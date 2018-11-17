Методика личного рейтинга надежности МФО от thinks (рейтинг не аккредитован ЦБ и др. организациями)

Данная методика, как и составляемый мною рейтинг отражает исключительно мою оценку надежности МФО. Оценка является исключительно моим личным суждением о надежности МФО, не претендующим на абсолютную точность или что-либо другое большее. Мой рейтинг не аккредитован ЦБ и др. организациями.

Правильность чьих-либо оценок проверяется главным образом временем. Я буду стараться обновлять свой рейтинг каждый месяц по мере выхода новой статистики сайтов МФО и появления новой информации.



Для примера, скоринг МФО направлен на то, чтобы выявлять заемщиков, которые не отдадут кредиты. Эта задача достигается не только примитивной проверкой кредитного рейтинга в бюро кредитных историй. Ведь это может быть, например, мошенник, который использует чужие персональные данные. Каждая МФО использует свою технологию скоринга с большим количеством параметров в том числе с использованием очень нестандартных методов.

Например, МаниМен для выявления мошенников анализирует скорость и динамику набора текста, время перехода между клавишами, опечатки и особенности движения курсора мыши по экрану.



Подобно тому, как МФО выявляют ненадежных заемщиков и мошенников, при оценке надежности МФО я стараюсь оценить надежность с учетом всех возможных даже нестандартных критериев, чтобы оценить с какой долей вероятности по моим личным оценкам МФО сможет исполнить свои обязательства в будущем.



При оценке надежности МФО я стараюсь оценить вероятность того, что МФО принадлежит к одному из 3 классических сценариев рискованных МФО:

1. Пирамида, которую создают специально чтобы собрать деньги и пропасть.

Реальная деятельность по выдаче кредитов не ведется, либо для вида ведется в минимальном размере.



2. МФО создается, чтобы собирать инвестиции, которые направляются в другие рискованные бизнесы.

Реальная деятельность по выдаче кредитов не ведется, либо для вида ведется в минимальном размере.



3. Убыточная МФО.

Если это не 1 и не 2 сценарий обычно все таки отчетность специально не искажается, поэтому из отчетности можно выявить насколько финансово устойчива МФО.



Конечно некоторые ненадежные МФО могут пытаться выглядеть надежными МФО, накручивать статистику сайта, писать отзывы о себе на сайтах, но весь набор параметров, в том числе в статистике, нормально функционирующей МФО подделать не получится.



На мой взгляд изучая только отчетность можно точно выявлять только 3 вариант (иногда правда поздно), в 1 и 2 сценарии отчетность может быть недостоверной.



Поэтому при оценке надежности МФО я стараюсь проверить следующие критерии в отношении каждой МФО:

- отчетность

Прибыльность компании, кредитная нагрузка, динамика показателей, анализ активов и пассивов и др. критерии.

- статистика сайтов

Главным образом смотрю статистику сайта МФО на сервисе similarweb.com. Анализирую соответствие масштабов выдачи займов по отчетности количеству посетителей, на что направлена основная контекстная и другая реклама МФО - на привлечение инвесторов или заемщиков, какая доля посетителей сайта инвесторов.

- количество работников у МФО по данным налоговой инспекции на конец прошлого года и размер оплаченных страховых взносов на работников, на основе которых можно примерно посчитать ФОТ

Даже у онлайн МФО должно быть как минимум 10-15 официально оформленных работников.

- наличие, количество и содержание отзывов реальных клиентов на таких сайтах как otzovik.com, irecommend.ru, zaimisrochno.ru и др.

- статистика мобильного приложения МФО

Если у МФО есть мобильные приложения, то насколько они востребованы среди заемщиков.

- содержание и активность групп в социальных сетях

Направлено ли существование данных групп главным образом на привлечение заемщиков или инвесторов? Насколько популярны данные группы в социальных сетях?

- размер бизнеса МФО по выдаче кредитов и соответствие его масштабу привлечения инвестиций

- вид выдаваемых кредитов МФО и его перспективы в будущем

- наличие конкурентных преимуществ МФО для клиентов - заемщиков



На основе личного анализа данных критериев в своем личном рейтинге я присваиваю следующие примерные оценки МФО:

Самые надежные - крупные МФО, обладающие большой финансовой устойчивостью и самыми минимальными признаками 3 классических сценариев рискованных МФО.

Средняя надежность - средние МФО, обладающие хорошей финансовой устойчивостью и минимальными признаками 3 классических сценариев рискованных МФО. Также к данной группе могут принадлежать крупные МФО, которые могут испытывать некоторые трудности с фондированием или иметь небольшие признаки 3 классических сценариев рискованных МФО.

Низкая надежность - небольшие МФО, не обладающие достаточной финансовой устойчивостью, а также любые другие МФО, имеющие признаки 3 классических сценариев рискованных МФО.



Внутри каждой из этой группы оценки надежности также могу добавить + или - , означающие что данные МФО по моим оценкам имеют надежность чуть выше (+) или чуть меньше (-).

Также в рейтинге указана максимальная ставка инвестиций в МФО при инвестирования на 2-3 года. Если МФО обладают одинаковой надежностью по моим оценкам (например, просто средней надежностью), то места в рейтинге между ними сортируются по размеру ставки для инвестирования.