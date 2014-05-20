Спираль Архимеда, или Мобилизация вчера, сегодня, завтра

Если послушать аналитиков, почитать обзоры и отчёты, то создаётся впечатление, что самые больные темы для ИТ – это большие данные, облака и мобильные приложения. Предлагаю взглянуть на эти темы не только с одной стороны – стороны технического прогресса, а ещё и со стороны эволюционного развития. Итак, что мы видим?
1. Большие данные. Красивое название, которое обязаны были взять на вооружение маркетологи. А что скрывается за ним? Когда в 80-х годах прошлого века (даже самому страшно стало : звучит как начало сказки или былины) я познакомился с первым персональным компьютером в АКБ им. Туполева, то у него по тем временам был просто огромный жёсткий диск. Целых 10 мегабайт! Уверяю вас, уже в то время программисты задумывались о работе с «большими» данными. Как минимум мне довелось принять участие в тестирование программы для работы с библиотекой конструкторской документации. Рассматривалась возможность её передачи в электронном виде на завод Антонова в Киев. Гигабайты и терабайты в то время было сложно представить. А если бы в то время работали маркетологи, то решения с таким объёмом данных назвали бы большими. Однако теперь гигабайтные винчестеры ставят во все персональные компьютеры и даже есть решения с терабайтными винчестерами. Аналогично ситуация будет развиваться и с современными решениями для работы с большими данными. Они уже внедряются для управления клиентами банков или покупателями в сетевых магазинах. В Японии «большие данные» предлагают использовать при эвакуации, во многих странах эти данные используются при развитии городской инфраструктуры
Так в чём отличие понятия «большие данные» тогда и теперь? Как большие данные будут изменяться в будущем, и стоит ли уже сейчас внедрять такие решения? Будет полезно обсудить реальный опыт реализации таких решений.
2. Облака. Даже на этом сайте было много споров о том, нужны ли облачные решения для финансового сектора или нет. С одной стороны, такие решения позволяют получить существенную экономию ресурсов и средств, а с другой – многие вопросы информационной безопасности остаются открытыми. Думаю, что ответ на вопрос о перспективах развития облачных решений мы узнаем очень скоро. Даже не предлагаю его обсуждать. На мой взгляд, перспективу в текущих условиях для финансового сектора имеют только частные облачные решения. В свете возможных санкций со стороны западных стран, потребители облачного сервиса могут в один прекрасный момент остаться полностью отстранёнными от своих данных. Не знаю, как БИНБАНК сумеет обеспечить доступ к информации купленного им Москомприватбанка. За скромными словами о том, что «Заемные средства будут направлены БИНБАНКом на поддержание ликвидности Москомприватбанка, а также на реализацию проекта по созданию самостоятельной IT-инфраструктуры кредитной организации», скрывается один важный момент. Все данные и всё программное обеспечение, которое использовалось Москомприватбанком, находится на серверах украинского ПриватБанка. А это значит, что:
a. Персональные данные клиентов этого банка находятся за пределами России;
b. Доступа к персональной и финансовой информации клиентов банка можно лишиться в любой момент.
3. Мобилизация. Модное веяние, даже ураган, последствия которого сложно предсказать. Наверное, не все знают, как происходило развитие информационных технологий финансового сектора в нашей стране. Сколько было создано «самостоятельными» разработчиками кассовых модулей, «шахматок» и целых банковских систем. А что стало с этими разработчиками через пару десятков лет – мы можем наблюдать сейчас. Уверяю вас, что ситуация с мобильными приложениями обстоит ничуть не лучше. Разработкой мобильных приложений не занимается только ленивый. Получая статус «разработчика», поставщики мобильных платформ тут же предлагают познакомиться с примером программы, которая выводит на экран мобильного устройства «Hello world!» Это вам ничего не напоминает? А сколько приложений для финансового сектора прошло сертификацию на соответствие требованиям информационной безопасности? Мне просто страшно использовать эти мобильные банкинги для проведения финансовых операций. Сколько приложений после обновления просто перестаёт работать? По пальцам одной руки можно пересчитать решения, которые позволяют автоматизировать тестирование мобильных приложений. Крупные банки уже несколько лет назад начали процесс перехода на специализированные финансовые мобильные приложения от крупных зарубежных производителей. Или на решения отечественных специализированных разработчиков, которые проверены временем и хорошо себя зарекомендовали.
Вот такая занимательная получается спираль Архимеда, который говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Так где же взять эту точку опоры? На кого и какие решения можно опереться? Конечно на отечественных интеграторов, которые могут предложить одно или несколько решений для финансового сектора. Обращаю внимание, что компания «Техносерв» является 100% отечественной компанией.
Комментарии 51
Я только предложил его сделать
Но всё меняется. Уже видны многие изменения.
Не всё происходит быстро и гладко, но изменения есть.
Посмотрим, что будет к концу года.
А наша компания "Техносерв" может предложить несколько решений в каждой из обсуждаемых областей, с учётом тех замечаний, которые обсуждаются в этом блоге.
Сегодня на cNews опубликована статья о "большиих данных" в том же ключе, что и эта Термин «большие данные» скоро выйдет из обращения
Но и данные находятся на территории Украины, а не США.
Я только говорю о значительном риске в современных условиях.
У моего товарища родители и брат живут в Луганске.
А на этой недели на пятом форуме Apps4All был докладчик, который в качестве примера привёл одну из украинских компаний.
После доклада я к нему подошёл и поинтересовался, а как там обстоят дела.
Слышу уже про вторую компанию, которая оказывает услуги через интернет.
Ответ меня разочаровал. Работа с ними стала ненадёжной.
Могут ничего не сделать.
Может, деньги до них не дойдут, может, запрета испугаются.
Вот такие дела.
В 90-х годах был к Киеве в командировке в АКБ Антонова.
Аналогичная ситуация.
В то время им передали чертежи на изделие.
Сейчас (до наступления всех событий) товарищи рассказывают, что попросили вернуть.
Так с них попросили денег.
Бред, но это так.
К сожалению он присущ не только Украине, но и некоторым другим бизнесменам. Забрать, отнять, и не платить и не отдавать и я ту просто мимо проходил.
Это даже не сильно будет заметно для бюджета.
А вот как после этого будет развиваться экономика Украины, кто и на каких условиях будет давать ей кредиты и что будет делать Европа... это большой вопрос.
Мне отец так же рассказывал, что из их села было раскулачено всего ТРИ семьи.
И все три семьи после какого-то времени вернулись.
Но жить в селе не стали. Уехали.
А вот с войны вернулось в живых только двое мужчин.
Возможно, в городе эти цифры будут другими, но размах пропаганды по ним оценить можно.
Такие решения предлагаются от самого Apple или Microsoft.
Есть и другие примеры.
А вот со специализированной разработкой дела обстоят значительно хуже.
Специалист по системам слежения или мониторинга в наших условиях с большим трудом сводит баланс.
Где ему нанять крутого дизайнера, тестировщика или специалиста по созданию интерфейса.
Тестируют обычно силами собственных разработчиков, инструкции пишут силами собственных специалистов.
Поэтому они иногда напоминают страницы из ГОСТа
Но в то же время много всевозможных пищалок, указалок и т.д. С незатейливым интерфейсом и функционалом.
Хотя и в комментариях к ним часто встречаются записи, что приложение вылетает или не запускается.
Это называется "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет".
Мобильные приложения не ограничиваются играми и мобильным банкингом.
С этими приложениями дела обстоят как раз удовлетворительно.
Есть большое предварительное тестирвоание и есть требования к качеству.
Однако купленное мной почти за 90 уе. приложение для работы с базами данных после одного из сбоев перестало запускаться.
Служба поддержки никак не отреагировала.
С ситуацией справился сам
Сегодня на Banki.ru опубликована статья Кто ответит за «дыры»
Об этом много сообщается в явном или неявном виде.
Важно, чтобы это не было воспринято, как "нечестная конкуренция"
Если тема интересна, то можно организовать встречу и рассказать об этом более подробно.
Какие монстры покидаю площадку: Эриксон, Нокия, Моторолла!
Какие тяжеловесы пытались выти на мобильный рынок и пока ни как не получается: HP, Palm
Ситуация действительно напоминает эру развития персональных компьютеров. Это только нам кажется, что все было просто и однозначно. На самом деле это не так. Достаточно сказать, что конкурировало сразу несколько операционных систем: CPM, OS/2, XENIX, Microsoft, Apple DOS.
Что-то похожее происходит сейчас в мобильном секторе. Единого решения не будет. Уверен, что такие монстры, как Google и Microsoft останутся. К ним присоединится Samsung. А вот что станет с остальными - это большой вопрос.
Отличная и своевременная статья.
У них очень сильный потенциал.
Важно, что её операционная система поддерживается разработчиками.
Таких решений у Apple много. И так просто их исключить из борьбы за лидерство не получится.
Постараюсь в ближайшее время подготовить на эту тему статью, правда скорее всего опубликую её на другом ресурсе.
Файл 6 гбайт всего лишь 20 лет назад был большими данными, т.е. данными которые крайне сложно или просто сложно обработать. Теперь - это файл для персональных систем, например, какое-нибудь видео.
Файл СУБД с 6 миллиардами разных записей даже фиксированной длины и сейчас является сложным для обработки даже для индексного чтения/поиска. Т.е. он остался большими данными. И, скорее всего, еще долго будет оставаться таковым.
Иначе под этим термином имеют в виду сложность обработки, как в алгоритмическом плане, так и с точки зрения цены требуемых ресурсов. В этом общность термина.
А различие как раз состоит в разной цене требуемого оборудования для приемлимой обработки. Почему файл 6 гб 20 лет назад был большими данными? Да потому, что копировался несколько часов! А сейчас? Вот и оно.
С другой стороны все производители постоянно в качестве примеров бол.дан. приводят неструктурированные сущности, которые предлагается считать данными, т.е., строго говоря, какой-то набор непонятно чего, в основном текстов из непонятных источников, видео и аудио etc, т.е. какую-то навозную кучу, ковыряясь в которой можно получить нечто, по форме напоминающее драгоценность. Являются ли эти сущности данными, т.е. несущими какую-то полезность? Иначе говоря, есть ли полезность в выборке из социальной сети? Смотря для кого. Для спецслужб явно есть, ибо хомячок тщательно ведет досье сам на себя, а сопоставить ник с номером социального страхования задача нетривиальная. И если в "451 по фаренгейту" полиция была вынуждена собирать информацию на чудаков, тратя ресурсы, то теперь чудаки сами сохраняют ее на себя сами. Т.е. найден потребитель, для которого этот набор непойми чего является данными.
Есть ли другие реальные потребители? Вопрос открыт.
Облако. Еще более модное веяние. В принципе хорошее, когда в публичном облаке хранится только то, что не жалко потерять. Есть некоторое убеждение, что "я занимаюсь только законными вещами, поэтому мне нечего бояться". Иллюстрируем. В общем понятие коммерческой тайны подразумевает, что есть тайны, не связанные с незаконной деятельностью, а всего лишь тайны, направленные на получение конкурентного преимущества. Тайной может быть информация о контрагентах и ценах внутри бухгалтерских систем. Если поискать контекст SUIM на сайте habrahabr.ru, то найденный результат способен неприятно озадачить. Предлагаю поискать и почитать. В сущности это значит, что при аудите систем, а это является обязательным при эксплуатации sap, существует неприятная возможность нелоггированных действий аудитора в системе. Причем речь идет о локальных инсталляциях. Иначе говоря, все владельцы дорогих систем оказались под подозрением в возможной незаконности. На всякий случай. Если следовать логике вендора в обычной жизни, то фраза "Отсутствие у Вас судимости - это не Ваша заслуга. Это - наша недоработка." просто квинтэссенция технической политики. Здесь вендора поймали за руку. При облачном хранении данные фактически выбывают из владения, что будет с ними делать владелец облака никто не знает. А гарантии-то есть? Конечно, "мамой клянусь". Владелец бизнеса готов рассматривать такую "клятву", как нечто стоящее, или директор по IT не говорит ему о таком развитии ситуации? Скорее всего не говорит.
Частное облако - отличное решение, здорово. Есть экономия средств. НО. Сильная зависимость сервиса от качества каналов связи. И самое занятное. А как проходит маршрут от пользователя облака, даже частного, к облаку? Может он пересекает некоторую зону, которая вдруг может стать непригодной для прохождения? А, ну да. Интернет - он же вечен. Ну, ну... Вот и оказывается, что жизненно важные данные нужно держать только в зоне своего полного контроля.
Мобильность, в смысле клиент ДБО под балалайку типа ай-пад. Вещь классная опять же. Вот только имею вопрос. Сколько денежных переводов делает клиент за год, причем срочность их столь велика, что он не может добраться до обычного компьютера и должен иметь возможность делать перевод, сидя на унитазе, или в поезде? Никто не считал? Я сколько не бился, не нашел экономических оценок эффективности мобильных приложений. Т.е. типа такого: Вот банк не имел приложения - прибыль была 100 рублей в год на клиента. Внедрил приложение за 200 рублей на клиента - прибыль стала ХХХ рублей в год на клиента. Положительная разница ХХХ-200-100 и есть реальная экономическая основа новаций. Нет, ну можно с гордостью сказать, теперь у нас есть и мобильный банк. Хорошо, есть. Только вот прибыльность-то выросла или ... ответа нет. Более того. Наличие голосового меню, а это 30-е годы прошлого века, решает массу вопросов с воровством в системах мобильного ДБО, причем не факт, что дороже голосовой канал будет. А пока я вижу прогресс ради прогресса.
С одной стороны, оценка ясна и аргументирована, а с другой - не могу с ней полностью согласится.
Если взять 100 миллиардов записей, то они и раньше, и сейчас, и ещё долго будут большими.
Так как мы обсуждаем финансовый сектор, то надо оперировать достаточно сопоставимыми данными.
Для работы с неструктурированными данными есть различные решения, в том числе и аппаратная реализация.
Но такие продукты, как SAP HANA или Oracle Exadata, предполагают какую-то структуру.
Что касается "облака", то полностью поддержу озабоченность вопросами безопасности.
Могу дополнить, что к конфиденциальным данным надо относить и персональные данные.
А теперь рассмотрим систему ВКонтакте.
В этой соц. сети пользователи сами принимают решение показывать свой год рождения или нет.
Теперь предположим, что некий гражданин или гражданка К решили не раскрывать всем свой год рождения.
Однако организовав поиск этого человека по ФИО и сузив его некими рамками, скажем 1970-2000 год, искомый человек попадёт в нашу выборку.
А далее, сужая постепенно временной промежуток 1970-1990, 1980-1990, 1985-1990 и т.д можно легко определить персональные данные искомого человека.
А как они будут потом использованы - это отдельный разговор.
Что касается мобильных решений, то внедрение именно мобильного банка позволит не получить дополнительную прибыль от существующих клиентов, а подтолкнуть новых к использованию дистанционных сервисов.
Мне известно много людей, у которых дома уже нет компьютеров.
Планшет. Только планшет и телефон.
Да, можно через браузер и на планшете работать, но это уже вопрос религии и веры
Но использование мобильных приложений не ограничивается только ДБО.
Представьте, что один из руководителей отправляется в отпуск, командировку или, упаси боже, заболеет.
С собой в поездку компьютер и теперь даже ноут он не возьмёт.
И тут ему надо что-то согласовать в SAP. Что делать?
Microsoft предлагает удалённый доступ к виртуальному рабочему столу с любого устройства.
Возможно, это и будет выход.
Да, для SAP железо поставляют (или могут поставить) несколько производителей.
Но от этого позиционирование этого решения остаётся за "большими данными".
При этом, обращаю внимание, структурированными.
Что касается делегирования и согласования по телефону...
Всё точно так и было.
Было до тех пор пока кто-то за свои слова отвечал.
А сейчас даже по гарантийным письмам платить отказываются.
Вот такие дела.
Для затравки озвучу несколько последних статей на эту тему. Статьи разноплановые. одни подтверждают опасения автора, а другие отражают противоположное мнение:
Большое данные
Прогнозная аналитика
Облака
Антивирус от Google
Облако от BMW для мотоциклистов
Мобилизация
Смартфонная революция в России
Мобильность в бизнесе 2014
От себя добавлю, что все крупные решения с трудом пробивали себе дорогу. Может в этом причина столь неоднозначной ценки этих решений?
«Инвестторгбанк» развернул Oracle Exadata для новой АБС