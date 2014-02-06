Фото - Идентификация

В статье «Мошенники атаковали банки» приведены цифры о размерах мошеннических операций при розничном кредитовании: «В 2013 году объем кредитов с признаками мошенничества вырос более чем вдвое, до 153 млрд. руб. Количество потенциальных мошенников может превышать 600 тыс. человек, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Резкий рост количества кредитов с признаками мошенничества является новой угрозой розничному кредитованию, говорится в исследовании рынка, подготовленном НБКИ. Если на начало прошлого, 2013 года количество таких кредитов составляло около 577 тыс. штук (потери банков — 67 млрд руб.), то на 1 января 2014 года оно увеличилось вдвое, до 1,2 млн штук (153 млрд руб.)». При этой оценке мошенническими займами считались те, по которым не выполнялся даже первый платёж. Т.е. оформлявшие его граждане заранее предполагали не возвращать полученные от банка деньги. Не спасает от мошеннических схем проверка полученной от клиента информации в кредитных бюро или по внутренним процедурам в банке. К тому же, в мошеннических схемах значительно возрастает роль «человеческого фактора».
Такое длинное вступление было сделано для того, чтобы показать официальные потери финансовых операций от мошенников (а сколько мошенничеств ещё скрывают, чтобы не портить репутацию!) и естественное желание их минимизировать.
Для предотвращения мошеннических операций при выдаче кредитов существует несколько решений. Например, интеллектуальные системы, которые анализируют предоставленную клиентом информацию на предмет её достоверности и таким образом выявляют возможных мошенников. Другой способ – это визуальная идентификация потенциального клиента, который собирается оформить в банке кредит, с уже имеющимися заёмщиками или с фотографиями документов в существующих базах банка. В большинстве случаев это будут фотографии клиентов или сканированные копии их документов. Сразу хочу уточнить, что этот способ ни в коей мере не исключает использование аналитических систем, а скорее дополняет их. Причём, по практике компании «Техносерв», оба способа дополняют друг друга весьма хорошо. Не секрет, что первоначально такие системы разрабатывались для силовых ведомств, миграционной службы и т.д. А требования у этих структур к надёжности идентификации самые высокие. Однажды в нашу компанию поступил запрос, почему система идентификации выдаёт несоответствие человека с его фотографией на паспорте, когда визуально это выявить не получается. Паспорт неподдельный, и фотография не заменена. Понятно, что любая система может иногда давать сбой. На то, чтобы разобраться в причинах инцидента в таких сложных системах требуется достаточно много времени. Поэтому наши специалисты на время разбора с конкретным обращением предложили провести более детальную проверку. Через некоторое время нас оповестили о том, что решение, которое «Техносерв» внедрил в банке, отработало отлично. Для проверки заявительница предоставила не свой паспорт, а паспорт своей сестры. Изменение причёски и грим не смогли помешать корректной работе системы. А теперь представьте, что таким образом мошенники пытаются не только получить кредит или снять остаток с депозитного счёта, но и совершить платёж с расчётного счёта крупной организации! Какая аналитическая система в этом случае справится с выявлением мошенничества? А если клиент таким образом обратится в банк с просьбой сменить номера телефона для SMS-уведомлений или восстановить пароль входа в ДБО? Как в таком случае банк сможет доказать факт мошенничества? А в случае применения решения фотоидентификации у банка будет фотография и паспорта, и самого клиента.
Почему для банков предлагается использовать систему идентификации по изображению? Всё очень просто. Это не требует серьёзного изменения существующих бизнес-процессов в работе кредитной организации. Система прозрачно встраивается в существующие процессы. От клиента не требуется дополнительных процедур, типа снятия отпечатка пальца или сетчатки глаза. Процедура идентификации выполняется дистанционно, что весьма гигиенично и не вызывает у клиента раздражения или дополнительного волнения. А самой лучшей рекомендацией для этой системы может быть её успешная эксплуатация на всей территории России в самом крупном отечественном банке. Это положительно характеризует систему не только с точки зрения её безотказной работы, но и высокой производительности.
Комментарии 43
В первую очередь, от разрешения изображения.
Чем разрешение выше - тем более точно будет проводится идентификация.
Сильно зависит от освещённости и угла расположения камеры.
Но помимо общих внешних требований и критериев результат зависит от алгоритма анализа.
Мы проводили идентификацию по размытой, сделанной не в фокусе фотографии.
Система нашла среди нескольких тысяч других фотографий нормальную фотографию тестирующего.
Шум практически не влияет.
Что касается теста, то кейсы для тестирования готовил заказчик.
Мы готовы при Вас выполнить подготовленные Вами тесты
Для идентификации изображения строится модель, которая содержит несколько сотен индивидуальных параметров.
Гораздо сложнее, когда для анализа передаются сканы новых паспортов.
На них есть невидимый обычному глазу герб, который располагается прям по середине фотографии.
Но и с этой задачей наше решение справляется, хотя есть и другие способы обхода этой проблемы.
Думаю, что те кто справился с этой проблемой - уже об этом знают, а для тех кто с ней не сталкивался, это не актуально.
Важно, что это никак не влияет на качество идентификации.
Ручной режим используется только в тех случаях, когда автоматизация оказывается бессильна.
Более того, система позволяет контролировать изображения на сравнение с зеркальным отображением или симметрии относительно вертикальной оси.
Скорее всего он не будет смотреть в камеру. Банк - это не силовая структура. По стойке смирно ни кто вытягиваться не станет.
Для этого в системе используется алгоритм автоматического фотографирования клиента в нескольких ракурсах и выбора того, когда клиент максимально поворачивается в сторону камеры или смотрит на неё.
Например, выбирать тот, что крупнее или ближе к центру, и т.д.
Так как это полностью наша разработка, то мы можем реализовать любое требование заказчика.
Вопрос в трудоёмкости.
Есть камеры не с пластиковой оптикой (для минимального искажения изображения) по цене до 3000 р.
Тоже пугали с возвратом не санкцианированно списаных средств, а таких случаев оказалось не так много.
Как показывает практика пилотирования в нескольких банках, их всего несколько тысяч. Максимум десятков тысяч.
А вот внутренних мошенников несколько больше. Ещё больше тех, кто непреднамеренно подменяет фотографии, кто ошибается, прикрепляя к заявкам посторонние файлы.
Использование нашего решения позволяет со временем исключить дублирование записей в базе клиентов.
Да столько сотрудников не работает во многих банках. Или все сотрудники мошенники? Параноя какая-то
Конечно это не количество мошенников, а случаев мошеннических операций.
Очень часто клиент банка, получив отказ в одном отделении (и даже филиале), приходит с новой заявкой с другое отделение.
Или подаёт скорректированную заявку в надежде, что она пройдёт скоринг с новыми параметрами.
тора
Кстати, поскольку гос.мужам это дело неинтересно, то банк может открыть собственный сервис проверки документов, а именно, соответствует ли иванов сидор карпыч, паспорт № ... с вклеенной фотографией тому Иванову С.К., который ранее обращался в сбер и кредит погасил. Думаю, этот сервис поважнее бюро кредитных история будет и за запрос можно брать рублей так 3000-5000, а то поболее.
Если задача такова - убедиться в том, что заём делает тот же человек, что уже брал и погасил кредит в этом банке, то это стандартный функционал программы.
Если задача более сложная. Надо убедиться в том, что в банк за кредитом обратился тот же человек, что брал и имеет/не имеет кредит/задолженность в другом банке, то над этим мы работаем и, надеюсь, скоро сможем сообщить о результатах
Именно вторая часть и представляет интерес, причем, на мой взгляд коммерческий. Т.е. сторонний банк запрашивает Сбер, соответствует ли фотография в предявляемом паспорте на имя Иванова П.П., тому Иванову П.П., который уже брал и гасил кредит в Сбере согласно данным кредитных бюро.
Это нормальная ситуация.
Именно такое живое обсуждение и делает блог интересным и полезным.
Что касается реализации запроса к сберу или ещё к кому-то.
Во-первых, надо решить вопрос с обеспечением сохранности персональных данных как со стороны вашего банка, так и со стороны сбера.
Во-вторых, приоткрою занавес Техносерв занимается решением озвученной задачи.
Это будет совсем другое решение, но суть его будет заключаться в том, чтобы получить по фотографии "не клиента банка" как можно больше информации.
По поводу сохранности перс.данных. Соответствие pci dss, что проходит любой банк, работающий с картами, или кред.бюро соответствует требованиям закона о данных. Так что в реальности проблема немного меньше, чем это представляется.
Я говорил о том, что "Вы" (имеется в виду абстрактный банк) передаёте персональные данные третьей стороне (пусть это будет Сбербанк).
И как третья сторона их будет использовать?
Возможно, она сделает этому клиенту более выгодное предложение.
А может, что-то иное.
В этом случае сохранность персональных данных важна не только для клиента, но и для заказчика.
Мы готовим специальное решение для финансового сектора.
В нём решён вопрос с передачей и сохранностью персональных данных, и даже будет возможность передавать информацию в силовые структуры в случае выявления мошеннических действий со стороны клиентов.
Думаю, что уже не и так сильно приоткрыл завесу.
Давайте подождём полной реализации.
Правильно отмечено, что если кого-то кинули, то он сам в этом виноват.
Если кинули банк, то виноват в этом сам банк, который своевременно не позаботился о том, чтобы не допустить этого.
Наше решение позволяет противостоять намеренному или не намеренному мошенничеству со стороны клиента или кредитного инспектора.
Конечно, все уязвимости это решение не закроет, но этого от него и не требуется.
Более половины крупных заемщиков Мособлбанка из числа физлиц получили кредит по подложным документам
Уверен - в других банках дела обстоят не лучшим образом