А поутру они проснулись

Вот и наступил 2013 год. Для кого-то закончились зимние каникулы или праздники – кто как привык к ним относиться. А для кого-то завершился очередной финансовый год, бессонные ночи и переработки. Кто-то вообще готовился к встрече конца света, а банки ждали и готовились к вступлению в силу ФЗ-161. Одни организации успели не только внедрить у себя решения по противодействию мошенническим операциям, но даже могут рапортовать о достигнутых результатах, а у других на это в 2012 году не хватило времени или финансовых средств. Катастрофически повышенная текущая нагрузка на работе заставляет нас откладывать важные дела на последний момент. А когда не получается их завершить в срок, мы всегда находим этому тысячу и одно оправдание. В конце прошлого года радостной новостью для многих банков стала информация, что вступление в силу ФЗ-161 переносится на 1 год. Сейчас уточняется, какая дата будет официально названа в качестве вступления всех статей этого закона в силу. По одной информации это 1 января 2014, по другим 1 января 2015 года. У меня нет сомнений, что проснувшись в январе 2014 или 2015 года, мы не будем обрадованы ещё одним переносом. А это означает, что у финансовых организаций есть ВСЕГО один год, чтобы принять решение и осуществить внедрение одного из представленных на отечественном рынке решения по противодействию мошенническим операциям. Время летит быстро, и уж этот год никак нельзя проспать.



Внедрение программ в сфере информационной безопасности – это всегда комплекс мер, связанных не только с интеграцией новой подсистемы с уже существующими в банке, но и часто с изменением бизнес-процессов и финансовых рисков, и поэтому такие системы заказчики выбирают всегда долго и тщательно. Специально для таких заказчиков компания «Техносерв» предлагает внедрение программного обеспечения, которое поможет существенно сократить финансовые потери от мошеннических операций. Для этого проработаны вопросы, связанные как с самим внедрением программного обеспечения для защиты ДБО от мошеннических операций, так и с его персональной адаптацией под требования конкретного банка, интеграцией со специализированным банковским программным обеспечением, подготовкой регламентных документов и проведением консультаций с сотрудниками банка по вопросам работы и эксплуатации реализованного решения. На текущий момент можно констатировать, что завершена работа по подготовке комплексного предложения, а именно – проработана программная и аппаратная составляющая такой защиты. Были отобраны, опробованы и всесторонне оценены несколько отечественных и зарубежных решений. Подготовлено уникальное сравнение проанализированных семи различных программных продуктов по обеспечению противодействия мошенническим операциям. Предлагаю всем не успевшим внедрить у себя такое решение в 2012-м году и желающим это реализовать в 2013 году оставить любым удобным способом заявку на проведение встречи по этому вопросу. Мы не только расскажем о различных способах противодействия мошенничеству, их преимуществах и недостатках, также будет возможность ознакомится с реальной демонстрацией работы различных систем и даже самостоятельно проверить работу отдельных модулей. Для более глубокого ознакомления с заинтересовавшим решением мы подготовим референс-визит в финансовые организации, которые такие решения уже внедрили. Предвижу замечания, что «Техносерв» не единственная компания, которая предлагает решения по защите ДБО от мошеннических операций, и тем не менее мы утверждаем, что наше предложение уникально. Уникально тем, что мы предоставляем возможность сравнить интерфейс, функционал и реальную работу сразу нескольких различных систем, а не убеждаем в исключительности какого-то конкретного решения. Выбрав наиболее подходящее решение, руководство банка будет уверено, что проснувшись утром 1 января 2014 года (а может, и значительно раньше), они увидят, что любимый банк будет готов к отражению мошеннических атак.