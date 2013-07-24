Целое – больше суммы составляющих

Что лучше, купить готовый компьютер или собрать его самому? Получить готовое к использованию решение или заниматься формированием этого решения из разрозненных компонент? У каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы. Иногда за кажущимися плюсами не удаётся рассмотреть минусы. А иногда минусы не так страшны, как нас пытаются в этом убедить.Почему компьютер от HP или IBM стоит значительно дороже аналогичного, но собранного другими производителями или самостоятельно? И если их покупают, то чем-то они действительно лучше? И в том, что они лучше – нет сомнений:• У всех производителей есть несколько определённых моделей. Это обусловлено тем, что для каждой модели подбираются наиболее сбалансированные компоненты. В результате чего потребитель не переплачивает за неиспользуемый функционал (но дополнительно платит за имя).• С аппаратной платформой поставляется и специально разработанное и оптимизированное для неё программное обеспечение, которое обеспечивает высокую производительность всего комплекса в целом.• Производитель берёт на себя вопросы поддержки и совместимости аппаратных и программных модулей. Обычно вендор проводит тестирование всевозможного ПО и его совместимости в рамках комплексного решения. Более того, в случае возникновения проблемы, производитель обязуется её решить в кратчайший срок.• Крупные производители могут позволить себе открыть много территориально распределённых сервисных центров, что обеспечивает высокое качество обслуживания потребителей и упрощает выполнение гарантийных обязательств.• У производителя имеются обученные специалисты, которые постоянно поддерживают высокий уровень квалификации, а решение огромного числа разнообразных проблем расширяет их компетенцию.• Единое контактное лицо отвечает за комплексное решение возникающих проблем, а не переадресует их от одного поставщика к другому.Всё это красиво и привлекательно, когда рассматриваются простые вещи, например, компьютер, сервер, кондиционер. А что делать, когда требуется более масштабное решение, а ни один производитель не может предложить комплексного решения? Или комплексное решение оказывается неоптимальным для заказчика? Например, строительство ЦОД, когда требуется обеспечить подготовку помещения, подключение коммуникаций, реализацию инженерных систем, вычислительных комплексов и многого другого? В этом случае есть два варианта. Можно поручить выполнение всех работ единому интегратору, такому как «Техносерв», который обладает всеми необходимыми для проведения работ лицензиями и штатом технических специалистов по всем выполняемым работам, или – самостоятельно управлять этими работами. Для самостоятельного управления потребуется штат квалифицированных, а значит и высокооплачиваемых специалистов. Причём эти специалисты, скорее всего, не смогут полностью решить все озвученные выше задачи, хотя временный экономический эффект от такой реализации может оказаться весьма ощутимым. Но в дальнейшем можно будет столкнуться с ситуацией, когда возникшая проблема не будет иметь решения. Производители оборудования будут констатировать, что ошибок в работе вычислительных систем нет, системы хранения данных функционируют в штатном режиме, а в целом система не справляется с текущими задачами и квалификации собственных специалистов не хватает для решения этой задачи. Предлагаемые рекомендации на какое-то время исправляют ситуацию, но с завидным постоянством проблема даёт о себе знать снова и снова. Не хочу сказать, что всегда и во всех случаях это будет именно так, но в крупных и значимых для бизнеса проектах лучше поручать выполнение всех работ одному ответственному исполнителю, а самим контролировать качество и своевременность их выполнения. Такое целое будет больше суммы составляющих, а финансовые затраты…. – их ещё надо посчитать и сравнить, а потом можно будет оптимизировать их путём конструктивных переговоров с исполнителем.