Обман или мошенничество?

Обман и мошенничество так тесно связаны друг с другом, что трудно провести между ними чёткую границу. Принципиальное отличие обмана от мошенничества заключается в том, что обман может и не сопровождаться непосредственным приобретением каких-либо материальных благ, а мошенничество всегда преследует получение материальных благ. В Википедии нет определения слову «обман». Вместо него даётся трактовка (перенаправление) слову «ложь». Но «мошенничеству» даётся конкретное определение «Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием». Возможно, именно поэтому слово «обман» воспринимается нами более благозвучно. Люди склонны верить тому, что им говорят, что публикуется в рекламе и обсуждается в СМИ. Мошенники не раскрывают всю информацию. Они предоставляют только ту её часть, которая представляет в выгодном свете их предложение, и способствует тому, чтобы жертва не смогла, не успела или не захотела получить данные из других источников.
Мошенничество и обман всегда идут рука об руку с нечистоплотными методами. Тему нечестной конкуренции во время текущего кризиса затронул Олег Михайлович Прексин на заседание Международного банковского клуба «Аналитика без границ», которое проводилось в прошлом месяце. В частности, он ввёл такой термин, как «оптовый подрыв доверия». Пользуясь растерянностью населения, недобросовестные игроки строительного рынка пытаются решить свои проблемы такими рекламными плакатами, как: «пока не лопнули банки – купи квартиру!». И кто-то наверняка изымает деньги из банков, а кто-то даже покупает квартиры! Нет, не подумайте, что я собираюсь защищать банки. Конечно же, они не все «белые и пушистые». В России более 40% заемщиков, заплатив по кредиту, становятся нищими. А ещё из школьной программы мы знаем, что если где-то что-то убудет, то в другом месте обязательно прибудет. И прибудет не только у банков, но и у мошенников, которые выводят через банковские структуры денежные средства.
Самый простой способ конвертации безналичных денежных средств в наличные, и при этом без уплаты налогов, предполагает использование пластиковых карт. В банке открываются карточные счета. Их могут открывать сами клиенты в сопровождении организаторов преступных групп, или счета открываются на имена несуществующих граждан. Для этого используются вымышленные идентификационные данные о клиентах. Счета могут открываться также и на реальных граждан, но без их ведома и даже без посещения банка (при наличии утерянных или украденных паспортов). Есть и более сложные мошеннические схемы. Например, открываются банковские кредитные карты с возможностью досрочного погашения кредита и снятия наличных денежных средств с минимальным комиссионным вознаграждением. Такие схемы мошенники могут реализовывать через малообеспеченные слои населения, предлагая им за определенную плату просто открыть дебетовую пластиковую карту, которую потом вместе с ПИН-кодом они передадут участникам преступной группы. Так называемому «клиенту» достаточно прийти в банк не более одного-двух раз. Первый раз — для оформления банковской карты, а второй — при ее получении. Можно вообще обойтись без посещения банка. Некоторые банки рассылают клиентам уже одобренные и предоплаченные карты по почте или доставляют их с курьерами.
Однако это всё – «кустарное производство» по сравнению со схемами массового вывода денежных средств. Суть этой схемы состоит в заключение договора с банком по зарплатному проекту и дальнейшего использования пластиковых карт «сотрудников» для снятия наличных денежных средств. «Солидная» организация заключает с банком договор на зарплатный проект и открывает «своим сотрудникам» счета банковских карт. Для получения карт в рамках зарплатных проектов не требуется личное присутствие сотрудников «организации» в банке, и счета могут открываться на кого угодно. Для этого необходимо только иметь копии паспортов или отпечатанные копиями вымышленных паспортов, а на самом деле это будут несуществующие документы, сделанные с помощью современных технологий. Часть озвученных схем подробно разбиралась в одной из статей данного форума: Как не попасться на «залив» и не сесть в тюрьму. В ней рассматривались не только схемы обмана, но и последствия для «обманутых» клиентов банка (вплоть до уголовной). Не буду отнимать ваше время и пересказывать эту статью, а сконцентрирую ваше внимание на других аспектах этого явления.
Не стоит думать, что вопрос вывода или легализации денежных средств – это исключительно наш внутренний вопрос. В 70-е годы в США был принят закон о противодействии коррупции во всем мире. То есть, любое лицо, которое заподозрено в коррупции, где бы оно не находилось, независимо от прямой или косвенной связи с США, может преследоваться американским правосудием по законам США. Данный закон стал активно использоваться в последние время, когда стало возможно собирать информацию через электронные каналы, в результате чего появилась возможность прямо или косвенно контролироваться многие сделки. В том числе, достаточно легко контролируются откатные схемы через перечисления различных бонусных вознаграждений на счета физических лиц или на офшорные счета. Безусловно, закон действует достаточно избирательно и далеко не во всех случаях, но он действует. Один из громких примеров применения этого закона мы могли наблюдать, когда США обвинили Дмитрия Фирташа во взятках чиновникам в Индии и потребовали его экстрадиции. Не всё ещё ясно и с так долго обсуждаемым вступлением в силу соглашения о FATCA. Одним словом, открытых вопросов достаточно много, и связанные с этим риски для финансовых организаций имеются.
Как банки при таком разнообразие мошеннических схем смогут обеспечить прозрачный контроль потока денежных средств и предотвратить их незаконный вывод? Кто поможет финансовым организациям осуществить должный контроль на требуемом уровне? Конечно, в первую очередь, Центральный банк РФ, а во-вторую – поставщики ИТ-услуг. Например, компании «Диасофт» и «Онланта» запустили в «облаке» сервис «Проверь своего клиента», с помощью которого банки могут оперативно проверять своих клиентов на причастность к противоправной деятельности. Или же компании-интеграторы, например «Техносерв», предлагают своим заказчикам внедрить передовые ИТ-решения по выявлению мошеннических операций, направленных на незаконный вывод и перевод в наличную форму безналичных денежных средств. В условиях сокращения числа отечественных банков, во многих случаях связанных с несоблюдением требований ЦБ по контролю отмывания денежных средств полученных преступным путём, стоит задуматься о необходимости внедрения такого специализированного решения. Некоторые финансовые организации такие решения уже внедрили и имеют положительный опыт их эксплуатации.
Комментарии 47
Штаты хотят, чтобы стучали на их граждан, и в тоже время прекращают переговоры с нами по FATCA http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6399924
Только в случае, если банк должен будет уплатить штраф.
Может, они таким образом планируют поправить свой бюджет?
Мошенники всегда находятся впереди, а безопасность в роли догоняющих.
Именно по этому последние чаще оказываются в проигрыше.
А надо бы было изменить эту тенденцию.
Так, например, банк Русский стандарт прислал мне SMS, что мой пароль поменялся.
Сперва я не мог понять, что и к чему.
То ли кто-то взломал клиент-банк, то ли ошибка какая-то.
Позвонил в банк, и мне девушка из контакт-центра объяснила, что в системе безопасности была обнаружена уязвимость, которую теперь устранили, а чтобы мой пароль не был скомпрометирован - они изменили пароль.
К сожалению, из другого банка такая информация не поступала, а только при следующем входе попросили поменять пароль на новый, а ещё в одном банке никак на это не отреагировали.
Стремитесь к большему и вы улучшите жизнь
Пора уже нашей стране восстановить статус державы
Для этого есть другие ресурсы.
Предлагаю вернуться к теме статьи: соблюдение требований законодательства, предотвращение создания условий для отзыва лицензий.
Несмотря на то, что статья называется Банковская информатизация: фокус на клиентах, в ней сообщается, что IDC в ближайшие 2-3 года ожидает увидеть много проектов, связанных с обеспечением требований законодательства.
Особенно у зарубежных, у которых с контролем и отчётностью дела обстоят на порядок лучше чем у наших.
В реальном мире коррупция в виде т.н. коммерческого подкупа будет существовать до тех пор, пока будут существовать деньги. Это не зависит от страны/правительства/общественного строя/etc несмотря на фантазийные идеи некоторых граждан с альтернативным сознанием. Причина проста - любой способ получения конкурентного преимущества ведет к успеху. На вопрос, что для вас нужнее "честность" или "показать класс", подавляющее большинство выбирает второе, но никак не первое для "своих" и требует первого от "чужих" Поэтому борьба с коррупцией избирательна, и избирательность применения закона только иллюстрирует это. "Ученым известно", что одна о-ч-ч-чнь крупная и старая it компания известна в своей родной стране, как исключительно благодарный поставщик решений, и эта репутация наработана за много лет. Но я ни разу не слышал, чтобы кого-то из ее сотрудников обвинили в чем-то не совсем приличном , хотя в "курилке" или "за рюмкой пива" "все все знают". Иначе говоря, борцы за честность действуют по старому принципу: "Это сукин сын, но это наш сукин сын". Для отлова не наших сукиных сынов нужны технические средства и желание поймать. Интегратор поставляет решение, законодатель законы, т.е. возможность поймать и наказать. Но у ловца должно быть желание, а если последний смотрит в другую сторону ... особенно, когда не наш вдруг может стать нашим! Пример с Фирташем очень иллюстративен в этом случае.
Более того. Сама по себе коррупция, при условии, что достигнут реальный результат за приемлемую цену, не является чем-то страшным с точки зрения роста общественного богатства в целом. Но именно тогда, когда получен результат. Есть дорога за 5% как в известном анекдоте, так сказать граничное условие. А если при полной честности на выходе конфетка превратилась в фекалии, то, может, ну ее такую честность, а?
В случае мошенничества, по крайней мере в приведенных Вами случаях, имеет место интересная особенность. Обычно жертвами мошенников становятся именно те, кто хотел "за долю малую" поучаствовать в мошенничестве. Да вот беда. Участник немного ошибся, и жертвой мошенника стали не сограждане участника, а сам участник. В случае т.н. "обналичивания" ситуация просто аналогична. Вы хотите сказать, что "помойка", на которую пришли деньги неизвестна банку и он не знает, что на улице нет дома 151, который приведен в карточке клиента? Отлично знает. протсо за долю хочет поучаствовать. Иначе говоря, ловить не хочет, хотя может. Да и вообще, относительно "обналичивания". Я не очень понимаю, в чем состоит дело. Если деньги находятся на счете, принадлежащим человеку, то по какой причине он не может получить их наличными? Я еще могу понять, когда человек приходит с мешком денег - это подозрительно, и банк должен иметь право не иметь дело с такими персонажами. Понимаю, когда на счет физцлица приходят деньги от фирмы без каких-либо документов, банк должен иметь право такие счета заблокировать, а информацию о владельце передать фискальным органам и не разблокировать без получения документов о происхождении средств. Но в России ведь это не так! Так может начать с другой стороны- большая сумма наличных - большая проблема сделать их безналичными... Ведь именно эта операция и назвается "отмывание".
Как я понимаю - против "кого надо"!.
Т.е. можно наказать тот кто даёт взятку, а можно того - кто её взял.
Случай с Фирташем это как раз подтверждает.
А вот по собственной инициативе он давал взятку (если вообще давал, лично я этого не видел), или его принудили её дать?
Вот где собака порылась.
Про 5% правильно отмечено.
Не важно 5% или 25%. Важен результат.
Помнится, был у нас один министр, которого за глаза называли 2%.
Сейчас Владимир Владимирович озвучивал цифры откатов до 75%.
Чувствуется разница? А результат?
Можно строить и ломать. Ломать и строить. И никакого результата и продвижения вперёд.
Кто ответственен, кто виноват - знают, но факт ответственности не наступает.
Или наступает не всегда.
Может дело в том, что нет доказательной базы? И при помощи таких ИТ-решений хотят эту базу создать?
Что касается замечания про знание или незнание сотрудниками банка о фактах подлога - могу сказать следующее:
1. Есть понятие сговор. Наверняка проверку первичной информации должен делать конкретный сотрудник. И если он в сговоре с мошенником, то в этом случае может помочь только п.2
2. Внедрение автоматизированной системы контроля.
Именно такие решения мы и предлагаем. Проверять достоверность изображения заёмщика на документах, проверять наличие подозрения на мошеннические операции по воровству денежных средств или их выводу.
И по поводу отмывания.
Россия это особенная страна.
Многие зарубежные решения и правила для неё не применимы.
Да, в Европе и в Америке подозрительно, когда приносят крупные суммы денег.
В России господствует нал. Именно поэтому проще объяснить, почему появилась такая крупная сумма наличных.
Другой вопрос, что они потом должны быть переведены на счета других компаний за предоставленный товар или выполненные работы.
А если их не переводили или работы и товар были фиктивными, то они остаются на счёте.
Но не на личном счёте физического лица, а на счёте ОАО, ООО или любой другой формы юридического лица.
И в случае их перевода потом в наличную форму для последующего зачисления на счёт физ лица или для дачи взятки - и есть легализация.
Т.е. создание видимости честного способа получения денежных средств.
Спасибо за столь развёрнутый комментарий.
Читал его с удовольствием, но очень сложно потом отвечать сразу на все поднятые вопросы.
Ваши системы действительно позволяют радикально упростить контроль, но вопрос стоит в желании персонала выполнить свои прямые обязанности. Иначе говоря, с вашей системой, персонал может выполнить 100 единиц работы в день, без нее - 10. Но, если он не хочет честно работать, то ...
Хороших выходных.
Могу только прокомментировать следующее:
Если решение наступает "на горло" сотрудникам банка, то при внедрении решение встретит такое сопротивление, что будет провалено.
Для внедрения таких решений требуется жёсткая воля руководителей.
А они обычно закрывают глаза, если размер хищения укладывается в "приемлемые" рамки (по моей оценке 5-7%).
Что касается "особенности" России, так у нас на самом деле гораздо больше особенностей.
Взять итальянцев - они хорошо посидят в ресторане, но откажут себе в покупке дорогой машины.
Французы - купят себе красивую и модную одежду, но продолжат ездить на стареньком Рено или велосипеде.
В России возьмут пять кредитов, купят не понятно зачем нужный iPhone, машину и ещё всё это будут неделю обмывать.
А Вы говорите, нет у нас особенности
Всем хороших выходных!
Банк России отозвал лицензии у "АФ Банка" и банка "Каспий"
Сегодня ещё у одного банка (Западный) была отозвана лицензия.
Как я понимаю, после смены владельца банк изменил стратегию развития.
Развитие корпоративного направления привело к подозрению со стороны ЦБ.
"Уже в четвертом квартале 2013г., когда акционером стал Александр Григорьев, портфель кредитов корпоративным клиентам вырос в 5,2 раза - до 5,8 млрд, в то время как розничный портфель — только на 8%, до 10,4 млрд руб.". По мнению директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Станислава Волкова, зачастую столь резкие изменения в отчетности маскируют вывод ликвидных активов из банка, при этом часть денег может даже возвращаться в банк в виде увеличения капитала, чтобы показать готовность акционеров поддержать банк, а затем еще нарастить кредитный портфель.
И как видим, опять подозрение на вывод средств.
И это связано как раз с выводом денежных средств.
ЦБ заподозрил банк "Западный" в выводе капитала из России
"Как следует из письма ЦБ, подозрения у регулятора вызвали "Беркут", "Тартус", "Солтин" и "Гард". ЦБ проанализировал их деятельность и обнаружил, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов "от многочисленных контрагентов". Эти средства дальше перечислялись на счета других клиентов банка, таких же ООО с ничего не говорящими названиями.
Компании в этой цепочке платили в бюджет незначительные суммы - от 24 400 руб. до 63 600 руб. Такие суммы они перечислили в бюджет с 1 января 2013г. до 20 марта 2014г. ЦБ считает это признаком того, что компании не вели реальную деятельность. Кроме того, все они имели незначительный уставный капитал, были зарегистрированы примерно в одно и то же время, счета в банке "Западный" открыли тоже одновременно - в декабре 2013г. Некоторые имели одинаковых учредителей. Все эти признаки, пишет ЦБ, указывают на то, что это фирмы-однодневки."
Так что тема актуальна.
Возможно 1-2 банка заинтересуются такими решениями, но не более. Эта тема станет актуальной через пару-тройку лет, когда утихнут страсти по санкциям. Но познакомиться с решениями будет интересно. Особенно сравнить их, устроить аукцион Глядишь и ценник упадет
Уверяю вас, что решениями противодействия отмыванию доходов интересуются в банках.
Кто будет отвечать за то, что ЦБ выявит пропущенные подозрительные сделки и отзовет у банка лицензию?
Почему-то интеграторы обходят стороной этот вопрос.
Я готов его обсуждать.
Но обсуждать его надо не абстрактно, а конкретно.
И разбираться надо в каждом случае.
Иначе можно купить антивирус, выключить его или поменять настройки, а потом жаловаться. что на компьютере обнаружен вирус.
Надо чётко сформулировать критерии и согласно им определять зоны ответственности.
Понимаю, что суммы не сопоставимы с массовым выводом средств, но кто сказал, что таким способом нельзя выводить средства из банка?
Судя по скрытой информации, в банке до 20% средств похищают кредитные мошенники.
В нашей компании разработано собственное решение, о котором сообщалось ранее, для противодействия такому виду обмана.
А мошенники будут использовать любую уязвимость для того, чтобы получить доступ к финансам граждан и организаций.
Туда мошенники тоже обращаются.
Достаточно много их и в сфере вывода и отмывания доходов. МВД сообщает, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков в «теневой» сектор экономики свыше 3,5 млрд руб, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». За выявленные нарушения отозвана лицензия у ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в указанной схеме, также направлена в Банк России, отмечает пресс-служба. Кроме того, накануне в столице были задержаны участники другой группы, подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций. По данным ведомства, злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов заведомо фиктивных организаций, а также по инкассации денежной массы. Было проведено более 20 обысков и выемок, в том числе в помещении ООО КБ «МК-Банк». ЦБ также отозвал лицензию у данной финансовой организации.
Похоже, что в этих организациях не было и нет специального программного решения по выявлению подозрительных операций.
Банкам придётся как-то на это реагировать. Некоторые уже давно начали работать в этом направлении Банк24.ру ввел санкции против обналичников и запретил им появляться в офисах
Скоро подтянутся и остальные.