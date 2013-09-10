Мы верим твёрдо в героев спорта!

Какая красивая песня! И какие в ней правильные слова! С детства помним: Спорт закаляет характер, Спорт приводит к успеху. Да, что говорить много – спортивный человек просто красив. Во многих компаниях создают условия для сотрудников, чтобы они могли заниматься спортом. Арендуют бассейны, теннисные корты, спортивные залы. Даже устраивают внутрикорпоративные соревнования. Но, то, что было организовано группой компанией «Техносерв» («Техносерв», «Техносерв Консалтинг», «Рексофт») и его партнёрами в последний день лета – было поистине уникально: «Летние семейные игры». Такое мероприятие не мог пропустить талисман зимних олимпийских игр – Снежный Барс. Он лично встречал гостей при входе.Масштабному мероприятию – масштабную арену! Сбор гостей и участников начался в Лужниках с 9-ти утра. В спартакиаде были как олимпийские виды спорта:Так и развлекательные, для всех возрастных категорий:Для комфортного размещения спортсменов и болельщиков одной спортивной арены было мало, а чтобы никто не заблудился, то каждому выдавался план проведения мероприятия:В празднике приняло участие более 900 человек. Почти четверть из них дети. Для обеспечения безопасного отдыха спортсменов, болельщиков, детей и родителей на территории дежурили несколько бригад скорой помощи:Как позже выяснилось, медицинская помощь потребовалась. Один из скейтбордистов упал на асфальт:Медицинская помощь была оказана оперативно и профессионально. На этом все грустные моменты заканчиваются. На протяжении всего мероприятия у участников просто не было времени для скуки.Организаторы подготовили столько аттракционов, что попробовать свои силы на всех было не реально даже за целый день.Поросята тоже готовятся, набираются сил для аттракциона «Поросячьи бега»А как же спорт? Как и полагается, была торжественная часть, вынос флагов.Клятва четно бороться, представление судей, и начало соревнований, которые открывали самые маленькие участники и участницы забегом на 200 метров.Команда – «На старт!», «Внимание»,И неожиданно резкий выстрел стартового пистолета.И вот он финиш!Первые победы и первые огорчения.Но именно так закаляется характер. На следующий год будут новые старты и новые победители. Победы так просто не достаются, но «Сложат и о нас песни, – Будет небесам жарко!». Кто-то падал на газон, едва пересекал финишную черту.Вас интересует, с какого возраста можно принимать участие в спартакиаде «Техносерва»? Возрастных ограничений нет! К своему финишу можно идти такИли так:«Замерли вокруг люди, Светятся экраны теле...Верьте, что рекорд будет! Знайте, мы близки к цели!»Борьба ведётся до последних секунд! Да, что там секунд, сотых секунд, мгновений!А потом дружное поздравление друг друга с победой, потому, что каждый уверен в победе другого.И только фотофиниш мог решить, а кто же победитель.Забыл отметить, что спортивные соревнования судили профессиональные судьи. Всё было на высшем уровне: и в беге -И в других видах спорта.Но самой волнующей, самой захватывающей стала смешанная эстафета. Четыре по 100 метров. Вот где проявляется слаженность, реакция, напор, целеустремлённость!Мероприятий было так много, а территория «Летних семейных игр» так обширна, что у некоторых фотографов от постоянного перемещения до дыр протёрлись подошвы кроссовок!В этот день не было проигравших. У каждого была своя большая или маленькая победа!За пересказом этого калейдоскопа событий, чуть не забыл рассказать про отношение к спорту руководителей компании «Техносерв». Примечательно, что для них спартакиада не была каким-то формальным событием, так, для галочки. Директора почти всех департаментов, во главе с руководителями компаний принимали участие во многих дисциплинах. Наиболее физически тяжёлым был забег на 10 километров.Старт был бодрым, а вот финиш многим дался с большим трудом, но зато с какой радостью!Важно, что удалось победить себя, победить усталость, не сдаться, дойти до финиша! Поздравляю всех участников и победителей! Они заслуживают самых высоких похвал!В работе, как в спорте. Побеждает сильнейший - только тот, кто стремится к цели, тот, у кого сильный характер. «Техносерв» готовит достойную смену, настоящих борцов и лидеров! Не важно, где и в какой области потом они будут работать. Им ещё учиться и учиться, у них ещё всё впереди, и достичь этого «всё» им, в том числе, поможет «Техносерв».Дерзкий путь наверх сложен,Лидерам сегодня трудно...Знаем: победить сможем,Если совершим чудо!Спасибо организаторам и участникам! Благодаря Вашим усилиям праздник удался, чудо совершилось!