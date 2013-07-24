Целое – больше суммы составляющих

Что лучше, купить готовый компьютер или собрать его самому? Получить готовое к использованию решение или заниматься формированием этого решения из разрозненных компонент? У каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы. Иногда за кажущимися плюсами не удаётся рассмотреть минусы. А иногда минусы не так страшны, как нас пытаются в этом убедить.
Почему компьютер от HP или IBM стоит значительно дороже аналогичного, но собранного другими производителями или самостоятельно? И если их покупают, то чем-то они действительно лучше? И в том, что они лучше – нет сомнений:
• У всех производителей есть несколько определённых моделей. Это обусловлено тем, что для каждой модели подбираются наиболее сбалансированные компоненты. В результате чего потребитель не переплачивает за неиспользуемый функционал (но дополнительно платит за имя).
• С аппаратной платформой поставляется и специально разработанное и оптимизированное для неё программное обеспечение, которое обеспечивает высокую производительность всего комплекса в целом.
• Производитель берёт на себя вопросы поддержки и совместимости аппаратных и программных модулей. Обычно вендор проводит тестирование всевозможного ПО и его совместимости в рамках комплексного решения. Более того, в случае возникновения проблемы, производитель обязуется её решить в кратчайший срок.
• Крупные производители могут позволить себе открыть много территориально распределённых сервисных центров, что обеспечивает высокое качество обслуживания потребителей и упрощает выполнение гарантийных обязательств.
• У производителя имеются обученные специалисты, которые постоянно поддерживают высокий уровень квалификации, а решение огромного числа разнообразных проблем расширяет их компетенцию.
• Единое контактное лицо отвечает за комплексное решение возникающих проблем, а не переадресует их от одного поставщика к другому.
Всё это красиво и привлекательно, когда рассматриваются простые вещи, например, компьютер, сервер, кондиционер. А что делать, когда требуется более масштабное решение, а ни один производитель не может предложить комплексного решения? Или комплексное решение оказывается неоптимальным для заказчика? Например, строительство ЦОД, когда требуется обеспечить подготовку помещения, подключение коммуникаций, реализацию инженерных систем, вычислительных комплексов и многого другого? В этом случае есть два варианта. Можно поручить выполнение всех работ единому интегратору, такому как «Техносерв», который обладает всеми необходимыми для проведения работ лицензиями и штатом технических специалистов по всем выполняемым работам, или – самостоятельно управлять этими работами. Для самостоятельного управления потребуется штат квалифицированных, а значит и высокооплачиваемых специалистов. Причём эти специалисты, скорее всего, не смогут полностью решить все озвученные выше задачи, хотя временный экономический эффект от такой реализации может оказаться весьма ощутимым. Но в дальнейшем можно будет столкнуться с ситуацией, когда возникшая проблема не будет иметь решения. Производители оборудования будут констатировать, что ошибок в работе вычислительных систем нет, системы хранения данных функционируют в штатном режиме, а в целом система не справляется с текущими задачами и квалификации собственных специалистов не хватает для решения этой задачи. Предлагаемые рекомендации на какое-то время исправляют ситуацию, но с завидным постоянством проблема даёт о себе знать снова и снова. Не хочу сказать, что всегда и во всех случаях это будет именно так, но в крупных и значимых для бизнеса проектах лучше поручать выполнение всех работ одному ответственному исполнителю, а самим контролировать качество и своевременность их выполнения. Такое целое будет больше суммы составляющих, а финансовые затраты…. – их ещё надо посчитать и сравнить, а потом можно будет оптимизировать их путём конструктивных переговоров с исполнителем.
Комментарии 34
Нельзя быть лидером во всех дисциплинах и нельзя иметь хорошую компетенцию по всем вопросам.
Мы не предлагаем услуги по настройке оборудования и рекламным роликам для заказчика.
Но мы можем реализовать поставку, настройку оборудование и тестирование на нём банковского программного обеспечения.
Почему сначала поставку, а потом тестирование?
Для того, чтобы подтвердить достоверность наших расчётов по производительности этого оборудования.
Но мы можем и поменять порядок работ.
Сперва выполнить тестирование, а по результатам уже согласовать и поставку.
И для выполнения этих работ у нас хватает компетенции собственных специалистов.
Надо встречаться и обсуждать потребности и условия.
А некоторые работы могут быть реализованы в рамках комплексного проекта и бесплатно
Значительно чаще разовые и узкоспециализированные работы.
Но это не означает, что мы не готовы выполнить и маленький объём работ
От руководителя проекта зависит многое, даже больше чем от всех остальных.
Не случайно, очень часто, требуется указать список конкретных лиц участвующих в проекте - как технических исполнителей, так и руководителя проекта. А если проект длительный, то руководителя приходится заменять (на время отпуска, болезни) и в это время все может развалится. Мало кто умеет делиться своими наработками. Чаще стараются сделать себя уникальными и якобы незаменимыми, а страдает от всего этого заказчик!
Для управления многими мелкими проектами требуется персонал.
А под оставшимися деталями имелись ввиду не завершенные работы.
Они могут научить не только эффективно управлять проектами, но и отбирать наиболее значимые проекты.
"Эффективное внедрение методологии и инструментальных средств" (http://www.slideshare.net/alexgolder/2d-01-09nan2-8761385) - данный материал больше ориентирован на специализацию компании, но описанные методы подходят и для проектного управления.
Михаил Покась: Эффективные менеджеры
Оно присуще не только управлению проектами, а управлению в целом.
А что касается первой части, то это не проблема производителей.
Обычно (и уже давно) многие организации используют стандарты на вычислительную технику и другое оборудование.
Часто в стандарте указывают не только технические характеристики, но и конкретные модели.
Для конкуренции указывают несколько брендов. Например, HP и ASUS, DEPO и Аквариус, и т.д.
А дальше уже всё зависит от бюджета.
Так же для разного функционала требуются различная техника.
Для разработчиков один, для тестировщиков другой, а для отдела кадров третья.
Аналогично и с серверами, и с принтерами, и с сетевым оборудованием.
И зачем нужен посредник в виде интегратора?
Но не все вендоры поставляют свои продукты напрямую заказчику.
Или не для всех заказчиков
У них просто не хватит сил охватить весь рынок.
Нельзя объять необъятное.
К тому же вендоры не будут заниматься вопросами интеграции своих решений с отечественными или самостоятельными разработками банковских приложений.
В этом случае за банком остаётся выбор: привлечь интегратора или выполнять работы самостоятельно.
Вендоры отвечают за предлагаемое и реализуемое решение.
Справедливо предполагая, что компания, которая реализует достаточно дорогой и сложный проект будет развиваться И предлагает решение "на вырост"
В отличие от вендора, интеграторы предлагают решения согласуемые с внутренними стандартами заказчика, или мкльтивендорные.
1. Один из упоминаемых Вами поставщиков предложил выполнить проект миграции приложения за "незначительную" сумму (вроде 80,000 долларов). Суть проекта состояла в выполнении письменных рекомендаций третьего постащика ПО, причем эти рекомендации предствляли собой 1 (одну) страницу текста 10 кеглем. Приложение, которое требовалось мигрировать, было написано местной компанией. Вопрос, за что собственно такие деньги и сколько времени "вендор" будет сопровождать результат миграции, выясняя возможные проблемы, поставил вендора в тупик. Как за что - согласно прейскуранта, а сколько - заключим новый договор. В общем, авторы приложения сделали миграцию самостоятельно, в рамках текущего контракта.
2. Тот же вендор всегда вводил в эксплуатацию поставляемое им оборудование, причем своими сотрудниками, а не контракторами. При включении очередного устройства возникла проблема несовместимости, т.к. логический номер, которое устройство получило автоматически, сделал невозможным функционирование серверного оборудования и полный отказ работы СУБД, т.к. "пропали" пути к дисковой памяти. Сюрприз, слава Б-гу на резервной базе, хотя этих "специалистов" несколько раз предупреждали, что используется ОС их компании. Представители вендора искренне считали, что при включении оборудования в сеть заказчика не требуется проводить оплаченный аудит сети. В частности, работы по зонированию были проведены только после дружеского предупреждения, что следующее оборудование будет куплено у других с сообщением о сем "печальном" факте в штаб-квартиру.
3.Наверняка знаете такое понятие, как redundant. "Дешевое" устройство серверной памяти, 50,000$ со скидкой, в исполнении того же вендора. В спецификации написано redundant power supply. Одна беда. При пропадании питания на одном из блоков или выходе блока питания или его компонента, например, вентилятора, контроллер выключает массив через ... 10 минут. Об этом написано в руководстве, правда, на энной странице, но хоть не мелким шрифтом, за что спасибо. При продаже не сказано ни слова о такой "особенности". А почему ждем 10 минут, а не сразу-то? Оказывается, согласно мыслям вендора, 10 минут даются, чтобы блок заменить. Вопрос представителю вендора, сможете ли за 10 минут поставить блок согласно текущему контракту поддержи, вызвал мычание, сопение и морщенье лба. Наверное, последнее указывало на работу мысли. Ответа все рано не получили. Похоже, нужно два купить, один на запчасти. Ну, как при совке: аппарат + ЗИП, из которого можно собрать еще 1/2 аппарата. Хотя, может "на вырост"
4.Тот же вендор. "Решение на вырост", а именно blade. Сейчас купите корзину, потом набьете ее по потребности. Через год выясняется, что производство модулей для данной корзины свернуто. Выросли. Только все нужно покупать с самого начала, но уже набить до отказа.
Лень печатать дальше ...
Но если говорить откровенно, то чаще всего виноваты обе стороны.
Вы будите делать ту работу, которая не описана в контракте?
А ту, которая описана, но не жёстко требуют её выполнения.
И мотивируется это тем, что да мы сами знаем нашу сеть, оборудование и т.д. лучше всех! Всё будет отлично, не волнуйтесь.
И ещё станут настаивать на установке сразу на промышленные системы А вендор будет уговаривать, нет давайте сперва проверим на тестовых
Я не защищаю этого вендора и не оправдываю низкое качество реализованных проектов.
В организациях, где проект - это не просто очередной подвиг, в обязательном порядке после его завершения проводится анализ ошибок и новых решений.
Это делается для того, чтобы учесть этот опыт в других проектах.
В комментариях всё правильно говорили - надо обучать управлению проектов специалистов с двух сторон.
Перекладывание ответственности и присвоение побед существовало испокон веков