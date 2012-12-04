Сам себе режиссёр

Часто банки стоят перед выбором: как развиваться дальше? Внедрять готовое решение, доверить разработку внешней компании или разрабатывать самостоятельный продукт? На практике в различных банках эти подходы развиваются параллельно. Это обусловлено тем, что каждое из них имеет свои неоспоримые плюсы и минусы. Думаю, будет интересно поместить их на разные чаши весов и посмотреть, почему избирается тот или иной подход. До начала дискуссии хочу немного уточнить определения. Вместо термина «самописное», «наколенное» или «заплаточное» программное обеспечение, на мой взгляд, более правильно использовать термин «оригинальное» ПО. А для обозначения тиражируемой продукции софтверных компаний целесообразней употреблять термин «промышленное» ПО. Оба варианта не конфликтуют между собой, и скорее даже дополняют друг друга при реализации в финансовых организациях.
Рассмотрим «оригинальное» программное обеспечение, когда, кому и чем это выгодно в банках:
• Создается продукт, обеспечивающий уникальные конкурентные преимущества;
• На рынке нет ничего подобного;
• Руководители бизнес-подразделений не могут определиться и требуют произвольное наращивание функциональности;
• Узконаправленная специализация внедряемого продукта, отсутствие не нужных избыточных функций;
• Разовая задача, не требующая больших затрат времени и ресурсов;
• При поддержке и развитие продуктов отсутствуют проблемы коммуникации со специалистами;
• Независимость банка от внешнего поставщика.
Какие проблемы поджидают исполнителей при реализации «оригинального» программного обеспечения:
• Отвлечение значительных ресурсов на управление непрофильным бизнесом;
• Сложность кадрового управления;
• Ввиду ограниченных ресурсов сложно определить и согласовать приоритеты при модернизации «оригинального» решения;
• “Не достаточно полная документация”, начиная от формирования бизнес-требований и завершая исходным кодом;
• Зависимость бизнеса компании от «настроения» команды разработчиков.
В тоже время «промышленное» ПО будет выгодно тем, что:
• Внедряется стандартный продукт, результат внедрения которого более предсказуем;
• Продукт отлажен и многократно проверен;
• Правовые отношения с поставщиком и интегратором регулируются договором;
• Обеспечение своевременного обновления с учётом меняющихся требований регуляторов и технологий (например, появление мобильного банка).
"Промышленное" ПО характеризуется не только положительными моментами, но и некоторыми недостатками:
• Сложность быстрого изменения автоматизированных бизнес-процессов, необходимых для повышения эффективности;
• Значительное число невостребованных, избыточных функций из-за универсальности решений;
• Более сложная процедура поддержки в случае языковых и географических различий.
Обращаю внимание, что ни в одном случае в качестве аргументов явно не присутствовал фактор цены! Так же в качестве аргумента «за» или «против», не приводится возможность изменения функционала текущего релиза. По моему опыту этот параметр скорее зависит от реализации работ по разработке, внедрению и сопровождению программного обеспечения. В начале 90-х, многие инженеры и студенты занимались написанием учётных программ, генераторов отчётов и автоматизацией других необходимых задач. Сегодня уже мало кому придёт в голову писать свою финансовую программу. Это могут позволить себе далеко не все, даже крупные банки. Используя «промышленное» ПО, банки повышают свою капитализацию, что положительно учитывается при проведении IPO. Защищают сделанные в ИТ инвестиции. Работая в банке, мне удалось приобрести опыт поддержки и развития программного обеспечения для обоих подходов к автоматизации бизнеса. Компромисс, на мой взгляд, лежит между двух крайностей. Если хотите иметь что-то уникальное и точно заточенное под Ваш бизнес, нужно заказать индивидуальную разработку у внешней компании. В этом случае можно воспользоваться всеми преимуществами «оригинального» решения и исключить характерные для него недостатки.
Группа компаний «Техносерв», в которую помимо «Техносерва» входят компании «Техносерв Консалтинг» и «Рексофт», имеет опыт внедрения и адаптации для своих заказчиков «промышленного» ПО, а так же реализации специализированной разработки решений, при помощи которых нашим клиентам удаётся добиться конкурентного преимущества на финансовом рынке. Каждый банк, принимая решение о внедрении какого-то приложения, самостоятельно определяется, как это лучше делать – собственными ресурсами или привлекать интеграторов. В любом случае банку приходится решать задачу, как максимально быстро выйти на рынок с новой услугой, и заработать тем самым прибыль. Всё остальное будет второстепенно. Общаясь с крупными банками со стороны «Техносерва», мы точно понимаем, что наши клиенты сегодня хотят иметь лучшие решения, проверенные западными финансовыми организациями, и в то же время "заточенные" под российский рынок. У банкиров возникают закономерные вопросы: где предлагаемое решение реализовано, какие при этом наблюдались плюсы и минусы, как быстро система была внедрена? Бизнес не будет ждать результатов пять лет. Результаты нужны сейчас. Именно поэтому выбор верного подхода так важен.
Комментарии 45
Точно так же банки определяют, как они будут внедрять и развивать функционал.
Редко, когда банк поручает выполнить первичный анализ с помощью сторонней компании.
Хотя мне такие случаи известны.
«Быть или не быть» для банка: разрабатывать свое ПО или работать с готовыми решениями?
Гамлет гадал, а режиссёр управляет процессом.
В банках не гадают.
Именно по этому было решено остановиться на таком название.
Хотя и приведённый вариант - красив и даже более привлекателен.
С ним наверняка можно привлечь больше читателей, но разве в этом цель?
Мне важно получить аргументы для отстаивания собственных решений.
Если есть желание обсудить и этот подход, то я постараюсь подготовить отдельный материал.
http://open.cnews.ru/reviews/index.shtml?2012/12/11/512300
Основная мысль сводится к тому, что "В настоящее время софтверная отрасль переживает переход от лицензионной к сервисной модели распространения своих продуктов."
И предлагая СПО, компании продолжают зарабатывать на услугах.
И как всегда, популярность того, или иного подхода зависит от качества предоставляемых услуг.
Странно, что без чёткой формулировки собственной позиции, даётся оценка позиции автора.
Откройте секрет , озвучьте свою позицию для всех.
Вы утверждаете, что я "даю оценку позиции автора". Я же пишу "нет у автора позиции". Вы уверены, что у меня все настолько плохо, что я даю оценку тому, чего, как я утверждаю, нет ?
Очень хочется услышать мнение по данной теме столь авторитетного человека
Ну раз Вы так настаиваете
Я считаю, что использование оригинального софта в банках должно сводиться к минимуму и допускается в ограниченном количестве функциональных областей, не входящих в основную IT-архитектуру, и, желательно, чтобы он использовался ограниченное время - если предполагается продолжительное использование информационной системы, она должна быть промышленной.
Если бы я вдруг стал писать такую статью, то я бы постарался бы хоть как-нибудь учесть отраслевую специфику. В настоящий момент основная часть статьи одинаково пригодна что для банков, что для страховых компаний, что для предприятий розничной торговли, что для сети химчисток. Между тем, у этих бизнесов совершенно различные требования к надежности ПО и безопасности данных, не так ли? И архитектура ИС в этих бизнесах принципиально различна, в банке, видимо, самая сложная. И отношение к рискам тоже очень разное, правда?
Если бы в посте был затронут вопрос типовой архитектуры информационной системы банка и сказано, что вот в этих областях может использоваться только промышленный софт, а вот здесь может использоваться и "оригинальный"- в терминологии автора поста, пост был бы куда полезнее. Иногда можно указать на тип задач, для которых разработка оригинального предпочтительна, а иногда жизненный цикл задачи таков, что сначала в качестве промежуточного решения разрабатывается оригинальный софт, чтобы поддержать новый бизнес-процесс в банке, так как процедура закупки и внедрения промышленного решения всегда занимает больше времени.
Вместо этого автор поста привел стандартное сравнение двух подходов, не привязываясь к банковской специфике, порассуждал о капитализации банков и влиянии на нее IT-систем банка, выдал шедевр "Компромисс, на мой взгляд, лежит между двух крайностей" - г-н Горшков, компромисс там лежит, даже если бы Вам так не казалось, просто по определению компромисса - и написал рекламный текст, судя по частоте упоминания компетенций собственной фирмы в последнем абзаце. Правда, я очень сомневаюсь, что в профессиональной фирме кто угодно может писать рекламные тексты с нетрадиционной орфографией и пунктуацией.
Что касается использования оригинального софта в банках. Я с Вами полностью согласен. Его использование должно быть в минимальном объёме. Про ограниченные сроки использования такого софта - тоже с Вами согласен.
В банке, в котором я раньше работал, было внедрено зарубежное решение от компании Temenos. Во время внедрения была реализована такая доработка, что перейти на новую промышленную версию стало нельзя. Позднее, при объединении с другим банком была выбрана другая АВС.
Как Вы думаете, какая? Точно! Второго банка. Но это была собственная разработка. А дальше ее заменили на промышленный софт.
Позже банк осуществил успешную миграцию на промышленную АВС.
Во всех этих работах мне пришлось в той или иной степени принимать участие.
Это о компетенции в архитектуре, программном обеспечении для банков и к тому насколько этот вопрос мне знаком.
Поверьте, такая картина характерна для многих банков.
К сожалению, нет статистики сколько банков из списка ТОР50 используют "оригинальное" программное обеспечение? Думаю, что если бы мы узнали эту цифру, то сильно удивились бы.
Теперь отвечу Вам о теме статьи.
Статья, как правильно вы заметили, о двух подходах.
У меня не было цели навязывать своё мнение. Хотелось завязать дискуссию, на тему которая волнует. Понять, что в склонности к промышленным разработкам мы не одиноки.
Техносерв не занимается разработкой программного обеспечения. Но стоило бы мне только заикнуться, о том, что надо стремиться повсеместно внедрять промышленное ПО, как меня тут же обвинят в рекламе.
Согласитесь, что статья не носила рекламного характера
И огромное Вам спасибо за то, что Вы высказали мнение о необходимости переходить на промышленное программное обеспечение – четко и однозначно.
Единственно в чём не соглашусь с Вами, так это в том, что выражение "Компромисс, на мой взгляд, лежит между двух крайностей" был приписан мне.
Я его услышал ещё от своего преподавателя в школе.
Зайдите в любой поисковик и убедитесь, что это расхожее выражение.
В любом случае спасибо Вам за конкретный и полезный комментарий.
Мне будет приятно узнать Ваше мнение и по другим, ещё неподготовленным статьям.
Оставайтесь моим читателем, и у нас получится конструктивный диалог.
Оказывается, у нас обоих есть мнение, и даже во многом оно одинаково.
Но такая перспектива их не устроила, и они сменили место работы.
Что касается локализации - то это правда.
И дело здесь не только в том, что банки хотят выстроить систему под себя, сколько в различиях учётных политик и требований ЦБ.
Они просто ни как не ложатся на зарубежные решения.
И Ваш вывод можно распространить, практически на любое зарубежное решение.
Что касается конкретно приведённого примера, то Теменос покупался для инвестиционного банка, и там было минимально доработок.
Бизнес руководители озвучили решение менять бизнес процессы под программное обеспечение и международную практику.
Как только вопрос коснулся розничного блока, оценка показала, что проще и надёжнее заменить систему, чем её адаптировать.
Спасибо Вам за интересное уточнение.
Не соглашусь в одном.
Сегодня обсуждали, что требуется для тестирования установить одно "промышленное" программное обеспечение.
Ответ был таким, что кроме компании разработчика ни кто с этим не справится, так как ни какой документации нет.
Это не говорит о том, что её не будет. Она будет, но только после внедрения.... примерно летом
Так что по Вашему в этом случае будет лучше для банка?
А если это будет не банк, что поменяется?
я не знаю, мне ли Вы писали свой ответ, но в силу непомерной эгоцентричности предположу, что мне. Мне трудно сказать, что будет лучше для банка, так как я не знаю: 1) полного набора альтернатив; 2) критичности данного ПО для бизнеса банка и 3) места данного ПО в общей IT-архитектуре.
Если мы говорим о том, что это недокументированное ПО либо ставится либо не ставится, аналогичного нет, то я бы поступил так: занялся бы классическим риск-менеджментом. Каков размер риска для БИЗНЕСА банка в случае, если это ПО не зараотает? Посчитали (другой вопрос, умеете ли, но я буду исходить из того, что умеете). Готов ли исполнитель выставить банковскую гарантию особого типа, так называемый execution bond, на эту сумму? Если готов, я бы внедрял. Если не готов, я бы не внедрял.
ПО очень важно. Скажем кредитный модуль, или часть фронта.
ПО готовится на замену.
Поэтому на данный момент риска нет.
После внедрения документация будет, и значит риск только на этапе внедрения, что не подготовят.
Однако обращаю внимание, что на этапе внедрения требуется параллельная установка. Для обучения или тестирования, это не важно.
Так вот, если бы это было "оригинальное" ПО, то сотрудники банка его могли бы установить самостоятельно и тем сократился риск не качественного обучения персонала.
Риски есть всегда. Оценивать их должны сами банки в зависимости от конкретной ситуации.
Так, что скорее всего это являлось основной причиной такого написания статьи.
Попробуйте посмотреть на нее с этой точки зрения.
Или система документооборота Documentum предназначена исключительно для добывающих и перерабатывающих компаний и ни коим образом не подходит для финансовых организаций?
А если нет, то мне не понятен ход Ваших мыслей, поясните его.
Моё мнение - для путешественников есть специальные форумы, для технических специалистов - свои отдельные форумы, для фотографов и спортсменов - свои. Данный форум создан для обсуждения вопросов, так или иначе касающихся финансовых организаций. Для обсуждения, но не для конкретного лечения или обучения. Нельзя лечить дистанционно, точно так же, как и обучатся.
Мне, как и автору понравилась Ваша точка зрения, и в этом я Вас поддерживаю
Команда внедрения ERP системы обязательно проводит диагностику бизнес-процессов организации, в которой будет произведено внедрение. Тем и сильны большие разработчики, что у них есть референтные модели, которые оптимизированы для той или иной индустрии. Кстати, я видел статьи, в которых продвигался подход внедрения без диагностики - компания заказчик должна была "лечь" под референтные модели. Такой подход, действительно, снижает продолжительность и стоимость внедрения, но, насколько я знаю, в 50-60% внедрений приводит к обратному эффекту, так как вспомогательные финансовые процессы можно достаточно безболезненно редизайнить, а вот основные процессы поддаются этому гораздо хуже.
Документооборот и системы его обеспечения являются вспомогательными системами, как правило, их внедрение имеет куда меньший эффект на бизнес, чем внедрение систем, поддерживающих основные процессы. Я сказал "как правило", так как"грамотное" внедрение системы документооборота может парализовать бизнес или полностью его преобразить. Я даже работал в компании, которая после установки системы документооборота на некоторое время превратилась в бизнес по исполнению поручений
Про два подхода - полностью согласен.
Даже знаю руководителей, которые говорили, что зарубежная практика, отработанная годами, позволит положительно изменить бизнес модели.
В отличие, от Вашего опыта - реализованное решение работало!
Про документооборот - это был просто пример.
Есть много других примеров.
Руководитель дилинга ставил мне задачу, чтобы рассылка для 3000 клиентов уходила из банка за 5 минут. Видимо это было критично для бизнеса или имиджа.
Рад, что наши позиции оказались схожими
Конечно, речь не идет о дистанционном лечении перелома рук .
5 минут в дилинге это немало, это еще мягко, если бы мне из дилинга сообщение типа "Concerted Intervention" пришло через 5 минут, я бы рвал и метал ...
Не зависимо от их квалификации?
Сомневаюсь
Точно так же может быть и дистанционное образование.
Оно может быть хорошим, но к сожалению чаще нет...
5 минут для дилинга - это много.
За это могут и расстрелять.
Если речь ведется о сделках.
В указанном мной случае это была ежедневная аналитическая рассылка.
Имея не достоверную информацию будут сделаны не правильные выводы.
И ваден личный контакт.
Квалификация позволяет обратить внимание на какие-то детали, задать дополнительные вопросы, запустить более глубокую аналитическую программу и т.д.
Они так же интересуются спортом, искусством и путешествуют.
Так пусть на этом сайте будет обсуждаться любые темы
Вот очередной пример, опубликованный на портале banki.ru
В декабре 2012 года команда разработчиков заявила о переходе из Инбанка в Банк24.ру
Но если в банках ведутся достаточно серьёзные "оригинальные" разработки, то получаемые от их реализации плюсы значительно превышают потенциальные риски.
Мне хотелось представить ситуацию не только с одной стороны, а и со стороны финансовых организаций.
Ваше замечание о том, что можно из текста статьи выбросить слово банк и ни чего не изменится, могу прокомментировать цитатой разработчика "Для создания современной банковской системы онлайн-обслуживания было решено для начала полностью забыть о банковском бизнесе".
Что касается оценки этой ситуации в статье, то там так же нет единого мнения.
Интересен раздел [/B]Инновации за рубежом.
Познакомиться со статьёй можно здесь: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=4351596
Что же они тогда "нетрадиционную орфографию и пунктуацию" не убрали?
Зато теперь по этой "нетрадиционной орфографии и пунктуации" будем отличать, когда автор пишет, а когда его двойник
А альтернативные орфография и пунктуация меня не особенно напрягают, по крайней мере, их эффект не сравнить с воздействием двухсерийного шедевра о компромиссе. Вторая серия приведена в этом посте топик-стартера.
Так как любое решение, которое позволяет банку стать лидером, имеет право на существование.
И повторюсь, что выбор делается индивидуально в каждом конкретном случае.
Что касается моей личной позиции, то она сформулирована в последнем абзаце статьи.
Банки самостоятельно принимают решение, какой подход лучше реализовать.
А компания Техносерв имеет возможность предоставить для этого требуемые ресурсы.
Реализация решений с использованием только внутренних ресурсов - это очень большие риски для банков.
И не только кадровые.
Какая заказчику разница, если это решение полностью удовлетворяет его потребности?!
Аутсорсинг и аренда ПО, а дальше - переход в облака.
И Россия движется в ногу со всем остальным миром "Аутсорсинг в финансовой сфере доказал свое право на существование".
Если услуга предлагается банку с требованиями ниже среднего уровня, т.е. готового к использованию коробочного решения, то этот вариант вполне реализуем.
Однако для лидеров рынка, пока, не получится предложить что-то индивидуальное.
Основным сдерживающим фактором будет даже не информационная безопасность, а способность оперативной персональной доработки системы и своевременного вывода новых бизнес-продуктов.
Разработчики смогут поддерживать оперативное внедрение не больших изменений, но поддерживать одновременно несколько персональных кастомизаций для крупных заказчиков вряд ли получится. Как минимум на текущем уровне развития сервиса.
Мне известен многофилиальный банк, в котором ежедневно выводится на рынок новый бизнес-продукт и даже не один. Вряд ли для этого банка кто-то сможет подготовить адекватное предложение