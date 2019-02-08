Популярные сообщения

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Сергей 08.02.2019 09:12 thinks
Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - февраль 2019
Внутрифорумный рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - февраль 2019 В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайта МФО. Ставка указана на срок 1-3 года при ежемесячной выплате процентов. Самые надежные + Быстроденьги - ставка до 16% MoneyMan - ставка до 15% - МигКредит - ставка до 17% Средняя надежность + Экофинанс - ставка до 20% + Вэббанкир - ставка до 19% + Кредитех - ставка до 15% Займер - ставка до 21,5% GreenMoney - ставка до 21% Саммит (Центр займов) - ставка до 21% VIVA Деньги - ставка до 20% Платиза - ставка до 20% CarMoney - ставка до 19% Kviku - ставка до 18% Низкая надежность: + Джой Мани - ставка до 22,5% + До Зарплаты - ставка до 20,5% + Кредит 911 - ставка до 20% - Мани Фанни - ставка до 17% Интересно, что из статистики не видно существенного снижения активности по привлечению клиентов МФО в январе. Большинство МФО в январе продолжили активно привлекать клиентов. Читать далее
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Сергей 08.01.2019 12:27 thinks
Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - январь 2019
Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - январь 2019 В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайтов данных МФО. Ставка указана на срок 1-3 года при ежемесячной выплате процентов. Самые надежные + Быстроденьги - ставка до 16% MoneyMan - ставка до 15% - МигКредит - ставка до 17% Средняя надежность + Экофинанс - ставка до 20% + Вэббанкир - ставка до 20% + Кредитех - ставка до 15% Займер - ставка до 21,5% GreenMoney - ставка до 21% Саммит (Центр займов) - ставка до 21% VIVA Деньги - ставка до 20% Платиза - ставка до 20% CarMoney - ставка до 19% Kviku - ставка до 18% Низкая надежность: + До Зарплаты - ставка до 23,5% + Джой Мани - ставка до 22,5% + ГорСберкасса - ставка до 20% + Кредит 911 - ставка до 20% - Мани Фанни - ставка до 24% В целом видно, что большинство МФО значительно увеличили активность по привлечению посетителей на сайт, а значит клиентов, в декабре месяце. Читать далее
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Сергей 06.12.2018 16:01 thinks
Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - декабрь 2018
Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - декабрь 2018 В рейтинге в названии МФО выставлена ссылка на статистику сайтов данных МФО. Ставка указана на срок 1-3 года при ежемесячной выплате процентов. Самые надежные + Быстроденьги - ставка до 16% MoneyMan - ставка до 14% - МигКредит - ставка до 17% Средняя надежность + Экофинанс - ставка до 20,5% + Вэббанкир - ставка до 20% + Кредитех - ставка до 15% GreenMoney - ставка до 21% Саммит (Центр займов) - ставка до 21% VIVA Деньги - ставка до 20% Платиза - ставка до 20% CarMoney - ставка до 19% Kviku - ставка до 18% - Займер - ставка до 21,5% Низкая надежность: + Джой Мани - ставка до 24% + До Зарплаты - ставка до 22% + ГорСберкасса - ставка до 20% - Мани Фанни - ставка до 24% По сравнению с предыдущим рейтингом добавил Вэббанкир, Платиза, Джой Мани. Вэббанкир - достаточно большая, быстрорастущая и прибыльная МФО. Читать далее
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Сергей 17.11.2018 17:41 thinks
Личный авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - ноябрь 2018
В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайтов данных МФО. Считаю очень полезным регулярно смотреть статистику сайта МФО, особенно если вы инвестировали в данную МФО, чтобы видеть как развивается МФО. Самые надежные + Быстроденьги - ставка до 14% MoneyMan - ставка до 14% Средняя надежность + Кредитех - ставка до 15% + МигКредит - ставка до 14% GreenMoney - ставка до 21% Саммит (Центр займов) - ставка до 21% VIVA Деньги - ставка до 20% Экофинанс - ставка до 20% CarMoney - ставка до 19% Kviku - ставка до 18% - Займер - ставка до 21,5% Низкая надежность: + До Зарплаты - ставка до 22% + ГорСберкасса - ставка до 20% - Мани Фанни - ставка до 24% - ИнкассоЭксперт - ставка до 22% Также приведу следующую полезную информацию для оценки надежности МФО: 1. Количество работников по данным налоговой инспекции и другим источникам на конец 2017 года. Самые надежные + Быстроденьги - от 1 000 до 5 000 человек MoneyMan - от 50 до 100 человек Средняя надежность + Кредитех - 38 работников + МигКредит - от 500 до 1 000 человек CarMoney - 305 работников GreenMoney - 34 работников VIVA Деньги - 498 работников Kviku - 14 работников Экофинанс - 15 работников Саммит (Центр займов) - 296 работников - Займер - 128 работников Низкая надежность: + ГорСберкасса - 51 работник + До Зарплаты - 169 работников - ИнкассоЭксперт - 9 работников - Мани Фанни - 10 работников Понятно, что все МФО отличаются - есть онлайн МФО, есть офлайн. Читать далее
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Сергей 17.11.2018 17:12 thinks
Методика личного рейтинга надежности МФО от thinks (рейтинг не аккредитован ЦБ и др. организациями)
Данная методика, как и составляемый мною рейтинг отражает исключительно мою оценку надежности МФО. Оценка является исключительно моим личным суждением о надежности МФО, не претендующим на абсолютную точность или что-либо другое большее. Мой рейтинг не аккредитован ЦБ и др. организациями. Правильность чьих-либо оценок проверяется главным образом временем. Я буду стараться обновлять свой рейтинг каждый месяц по мере выхода новой статистики сайтов МФО и появления новой информации. Для примера, скоринг МФО направлен на то, чтобы выявлять заемщиков, которые не отдадут кредиты. Эта задача достигается не только примитивной проверкой кредитного рейтинга в бюро кредитных историй. Ведь это может быть, например, мошенник, который использует чужие персональные данные. Каждая МФО использует свою технологию скоринга с большим количеством параметров в том числе с использованием очень нестандартных методов. Например, МаниМен для выявления мошенников анализирует скорость и динамику набора текста, время перехода между клавишами, опечатки и особенности движения курсора мыши по экрану. Читать далее
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