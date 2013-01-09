А поутру они проснулись

Вот и наступил 2013 год. Для кого-то закончились зимние каникулы или праздники – кто как привык к ним относиться. А для кого-то завершился очередной финансовый год, бессонные ночи и переработки. Кто-то вообще готовился к встрече конца света, а банки ждали и готовились к вступлению в силу ФЗ-161. Одни организации успели не только внедрить у себя решения по противодействию мошенническим операциям, но даже могут рапортовать о достигнутых результатах, а у других на это в 2012 году не хватило времени или финансовых средств. Катастрофически повышенная текущая нагрузка на работе заставляет нас откладывать важные дела на последний момент. А когда не получается их завершить в срок, мы всегда находим этому тысячу и одно оправдание. В конце прошлого года радостной новостью для многих банков стала информация, что вступление в силу ФЗ-161 переносится на 1 год. Сейчас уточняется, какая дата будет официально названа в качестве вступления всех статей этого закона в силу. По одной информации это 1 января 2014, по другим 1 января 2015 года. У меня нет сомнений, что проснувшись в январе 2014 или 2015 года, мы не будем обрадованы ещё одним переносом. А это означает, что у финансовых организаций есть ВСЕГО один год, чтобы принять решение и осуществить внедрение одного из представленных на отечественном рынке решения по противодействию мошенническим операциям. Время летит быстро, и уж этот год никак нельзя проспать.
Внедрение программ в сфере информационной безопасности – это всегда комплекс мер, связанных не только с интеграцией новой подсистемы с уже существующими в банке, но и часто с изменением бизнес-процессов и финансовых рисков, и поэтому такие системы заказчики выбирают всегда долго и тщательно. Специально для таких заказчиков компания «Техносерв» предлагает внедрение программного обеспечения, которое поможет существенно сократить финансовые потери от мошеннических операций. Для этого проработаны вопросы, связанные как с самим внедрением программного обеспечения для защиты ДБО от мошеннических операций, так и с его персональной адаптацией под требования конкретного банка, интеграцией со специализированным банковским программным обеспечением, подготовкой регламентных документов и проведением консультаций с сотрудниками банка по вопросам работы и эксплуатации реализованного решения. На текущий момент можно констатировать, что завершена работа по подготовке комплексного предложения, а именно – проработана программная и аппаратная составляющая такой защиты. Были отобраны, опробованы и всесторонне оценены несколько отечественных и зарубежных решений. Подготовлено уникальное сравнение проанализированных семи различных программных продуктов по обеспечению противодействия мошенническим операциям. Предлагаю всем не успевшим внедрить у себя такое решение в 2012-м году и желающим это реализовать в 2013 году оставить любым удобным способом заявку на проведение встречи по этому вопросу. Мы не только расскажем о различных способах противодействия мошенничеству, их преимуществах и недостатках, также будет возможность ознакомится с реальной демонстрацией работы различных систем и даже самостоятельно проверить работу отдельных модулей. Для более глубокого ознакомления с заинтересовавшим решением мы подготовим референс-визит в финансовые организации, которые такие решения уже внедрили. Предвижу замечания, что «Техносерв» не единственная компания, которая предлагает решения по защите ДБО от мошеннических операций, и тем не менее мы утверждаем, что наше предложение уникально. Уникально тем, что мы предоставляем возможность сравнить интерфейс, функционал и реальную работу сразу нескольких различных систем, а не убеждаем в исключительности какого-то конкретного решения. Выбрав наиболее подходящее решение, руководство банка будет уверено, что проснувшись утром 1 января 2014 года (а может, и значительно раньше), они увидят, что любимый банк будет готов к отражению мошеннических атак.
Комментарии 21
или это какая-то тайна?
Немного приоткрою завесу.
Мы предлагаем продукты, которые были лидерами в решении вопросов борьбы с мошенническими операциями по версии Gartner в 2011 и 2012 году.
Понятно, что в этот отчёт были включены не все продукты и компании, например отечественные. Но наши специалисты имеют достаточную компетенцию и по некоторым хорошим на наш взгляд отечественным продуктам.
И опять все проспят, а потом будут оправдываться
Именно по этому я предлагаю не откладывать вопрос выбора системы.
Когда будет понятно, что банку подходит больше, какой бюджет требуется на реализацию этого решения, в какой срок это можно осуществить, то дальше будет понятно, что надо делать.
Они умеют оценивать риски потерь от мошеннических действий, а не слепо выполнять предписания.
Если такие потери будут больше, чем стоимость внедрения ИТ решений для борьбы с мошенничеством, но внедрения не заставят себя ждать.
А такие потери сейчас возможны только в банках, ориентированных на корпоративных клиентов. Розничному бизнесу удается избегать таких значительных потерь.
Опыт внедрения такого решения в Альфа-Банке показывает, что для достижения положительного результата требуется 1,5-2 года.
Да, решение можно подготовить и внедрить за 6 месяцев.
Но после этого надо научить сотрудников банка им пользоваться, выполнять достаточно сложные настройки, формировать необходимые отчёты.
Надо отработать все бизнес-процессы, связанные с противодействием мошенническим операциям.
Любой процесс внедрения похож на обучение езде на велосипеде или автомобиле.
Ездить уже получается, но медленно и очень страшно
Ему просто страшно подумать, что может случиться, если он эту возможность оставит. У него нет уверенности в безопасности использования интернет банка, хотя он совершает очень много операций и на большие суммы.
Банк называть не буду, сейчас это не так важно.
Видимо не скоро ещё он будет осуществлять кому-то перевожы
Одни банки ищут решения для противодействия мошенническим операциям среди юридических лиц, другие среди физиков, а третьи хотят бороться с внутренним фродом.
У кого-то одним из ограничений при выборе решения является бюджет, точнее он ограничивает всех, но его размер очень сильно отличается.
Эти и ряд других критериев определяет то решение, которое будет наилучшим образом подходить банку.
К сожалению, для заказчика не многие компании готовы обсуждать и сравнивать различные решения, тем более по нечётко формализованным критериям.
Не думаю, что зарубежные решения позволят хорошо бороться с внутренним фродом.
BSS не работает, не планирует и скорее всего просто не может работать с внутренним фродом.
А зарубежные системы надо настраивать и обучать под отечественную специфику.
Наверно, все ждут, когда кто-то сделает первый шаг
Надо понимать, что ожидает заказчик от решения.
Представьте, что банк выдал кредит по подложным документам.
Клиент узнаёт об этом только через несколько месяцев, когда просрочка становится огромной.
Он идёт в банк и просит аннулировать договор, так как он мошеннический!
И что делать банку? Сказать "Да", и списать это в убытки?
Сомневаюсь.
Искать мошенника?
Но это не его функции.
Сейчас эти вопросы решаются следующим образом:
1. Клиенту предлагают обратиться в суд
2. Клиента информируют, что пока по суду не принято решение о его непричастности к этой махинации - он обязан выплачивать кредит!
С момента вступления в силу ФЗ-161 ситуация изменится кардинальным образом.
И вот тогда не все банки смогут выдержать натиска мошеннических атак.
Предлагаю задуматься об этом уже сейчас.
Благо, у нас есть и опыт и ресурсы для решения этой задачи.
Если работают, то прошу в студию!
Внутренний фрод настолько огромен и опасен, что его уже в мешке не утаить:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4497398
Вероятная попытка мошенничества сотрудников Сбербанка и доказать потом свою невиновность клиент просто не сможет.
Отечественные компании этим серьезно еще не занимаются.
Зарубежные даже не могут представить, что могут придумать наши люди.
Интеграторам проще внедрить систему с интеграцией ДБО и АВС, но не с десятками других - кадровой, контроля доступа, системами безопасности.
Надеюсь, что кто-то накопит опыт и взорвет этот рынок воровства.
Фрод - это в какой-то степени риск.
Уверен, у них есть рншение для кредитного фрода.
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=4461289
В ближайшее время отечественные банки будут уделять ему больше внимания.
Даже если мы говорим про одни вещи.
Так например, для одного банка важно минимальное количество ложных срабатываний, для другого количество не выявленных мошеннических операций, а третьему требуется минимальные суммы по мошенническим операциям.
Согласитесь для этого могут быть оптимальными как различные системы, но так же существенно будут отличаться их настройки.
И 0,2% ложных срабатываний - это реальное требование, а не моя фантазия.
Group-IB и RU-CENTER, российский лидер в области регистрации доменов и предоставления услуг хостинга, подписали соглашение о совместном сотрудничестве по противодействию мошенническим действиям в сети Интернет. Соглашение заключено в целях организации противодействия фактам нарушений в сети Интернет, связанных с неправомерным использованием доменных имен, зарегистрированных в национальных доменах .RU и .РФ. В рамках альянса специалисты Group-IB будут выявлять случаи фишинга, распространения вредоносных программ, несанкционированного доступа к системам и конфиденциальной информации пользователей, а затем передавать полученные данные регистратору доменных имен. Это позволит RU-CENTER оперативно прекратить делегирование доменов, используемых в противоправных целях, что будет способствовать гармоничному развитию Интернета как экосистемы.