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Ещё ни холодов, ни льдин, Земля тепла, красна калина

07.08.2013 18:02 21 2 136 просмотров
Август. Август всегда был сложным месяцем для нашей страны, для её экономики. Август – последний месяц лета. В августе многие уходят в отпуск, уезжают к морю, к тёплому солнцу, навстречу новым приключениям. В августе прошлого года на сайте Banki.ru появился блог компании «Техносерв». Год – это ещё не возраст, ещё предстоит сделать много работ, но это будет потом. Потом. А сейчас, как и многие из вас, я собираюсь в отпуск. Прежде чем уехать и сделать небольшой перерыв в общении на banki.ru, я хочу поблагодарить всех, кто мне в течение года помогал вести этот блог. Всех, кто читал его. Всех, кого этот блог не оставил равнодушным. Всем, кто писал комментарии и ставил отметку «мне нравится». Огромное СПАСИБО ВАМ за это! Желаю всем посетителям сайта banki.ru хорошего завершения лета, интересных поездок и новых знакомств, успеть отдохнуть и набраться сил для новых трудовых подвигов. Всего самого, самого наилучшего!
До встречи!
Ваш Александр Горшков.

Комментарии 21

A A  (NC_)
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Поздравляю с первым юбилеем! Уверен, что будут новые публикации!
Александр Горшков  (technoserv)
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Спасибо, материал для новых публикаций буду искать и во время отпуска! smile:)
Михаил  (mih@)
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Хорошо отдохнуть, набраться сил!
Ждем новых публикаций!!! smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Михаил, спасибо! Когда-то надо отдыхать smile:) Надеюсь, что отдых получится приятным.
Странник  (WIT&A)
#
Хочется пожелать, чтобы этот август стал переломным. Все катаклизмы и проблемы остались в прошлом, а отдых получился таким же интересным, как и статьи smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Странник, с 1998 года отдыхаю в августе.
И каждый год в той или иной степени возникают заковырки smile:)
Будем надеяться, что в этом году август пройдёт без них smile:)
Странник  (WIT&A)
#
Название статьи такое... красивое, но произведение не радостное.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Если эту строчку забить в поисковой системе, то будет найдены стихотворения двух авторов.
Не могу сказать, кто первым придумал эти красивые строчки, но не удивлюсь, если это будет Владимир Высоцкий.
Странник  (WIT&A)
#
Не уверен, но спорить не буду.
Alex  (BankCoda)
#
Понравился прошлый отчет о поездке в Казахстан.
В этот раз отдых будет в России?
Интересного отдыха! С удовольствием прочитаю отчет.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Постараюсь оправдать доверие и оперативно подготовить отчёт smile:)
В этот раз не по Казахстану.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Сделать нам еще предстоит
Больше, чем сделано smile:)
Интересно было читать не только статьи, но и комментарии.
Отличный результат! За год 100 000 просмотров. Так держать!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Достичь цели может только идущий вперёд smile:)
Как только узнать где это направление smile:)
Валет РГГУ  (AutoProf)
#
Уверен, что встреча будет скорой smile:) Хорошего отдыха, ясной погоды и празднечного настроения!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Спасибо, по возможности постараюсь не покидать этот форум и во время отпуска.
Странник  (WIT&A)
#
Александр, как прошел отдых?
Есть с чем сравнить, или отдых проходил в России?
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Если нет новых публикаций, значит отдыхает smile:)
Что зря беспокоить?
Александр Горшков  (technoserv)
#
Нет ни какого беспокойства.
Жизнь - это общение. Я рад любому общению с друзьями, подписчиками и читателями моего блога.
PS Новая статья уже опубликована. smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
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Если не ошибаюсь, то Стив Джобс говорил - выбери дело по душе и тебе ни одного дня не придётся работать.
Для меня работа и отдых чередуются в радость. Работая я отдыхаю, а отдыхая работаю.
Александр Горшков  (technoserv)
#
О banki.ru туристы и жители Европейских стран могли узнать из первых рук smile:)

Отчёты о путешествии можно почитать в FaceBook на страничке "Уникальных путешествий", или здесь http://aagorshkov.livejournal.com/
Странник  (WIT&A)
#
Хорошая фотография, только не веселый, наверно перед отъездом?
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