В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайтов данных МФО. Считаю очень полезным регулярно смотреть статистику сайта МФО, особенно если вы инвестировали в данную МФО, чтобы видеть как развивается МФО.
Самые надежные
+ Быстроденьги - ставка до 14%
MoneyMan - ставка до 14%
Средняя надежность
+ Кредитех - ставка до 15%
+ МигКредит - ставка до 14%
GreenMoney - ставка до 21%
Саммит (Центр займов) - ставка до 21%
VIVA Деньги - ставка до 20%
Экофинанс - ставка до 20%
CarMoney - ставка до 19%
Kviku - ставка до 18%
- Займер - ставка до 21,5%
Низкая надежность:
+ До Зарплаты - ставка до 22%
+ ГорСберкасса - ставка до 20%
- Мани Фанни - ставка до 24%
- ИнкассоЭксперт - ставка до 22%
Также приведу следующую полезную информацию для оценки надежности МФО:
1. Количество работников по данным налоговой инспекции и другим источникам на конец 2017 года.
Самые надежные
+ Быстроденьги - от 1 000 до 5 000 человек
MoneyMan - от 50 до 100 человек
Средняя надежность
+ Кредитех - 38 работников
+ МигКредит - от 500 до 1 000 человек
CarMoney - 305 работников
GreenMoney - 34 работников
VIVA Деньги - 498 работников
Kviku - 14 работников
Экофинанс - 15 работников
Саммит (Центр займов) - 296 работников
- Займер - 128 работников
Низкая надежность:
+ ГорСберкасса - 51 работник
+ До Зарплаты - 169 работников
- ИнкассоЭксперт - 9 работников
- Мани Фанни - 10 работников
Понятно, что все МФО отличаются - есть онлайн МФО, есть офлайн. Офлайн МФО нужно намного больше работников.
Кредитех и Экофинанс нужно меньше работников, т.к. это чисто онлайн МФО и часть функций выполняют головные организации для сразу нескольких стран и эти работники не входит в количество работников российского юр лица... Квику и Гринмани тоже чисто онлайн МФО и их размер не такой большой...
Но в отношении Инкассо-Эксперт и МФ количество работников конечно сильно выделяется. Как мы видим по статистике в интернете данные МФО клиентов для выдачи кредитов не привлекают. Есть офлайн отделения.
2. Примерно подсчитанный ФОТ, высчитанный по размеру уплаченных страховых взносов за 2017 год.
На основе показателя взносов в ПФ и ставки 22%, можно примерно посчитать фонд оплаты труда за 2017 год МФО.
Этот показатель будет примерным, т.к. если зарплата у работника больше 85000 руб. в месяц, то взимается ставка только 10%. Но в целом большинство работников обычно получают меньше 85000 руб. в месяц, поэтому взял ставку только 22%.
http://kcbux.ru/Nalogi/05_ctawka_sw.html
При сравнении ФОТ стоит учитывать, что есть особенности. Например МФО с оффлайн сетью офисов имеют намного больше работников и ФОТ (Быстроденьги, КарМани, МигКредит, Саммит, VIVA Деньги, До Зарплаты, ГорСберкассы).
Также некоторые МФО имеют много работников в других юр. структурах - например, Кредитех, Экофинанс им еют много работников в головных юр. структурах в ЕС, у MoneyMan много программистов в Беларуси в отдельном юр. лице. GreenMoney экономит на ФОТ за счет низкой зарплаты в регионах. Почему у Kviku маленький ФОТ - не знаю.
Что точно видно, так это то, что у Мани Фанни и ИнкассоЭксперт было явно не больше 5-10 работников с полной зарплатой (у МФ можно даже прибавить ФОТ предыдущего юр. лица с ИНН 7710921753, все равно общий ФОТ будет 2,95 млн руб. за 2017 год).
Например, ИнкассоЭксперт за 2017 год перечислил взносов в ПФ 700 053,56 руб. ФОТ=700053/0,22=3182059 руб.
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/5157746204897_7708277764_OOO-MFK-INKASSOEKSPERT
Если вычесть НДФЛ 13% останется 2768391 руб. В месяц ФОТ = 230699 руб.
Я так понимаю, что директор, главный бухгалтер и другой ключевой персонал должны получать как минимум 40-60 тыс руб. 230699/40000=5,76 работников.
Итого получается примерный штат - генеральный директор, главный бухгалтер, коммерческий директор, менеджер по привлечению инвестиций и секретарь. Итого только 5 работников со средней чистой зарплатой 46140 руб.
Но если единственный вид деятельности МФО - привлечение инвестиций, то этих 5 работников достаточно.
Понятно, что это не единственный критерий на который стоит ориентироваться и рейтинг я присвоил с учетом всех критериев. Но для наглядности ниже приведу какой ФОТ у МФО в ранее составленном рейтинге.
Самые надежные
+ Быстроденьги - 1 млрд руб.
MoneyMan - 85,27 млн руб.
Средняя надежность
+ Кредитех - 38,99 млн руб.
+ МигКредит - 389,49 млн руб.
GreenMoney - 12,93 млн руб.
Саммит (Центр займов) - 133,36 млн руб.
VIVA Деньги - 131,46 млн руб.
Экофинанс - 18,5 млн руб.
CarMoney - 174,84 млн руб.
Kviku - 9,2 млн руб.
- Займер - 59,3 млн руб.
Низкая надежность:
+ До Зарплаты - 49,98 млн руб.
+ ГорСберкасса - 49,24 млн руб.
- Мани Фанни - 1,35 млн руб.
- ИнкассоЭксперт - 3,18 млн руб.
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