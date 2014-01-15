Нострадамусы нашего времени

В конце 2012 года при обсуждении статьи «Смотреть вперёд, смотреть в будущее» было сделано несколько прогнозов на 2013 год. Как обычно бывает в жизни, полного единогласия при обсуждении не получилось. Горячих споров не было, не корову же делили, и каждый мог спокойно высказать своё мнение. В результате все прогнозы были сведены вот в такую не очень большую таблицу:
И вот завершился год. Можно подводить итоги и говорить о прогнозах на текущий 2014 год. Чем он будет отличаться от прошедшего? Но сначала всё по порядку, сперва подведём итоги. И прежде чем приступить к обсуждению, мне хочется выразить благодарность за наиболее точное прогнозирование на прошедший год Семен Семеновичу Горбункову и Alex (BankCoda)! А теперь об итогах:
1. ИТ-бюджеты. Мнения разделились на умеренный и негативный. Могу сказать, что прогноз в целом оказался верным. У подавляющего большинства банков наблюдалось сокращение ИТ-бюджетов, особенно во второй половине года.
2. Социальные сети. По этому вопросу наблюдалось полное единодушие. Социальные сети в финансовом секторе должны развиваться. Возможно, это развитие оказалось не таким ярким или не столь выраженным, но вряд ли кто-то будет отрицать тот факт, что присутствие финансовых организаций в социальных сетях усилилось. Стали образовываться отдельные группы. Например, «Сбербанк: Банк друзей», «Спасибо от Сбербанка» и т.д. Однако развитие самостоятельных или профильных социальных сетей мы не наблюдали.
3. Облачные решения. В отношении «облаков» мнения разделились на диаметрально противоположные. И такое деление достаточно точно отражает настороженный подход к данному вопросу. Представители ряда банков рассказывали на конференциях, как у них в организации используются «облачные» решения. Но это были скорее единичные случаи, чем массовая тенденция.
4. Антифрод. Странно было бы наблюдать разногласие по этому вопросу. В этом году ФЗ-161 вступил в силу. В этом никто не сомневался, но по старой русской традиции мероприятия по решению этой задачи откладывались на последний момент. Только в конце 2013 года некоторые банки стали проявлять реальную заинтересованность и предпринимать конкретные шаги.
5. Контроль отмывания доходов. Трудно было бы предположить, что ЦБ будет попустительствовать легализации доходов, полученных преступным путем. Однако реальная ситуация оказалась намного более суровой, чем мы могли это предположить. В конце 2013 года у целого ряда крупных и средних банков были отозваны лицензии, в том числе и из-за неполного выполнения требований ЦБ по обеспечению надлежащего контроля.
6. Информационная безопасность. Текущая ситуация такова, что вероятность утечки коммерческой и конфиденциальной информации становится всё больше и больше. Однако общее сокращение расходов сказалось и на реализации некоторых проектов по усилению ИБ. Возможно, после скандала с разоблачениями Эдвардом Сноуденом АНБ с их программой слежки и раскрытием списка «жучков» АНБ США для техники Cisco, Huawei и Juniper что-то изменится. Хотя и не факт, так как о наличии таких «закладок» в коммуникационном оборудовании было известно ещё в 2008 году.
7. Управленческая отчётность и решения по сокращению расходов. В целом работа в этом направлении наблюдалась практически во всех банках. Сильным стимулом для этого была ухудшающаяся экономическая ситуация в стране. Не всегда это были решения, связанные с ИТ. Мне известны случаи, когда в банках создавались целые подразделения для контроля качества расходования денежных средств. В целом читателями блога тенденция была угадана правильно. Также надо отметить, что во многих банках появились работающие методики расчёта эффективности и окупаемости от внедрения того или иного решения. С одной стороны, это усложняет жизнь некоторым интеграторам, а с другой – делает процесс согласования старта проектов и выделения на них средств более прозрачным и быстрым.
8. Все остальные перечисленные в таблице направления можно объединить в одну группу. Это можно сделать, потому что за каждый из них было отдано очень малое количество голосов. А если говорить конкретнее, то всего по одному. И эти прогнозы подтвердились в точно такой же пропорции. Проекты по всем перечисленным направлениям реализовывались, но исключительно у отдельных заказчиков.
В заключение хочу подвести черту под всем выше сказанным. Коллективный разум одержал очередную победу. Сделанный год назад прогноз оказался достаточно точным. Возможно, эта информация будет полезна и для банков, и ИТ-компаний. А пока предлагаю всем в очередной раз посмотреть вперёд и выделить те ИТ-направления, которые будут важны для финансового сектора в 2014 году. По праву автора, вначале я озвучу своё видение:
1. Получит дальнейшее развитие борьба с мошенническими операциями в банках.
2. Усилится роль биометрических технологий в обеспечении контроля доступа, в том числе к финансовым средствам и информации.
3. Получат развитие направления финансового мониторинга и контроля отмывания доходов.
4. Всё большее значение начнёт приобретать управление тестированием, и в частности тестовыми средами (напомню, что в 2013 году компания «Техносерв» успешно реализовала первый проект по управлению тестовыми средами в одном из крупнейших банков страны – в ВТБ24).
5. Будет больше внимания уделяться управлению качеством предоставляемых клиентам банка услуг.
6. Для улучшения соотношения цена/качество банки станут чаще передавать непрофильные работы на аутсорсинг внешним организациям.
7. Появится больше мобильности для проведения финансовых операций – и это касается не только ДБО или приложений для ДБО, но и защищённого удалённого подключения к банковским ресурсам.
Хочу отметить, что в условиях финансовой нестабильности все перечисленные направления развития будут реализовываться в условиях сокращения ИТ-бюджетов, что создаст большие сложности для интеграторов, но повысит эффективность реализуемых проектов. Предлагаю присоединиться к данному обсуждению и сформулировать свой прогноз на 2014 год.
Комментарии 60
Давно пора было подвести итоги
Сейчас подумаю, что может случиться до конца года.
Все бросаются реализовывать модные решения, и ни кто не задумывается а кому это надо?
Вот продвигаемые не первый год мобильные решения например. R-Style Softlab внедрила новый сервис в Пробизнесбанке "приступил к реализации идеи полнофункционального мобильного сервиса для юридических лиц. Основная цель проекта — перевод значительной части функций интернет-банкинга на более удобную платформу обслуживания, с использованием планшетов или смартфонов"
Это что платежи на планшете пальчиком набивать будут?
Могу пожелать им только удачи.
Но не только в него упираются мобильные решения.
OpenWay провела мероприятие Day 2013, на котором було несколько докладов посвящены вопросам мобильного обслуживания.
OpenWay Day Moscow: эволюция онлайн-финансов http://int-bank.ru/articles/459/
Приведу цитату:
"Рост активной клиентской базы ускоряет простая, без визита в банк, регистрация пользователя на любом канале и возможность завести электронный кошелек с привязкой к нему всевозможных карт и счетов. Большую роль в привлечении и удержании клиентов играет грамотная, продуманная визуализация «платежных витрин». Принцип простоты и подобия определяет дизайн WAY4 ePay: правила брендинга и масштабирования универсальны для всех каналов, будь то банкомат, киоск, веб, мобильный банкинг или партнерский Интернет-портал."
Только они будут не востребованы. Надо управлять всеми возможными финансами, а не только картами.
В статье говорится, что OpenWay предлагает работать с электронными кошельками, а это значит, что решены основные технические задачи.
Вопрос подготовки и выхода новых мобильных решений - это только дело времени и их востребованности на рынке.
Под востребованностью я понимаю не готовность рынка к инновациям, а наоборот - отказ из-за изменения требований законодательства.
Скажем, для просмотра отчётов руководящим составом компании.
Для подтверждения проведения платежа (вторая подпись).
Для контроля поступления денежных средств и т.д.
Чтобы делать такие заявления, надо очень хорошо разбираться в теме.
Как формируются платежи и как обрабатываются - знаю, а что там руководство думает - даже не предполагаю
Кроме озвученных Александром Горшковым так же могут быть полезны разнообразные заявки на предоставление различных услуг (инкассации например), переписка с банком и т.п..
Более того, поскольку мобильное приложение имеет далеко не максимальный уровень надёжности, требуемые ограничения возможностей наоборот могут способствовать возможности (относительно) удобной работы с платёжными поручениями, поскольку (с моей точки зрения) логично ограничить возможность проведения платёжек только по организациям заведённым в справочник через основной клиент и т.п..
Также с точки зрения набивания пальцем удобной может быть функция повтора (в т.ч. с корректировкой) ранее проведённой платёжки.
Естественно, это не будет основным каналом ввода платёжек, но уверен что функция хоть и редко, но будет востребована.
В общем, не так всё плохо, как может показаться .
Выгружаем платёжки, проведённые через мобильное устройство, из основного клиента и загружаем в учётную систему.
А двойной ввод конечно же зло.
Уверен, что это не единственный функционал, который требуется для юр.лиц.
Точно помню, что писал искренне.
Наши взгляды и мнения могут различаться, но это даже хорошо, так как в споре рождается истина
Признаю, что в вопросе облаков Вы оказались правы.
А что Вы думаете о тенденциях на текущий 2014 год?
Конец года обозначился не только крутой политикой ЦБ. Очень много увольнений! Сейчас рынок труда переполнен весьма достойными кандидатами.
А спроса на них НЕТ!
Вот это пугает. Причем если среди банковских сотрудников это очевидно из-за вполне понятных причин (см.3 сроки выше), то по моему профилю - тоже самое. Мне многие знакомые жаловались: на рынке труда застой! Не только специалисты по открытию КЦ и руководители не нужны. Тренеров не ищут, супервайзеры с опытом не могут устроиться, ...
Предполагаю, что и в других отраслях обстановка не лучше.
Какие уж тут прогнозы?
Предполагаю, что ни чего нового прорывного не появится.
Получат некоторое развитие решения, которые подтвердили эффективность в предыдущем году.
1. Контроль отмывания. Уверен, что ЦБ не ослабит работу в этом направлении, а банкам надо будет подстраховаться и улучшить отчётность, за которой точно так же, как и сейчас будет скрываться теневая деятельность.
2. Продолжится внедрение решений по противодействию мошенническим операциям. Только теперь упор будет делаться не только на юр или физ лиц, а еще и на внутренний фрод, Ужесточение конкуренции в кредитовании физ. лиц потребует внедрения мер по противодействию и в этом направлении.
3. Борьба за клиента приведет к повышению качества сервиса, а следовательно должно продолжиться развитие темы автоматизации тестирования и управления тестовыми средами.
4. Укрупнение финансовых организаций, подготовка новых нишевых продуктов приведет к увеличению интереса работы с большими объемами данных.
Технические, организационные и прочие меры по п.1 и п.2 займут все рабочие ресурсы банков - финансовые, людские, ... Банкам будет не до клиентов! Сервис останется на прежнем (неудовлетворительном с т.з. клиентов) уровне. Новые продукты если и будут вводиться, то чисто косметически. То есть новшества есть, а реального прорыва а "светлому будущему" не получится.
И будет не до увеличения объема данных - этих бы клиентов не растерять!
Как минимум я остаюсь при своем.
Клиенты, напуганные закрытием ряда банков станут переходить в крупные, которые кажутся надежными.
Это будут не только банки с гос. участием, но и Альфа, Открытие, зарубежные.
Такое перетекание клиентов приведет к изменению поведения и потребностей основной массы клиентов, и как следствие - для их удержания и привлечения потребуются как раз такие решения.
Я могу ошибаться, и все сведется к банальному перетеканию клиентов в банки, которые будут компенсировать вкладчикам их денежные средства в закрытых банках. Возможно это булет именно так. Посмотрим.
Куда им бежать?
Перебегут те, у кого маленькие вклады только в одном банке.
Они не захотят повторно пережить воленния, связанные с потерей денег, ожидания, очереди и т.д.
А аутсорсинг и развитие мобильных услуг не предполает развития?
http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3255.php
Только что перечитал: до сих пор приятно. И актуально!
Скорее Банки имеют! Всех и без анализов...
Я не представляю аналитическое или статистическое агентство, не провожу масштабного опроса, у меня нет доступа к закрытой информации.
Итоги подводились на основе информации, полученной от друзей из финансового сектора или из публичных источников (прессы).
Если у Вас есть предложение, как по другому подвести итоги, или Вы не согласны с какими-то итогами, то давайте это обсуждать
Или "мужик не плохой, только .... и глухой"?
От Вас не было ни какого прогноза на 2013 год, зато есть возможность проверить свою интуицию и знания в формирование прогноза на 2014 год!
PS
А чем Вам Семён Семёнович не понравился?
Может, он Вас обидел чем?
Посмотрите его мнение при подготовке прогноза.
На тот момент - он один не прогнозировал развитие облаков.
Мое мнение- надо определять( прогнозировать ) количественные показатели, отдельный вопрос какие ?
Может я глупость пишу- ну , например , такой то процент банков внедрит или будет использовать то- то и то- то. Или что, хотя бы один банк - запустит что то новое, например - приватбанк все- таки реализует на практике Гугл глас , ролики впечатляют.
Если я правильно понял, то к самим прогнозам замечаний нет.
Давайте продолжать начатый процесс прогнозирования.
Есть замечания к подведению итогов.
Согласен с предложением отталкиваться от реальных показателей.
Предлагаю определиться с источником информации.
Ваши предложения?
Если у вас есть предложения, как его сделать более "правильным", красивым, прозрачным, понятным, наглядным и т.д., то это от Вас мы ждём предложения.
Критиковать проще всего.
Скорее всего и банки не будут закрывать.
ЦБ закрутит гайки. Закрутит так, как мы и предположить не можем.
Мастер банк покажется цветочками.
ИТ бюджеты будут урезать. В финансовом секторе повторятся все негативные явления характерные для экономики нашей страны. Т.е. полная стогнация.
Что же Вы так о себе " Я итог подвел". А последние 7 пунктов " свое видение на 2014 год" - видимо "чужой дядя" писал ?!
Понимаю, что перечислить проще, чем определить качественный и количественный прогноз - так и не пишите в заглавие " Нострадамус ", а назовите проще - " Обзор некоторых тенденций" и все встанет на свои места.
Я не могу связать подведение итогов и 2014 год.
И ещё раз повторюсь, что если есть возражения по качеству итогов, то давайте обсуждать.
Например Гартнет, СНьюс или кто-то ещё опубликовали такие итоги....
Или в прессе опубликовано завершение таких-то проектов...
Уверяю вас, я следил за тенденциями весь год. И итоги подводились по моим субъективным оценкам.
Не согласны - выскажите свою оценку. Возможно, вам удастся изменить моё мнение
Вот статья о решении ЦБ перевести все финансовые операции граждан в облако
Вас " тыкаешь'" в Вашу же статью - а Вы все равно мне пытаетесь шар " вколотить".
Иду на поводу - думается , что в 2014 году хоть один российский банк реализует проект полноценного автоматизированного офиса. Под полноценным - подразумеваю возможность проведения всего спектра ( вплоть до эксклюзивных) банковских операций клиентов. Под автоматизированным - подразумеваю присутственный , с минимальным набором только техн.персонала офис.
И предполагаю , что в 2014 году также будет реализованы 2-3 системы видео( фото) индентификации клиента на отдельные виды операций .
Если такое внедрение действительно будет, то это будет лучший прогноз года.
Объективно, никто до Вас не обсуждал и не предполагал такого развития.
Со своей стороны, двумя руками голосую за Ваше предложение.
Побольше бы таких предложений и, уверен, число интересных и уникальных проектов для финансового сектора возрастёт на порядок!
1. Будет наблюдаться значительное сокращение ИТ бюджетов, а следовательно и числа реализуемых проектов.
2. Значительное внимание будет уделено проектам по контролю отмывания доходов.
3. Получит продолжение развитие систем противодействия мошенническим операциям.
4. Будет наблюдаться укрупнение, объединение кредитных организаций, большое значение будет уделено интеграционным проектам.
5. Расширится функционал мобильных приложений для финансового рынка
6. Сократится закупка персональных компьютеров и серверов начального и среднего уровня. Несколько больше будет закупаться "тяжёлой" техники, вплоть до BigData.
7. Будут реализованы полноценно автоматизированные офисы нового формата.
8. Крупные изменения в бизнес-процессах и ИТ архитектуре потребуют управления процессами для автоматизированного тестирования.
9. Станет входит в повседневное использование применение биометрических решений в финансовом секторе.
10. Увеличится % переданных внешним компаниям работ по обслуживанию и поддержки ИТ решений.
11. Ухудшится качество обслуживания клиентов.
Вроде никого и н чего не забыл.
Через год предлагаю всем принять участие в подведении итогов.
Всем хорошего года!
Тем более, что:
1. ЦБ сам не может озвучить, у каких банков будет отозвана лицензия Два часа с Эльвирой Набиуллиной не развеяли тревог банкиров
http://top.rbc.ru/economics/14/02/2014/905069.shtml
2. ЦБ ужесточает контроль за отмыванием денежных средств ЦБ ищет отмывание на рынке инвестиций http://rbcdaily.ru/finance/562949990550943
Мой прогноз, что с 2014 году лицензии будут отозваны более чем у 100 банков. Допускаю, что даже значительно больше.
И то, что будет отозваны лицензии у более чем 100 банков, и то, что ситуация будет хуже, чем мы можем себе представить. Еще сентябрь, а финансовые аналитики прогнозирует только до конца года отозвать лицензии более чем у 100 банков!