Мир ждёт перемен или глупо ожидать другого результата, продолжая делать то же самое

Если нет перемен, то нет и развития. Мы все ждём перемен и надеемся, что эти перемены будут к лучшему. Возможно, в этом кроется интерес к новостям и всему новому что нас окружает. Возможно, поэтому мы превозносим, награждаем и следуем за теми, благодаря чьим усилиям эти перемены становятся реальностью. Руководители каждый год перед нами ставят всё более амбициозные задачи и увеличивают финансовые планы. Но ежедневная рутинна порой не позволяет нам поднять головы, чтобы посмотреть вокруг, подумать, а что можно сделать? Что можно изменить, чтобы поставленные планы стали реальностью? Альберт Эйнштейн говорил: «Глупо ожидать другого результата, продолжая делать то же самое». Так давайте на 5 минут отложим все дела в сторону и подумаем о том, что можно сделать, чтобы подразделения банка смогли выполнить поставленные перед ними задачи.Для кого-то будет приемлемо для выполнения планов приходить на работу раньше, и работать до поздней ночи. Но это не наш метод. Такой экстенсивный путь рано или поздно упрётся в ограничения. Просто потому, что в сутках 24 часа. Можно попробовать заняться автоматизацией процессов и внедрить что-то новое. Это уже более интересно, но также имеет свои ограничения – всё упирается в бюджет. Бюджеты обычно сокращают, а не увеличивают. Так что же делать? Предлагаю смотреть, анализировать, выбирать. Может это покажется странным, но «Техносерв», старается предлагать заказчикам комплексные решения, в результате реализации которых заказчик получает не просто поставку оборудования, или автоматизацию определённого технологического или бизнес процесса, а получает реальную дополнительную выгоду. Приведу два примера и те дополнительные выгоды, для достижения которых потребовалось бы достаточно много времени и средств, но которые были реализованы командой «Техносерв» в рамках других текущих проектов бесплатно для заказчика.Проект первый – «Управление тестовыми средами». В рамках реализации этого проекта требовалось автоматизировать работы по развёртыванию и настройке программного обеспечения банка. Всего на первом этапе проекта требовалось автоматизировать 11 основных банковских систем. Часть их них были отечественной разработки, а часть основывались на продуктах зарубежных вендоров. Ситуация осложнялась тем, что среди этих систем были те, которые разрабатывались исключительно для этого банка на базе стандартных продуктов. Достаточно типовая ситуация. Нетрудно догадаться, что описания по установке и настройке этих систем были далеки от совершенства. Особенно это касалось систем, установка которых производилась силами разработчиков. Для автоматизации работ по управлению тестовыми средами наличие таких описаний является обязательным. Команда внедрения смогла не только собрать такую информацию от всех поставщиков, но и на практике выполнила работы по проверке её корректности и актуальности. В тех случаях, когда документация не позволяла корректно развернуть и настроить систему «Управления тестовыми средами», об этом сообщалось разработчикам с просьбой предоставить актуальную версию документации. В результате у заказчика теперь имеется полный и актуальный комплект документации по всем участвующим в проекте системам.Проект второй – «Распознавание лиц при выдаче кредита». Если кто-то думает, что противодействие мошенничеству при работе с финансами заключается только в проверке действующих и потенциальных клиентов банка на их наличие в «чёрном» списке, то он глубоко ошибается. Такой подход позволяет избежать повторных мошеннических операций со стороны не добросовестных клиентов. Но хищение средств при таком подходе избежать не получится. И если говорить на чистоту, то реализованное нами решение не ограничивается только проверками для принятия решения о выдачи кредита. Оно позволяет так же:• Проводить сравнение соответствия клиента, пришедшего в банк и изображения на фотографии предоставленного им документа;• Проводить сравнение соответствия клиента пришедшего в банк и действующего клиента банка (например, открывшего ранее депозитный счёт или арендовавший депозитный сейф);• Выявлять факты повторного использования фотографии «хорошего» клиента, его зеркального преобразования и некоторых других модификаций изображения для формирования положительного визуального восприятия;• Проводить проверку клиента, выполняющего финансовые операции через системы ДБО, в том числе и через банкоматы банка на предмет его соответствия изображению зарегистрированного клиента в базе данных банка;• Осуществлять поиск клиента на совпадение с имеющимися в базе должников банка;• И только в последнюю очередь проводить поиск клиента на совпадение с имеющимися в базе выявленных мошенников!У каждого заказчика есть свои приоритеты в реализации различного функционала. В соответствии с этими приоритетами, часть перечисленных возможностей у некоторых клиентов уже внедрена, а часть будет реализована на следующих этапах. Но речь сейчас о том, какую дополнительную выгоду получает и ещё получит заказчик при реализации первоначального функционала. А выгода огромна. В результате внедрения этого проекта у заказчика была проверена и приведена в актуальное состояние вся база с графическим данными клиентов. Т.е. были отбракованы все некачественные фотографии. Например, фотографии, выполненные при недопустимом освещении (напротив окна) или ошибочно загруженные (когда одна фотография соответствует двум клиентам). Не буду перечислять все виды ошибок в загружаемых в базу изображений, лучше обращу внимание на другое. Внедрение этого решения потребовало ввести определённые, согласованные с банком, стандарты к загружаемым графическим данным. Был автоматизирован процесс контроля на соответствие этим стандартам, что позволяет поддерживать клиентскую базу не только в актуальном состоянии, но и на высоком качественном уровне.Согласитесь, что для реализации в банке каждого из перечисленных дополнительных преимуществ потребуется открытие отдельного проекта. А это дополнительные финансовые расходы и отвлечение квалифицированных кадровых ресурсов. Потратьте ещё пять минут и подумайте, какие дополнительные выгоды можно получить при реализации Ваших текущих проектов в банке, и определите, кто это может сделать. У кого есть такой опыт.