеримы. Да и существующая практика платежей будет большая. Но, как говорится, бережёного Бог бережёт! И стали появляться альянсы. Например, оператор услуги связи МТС – и банк МТС. Председатель правления Связного Банка Сергей Радченко считает, что стратегию развития надо адаптировать под меняющиеся условия на рынке. И компания «Связной», принимающая денежные средства и осуществляющая их перевод, адаптировала свою стратегию созданием банка «Связной». Несколько по-другому стали развивать технологии в Приватбанке. Банк выпустил приложение для Android «Экстренные деньги», которое позволяет снимать наличные без карт во всех российских банкоматах ПриватБанка. Среди других банков заметно выделяет банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТСК). В самом ТКС считают, что они нетипичный банк, а IT-компания, которая обслуживает клиентов. Не имея офисов по обслуживанию клиентов, банк успешно развивается. А его председатель правления Оливер Хьюз сообщил, что в следующем году банк обгонит ВТБ24 по количеству кредитных карт. И принимая такой тренд развития ИТ и финансовых услуг, понимаешь желание корпорации Google выпустить собственную платёжную карту, - что может дополнительно ухудшить позиции традиционных банков.



Второй важный тренд, который был отмечен на этой конференции. посвящён выстраиванию взаимоотношений с клиентами. Обслуживание в офисах становится менее выгодным для кредитных организаций. Несмотря на это основной идеей при оказании финансовых услуг должна стать персонализация, общение с клиентом лицом к лицу. Человек так устроен, что доверяя свои финансы кому-то, хочет видеть «банкира» в лицо. Это вопрос психологического доверия. Таким образом, персонализация отношений с клиентам даёт некие преимущества банкам. В интересах кредитных организаций повысить доверие и внести некую ценность в отношения с клиентом, чтобы у него не появилось желания уйти к конкурентам. При этом персонализации общения можно добиться и без личного присутствия клиента в отделении банка: с личным менеджером можно общаться через интернет по Skype. В погоне за технологиями банкам надо остаться привлекательным для клиентов. Деньги будущего будут неразрывно связаны с человеческими ценностями – доверием, вниманием и комфортом.



Я согласен с Брэнсоном, что «мы живём в эпоху глобального развития технологий, поэтому препятствовать прогрессу бесполезно». Внедрение передовых технических решений, которые хорошо себя зарекомендовали в других отраслях (государственном секторе или телекоммуникационном), позволяет решить обе озвученные на этой конференции задачи: реализация передовых, удобных и привлекательных для клиента технологий, и обеспечение персонального общения при дистанционном предоставлении услуг. Хочется узнать мнение представителей банков и ИТ: так представляет ли развитие информационных технологий ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНУЮ угрозу для банковской системы? И если да, то что ещё должны предпринять финансовые организации, чтобы ее ликвидировать или приостановить?