Двести лет одно и то же

Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его:
— Что, в двух словах, происходит на родине?
Карамзин подумал и ответил:
— Воруют…
Монолог получился красивым, но насколько он достоверен, сказать сложно. Воровали 200 лет назад, воруют и сейчас, и будут продолжать воровать. Причём не надо эту фразу воспринимать в буквальном смысле. Воровали не только в России, но и во всех других странах. И продолжают воровать во всех этих культурных и просвещённых странах. Только теперь при воровстве стали применять самые современные технические средства. Деньги воруют у частных граждан и юридических лиц через каналы ДБО. Деньги пытаются воровать у банков путём обмана при оформлении кредитов. Деньги воруют и сами сотрудники кредитных организаций. Мошенники научились обманывать даже мобильные приложения. А про воровство денег с пластиковых карт можно рассказывать не один день. Растут и методы защиты, например, появились решения для выявления мошенников по голосу. И не стоит думать, что те случаи или те примеры, на которые указывают ссылки являются единственными. Сегодня на рынке достаточно много зарубежных и отечественных решений, которые позволяют выявлять и предотвращать мошеннические действия. Так же и компания «Техносерв» не является единственным интегратором, который предлагает внедрять в банках такие решения. Но компетенции «Техносерва» позволяют предлагать решения, которые помогут финансовым организациям противостоять мошенническим операциям в дилинге, и на рынке ценных бумаг в частности.
Мы периодически слышим сообщения, что в том или ином крупном банке (в основном зарубежном банке, так как в отечественных банках стараются не допустить распространения такой информации) дилер совершил операции на несколько миллионов и даже миллиардов долларов, которые не контролировались соответствующими структурами банка и привели к серьёзным убыткам. Как это было возможно в современном высокотехнологичном банке?! А вот и возможно. И самое примечательное в этом то, что все эти операции контролировались соответствующими подразделениями. Все эти сделки копились годами. Проходили контроль внешних аудиторских компаний и не были своевременно выявлены. Как правило, в организациях осуществляется:
• контроль за соблюдением внутренних лимитов;
• контроль за соблюдением внутренних регламентов и процедур;
• контроль за соблюдением требований внешних регулирующих органов.
Контроль правомерности сделок осуществляется с помощью таких подразделений, как Риск Менеджмент, Внутренний Контроль/Аудит, Compliance, а также усилиями внешних аудиторов. Однако даже такой серьёзный контроль на практике чаще всего не может своевременно выявлять мошеннические операции. Причина проста - мошеннические схемы в трейдинговых подразделениях реализуются в рамках (то есть без нарушения) установленных внутренних лимитов и без нарушения регуляторных требований надзорных государственных органов. Именно отсутствие каких-либо формальных нарушений трейдерами приводит к тому, что мошеннические операции трейдинговых подразделений в большинстве случаев проходят незамеченными для внутреннего и внешнего контроля со стороны ответственных сотрудников контролирующих подразделений. На фоне большого объема операций и значительных колебаний в их прибыльности – ежемесячные хищения в несколько сотен тысяч долларов могут происходить незаметно и часто безболезненно для организации. Именно этим пользуются недобросовестные трейдеры, вуалируя похищаемые средства под незначительные убытки или недополученную прибыль. Совокупный объем таких хищений для банка может составлять десятки миллионов долларов за год.
Выявить мошеннические операции, которые формально не являются нарушениями, в ручном режиме практически не представляется возможным. Для этого надо использовать программные решения, которые позволяют автоматизировать этот процесс, и обращать внимание только на подозрительные операции. Компания «Техносерв» изучила несколько решений для предотвращения мошеннических операций в сфере дилинга и в настоящий момент ведёт переговоры с несколькими потенциальными клиентами о проведении пилотного внедрения. Уверен, что о полученных результатах наши заказчики расскажут в специализированных СМИ.
Комментарии 37
Часто важную роль играет рекомендация, личное знакомство, достигнутые результаты, участие в крупных проектах.
А выявить увольнение из-за подозрения "не профессионального соответствия" службе безопасности удаётся не всегда.
И часто бизнес подразделения настаивают на приёме на работу конкретных сотрудников, так как у руководителей этих подразделений цель несколько другая: выполнить план и достичь определённых показателей.
Но текучесть среди кредитных инспекторов достаточно высокая, а вот дилеры долго работают на одном месте.
Отечественные системы по некоторым параметарм уступают зарубежным, по некоторым сопоставимы, а есть параметры, в которых решения отечественных разработчиков даже превосходят зарубежные.
Внедрения в банках есть. Банк «Тинькофф» впервые в России внедрил распознавание клиентов по голосу
Но если в статье фигурирует слово "впервые", то это не означает, что в других банках не ведутся работы по анализу голоса клиентов и что там не используются отечественные решения.
Но так как о них публично нигде не говорилось, то и я не имею права о них сообщать.
В приведённой статье, как минимум, говорится об одном из таких решений.
Правда эти проекты были реализованы не для организаций финансового сектора.
Если тема интересна для Вас, то предлагаю встретится. Мы расскажем о нашем опыте.
Мне известен случай, когда в одном отечественном банке было сокращение. В том числе и среди дилеров. Им предложили написать заявление по собственному желанию.
Не буду обсуждать этическую сторону этого предложения, но один из сотрудников отказался.
Он пришёл в банк вместе со своим адвокатом и потребовал предоставить ему возможность работать.
Ему выделили компьютер, но до торговли не допустили.
А сотрудники соответствующего подразделения стали детально анализировать его предыдущую работу.
Не буду долго рассказывать всю историю, но по результатам расследования материалы были переданы в суд.
Так вот, предлагаемое нами программное решение позволяет автоматизировать сбор необходимой доказательной базы.
А это означает, что можно будет контролировать не отдельные "выдающиеся" личности, а работу всего подразделения в целом.
И мы тогда сказали, что есть что-то странное в этом.
Они "закрывают" на это глаза (и то не всегда) только потому, что затраты на выявление случаев воровства могут превышать суммы ,которые получится вернуть.
И то, в принципиально важных случаях и это не станет препятствием для проведения расследования.
Хотя и многие руководители не допустят проявления "инициативы" без их ведома.
После увольнения из данного учреждения, увольняешься ты с внутренней пометкой – «мошенник»
Но это из другой обрасти, как и приведённый пример.
И там и там мошеннические операции совершаются сотрудниками банка.
И выявить их значительно сложнее.
А если говорить серьёзно, то у каждого поставщика решения есть для этого свои алгоритмы.
Но все они базируются на исторических данных.
Строится несколько профилей. Например, профиль дилера, профиль клиента и т.д.
Отклонение от построенного типового профиля является флажком для более глубокого анализа.
Также присутствует много других аналитических сравнений.
Отменяют сделки о приватизации или покупке компаний через 5 и даже 10 лет.
Возможно получится что-то сделать и с отменой.
Подавать или не подавать в суд - должны решать в финансовой организации, в том числе и после консультации с юристами.
Программное обеспечение позволяет осуществлять массовый контроль всех сделок и выявлять подозрительные.
В том числе и давать описание, почему эта сделка кажется подозрительной.
Уже в здании Гос думы грабят банкоматы. А мы обсуждаем как наказать воришку в банке.
Возможно это был не взлом, ведь как сообщается хищения денег не было.
Возможно это персонал по уборке помещений врезался в банкомат на уборочной машине и повредил его, а журналисты за поиском сенсации преподнесли нам совсем в другом свете.
Заявления в полицию так же не было.