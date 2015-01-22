Пророков нет в отечестве своём…

Вот ещё один год прошёл. Сложный год. Многие предполагали, что он будет настолько сложным, что мы даже представить не сможем. Кажется, они оказались правы. Лично я не мог предположить всех тех проблем, которые произошли в прошедшем году. Этот материал будет традиционно посвящён подведению итогов прогноза на 2014 год. Итак, вспомним, что было озвучено в качестве прогноза.
1. Был сделан прогноз от RBC на изменение курса валют. К сожалению, в этом прогнозе ошиблись все. Курс оказался почти в два раза выше.
2. Был сделан прогноз по количеству банков с отозванной лицензией. Говорилось про 100 банков и более. По счастью и в этом прогнозе тоже ошиблись, и я в том числе. В 2014 году лицензии были отозваны менее чем у девяноста кредитных организаций. Осмелюсь предположить, что это связано с тем, что у АРБ просто не осталось средств для выплаты вкладчикам, если продолжить закрытие банков. Иначе как объяснить, что у МАСТЕР-банка лицензия была отозвана, а ТРАСТ решили санировать?
3. Прогноз по развитию ИТ в финансовом секторе. Список этого прогноза я ещё раз пересмотрел и несколько видоизменил – расширил.
И вот что у меня получилось:
1. Будет наблюдаться значительное сокращение ИТ бюджетов, а следовательно и числа реализуемых проектов (Семен Семенович Горбунков; Vlad; A A; Странник) - Прогноз оправдался.
2. Значительное внимание будет уделено проектам по контролю отмывания доходов (Alex; Сергей Крюков; Vlad) - Контроль со стороны ЦБ ужесточился, вышло новое ПО от РФМ , но количество реализованных проектов ещё не сильно увеличилось.
3. Получит продолжение развитие систем противодействия мошенническим операциям (Alex; Сергей Крюков) - Мне как минимум известно о трёх реализуемых проектах, и ещё о паре проводимых тендеров.
4. Будет наблюдаться укрупнение, объединение кредитных организаций, большое значение будет уделено интеграционным проектам. (Александр Горшков) - Наблюдали несколько присоединений, что позволило значительно увеличиться банку Открытие и БинБанку.
5. Расширится функционал мобильных приложений для финансового рынка (Григорий Стаценко) - Принципиальных изменений не наблюдалось, но появился пограничный функционал, который использует разработанные способы биометрической идентификации на самих устройствах, например, идентификация клиента по отпечатку пальца (TouchID).
6. Сократится закупка персональных компьютеров и серверов начального и среднего уровня. Несколько больше будет закупаться "тяжёлой" техники, вплоть до BigData. (Alex) - Мне известны как минимум три тендера на закупку оборудования класса BigData. Закупка других типов оборудования сократилась по иным причинам.
7. Будут реализованы полноценно автоматизированные офисы нового формата. (Нея Неон) - Не увидел ни одного такого решения. Если я ошибся, то поправьте меня, Буду рад примерам.
8. Крупные изменения в бизнес-процессах и ИТ архитектуре потребуют управления процессами для автоматизированного тестирования. (Александр Горшков) - Мне известно о двух тендерах и реализации ещё двух проектах.
9. Станет входить в повседневное использование применение биометрических решений в финансовом секторе, будет реализованы 2-3 системы видео (фото) идентификации клиента на отдельные виды операций. (Нея Неон) - Реализован проект «Техносерва» в Сбербанке, в работе проекты в Эквифакс и НБКИ, ещё в трёх банках ведутся пилотные работы.
10. Увеличится % переданных внешним компаниям работ по обслуживанию и поддержки ИТ решений. (Александр Горшков) - К сожалению, подтвердить этот прогноз я не могу. Мне известны только отдельные случаи.
11. Ухудшится качество обслуживания клиентов. (Сергей Крюков) - На мой взгляд, качество обслуживания не ухудшилось. Но это, как говориться, вопрос субъективный. Если есть статистика, присылайте, скорректируем.
12. Улучшится качество обслуживания клиентов. (Alex) - Объективного подтверждения нет, но субъективно обслуживание стало лучше. Также буду рад статистике.
13. Запретят интернет платежи. (Vlad) - Не подтвердилось.
14. Повышение налогов на недвижимость. (Vlad) - Было объявлено о повышении налога с 2015 года.
Жду ваших дополнений и комментарий. По-моему предварительному мнению в этот раз у нас нет одного победителя (если вы не обоснуете другое решение). По моей оценке могут считаться лучшими: Vlad; Alex; Сергей Крюков; и мне очень хочется за прогноз по биометрии также объявить одним из лучших – Нея Неон.
Что скажите по прогнозу на 2015 год? Рискнём его сделать?
Комментарии 42
Составлять прогноз из двух=трёх пунктов можно, но итоги подводить будет не интересно.
Жду до окончания этой недели.
Если будет больше 5 участников, то консолидирую информацию.
А если нет, то считаем, что ситуация на 2015 год не прогнозируема J
В 14 году объявили о двух крупных проектах: Эквифакс и НБКИ.
Это совсем новый уровень межбанковского использования сервиса.
Если будет голосование за прогнозы на 2015 год, то я голосую за дальнейшее развитие этого направления!
Проект с НБКИ реализует наша компания.
Как с реализацией?
В качестве осуждения решения с банками, условия реализации проекта меняются. И меняются в лучшую сторону.
Пока никто из банков, кому предлагалось принять участие в пилоте не отказались от этого.
Давайте прогнозировать хорошие результаты и стремится их достичь
Но это не говорит о том, что для всех банков будет санация.
Нет, меткие будут лишать лицензий или их купят более крупные игроки.
Вот такой мой прогноз. В такой ситуации всем будет не до развития ИТ
Возможно некоторые банки будут сами заявлять о своём банкротстве.
Может вернёмся к прогнозированию развития ИТ?
Показателей качества обслуживания в абсолютном большинстве нет. В банках тоже. Именно в каждом банке - не за всех вместе.
Откуда возьмутся данные статистики?
Только из личных (субъективных) впечатлений.
Моя оценка больше субъективна.
В следствие отзыва лицензий, неразберихи с объединением банков, сменой владельцев, сокращением персонала - качество обслуживания не может оставаться на прежнем уровне.
И отзывы в рейтингах показывают, что это так. Но математического анализа я не проводил.
Отзывы о Восточном Экспресс Банке
На мой взгляд качество обслуживания упало
Не буду афишировать название банков. Оба достаточно крупные, входят в топ 10.
Оба банка получают государственную помощь.
Звонок в контакт центр одного банка завершился сообщением о времени ожидания в 15 минут и предложением перезвонить как только освободится сотрудник.
Повторный звонок через 20 минут завершился точно так же, только время ожидания составило уже 30 минут.
Забегая вперёд, скажу, что ни в первом, ни во втором случае из банка мне не позвонили.
Но у них нашлись свободные сотрудники и каналы связи, чтобы позвонить мне и предложить новые продукты.
Зато в то же самое время звонок в другой банк был осуществлён без задержки и завершился 30 секундным консультированием со специалистом.
Вот и судите - улучшилост или ухудшилось качество обслуживания клиентов.
Я считаю, что в среднем осталось на прежнем уровне.
обычная среднестатистическая погрешность 50 на 50 То ли будет, то ли нет.
Если вас устраивает ТАКОЙ подсчет качества - можете обзвонить другие банки (или нанять кого). Получите более менее разумные показатели.
В самих банках на такие показатели обращают внимание только толковые директора КЦ. Таких мало.
Другие должностные лица такими мелочами не интересуются.
На мои предложения сформулировать самостоятельно итоги, озвучить их и отстаивать на Banki.ru – никто не откликнулся или не решился
Понимая, что ситуация повторяется, я попробую по одному пункту (качество обслуживания) аргументировать свою оценку.
Итак: взяты из народного рейтинга только первые 22 банка (т.е. те, у которых более высокая оценка). Взята оценка пользователей с первой страницы (понимаю, что это не оценка за год, но это оценка по итогам года). Результаты приведу ниже:
Банк (Хорошо/Удовлетворительно/Не удовлетворительно)
Росавтобанк (4/1/1)
Авангард (3/0/4)
ДельтаКредит (2/0/4)
ТКС (4/0/4)
СБ банк (2/1/2)
РосинтерБанк (4/2/4)
Транспортный (7/1/2)
АйМаниБанк (1/1/6)
БинБанк (0/0/6)
ИнтерКомерцБанк (3/1/2)
Банк Москвы (2/0/6)
МДМ Банк (2/1/6)
Абсолют банк (2/0/7)
Совкомбанк (3/0/3)
Связной Банк (1/1/8 )
ЮниКредит Банк (0/0/9)
ВТБ24 (0/0/8 )
Ренессанс Кредит (2/0/6)
Московский областной банк (0/0/10)
Альфа-Банк (3/0/2)
Югра (2/2/6)
Промсвязьбанк (1/0/8 )
Итого из 173 клиентских оценок только 48 положительные (4 и 5) и 114 отрицательные (1 и 2).
Учитывая, что отзывы пишут в основном те, кто не доволен, обижен или кому действительно были не качественно предоставлены услуги, то это значение можно смело делить на 3. В результате получается примерно равное положение.
Если есть другое предложение проведения этой оценки, то с радостью его выслушаю.
Ушли и Магомет, и Заратустра.
Пророков нет в отечестве своем,
Да и в других отечествах не густо...
Что-то прогнозировать на этот год бесполезно. Можно только гадать
С шарлатанами - не общаюсь, а знать своё будущее и не иметь возможность его изменить - не интересно.
Прогноз делается на основании чего-то.
Фактов, тенденции, предчувствия
Может получится что-то спрогнозировать?
Какой смысл что-то прогнозировать без рейтинга, без независимого жюри и без другой осязаемой мотивации? Показать свою компетенцию? Выделится среди коллег? Тем, кто умеет хорошо прогнозировать это не надо.
Организуйте лучше три приза за лучшие прогнозы и тогда прогноз станет реальным, и его можно будет использовать для разработки или развития перспективных решений
По поводу призов - я подумаю и мы обсудим такую возможность внутри компании.
Мой прогноз будет коротким. Так как действия ЦБ не предсказуемы (ни кто не ожидал такого скорого снижения ставки), то предположу, что будут развиваться сервисы, связанные с информационной безопасностью. Как сбор информации о клиентах банка, так и биометрия, и противодействие отмыванию доходов и другие.
В объединяющихся банках в первую очередь сокращают сотрудников безопасности.
Посмотрим, что будет через год.
Кризисное время для некоторых - это способ вырваться в лидеры.
Считаете, что стоит ожидать улучшения качества обслуживания?
И каков будет Ваш прогноз по развитию ИТ на 2015 год?
1. Вопрос импортозамещения. Госбанки и некоторые коммерческие банки его рассматривают, во что это выльется трудно предположить, но скорее всего приведет к росту доли отечественных компаний и внедренных решений в банках.
2. Сокращение расходов. Конечно все будут поджиматься и не исключено, что будут пересматриваться контракты, особенно валютные в сторону сокращений.
3. Должно увеличиться число прозрачных тендеров.
Радует, что в этот раз инициатива исходит не от меня, и не от моих прогнозов.
Прогноз не совсем по теме ИТ, но достаточно плотно с ней связан.
Единственно, затрудняюсь с аргументами при вынесении оценки сделанных прогнозов.
Очень надеюсь на Вашу помощь.