Волшебная палочка – в массы!

Скоро мы все окунёмся в самый сказочный праздник – Новый год! Скоро можно будет подводить итоги. Но это впереди, а пока я хочу обсудить текущее состояние и перспективы NFC-технологии (Near Field Communication) в финансовом секторе. Спросите, а причём здесь волшебная палочка? Мне кажется, что у неё с NFC очень много общего. Подносите её к турникету в метро, и волшебным образом проход открывается! Подносите его к кассе, и о чудо! Вам предоставляется скидка на покупку . Так что же это за волшебная палочка под кодовым названием NFC, и почему её продвижение в массы оказывается таким сложным?
Те, кто хорошо знаком с NFC-технологией могут этот абзац пропустить. Я коротко подведу итоги развернувшейся эйфории и рекламной компании вокруг бесконтактных платежей. Во-первых, её использование удобно и гигиенично. Не надо никому ничего передавать. Во-вторых, это быстро. Предполагается, что при оплате будут фигурировать небольшие суммы и от клиента не потребуется ни подписи, ни ввода ПИН-кода. В-третьих, это ново и модно. Gartner выделяет NFC как зрелую и перспективную технологию.
Стивен Паркер, генеральный директор VISA в России, СНГ и странах Юго-Восточной Европы заявлял, что 2013-й год должен стать переломным для бесконтактных платежей в РФ. Этой позиции придерживаются и другие аналитики. Директор департамента розничного бизнеса банка «Ак Барс» Марат ГАНЕЕВ считает, что «Рано или поздно NFC будут использовать все розничные банки». «Большая тройка» операторов сотовой связи внедряет технологию мобильной оплаты покупок. Во многих городах реализуются проекты по оплате проезда в метро и наземном городском транспорте. В прессе публикуются победные статьи: «MasterCard сообщает о 700 тыс. магазинов в мире, принимающих PayPass», «БелорусБанк начал установку бесконтактных терминалов», «в лондонских автобусах запустили NFС», «в Польше появились первые бесконтактные АТМ», «установлен первый бесконтактный терминал Западно-Уральского банка Сбербанка», «бесконтактные платежи принимают 40 крупнейших сетей Украины», «Сбербанк и Visa совместно с Олимпийским комитетом России представляют карту Visa Classic «Олимпийская команда»». Давно циркулируют слухи о том, что Apple внедряет в свои телефоны чипы с поддержкой NFC. И всё равно распространение NFC-платежей происходит медленно. С чем это связано?
Причин, почему платежи с применением NFC-технологии не получили широкого распространения, несколько. Одна из них, это то, что любая новая продукция, технология или программа содержат потенциальные дефекты. В первые дни, месяцы и годы они выявляются и устраняются. Крупные игроки не спешат рисковать своей репутацией и финансами, а остальные смотрят на лидеров и ждут результатов. Кто победит, а кто проиграет – не известно. Как говорится – и хочется, и колется. Компания Strategy Analytics пересмотрела собственный прогноз развития мирового рынка мобильной коммерции в сторону его уменьшения. Причина – низкая активность ритейла, операторов и производителей мобильных устройств в отношении внедрения NFC-стандарта. Другим немаловажным сдерживающим фактором является безопасность проводимых операций. Эта тема неоднократно обсуждалась и на banki.ru. Например, Бесконтактный грабеж, Ученые нашли простой способ красть данные с бесконтактных карт. Но самым важным сдерживающим фактором, на мой взгляд, является целесообразность использования данных решений пользователями, или клиентами банка. Поясню. С каждым годом всё больше и больше компаний предлагают своим клиентам различные карты лояльности, банки – карты с различными финансовыми продуктами. Кредиты с льготным беспроцентным сроком использования, возврат %% от покупки при отплате за автомобильное топливо, премиальные карты или бонусные с начислением миль, зарплатные и т.д. и т.п. Все эти карты уже не помещаются в кошельках. Для них заводят специальные визитницы. Их забывают, пользоваться ими становится неудобно. В этой ситуации использование ещё одной карты, пусть даже с NFC-технологией, не вызывает энтузиазма. Тем более что удобства её использования достаточно сомнительны. Так, для оплаты покупок более 1000 рублей надо будет, как и при использовании традиционной карты, вводить ПИН-код или расписываться. К тому же во многих торговых точках нет приёмников с NFC-технологией и расплачиваться такими картами придётся точно так же, как и обычными. В связи с вышесказанным возникают традиционные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?»
В том, что развитие бесконтактных платежей происходит медленно, никто не виноват. Любое новое решение первые несколько лет развивается очень медленно. А вот вопрос «Что делать?» хочется обсудить. Во-первых, надо создать инфраструктуру для возможности повсеместно осуществлять бесконтактные платежи. К сожалению, у нас ещё не везде есть оборудование для приёма чиповых карт, но и эта проблема со временем будет решена. Во-вторых, появляются программы лояльности для бесконтактной оплаты покупок. Я знаю это точно, так как «Техносерв» имеет опыт внедрения в банках специализированного программного обеспечения для формирования и управления программами лояльности. В-третьих, должны появиться стандарты для унификации осуществления бесконтактных платежей, предоставляемых различными поставщиками услуг: платёжные системы, операторы мобильной связи и другие. К этому важному пункту надо отнести производство оборудования и распространение услуг, направленных на развитие бесконтактных платежей. Например, оплата штрафов ГИБДД, перевод денежных средств с одного устройства с NFC-чипом на другое и т.д. Интересным может быть решение по регистрации одного или нескольких устройств с NFC-чипом для нескольких компаний с возможностью выбора, с какой карты или счёта производить списание, при бесконтактной оплате при помощи этого программного обеспечения и устройства. Всё это новые технологии и услуги, которые помогут нам упростить проведение финансовых операций. И, конечно, нельзя забывать о безопасности при их проведении. Например, в этом году на выставке в Ганновере была представлена разработка, совмещающая в себе технологии TAN (Тransaction Аuthentication Numbers) и NFC. Технология заключается в том, что каждый раз, когда пользователь осуществляет банковский трансфер, банк отправляет ему TAN-номер, идентифицирующий каждую транзакцию. Подтвердить ее можно только в том случае, если сервер мобильного или онлайнового банка получит правильный код от клиента. TAN-коды отправляются клиентам в SMS-сообщениях или генерируются специальным чипом, выданным банком. Технология, предложенная GFT Technologies, подобна TAN-чипу для генерации номеров, где в роли чипа выступает мобильное устройство. Защищенное банковское приложение в телефоне генерирует TAN-код, при этом код не отображается на экране, а передается по беспроводной технологии NFC.
Наличие новых разработок в области проведения бесконтактных платежей вселяют надежду, что скоро волшебная палочка сможет быть у каждого.
Комментарии 27
Как никогда много ссылок
Что эта технология может дать заказчику.
Вот она волшебная палочка в действии!
Уже сейчас ни что не мешает создавать рекламные щиты с NFC приёмником для осуществления моментальной покупки товара или оплаты услуг.
Надо только разработать готовый продукт, который захотят купить производители или поставщики.
QR метки являются одним из таких решений. Почему-то ему не уделяется должного внимания.
Если делать дополнительную защиту, то теряется удобство и вся прелесть простоты.
Скорее всего будет изменение стандарта, которое решить многие вопросы.
В том числе и вопрос обеспечения безопасности.
Возможно автор хател опубликовать "сенсационный" материал
Вот несколько другой пример использования NFC в программах лояльности в торговом центре Лондона http://nfc-services.ru/news-nfc/sozdanie-materiala-news-35
Vodafone запустил свой мобильный кошелек SmartPass в Германии
Решение международное, "заграница нам поможет" А без этого ни чего не получится.
Возможно уже мало кто помнит, как сложно они начинали завоёвывать своё место на рынке.
А теперь, без них мало кто может представить свой обычный рабочий день.
Надо формировать комплексное решение, и тогда всё получится.
В корпоративном секторе используются пластиковые карты.
Например на топливо или представительские расходы.
Есть VIP сотрудники, у которых лимит по таким картам огромный, но есть и рядовые труженики, которым надо быстро оплатить заправку, и для этого не требуется крупных сумм.
Предложите корпоративным клиентам продукт с меньшим риском нецелевого расходования средств, ускоряющих их процессы (например, автоматическая оплата платных дорог или парковок)
И уверяю Вас, что данный функционал будет востребован и в корпоративном секторе.
Если выгода для них будет очевидна, то они всё поймут
С одной стороны много технологий, которые кажутся не имеют отношение к банкам, а если задуматься...
Объединить технологии Audio Mining/Speech Analytics, Natural-Language Question Answering и Speech-toSpeech Translanion и можно создать виртуальный контакт центр.
И ного других проектов можно разработать на базе этих данных.
Спасибо за приведенный график.