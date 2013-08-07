Ещё ни холодов, ни льдин, Земля тепла, красна калина

Август. Август всегда был сложным месяцем для нашей страны, для её экономики. Август – последний месяц лета. В августе многие уходят в отпуск, уезжают к морю, к тёплому солнцу, навстречу новым приключениям. В августе прошлого года на сайте Banki.ru появился блог компании «Техносерв». Год – это ещё не возраст, ещё предстоит сделать много работ, но это будет потом. Потом. А сейчас, как и многие из вас, я собираюсь в отпуск. Прежде чем уехать и сделать небольшой перерыв в общении на banki.ru, я хочу поблагодарить всех, кто мне в течение года помогал вести этот блог. Всех, кто читал его. Всех, кого этот блог не оставил равнодушным. Всем, кто писал комментарии и ставил отметку «мне нравится». Огромное СПАСИБО ВАМ за это! Желаю всем посетителям сайта banki.ru хорошего завершения лета, интересных поездок и новых знакомств, успеть отдохнуть и набраться сил для новых трудовых подвигов. Всего самого, самого наилучшего!

До встречи!

Ваш Александр Горшков.