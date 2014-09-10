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Технические сбои в работе банков

10.09.2014 11:31 32 2 614 просмотров
Телеканал «Москва24» и программа «Экономика» готовят к выходу в эфир сюжет на тему: «Технические сбои в работе банков». Программа будет транслироваться на канале «Москва 24» 11 сентября с 12:15, 15:15 и 20:15. Обсуждаемая тема нам показалась интересной, и мы приняли приглашение принять участие в этой программе. К сожалению, формат телеэфира имеет ряд ограничений, в том числе и по времени. После выхода передачи в эфир ссылка на передачу будет опубликована на этой странице.
А пока я предлагаю всех присоединиться к обсуждаемому вопросу:
Что на ваш взгляд является основной причиной сбоев в работе банков при обслуживании клиентов?
Как внедрение мобильных решений влияет на сбои в обслуживании клиентов?
С какими нарушениями обслуживания клиентов вы сталкивались?
Что надо сделать для того, чтобы сократить число сбоев при обслуживании клиентов?
Возможно ли обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов?
Надеюсь, что эта передача и обсуждение и помогут банкам улучшить качество предоставляемых услуг.

P.S. А вот и сюжет: http://www.m24.ru/videos/61537

Комментарии 32

Alex  (BankCoda)
#
Интересно какие сбои обсуждались?
За последний год участились сбои обслуживания клиентов, после которых банки переставали выдавать наличные средства и осуществлять безналичные переводы, а потом у этих банков отзывали лицензии.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Обсуждались именно технические сбои, а не оправдание финансовых проблем якобы возникшими сбоями.
Сбои обсуждались различные. Как банкоматов, так и на мобильных устройствах.
Alex  (BankCoda)
#
Первое выступление на телевидение? В любом случае поздравляю smile:flowers:
A A  (NC_)
#
В рабочее время посмотреть не получится, а до 20 домой приехать не успею smile:(
Александр Горшков  (technoserv)
#
Канал размещает на сайте запись передач.
Ссылку на опубликую позже.
A A  (NC_)
#
Радует, что такие вопросы стали поднимать, но передача предназначена для нас, для клиентов. А ответа что нам делать в случае возникновения такой ситуации - нет.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Надо понимать цель таких передач.
Если просто обсудить и обратить внимание - то её формат нормальный.
А если попытаться понять причины, найти пути решения, то для этого выделенного времени очень мало.
Все предложения были вырезаны.
A A  (NC_)
#
Цель у них понятная, привлечь внимание зрителя smile:D
Странник  (WIT&A)
#
Передачу полностью посмотреть не получилось. Видел только маленький отрывок, когда проходил мимо.
Правосудие у нас еще то. Клиента реально жаль.
Странник  (WIT&A)
#
Классика жанра. Есть потерпевший. Есть эксперт со стороны другого банка. Даже юрист есть. И все разводят руками, мол ни чего поделать нельзя.
Вернули деньги быстро... через две недели и скажите ещё спасибо, могли ведь и не вернуть smile:o . А где доказательства, что они не были получены?
Александр Горшков  (technoserv)
#
Уверен, что в банках не пойдут на такие ухищрения.
Иначе через суды они больше потеряют.
В банках умеют считать деньги.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Это не технический сбой, а мошенничество.
Для их предотвращения есть ряд решений.
А клиенту надо быть умнее.
Обычно операции между финансовой организацией и поставщиком услуг не проводятся в режиме реального времени, но списываемые средства блокируются на счетах банка.
У пострадавшего было время обратится в банк для приостановке перевода денежных средств на время проведения расследования.
В этом случае виноват банк, если он не оповестил клиента о списании.
Способов оповещения достаточно много.
Это не обязательно только SMS уведомление (этот способ предлагают практически все банки).
Но могут быть и другие.
Например, Промсвязьбанк предлагает своим клиентам получать ежедневно по почте отчёты о всех выполненных за сутки операциях по картам.
Ведутся работы по предоствлению услуг оповещения и через другие бюджетные каналы.
Alex  (BankCoda)
#
Кто ведет работы? Банк или Техносерв?
Валет РГГУ  (AutoProf)
#
Тема раскрыта не полностью.
Много вырезали?
Александр Горшков  (technoserv)
#
Даже по записи видно, что вырезано всё.
Причём похоже, что у всех.
Но эфирное время ограничено.
Приходится чем-то жертвовать.
И чем жертвовать определяет режиссёр.
Участники передачи ни как не могут на это повлиять.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Что-то вид усталый. Сотрудник банка выглядит значительно лучше. smile:D
Alex  (BankCoda)
#
Ни кто не покажет по телевизору то, что не выгодно банкам. Сколько бы там клиенты не жаловались на них. Банк - это коммерческая организация. Ее цельзарабатывать деньги для владельцев, а не заюботится о клинетах. Мне очень понравилось в одном контакт-центре банка из ТОР5 авто меню. На первом месте "Если вы хотите оформить кредит", на втором узнать об операциях и только на третьем "заблокировать карту" smile:D
В первую очередь надо заработать, а потери - это потери клиентов.
А по телевизору все будут говорить о сложной технике, о стечении обстоятельств, про обстоятельства не преодолимой силы и т.д. Сказки.
Странник  (WIT&A)
#
За все, чтобы банк не творил - отвечает клиент. Украли деньги? Банк будет думать, анализировать, проводить расследование, как это могло случиться. А потом может даже и признать себя банкротом. А клиент подождет.
Сейчас просто держать деньги в банке страшно.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Не совсем согласен.
Клиент самостоятельно принимает решение, в каком банке держать средства, а какой обходить за 100 вёрст стороной.
Думаю, что ответственность надо разделять поровну.
Странник  (WIT&A)
#
А что делать клиенту, когда банк отказывается выплачивать валютные вклады в валюте?
На Украине это было принято на правительственном уровне, а у нас (не помню какой банк) принял решения выплачивать валютные вклады в валюте только в ГО. А все остальные - в рублях. И что бедному вкладчику делать?
Александр Горшков  (technoserv)
#
Что делать? Хранить деньги в рублях.
Уже поднимается тема усиления валютного контроля.
Сегодня отозвали лицензию за отмывание денежных средств у Банк24.ру.
Так что от этого никто не застрахован.
Странник  (WIT&A)
#
Еще один крупный банк. Странно, что ему не помогло даже внедрение системы контроля отмывания денежных средств.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Это не связано с техническими сбоями.
Скорее это можно отнести к контролю со стороны регуляторов.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Многое зависит от сотрудников.
Часто сотрудники перерастают свои должности (или им так кажется, что перерастают), и они меняют место работы.
Меняя место работы, они стремятся привнести в новую компанию всё то лучшее, с чем они познакомились (или что им кажется лучшим).
Но не всегда лучшее решение для одного банка так же хорошо подходит и для другого.
В этом случае и получаются вот такие результаты.
Alex  (BankCoda)
#
Маленькое уточнение: "сотрудники" это подневольные люди. Что им руководство скажет, то они и будут делать.
Александр Горшков  (technoserv)
#
И я уточню.
В банке у всех сотрудников одного подразделения обязанности и KPI одинаковые, но кто-то работает лучше, а кто-то хуже.
Я помню, что когда сотруднику сказали, что к нему вышел для настройки компьютера такой-то сотрудник ИТ, то в ответ услышал: "А можно кто-то другой?"
Alex  (BankCoda)
#
Прикольные ребата.
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