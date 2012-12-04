Сам себе режиссёр

Часто банки стоят перед выбором: как развиваться дальше? Внедрять готовое решение, доверить разработку внешней компании или разрабатывать самостоятельный продукт? На практике в различных банках эти подходы развиваются параллельно. Это обусловлено тем, что каждое из них имеет свои неоспоримые плюсы и минусы. Думаю, будет интересно поместить их на разные чаши весов и посмотреть, почему избирается тот или иной подход. До начала дискуссии хочу немного уточнить определения. Вместо термина «самописное», «наколенное» или «заплаточное» программное обеспечение, на мой взгляд, более правильно использовать термин «оригинальное» ПО. А для обозначения тиражируемой продукции софтверных компаний целесообразней употреблять термин «промышленное» ПО. Оба варианта не конфликтуют между собой, и скорее даже дополняют друг друга при реализации в финансовых организациях.



Рассмотрим «оригинальное» программное обеспечение, когда, кому и чем это выгодно в банках :

• Создается продукт, обеспечивающий уникальные конкурентные преимущества;

• На рынке нет ничего подобного;

• Руководители бизнес-подразделений не могут определиться и требуют произвольное наращивание функциональности;

• Узконаправленная специализация внедряемого продукта, отсутствие не нужных избыточных функций;

• Разовая задача, не требующая больших затрат времени и ресурсов;

• При поддержке и развитие продуктов отсутствуют проблемы коммуникации со специалистами;

• Независимость банка от внешнего поставщика.



Какие проблемы поджидают исполнителей при реализации «оригинального» программного обеспечения :

• Отвлечение значительных ресурсов на управление непрофильным бизнесом;

• Сложность кадрового управления;

• Ввиду ограниченных ресурсов сложно определить и согласовать приоритеты при модернизации «оригинального» решения;

• “Не достаточно полная документация”, начиная от формирования бизнес-требований и завершая исходным кодом;

• Зависимость бизнеса компании от «настроения» команды разработчиков.



В тоже время «промышленное» ПО будет выгодно тем, что :

• Внедряется стандартный продукт, результат внедрения которого более предсказуем;

• Продукт отлажен и многократно проверен;

• Правовые отношения с поставщиком и интегратором регулируются договором;

• Обеспечение своевременного обновления с учётом меняющихся требований регуляторов и технологий (например, появление мобильного банка).



"Промышленное" ПО характеризуется не только положительными моментами, но и некоторыми недостатками:

• Сложность быстрого изменения автоматизированных бизнес-процессов, необходимых для повышения эффективности;

• Значительное число невостребованных, избыточных функций из-за универсальности решений;

• Более сложная процедура поддержки в случае языковых и географических различий.



Обращаю внимание, что ни в одном случае в качестве аргументов явно не присутствовал фактор цены! Так же в качестве аргумента «за» или «против», не приводится возможность изменения функционала текущего релиза. По моему опыту этот параметр скорее зависит от реализации работ по разработке, внедрению и сопровождению программного обеспечения. В начале 90-х, многие инженеры и студенты занимались написанием учётных программ, генераторов отчётов и автоматизацией других необходимых задач. Сегодня уже мало кому придёт в голову писать свою финансовую программу. Это могут позволить себе далеко не все, даже крупные банки. Используя «промышленное» ПО, банки повышают свою капитализацию, что положительно учитывается при проведении IPO. Защищают сделанные в ИТ инвестиции. Работая в банке, мне удалось приобрести опыт поддержки и развития программного обеспечения для обоих подходов к автоматизации бизнеса. Компромисс, на мой взгляд, лежит между двух крайностей. Если хотите иметь что-то уникальное и точно заточенное под Ваш бизнес, нужно заказать индивидуальную разработку у внешней компании. В этом случае можно воспользоваться всеми преимуществами «оригинального» решения и исключить характерные для него недостатки.



Группа компаний «Техносерв», в которую помимо «Техносерва» входят компании «Техносерв Консалтинг» и «Рексофт», имеет опыт внедрения и адаптации для своих заказчиков «промышленного» ПО, а так же реализации специализированной разработки решений, при помощи которых нашим клиентам удаётся добиться конкурентного преимущества на финансовом рынке. Каждый банк, принимая решение о внедрении какого-то приложения, самостоятельно определяется, как это лучше делать – собственными ресурсами или привлекать интеграторов. В любом случае банку приходится решать задачу, как максимально быстро выйти на рынок с новой услугой, и заработать тем самым прибыль. Всё остальное будет второстепенно. Общаясь с крупными банками со стороны «Техносерва», мы точно понимаем, что наши клиенты сегодня хотят иметь лучшие решения, проверенные западными финансовыми организациями, и в то же время "заточенные" под российский рынок. У банкиров возникают закономерные вопросы: где предлагаемое решение реализовано, какие при этом наблюдались плюсы и минусы, как быстро система была внедрена? Бизнес не будет ждать результатов пять лет. Результаты нужны сейчас. Именно поэтому выбор верного подхода так важен.