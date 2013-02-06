«Могут ли ИТ повлиять на рейтинг банка?»

В конце прошлой недели в Подмосковье прошла конференция «Решения для бизнеса: банки и финансы» Business Solutions: Banking & Finance – 2013. Меня пригласили принять участие в ее пленарной дискуссии «Могут ли информационные технологии повлиять на рейтинг банка?». Материалы участников конференции должны будут быть выложены на сайте, а пока я хочу познакомить вас с темой моего выступления. Не все моменты могут быть отражены в презентации, или быть понятными без комментариев. Выступление называлось -«Банки и интеграторы - у нас одна цель».
Начну с того, что моя трудовая деятельность насчитывает 15 лет работы в ИТ-подразделениях финансовых организаций и 3 года в компаниях-интеграторах. Этот опыт позволяет мне утверждать, что мне не понаслышке известно о том, как подходят к реализации проектов с одной и с другой стороны. При реализации различных проектов, исполнитель и заказчик видят цели проекта, проблемы и риски его реализации, результаты внедрения абсолютно по-разному. Почему это происходит? У заказчика в принятии решения и в реализации крупных проектов принимают участие различные подразделения банка, которые преследуют различные собственные цели. У интегратора в продвижении и реализации проектов аналогичная ситуация. Продавцы, технические специалисты и присейл имеют каждый своё видение. Кроме этого у интегратора есть опыт предыдущих внедрений, который его сотрудники стараются использовать в последующих проектах. Какой может быть выход из этой ситуации? С моей точки зрения – только совместное выполнение работ.
Существует много особенностей финансового сектора, которые влияют на принятие решения о реализации того или иного проекта. Начнём с того, что авторитет и рейтинг как подразделения ИТ, так и банка в целом зависит от личности. На заре автоматизации финансового сектора авторитет у ИТ был не очень высоким. С одной стороны все понимали, что без автоматизации развитие бизнеса банка будет невозможно, а с другой стороны именно бизнес-руководители ставили перед ИТ задачи по автоматизации. Со временем компетенция ИТ-специалистов выросла. Некоторые банковские разработчики организовали собственные ИТ-компании. Другие стали осуществлять отбор наиболее оптимальных решений для банка. Часто ИТ-блок стал рекомендовать бизнесу реализовать тот или другой проект. В результате такой эволюции вырос не только авторитет ИТ-специалистов, но и их амбиции. Кстати сегодня уже не редкость, когда во главе операционного блока и блока информационных технологий ставится один руководитель. Ярким тому примером может быть управленческая политика БинБанка, Промсвязьбанка, ТРАСТа, РСХБ и других банков. В продолжение этой темы можно отметить переход Сергея Меднова из Альфа-Банка в Банк Москвы и выход Виктора Орловского из состава правления «Сбербанка». Он останется вице-президентом и продолжит заниматься информатизацией банка, а на уровне правления курировать ИТ-блок будет руководитель подразделения рисков Вадим Кулик. Далеко не каждому руководителю дано одинаково талантливо управлять двумя столь разноплановыми подразделениями. В этом случае может оказаться полезной помощь со стороны бизнес-консалтинга или интегратора. Бизнес-консалтинг не всегда приемлем для лидеров финансового сектора, они в этом вопросе разбираются зачастую лучше. А услугами интеграторов надо уметь выгодно и верно воспользоваться.
Надо помнить, что задача реализации любого проекта – это достижение бизнес-результата. Компании-интеграторы имеют опыт в реализации подобных проектов и этим опытом обязательно надо пользоваться. Наша общая цель - достижение максимального финансового результата при минимальных затратах. Если банком будет достигнут финансовый результат, значит проектная команда (ИТ-банка + интегратор) сможет реализовать новые перспективные проекты. Если результат достигнут не будет, то и в другом банке интегратору будет сложно реализовать подобный проект. «Сарафанное радио» очень быстро распространяет новости.
Так какой конкретно опыт интеграторы могут предложить финансовым организациям? Постараюсь максимально коротко сформулировать их:
• Осуществление поддержки непрофильного функционала. Например, поддержку и техническое обслуживание инженерных систем. Сервисными услугами «Техносерва» пользуются десятки крупнейших российских компаний, среди которых: ФМС России, Центральный Банк Российской Федерации, Промсвязьбанк, «АШАН Россия» и ряд других организаций. О сложности и масштабе подобных проектов говорят такие цифры: проект по сервисному обслуживанию инженерных систем только Центрального банка Российской Федерации распространяется на 25 регионов России, обслуживается свыше 3000 единиц оборудования более чем 50 вендоров.
• Комплексный подход к обеспечению Информационной безопасности. К этому можно отнести: контроль кода программ, контроль проникновения в корпоративную сеть, контроль интернет-трафика, аудит на соответствие требованиям ФЗ-152, PCI DSS и т.д. В рейтинге крупнейших компаний России в сфере защиты информации Cnews Analytics «Техносерв» занимает 8 место. Среди системных интеграторов, предоставляющих услуги в сфере ИБ, «Техносерв» занимает четвертое место.
• Внедрение передовых специализированных зарубежных систем. Например, противодействие внутренним, внешним, кредитным мошенническим операциям, контролю отмывания доходов и т.д. Мы поможем выбрать наиболее походящее для банка решение из 7 проанализированных нами систем.
• Внедрение и передача на аутсорсинг прикладных задач, не создающих уникальность бизнеса. Например: управление тестовыми средами, организация автоматизированного тестирования, нагрузочное тестирование, обеспечение непрерывности предоставления ИТ-сервисов. Во время моей работы в банке ТРАСТ не редко случались ситуации, когда при выполнении тестирования различных задач в подразделении тестирования возникал конфликт ресурсов. Сейчас в банке стали больше пользоваться услугами аутсорсинга для проведения тестирования, и такая проблема больше не существует. Аналогично поступают и в ряде других банков.
• Создание ИТ-архитектуры и эксплуатация вычислительного комплекса. Аналогичная ситуация обстоит с оптимизацией использования оборудования и построения катастрофоустойчивых систем. Уже давно никому не приходит в голову самостоятельно заниматься строительством ЦОД. Эти задачи поручают внешним компаниям. Так почему в банках считают, что смогут собственными силами лучше специализированных компаний выполнить оптимизацию работы базы данных? Когда передо мной ставилась такая задача, я привлекал сторонних специалистов и достигал требуемый результат.
• Адаптация передовых решений из других отраслей. Повторюсь, такой опыт есть только у крупных интеграторов. Уникальность интегратора заключается в том, что он работает с компаниями из различных отраслей экономики. Например, в «Техносерве» для государственного сектора было разработано и потом адаптировано для финансового сектора решение «Видеоприёмная». Для силовых ведомств разрабатывалась система «Каскад-Поток», которая теперь позволяет минимизировать мошенничество при кредитовании. Подготовка для мультимедийной компании электронного хранилища позволило предложить банкам электронный архив, в котором реализован полнотекстовый поиск по аудио и графическим материалам (записи переговоров контакт-центра, кредитные заявки и т.д.).
«Могут ли информационные технологии повлиять на рейтинг банка»? Вопрос поставлен не совсем корректно. Информационные технологии меняют рейтинг банка, другой вопрос – как. Представим банковскую информационную систему в виде автомобильной промышленности. Скажем КАМАЗ и MAN – это ABC, ВАЗ, Matiz и Ikarus – кредитный модуль, УАЗ и HAMMER – инкассация, GMC и ЗиЛ – процессинг, Volvo и ГАЗ – информационная безопасность. Можно делать инвестиции в УАЗ или ГАЗ, но сколько их потребуется, чтобы изменить рейтинг этих изделий? Можно точечно добиться отличных результатов на гонке Дакар, но как будет себя вести себя система в целом? Есть уникальные разработки, не имеющие отечественных аналогов, но и в них тоже надо инвестировать: требуется локализация, обучение. А что окажется с банком и его рейтингом в случае отсутствия необходимых инвестиций – можно наблюдать на примере Москвича. А теперь сделайте самостоятельные выводы: как инвестиции в ИТ влияют на рейтинг банка?
Комментарии 48
Вы хоть одно сообщение можете сделать без "Техносерва"?
Или мне надо рассказывать про опыт других компаний? Согласитесь, что это будет не логично в рабочем блоге.
Что касается поднимаемых тем, то я никогда не говорил, что "Техносерв" единственная и такая уникальная компания и всегда старался отметить, что много других достойных компаний.
Что касается конкретно Вашего вопроса - вот примеры статей, в которых или он не упоминается, или упоминается в контексте не решений, а места моей работы.
Обыкновенное чудо http://www.banki.ru/blog/technoserv/3270.php - "Несколько лет назад, до моего перехода в «Техносерв», я работал в банке..."
Если Вам удастся покорить вершину, то сделайте так, чтобы об этом узнали все! http://www.banki.ru/blog/technoserv/3058.php - нет упоминания вообще.
Почему-то никого не удивляет, когда Андрей Введенский в 75% своих публикаций упоминает "Российскую Венчурную Компанию", или Надия Черкасова в своих статьях упоминает банк ТРАСТ, исключая обсуждение личных тем. Но в отличии от Надии, я не публикую статьи на личные темы.
Объясните, чем "Техносерв" отличается от выше приведённых примеров?
Или Вам просто не нравится само слово?
Если вы считаете, что так правильно, то я вам запрещать (мешать и проч.) не планирую.
Пишите, всё что считаете правильным и нужным.
Мне интересно узнать Ваше мнение.
Вопрос не стоит "запрещать" или "не запрещать".
Мне самому интересно, почему упоминание решений, которые реализуют специалисты нашей компании вызывает такие негативные эмоции?
Я же не заставляю внедрять именно наши продукты, наши решения, силами наших специалистов.
А описываемые проблемы, на мой взгляд, интересны не только ИТ сотрудникам банка, но и специалистам других компаний.
Возможно приводимая мной информация позволит избежать некоторых проблем при реализации другими компаниями подобных проектов в банках?
Мне кажется это очень важным.
Важно, чтобы заказчик знал, кто с какими проблемами сталкивался и знает как их избежать.
Тады вот. Я считаю ваши постоянные упоминания вышеназванной компании БАНАЛЬНОЙ рекламой.
Жаль, что у Вас сложилось впечатление "банальной" рекламы.
Если бы перед нашей компанией стаяла цель рекламироваться через этот портал, то уверяю Вас, к этому вопросу были бы подключены сильные специалисты и реклама была бы совсем не "банальная".
Теперь хочу понять, что подразумевается под рекламой?
Просто упоминание названия компании?
Повторюсь, что название компании можно увидеть в заголовке каждого блога:
"Компания: Техносерв
Должность: начальник управления банковских технологий интегратора «Техносерв»"
Решения, которые я обсуждаю предоставляет не только наша компания.
И это мной всегда отмечается, за исключением тех случаев, когда это решение действительно уникально.
Ни в одном из своих сообщений мной не указано название того или иного предлагаемого решения, а те названия, которые озвучены в этом блоге - не относятся к финансовому сектору.
Для финансового вектора на базе этих решений разработаны совсем другие продукты.
Есть варианты, как преподнести не абстрактные, а конкретные примеры решений?
Теперь еще пояснения нужны? Объяснительную писать не придётся?
А где же Техносерв?
Многие презентации предоставлены авторами и размещены на сайте организаторов конференции.
Во всех презентациях присутствует информация о компаниях, в которых работают докладчики.
Я посмотрел, исключение составляют 1-2 презентации независимых экспертов.
Так что, предлагаю к данной публикации отнестись именно как к материалу конференции.
Неужели Вы думаете, что "гипотетический" CIO, лазая по просторам Интернета, натыкается на блог на banki.ru и находит некое решение для себя и для развития ИТ? Тычет пальцем в монитор, со словами: Как же я без этого жил? Смешно, не находите.
Вы же правильно написали, каждый пишет о чем хочет, естественно, в рамках правил портала. Автор побывал на конференции: о чем и написал.
А реклама это или нет, каждый решает для себя сам.
Для меня реклама - это когда приходишь в магазин/аптеку и покупаешь (не задумываясь) Колгейт или Блендамед, а на Лесной бальзам даже внимание не обращаешь, хотя состав везде примерно одинаковый... А все почему? Правильно, реклама примелькалась!
Лекарства с истекающим сроком годности?
У него других забот хватает.
А что касается "Тычет пальцем в монитор, со словами: Как же я без этого жил?", то скажу, что не только CIO, но и ИТ руководители среднего звена понимают, что для банка не может быть коробочного решения. Не работают в банках ни какие коробочные решения, кроме офиса и консультанта с гарантом.
Даже решения разработанные для другого банка не получится клонировать.
Даже, когда в банке будет выбрано решение, то начнется поиск исполнителя.
Будут запрошены сертификаты и письма от заказчиков.
Попросят организовать референс визиты.
Запросят состав работ и календарный план, и много чего еще.
Только это все в блогах не отразить. Да и не надо, не для этого блог предназначен.
И ни какая реклама не сработает при выборе исполнителя.
Максимум - это включат в список участников тендера, а там уже как себя представить смогут.
Блог необходим для того, чтобы заинтересовать, чтобы обратились.
Но обращаются не к кому-то, на деревню к дедушке, а к конкретному человеку.
И репутация (техническая, деловая) в выборе к кому обратиться играет решающую роль.
Да все правильно Вы пишете. Все равно банк будет играть тендер, выбирая то или иное решение. А вот в его выборе и может помочь интегратор.
Могу даже пример привести: крупный российский банк, до проведения тендера обратился к ИТ-интегратору для анализа решений по мониторингу. Интегратор пыхтит, а банк выбирает, и как настоящий покупатель хочет пощупать и то, и это, силами, естественно, интегратора.
А здесь мы с Вами как раз и сойдемся во мнении: это удобно. Зачем банку отвлекать доп. ресурсы на исследования, когда есть интеграторы, которые могут проанализировать рынок и оценить большинство вариантов. Да потом еще и реализовать, понравившейся БАНКу вариант.
P.S.
Я писал о рекламе: явная она или скрытая, навязчивая или сдержанная.
Как это работает на практике - на порядок важнее критерий, чем красивая "обертка"
Хотя кому как, имхо.
Но с последней фразой категорически не согласен. "Блог необходим, чтобы заинтересовать, чтобы обратились"
Блог нужен не для этого! Спорить (здесь и сейчас) не буду - не по теме
Имелось ввиду, чтобы обратили внимание на возможность такого решения, заинтересовались им, обратились к ряду поставщиков таких или аналогичных услуг.
С таким пониманием вопроса разногласий не будет?
"Спорить (здесь и сейчас) не буду - не по теме"
Сразу скажу, что банковская тематика была представлена слабо.
Даже в описании продуктов, представленных компанией, в которой я работаю она не указана, хотя на стенде было представлено решение для кредитного модуля в банках (о нём я упоминал в докладе) http://smartevent.tbforum.ru/2013/expo/technoserv.
Очень много посетителей было около стенда САПР http://smartevent.tbforum.ru/2013/expo/sapr
На удивление не было посетителей у стендов Check Point http://smartevent.tbforum.ru/2013/expo/checkpoint и RSA
Свои решения представляли Аладдин http://smartevent.tbforum.ru/2013/expo/aladdin_rd, и АМТ-ГРУП http://smartevent.tbforum.ru/2013/expo/amt
и ряд других компаний.
Выставка будет работать до 15.02.13
Решения САПР действительно интересны, но нет развернутой поддержки как у крупных зарубежных производителей или других компаний.
Есть достаточно высокие риски, которые минимизируются тем, что они достаточно давно представляют свои решения на рынке.
Так же там представлены компании информационной поддержки cNews.ru и Plusworld.ru
Компания BTE совместно с ГК Атлант представила тестовую станцию активного антискимминга CardGuard. Демонстрировался активный антискимминг в действии, включая сравнительные показатели уровня излучения антискимминговой и скимминговой головок. Уровень излучения антискимминговой станции CardGuard в несколько раз превышает уровень излучения скиммингового устройства – даже при его удаленности от антенны CardGuard на 15 см. Антискимминговое решение CardGuard защищает от считывания данных с магнитной полосы карты всеми известными видами на сегодняшний день устройств скимминга, в т.ч. аналоговыми, стерео- и аудиоустройствами.
Автор ищет или последователей своих идей или помощи от своих читателей если сам сомневается.
Только это лайк, а не плюсик, так как ни каких плюсиков к репутации это не добавляет .
А Вы мне нажмите на этот кулачек и я посмотрю у себя в личном кабинете - произошли какие то изменения.
Как же эту репутацию поднять?
В посте 13.02.2013 11:09 # у Вас 2-а лайка. Один мой.
В личном кабинете ни чего не увидите, репутация не изменится.
С этим вопросом к модераторам и администраторам сайта.
Участие в блоге - вопрос сложный.
Это не просто на кухне разные темы перетирать.
Это и ответственность, и способность самостоятельно решать вопросы.
В посте 14.02.2013 14:08 # был дан полный ответ про лайки и "плюсики", а Вы все по новой.
Я на эти плюсы внимание не обращаю.
Удачи в организации своего блога
Причём опытом обменивается не только автор, но и читатели блога.
Можно предложить автору (не обязательно мне, а тому, кто на Ваш взгляд сможет лучше это сделать) рассмотреть тот или иной вопрос и там уже поделиться опытом и высказать своё мнение.
А что касается репутации, то посмотрите, за что и как её получили авторы из первой десятки.
Будьте активнее и всё получится!
Возвращаясь к вопросу, а для чего нужны блоги - может есть мнение, что эти блоги более востребованы?
http://www.banki.ru/blog/morozov_alex/
или здесь советуются по проблемам?
http://www.banki.ru/blog/toptigina/
Мое мнение остается прежним - блог нужен для информирования и дальше для обсуждения и получения ответов на открытые вопросы.
Это совершенно разные вещи - форум и участие в конференциях.
Если на форуме и освещать темы конференций, то освещать с точки зрения обсуждаемых на них тем, чего в данной статье не было сделано.
Автор освещает тот вопрос, который считает актуальным или кому-то интересным. Ваше дело, реагировать или нет, задело чем-то или нет. Не задело, - пропусти. А то, что эту же тему он поднял на конференции, только в "плюс".
Судя по реакции, "задевает", но... не основной темой.
Очень приятно, что и спустя месяц тему не только читают, но и комментируют!