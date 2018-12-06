Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - декабрь 2018
В рейтинге в названии МФО выставлена ссылка на статистику сайтов данных МФО. Ставка указана на срок 1-3 года при ежемесячной выплате процентов.
Самые надежные
+ Быстроденьги - ставка до 16%
MoneyMan - ставка до 14%
- МигКредит - ставка до 17%
Средняя надежность
+ Экофинанс - ставка до 20,5%
+ Вэббанкир - ставка до 20%
+ Кредитех - ставка до 15%
GreenMoney - ставка до 21%
Саммит (Центр займов) - ставка до 21%
VIVA Деньги - ставка до 20%
Платиза - ставка до 20%
CarMoney - ставка до 19%
Kviku - ставка до 18%
- Займер - ставка до 21,5%
Низкая надежность:
+ Джой Мани - ставка до 24%
+ До Зарплаты - ставка до 22%
+ ГорСберкасса - ставка до 20%
- Мани Фанни - ставка до 24%
По сравнению с предыдущим рейтингом добавил Вэббанкир, Платиза, Джой Мани.
Вэббанкир - достаточно большая, быстрорастущая и прибыльная МФО. Старается конкурировать с самыми крупными МФО и это неплохо получается. По мере того, как увидим результаты быстрого роста и показатели компании на большем масштабе бизнеса можно будет оценить возможность повышения рейтинга.
Платиза - небольшая МФО с некоторыми интересными идеями. Но небольшой размер компании, балансирование на грани рентабельности, отсутствие роста не позволяет поставить рейтинг выше среднего.
Джой Мани - совсем небольшая МФО. Есть некоторые подтверждения, что эта МФО выдает займы, но при этом по некоторым видам проверок (например, проверка онлайн-чата, групп в социальных сетях и отзывов) есть существенные вопросы. При этом видно, что МФО очень активно привлекает инвестиции, арендован дорогой офис, который не соответствует масштабу деятельности компании.
Также произвел небольшие изменения оценки некоторых МФО. Повысил немного обратно рейтинг Мигкредита, так как видно, что кредит банку Открытию планомерно погашается и возможно скоро этот вопрос не будет актуальным.
Повысил немного рейтинг Экофинанса. К компании нет каких-либо вопросов по всем проверкам, МФО имеет низкую кредитную нагрузку, при этом по многим моментам выглядит чуть лучше МФО со средней надежностью.
Оценку Займера тоже готов был вернуть до среднего уровня, учитывая результаты проверок реальной деятельности, только еще один месяц хочу понаблюдать за этой МФО.
ЭКСПЕРИМЕНТ ОНЛАЙН-ЧАТА МФО
Попробовал использовать чат на сайте МФО по выдаче кредита и задать простой вопрос "Добрый день! а как можно взять кредит - это будет перевод на карту или наличные в офисе?".
Вот результаты:
практически все МФО (Гринмани, БД, Экофинанс, Платиза, МигКредит, ДоЗарплаты, Займер, ВебБанкир, Кармани, Саммит) ответили быстро буквально в течение 1-2 минуты, объяснили стандартные условия и некоторые даже были готовы помочь заполнить заявку и по другому проявили интерес к тому, чтобы посетитель взял кредит.
Только 3 МФО отличились на этом фоне.
ДжойМани ответили только через 10 минут, может быть вопросов в чате задается мало и 1 сотрудник только этим занимается, не знаю...
Дольше всех отвечал МаниФанни - больше 10 минут. И ответ был очень странный - "Добрый день. Перевод на карту в офисе.". Обычно либо выдается кредит онлайн на карту, либо наличными в офисе, а здесь какой-то странный вариант.
Написал в чат Горсберкассы немного другой вопрос, т.к. этот вопрос неактуален - "Добрый день, а можно получить займ меньше 500 тыс.?". Оказалось чат не работает - последовал автоматический ответ "Позвоните по номеру +7495-280-16-16 Вас секретарь соединит с нужным отделом.".
ПРОВЕРКА ГРУПП МФО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Онлайн МФО обычно необходимо иметь группу в социальной сети, если заемщики привлекаются главным образом на сайт МФО. Если группа поддерживается и у МФО много заемщиков, то и участников группы обычно много и они должны оставлять отзывы и задавать вопросы, если такая возможность предусмотрена.
У МФО есть активные поддерживаемые группы в социальных сетях (указано количество участников группы вконтакте), в которых состоят как мимимум несколько тысяч потенциальных заемщиков:
Веббанкир - 105927 участников
Быстроденьги - 55237 участников
MoneyMan - 40298 участников
Саммит (Центр займов) - 31971 участников
МигКредит - 17422 участников
Займер - 16090 участников
Экофинанс - 16015 участников
Кредитех - 9631 участников группы в фейсбуке (во вконтакте группы нет), в последнее время поддерживается не слишком активно и отзывов стало намного меньше.
GreenMoney - 7911 участников
Платиза - 5994 участников
Kviku - 4880 участников, оставление отзывов отключено, но в целом видно, что группу активно смотрят.
CarMoney - 1602 участников, оставление отзывов отключено, но в целом видно, что группу активно смотрят. В фейсбуке подписано 1491 человек. Поэтому всё же с натяжкой признаем наличие активных групп.
Отсутствует активная поддерживаемая группа в социальной сети, в которой состоят несколько тысяч потенциальных заемщиков с реальными отзывами и вопросами заемщиков:
Мани Фанни - официальные группы вообще отсутствуют. На главной странице есть ссылки на 3 социальные сети, которые ведут на несуществующие страницы.
ГорСберкасса - группы есть, они активные и имеют много участников, но ориентированы исключительно на инвесторов.
ДжойМани - группы есть во вконтакте (6865 участников, но они не очень похожи на заемщиков из-за малой активности), фейсбуке (138 человек подписалось), одноклассниках, группы поддерживаются. Но очень мало отзывов и вопросов заемщиков (например, за последние несколько месяцев только один вопрос о том, почему не получилось взять кредит).
До зарплаты - 2183 участников группы вконтакте, вопросов задают мало, хотя такая возможность предусмотрена. В фейсбуке почему-то группа не работает, хотя на неё ведет ссылка с главного сайта.
Вива деньги - официальные группы в социальных сетях отсутствуют. Объяснить можно только тем, что это оффлайн МФО.
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