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От Мурманска до Владивостока за 14 дней

17.02.2015 10:17 32 3 376 просмотров
Дорогие друзья! Сегодня мой пост будет посвящен не ИТ-технологиям, а моему отпуску, во время которого мне предстоит пересечь всю Россию с запада на восток. В этот раз я буду участвовать в мероприятии компании «Экспедиция», работающей под лозунгом - «Не золота ради»! У компании много и других хороших лозунгов, например, «Дороги хватит на всех». Не знаю, как вам, а для меня эти лозунги являются путеводной нитью, маячком, который манит и дразнит. Манит уже давно. Ещё в 2010 году мне предлагали принять участие в составе одной из команд в авто-пробеге «Экспедиции», но в тот момент у меня была кардинальная смена работы. Я переходил из банка в компанию-интегратор. Тогда не получилось… Зато на этот раз мне удалось собрать команду для полноценного участия в Экспедиции Трофи 2015. Это 8 единомышленников из Москвы и Питера, готовых на 3 машинах проехать через всю Россию.

Немного информации о самом мероприятии. В этом году компании «Экспедиция» исполнилось 20 лет. Гонке Экспедиция Трофи будет 10 лет. Год получается юбилейным. Будет много ярких моментов, сюрпризов, радостных встреч. В самый разгар экономического кризиса очень сложно реализовать такой крупный и финансово ёмкий проект. Сложно как для организаторов, так и для участников. И не смотря ни на что, заявку на участие подало 12 команд. В том числе и наша команда Панда. Команда Панда – это частная команда, которая состоит из увлечённых единомышленников. За время проведения гонки, участникам предстоит пройти с 23-го февраля по 8-е марта путь от Мурманска до Владивостока, преодолеть четыре спец. участка, пересечь озеро Байкал, подготовить фильм о команде. И главное – реализовать социальный проект, посвященный сохранению окружающей нас Российской природы. Если кому-то станет интересно, то подробнее об этом можно почитать на страничке нашей команды.

Что касается самой гонки, то я постараюсь оперативно информировать вас о тех сложностях и победах, с которые непременно возникнут по ходу гонки. Буду благодарен, если вы окажите нам помощь своей верой в нашу команду, своей поддержкой, которую мы сможем получать через ваши комментарии и отметки «нравится» на этом сайте или сайте Экспедиции, или на страницах Facebook. Приходите на старт или финиш очередных этапов гонки. Они будут проходить в городах Мурманск (23.02), Санкт-Петербург (24.02), Москва (25.02), Пермь (27.02), Новосибирск (02.03), Листвянка (Байкал 03-04.03), Хабаровск (07.03), Владивосток (08.03). Более точное время можно уточнить на официальном сайте "Экспедиции". Буду рад вам, друзья!

Всегда с вами, Александр Горшков – капитан команды Панда.

Комментарии 32

Alex  (BankCoda)
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Удачной поездки! Буду следить за обновлениями.
Странник  (WIT&A)
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Как говорится: "Ни жезла, ни гвоздя!"
A A  (NC_)
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Можно только мечтать о поездки через всю страну. Хорошей дороги!
Александр Горшков  (technoserv)
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Мечтал долго. Потом понял, что это может быть только случайность, или надо самому готовить команду.
Билеты на обратный путь из Владивостока купил ещё в ноябре smile:)
Так что, у меня нет иного пути, кроме как доехать до Владивостока.
A A  (NC_)
#
Т.е. сжигались мосты smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Да, отступать было нельзя smile:)
Но я и другим предлагал поступить также.
На сегодня у всех есть обратные билеты из Владивостока.
У нас нет выбора, мы должны финишировать во Владивостоке smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Юрий, удача нам будет очень нужна! Спасибо за добрые слова.
Без фарта, удачи и азарта в этом соревновании не победить smile:)
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Буду держать кулаки smile:) Сил вам, берегите девчонок!
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Буду держать кулаки smile:) Сил вам, берегите девчонок!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Спасибо!
Девчонок у нас в команде много.
Наверно больше, чем в любой другой: Марина, Ира и Наташа!
Валет РГГУ  (AutoProf)
#
Александр, желаю УДАЧИ!
С последнее время с экранов телевизоров, печатных изданиях на нас выплескивается такой объем негатива, что хочется чего-то светлого, радостного. То. что организаторы предложили участникам придумать и воплотить в жизнь различные социальные проекты - это здорово! Посмотрим, что из этого получится, но мне кажется, что будет интересно.
Желаю пройти всю гонку в зачете и бороться за победу smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Спасибо. Удача нам пригодится.
Многие не доезжают до финиша.
Например, победители прошлой гонки в своём первом заезде сошли с дистанции перед финишным участком.
Обидно, не уложились в отведённое время всего на 5 минут.
Но это соревнование. Причём очень тяжёлое соревнование.
Это самая протяжённая зимняя гонка в мире.
К слову сказать, команда ТРАСТ принимала в ней участие с 2005 года, и ни разу не смогла дойти до финиша в полном составе.
Уверен, что подобранный состав команды сможет справится с поставленной задачей smile:)
Клиент Клиентов  (diplomat1965)
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Саша, желаю успеха! Главное, что не на своем авто - в любом случае, желаю, чтобы без таких приключений, как в прошлый раз у тебя были. И главное - дойти до финиша в запланированное время!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Спасибо за пожелание! До финиша дошли. По времени уложились. Машины остались в хорошем техническом состоянии.
Отчёт о поездке размещаю ниже.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Ура! Мы финишировали и даже смогли что-то посмотреть в районе Владивостока.
Эта фотография сделана на острове Русский! Надпись возле моста на остров гласит: «Остров – Русский, а Крым – наш!»
В следующих сообщениях хочу рассказать не о нашем участие в гонке, а о выводах сделанных из неё.
Александр Горшков  (technoserv)
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С одной стороны ни кто не станет отрицать, что организаторы ЭТ стали больше внимания уделять вопросам безопасности. А с другой посмотрите, как они размещают оборудование для контроля и мониторинга. Эти приборы частично перекрывают элементы подушки безопасности. А что произойдёт, если подушка сработает?
А был случай, когда она сработала. Это произошло с машиной команды Сигнал, когда она перевернулась на спец участке в Хабаровске
Александр Горшков  (technoserv)
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В соревнованиях надо больше внимания уделять инвентарю.
Например, у нас в каждой машине было по 2-е лопаты. Почему было так – это отдельный вопрос. Но это не правильно.
1. Одна из лопат на спец участке сломалась, в результате чего и один из участников не мог копать
2. Водитель второй машины, а иногда и первой не имели возможность копать с нами, и менялись с наиболее уставшими «копателями».
Большинство участников берёт с собой металлические лопаты. Наверно предполагая, что это будет прочнее. Не буду скрывать, и у меня лопата была металлическая. НО! Во время переменной погоды, когда перчатки промокают и на них намерзает корка, то от работы такой лопатой руки даже в тёплых перчатках мёрзнут. Мой вывод: лопаты надо искать с пластмассовой рукояткой (черенком) или с деревянным.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Что касается машин, то они должны быть как минимум одного класса по проходимости и скоростным характеристикам. Совсем хорошо, если это одинаковые машины. В этом случае проще с ремонтом, обслуживанием, запасными частями и колёсами .
Так же машины должны быть просты в ремонте и эксплуатации, не говоря уже о том, что должен быть член команды, который разбирается в обслуживание и ремонте этих машин.
На дворцовой площади мы ни чего не ремонтировали. Это была постановочная фотография smile:)
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