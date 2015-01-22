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Пророков нет в отечестве своём…

22.01.2015 13:40 42 2 481 просмотр
Вот ещё один год прошёл. Сложный год. Многие предполагали, что он будет настолько сложным, что мы даже представить не сможем. Кажется, они оказались правы. Лично я не мог предположить всех тех проблем, которые произошли в прошедшем году. Этот материал будет традиционно посвящён подведению итогов прогноза на 2014 год. Итак, вспомним, что было озвучено в качестве прогноза.

1. Был сделан прогноз от RBC на изменение курса валют. К сожалению, в этом прогнозе ошиблись все. Курс оказался почти в два раза выше.

2. Был сделан прогноз по количеству банков с отозванной лицензией. Говорилось про 100 банков и более. По счастью и в этом прогнозе тоже ошиблись, и я в том числе. В 2014 году лицензии были отозваны менее чем у девяноста кредитных организаций. Осмелюсь предположить, что это связано с тем, что у АРБ просто не осталось средств для выплаты вкладчикам, если продолжить закрытие банков. Иначе как объяснить, что у МАСТЕР-банка лицензия была отозвана, а ТРАСТ решили санировать?

3. Прогноз по развитию ИТ в финансовом секторе. Список этого прогноза я ещё раз пересмотрел и несколько видоизменил – расширил.

И вот что у меня получилось:

1. Будет наблюдаться значительное сокращение ИТ бюджетов, а следовательно и числа реализуемых проектов (Семен Семенович Горбунков; Vlad; A A; Странник) - Прогноз оправдался.

2. Значительное внимание будет уделено проектам по контролю отмывания доходов (Alex; Сергей Крюков; Vlad) - Контроль со стороны ЦБ ужесточился, вышло новое ПО от РФМ , но количество реализованных проектов ещё не сильно увеличилось.

3. Получит продолжение развитие систем противодействия мошенническим операциям (Alex; Сергей Крюков) - Мне как минимум известно о трёх реализуемых проектах, и ещё о паре проводимых тендеров.

4. Будет наблюдаться укрупнение, объединение кредитных организаций, большое значение будет уделено интеграционным проектам. (Александр Горшков) - Наблюдали несколько присоединений, что позволило значительно увеличиться банку Открытие и БинБанку.

5. Расширится функционал мобильных приложений для финансового рынка (Григорий Стаценко) - Принципиальных изменений не наблюдалось, но появился пограничный функционал, который использует разработанные способы биометрической идентификации на самих устройствах, например, идентификация клиента по отпечатку пальца (TouchID).

6. Сократится закупка персональных компьютеров и серверов начального и среднего уровня. Несколько больше будет закупаться "тяжёлой" техники, вплоть до BigData. (Alex) - Мне известны как минимум три тендера на закупку оборудования класса BigData. Закупка других типов оборудования сократилась по иным причинам.

7. Будут реализованы полноценно автоматизированные офисы нового формата. (Нея Неон) - Не увидел ни одного такого решения. Если я ошибся, то поправьте меня, Буду рад примерам.

8. Крупные изменения в бизнес-процессах и ИТ архитектуре потребуют управления процессами для автоматизированного тестирования. (Александр Горшков) - Мне известно о двух тендерах и реализации ещё двух проектах.

9. Станет входить в повседневное использование применение биометрических решений в финансовом секторе, будет реализованы 2-3 системы видео (фото) идентификации клиента на отдельные виды операций. (Нея Неон) - Реализован проект «Техносерва» в Сбербанке, в работе проекты в Эквифакс и НБКИ, ещё в трёх банках ведутся пилотные работы.

10. Увеличится % переданных внешним компаниям работ по обслуживанию и поддержки ИТ решений. (Александр Горшков) - К сожалению, подтвердить этот прогноз я не могу. Мне известны только отдельные случаи.

11. Ухудшится качество обслуживания клиентов. (Сергей Крюков) - На мой взгляд, качество обслуживания не ухудшилось. Но это, как говориться, вопрос субъективный. Если есть статистика, присылайте, скорректируем.

12. Улучшится качество обслуживания клиентов. (Alex) - Объективного подтверждения нет, но субъективно обслуживание стало лучше. Также буду рад статистике.

13. Запретят интернет платежи. (Vlad) - Не подтвердилось.

14. Повышение налогов на недвижимость. (Vlad) - Было объявлено о повышении налога с 2015 года.

Жду ваших дополнений и комментарий. По-моему предварительному мнению в этот раз у нас нет одного победителя (если вы не обоснуете другое решение). По моей оценке могут считаться лучшими: Vlad; Alex; Сергей Крюков; и мне очень хочется за прогноз по биометрии также объявить одним из лучших – Нея Неон.

Что скажите по прогнозу на 2015 год? Рискнём его сделать?

Комментарии 42

Alex  (BankCoda)
#
Как же нет пророков, если они названы? smile:(
Александр Горшков  (technoserv)
#
К сожалению, я выделить среди них без вашей помощи не могу smile:)
Alex  (BankCoda)
#
Действительно сложно принять такое отвественное решение. А если проголосовать? Я отдаю голос за Vlad!
Alex  (BankCoda)
#
Иак что с прогнозом? Будет на 2015 год?
Александр Горшков  (technoserv)
#
Желающих сделать прогноз раз-два, да и нет никого.
Составлять прогноз из двух=трёх пунктов можно, но итоги подводить будет не интересно.
Жду до окончания этой недели.
Если будет больше 5 участников, то консолидирую информацию.
А если нет, то считаем, что ситуация на 2015 год не прогнозируема J
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Голосую за прогноз по биометрии
В 14 году объявили о двух крупных проектах: Эквифакс и НБКИ.
Это совсем новый уровень межбанковского использования сервиса.
Если будет голосование за прогнозы на 2015 год, то я голосую за дальнейшее развитие этого направления!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Спасибо за поддержку.
Проект с НБКИ реализует наша компания.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Да, я читал про это.
Как с реализацией?
Александр Горшков  (technoserv)
#
Спасибо, работа ведётся.
В качестве осуждения решения с банками, условия реализации проекта меняются. И меняются в лучшую сторону.
Пока никто из банков, кому предлагалось принять участие в пилоте не отказались от этого.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Буду следить за новостями. Удачной реализации!
A A  (NC_)
#
Из меня плохой предсказатель, а в ситуации 2015 года и гадалки не помогу
Александр Горшков  (technoserv)
#
Не надо быть пессимистом, не всё так плохо.
Давайте прогнозировать хорошие результаты и стремится их достичь smile:)
A A  (NC_)
#
Хорошим результатом может стать то, что в этом году будет меньше отзываться лицензий у крупных и средних банков. И дело тут не в самих банках, а в том, что просто в системе страхования вкладов нет денег для гарантированных выплат.
Но это не говорит о том, что для всех банков будет санация.
Нет, меткие будут лишать лицензий или их купят более крупные игроки.
Вот такой мой прогноз. В такой ситуации всем будет не до развития ИТ
A A  (NC_)
#
ЦБ надо что-то делать. Такое развитие ситуации лежало на поверхности.
A A  (NC_)
#
В общем, это продолжение текущей стратегии укрупнения и сокращения числа банков. Странно, что два месяца форсированного развития кризиса в стране ещё не привело к такому массовому сокращению числа банков.
Александр Горшков  (technoserv)
#
В целом ситуация ожидаема.
Возможно некоторые банки будут сами заявлять о своём банкротстве.
A A  (NC_)
#
Это уж вряд ли. Скорее ЦБ их обанкротит smile:D
Александр Горшков  (technoserv)
#
Не кажется, что это тотализатор напоминает?
Может вернёмся к прогнозированию развития ИТ?
A A  (NC_)
#
Мы же не на деньги прогнозы делаем smile:D
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
"11. Ухудшится качество обслуживания клиентов. (Сергей Крюков) - На мой взгляд, качество обслуживания не ухудшилось. Но это, как говориться, вопрос субъективный. Если есть статистика, присылайте, скорректируем."

Показателей качества обслуживания в абсолютном большинстве нет. В банках тоже. Именно в каждом банке - не за всех вместе.
Откуда возьмутся данные статистики?
Только из личных (субъективных) впечатлений. smile:gramercy:
Александр Горшков  (technoserv)
#
Сергей, статистику можно взять из отзывов Banki.ru, например smile:)
Моя оценка больше субъективна.
В следствие отзыва лицензий, неразберихи с объединением банков, сменой владельцев, сокращением персонала - качество обслуживания не может оставаться на прежнем уровне.
И отзывы в рейтингах показывают, что это так. Но математического анализа я не проводил.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Сергей, приведу пример из личного опыта.
Не буду афишировать название банков. Оба достаточно крупные, входят в топ 10.
Оба банка получают государственную помощь.
Звонок в контакт центр одного банка завершился сообщением о времени ожидания в 15 минут и предложением перезвонить как только освободится сотрудник.
Повторный звонок через 20 минут завершился точно так же, только время ожидания составило уже 30 минут.
Забегая вперёд, скажу, что ни в первом, ни во втором случае из банка мне не позвонили.
Но у них нашлись свободные сотрудники и каналы связи, чтобы позвонить мне и предложить новые продукты.
Зато в то же самое время звонок в другой банк был осуществлён без задержки и завершился 30 секундным консультированием со специалистом.
Вот и судите - улучшилост или ухудшилось качество обслуживания клиентов.
Я считаю, что в среднем осталось на прежнем уровне.
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
"Вот и судите"
обычная среднестатистическая погрешность 50 на 50 smile:D То ли будет, то ли нет.

Если вас устраивает ТАКОЙ подсчет качества - можете обзвонить другие банки (или нанять кого). Получите более менее разумные показатели.
В самих банках на такие показатели обращают внимание только толковые директора КЦ. Таких мало.
Другие должностные лица такими мелочами не интересуются.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Сергей, аналогичные замечания мне делали при подведении итогов в прошлом году.
На мои предложения сформулировать самостоятельно итоги, озвучить их и отстаивать на Banki.ru – никто не откликнулся или не решился smile:)
Понимая, что ситуация повторяется, я попробую по одному пункту (качество обслуживания) аргументировать свою оценку.
Итак: взяты из народного рейтинга только первые 22 банка (т.е. те, у которых более высокая оценка). Взята оценка пользователей с первой страницы (понимаю, что это не оценка за год, но это оценка по итогам года). Результаты приведу ниже:
Банк (Хорошо/Удовлетворительно/Не удовлетворительно)
Росавтобанк (4/1/1)
Авангард (3/0/4)
ДельтаКредит (2/0/4)
ТКС (4/0/4)
СБ банк (2/1/2)
РосинтерБанк (4/2/4)
Транспортный (7/1/2)
АйМаниБанк (1/1/6)
БинБанк (0/0/6)
ИнтерКомерцБанк (3/1/2)
Банк Москвы (2/0/6)
МДМ Банк (2/1/6)
Абсолют банк (2/0/7)
Совкомбанк (3/0/3)
Связной Банк (1/1/8 )
ЮниКредит Банк (0/0/9)
ВТБ24 (0/0/8 )
Ренессанс Кредит (2/0/6)
Московский областной банк (0/0/10)
Альфа-Банк (3/0/2)
Югра (2/2/6)
Промсвязьбанк (1/0/8 )
Итого из 173 клиентских оценок только 48 положительные (4 и 5) и 114 отрицательные (1 и 2).
Учитывая, что отзывы пишут в основном те, кто не доволен, обижен или кому действительно были не качественно предоставлены услуги, то это значение можно смело делить на 3. В результате получается примерно равное положение.
Если есть другое предложение проведения этой оценки, то с радостью его выслушаю.
Странник  (WIT&A)
#
Жизнь не предсказуема.
Цитата
Пророков нет - не сыщешь днем с огнем,-
Ушли и Магомет, и Заратустра.
Пророков нет в отечестве своем,
Да и в других отечествах не густо...

Что-то прогнозировать на этот год бесполезно. Можно только гадать
Александр Горшков  (technoserv)
#
Предсказывают будущее только шарлатаны или действительно ясновидящие.
С шарлатанами - не общаюсь, а знать своё будущее и не иметь возможность его изменить - не интересно.
Прогноз делается на основании чего-то.
Фактов, тенденции, предчувствия smile:)
Может получится что-то спрогнозировать?
Странник  (WIT&A)
#
Может что-то и получится. Только к прогнозу надо относится или серьезно, или в шутку, как к новогоднему гороскопу.
Какой смысл что-то прогнозировать без рейтинга, без независимого жюри и без другой осязаемой мотивации? Показать свою компетенцию? Выделится среди коллег? Тем, кто умеет хорошо прогнозировать это не надо.
Организуйте лучше три приза за лучшие прогнозы и тогда прогноз станет реальным, и его можно будет использовать для разработки или развития перспективных решений smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
В этом случае надо и жюри выбирать, которое будет подводить итоги.
По поводу призов - я подумаю и мы обсудим такую возможность внутри компании.
Странник  (WIT&A)
#
Призы - это хорошо! smile:ura: А жюри будет лишним. Я доверяю предыдущему подведению итогов.
Мой прогноз будет коротким. Так как действия ЦБ не предсказуемы (ни кто не ожидал такого скорого снижения ставки), то предположу, что будут развиваться сервисы, связанные с информационной безопасностью. Как сбор информации о клиентах банка, так и биометрия, и противодействие отмыванию доходов и другие.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Тема интересная, обширная, и так же плохо предсказуемая.
В объединяющихся банках в первую очередь сокращают сотрудников безопасности.
Посмотрим, что будет через год.
Валет РГГУ  (AutoProf)
#
Что будет - то будет. Клиентов с деньгами останется мало. За них разгорится ожесточенная борьба.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Т.е. наконец-то мы увидим бережное отношение к клиенту?
Кризисное время для некоторых - это способ вырваться в лидеры.
Считаете, что стоит ожидать улучшения качества обслуживания?
Александр Горшков  (technoserv)
#
Александр, поддерживаю Ваше предложение.
И каков будет Ваш прогноз по развитию ИТ на 2015 год?
Александр Пешехонов  (Apesheh)
#
Еще об этом не задумывался, но некоторые тенденции видны:
1. Вопрос импортозамещения. Госбанки и некоторые коммерческие банки его рассматривают, во что это выльется трудно предположить, но скорее всего приведет к росту доли отечественных компаний и внедренных решений в банках.
2. Сокращение расходов. Конечно все будут поджиматься и не исключено, что будут пересматриваться контракты, особенно валютные в сторону сокращений.
3. Должно увеличиться число прозрачных тендеров.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Александр, значит начинаем собирать прогнозы на 2015 год.
Радует, что в этот раз инициатива исходит не от меня, и не от моих прогнозов.
Прогноз не совсем по теме ИТ, но достаточно плотно с ней связан.
Единственно, затрудняюсь с аргументами при вынесении оценки сделанных прогнозов.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
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