Популярные сообщения

Данная методика, как и составляемый мною рейтинг отражает исключительно мою оценку надежности МФО. Оценка является исключительно моим личным суждением о надежности МФО, не претендующим на абсолютную точность или что-либо другое большее. Мой рейтинг не аккредитован ЦБ и др. организациями.
Правильность чьих-либо оценок проверяется главным образом временем. Я буду стараться обновлять свой рейтинг каждый месяц по мере выхода новой статистики сайтов МФО и появления новой информации.
Для примера, скоринг МФО направлен на то, чтобы выявлять заемщиков, которые не отдадут кредиты. Эта задача достигается не только примитивной проверкой кредитного рейтинга в бюро кредитных историй. Ведь это может быть, например, мошенник, который использует чужие персональные данные. Каждая МФО использует свою технологию скоринга с большим количеством параметров в том числе с использованием очень нестандартных методов.
Например, МаниМен для выявления мошенников анализирует скорость и динамику набора текста, время перехода между клавишами, опечатки и особенности движения курсора мыши по экрану.
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