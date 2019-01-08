Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - январь 2019
В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайтов данных МФО. Ставка указана на срок 1-3 года при ежемесячной выплате процентов.
Самые надежные
+ Быстроденьги - ставка до 16%
MoneyMan - ставка до 15%
- МигКредит - ставка до 17%
Средняя надежность
+ Экофинанс - ставка до 20%
+ Вэббанкир - ставка до 20%
+ Кредитех - ставка до 15%
Займер - ставка до 21,5%
GreenMoney - ставка до 21%
Саммит (Центр займов) - ставка до 21%
VIVA Деньги - ставка до 20%
Платиза - ставка до 20%
CarMoney - ставка до 19%
Kviku - ставка до 18%
Низкая надежность:
+ До Зарплаты - ставка до 23,5%
+ Джой Мани - ставка до 22,5%
+ ГорСберкасса - ставка до 20%
+ Кредит 911 - ставка до 20%
- Мани Фанни - ставка до 24%
В целом видно, что большинство МФО значительно увеличили активность по привлечению посетителей на сайт, а значит клиентов, в декабре месяце. Только у некоторых МФО таких как Кредитех активность даже в декабре снизилась. Статистика ГорСберкасса и Мани Фанни по прежнему настолько маленькая, что сложно прослеживается, привлекаются в основном только инвесторы, как это видно из ключевых слов рекламы.
По сравнению с предыдущим рейтингом добавил только Кредит 911.
Кредит 911 - небольшая МФО. По проверкам реальной деятельности масштаб выдачи Кредитов как-то не очень соответствует масштабу привлекаемых инвестиций. МФО возможно выдает в основном Кредиты через несколько оффлайн офисов, проверить это сложно. По отчетности кедитов выдается много, что не очень соответствует количеству оффлайн-офисов.
В интернете Кредит 911 продвигает в основном только привлечение инвестиций и очень активно. Как минимум 10% посетителей является инвесторами.
За МФО Займер наблюдал последний месяц. В принципе есть некоторые моменты почему понижал раньше рейтинг до уровню ниже среднего - активное привлечение инвесторов последние месяцы, нежелание привлекать инвестиции дешевле на общеизвестной площадке в ЕС, а вместо этого создание своей площадки, закрытые предыдущие организации основного владельца Займера. Но другие плюсы, включая немаленький размер компании, перевесили. Поэтому вернул рейтинг средней надежности Займеру.
Сравнение неаккредитованных ЦБ рейтингов рейтинг надежности МФО от thinks и mfo-invest.
В чем-то мой рейтинг и рейтинг mfo-invest похожи, в чем-то они дополняют друг друга в отношении разницы подходов. Но в оценке некоторых МФО мы все же с mfo-invest сильно разошлись.
В связи с этим мы договорились проверить точность наших рейтингов на практике.
Зафиксировали разницу оценок надежности МФО на 21 декабря 2018:
— Компания / рейтинг thinks / рейтинг mfo-invest
— МаниМен / высокий / средний
— Саммит / средний / средний-
— Вива / средний / средний-
— Кармани / средний / низкий+
— Займер / средний- / средний+
— До зарплаты / низкий+ / низкий
— Горсберкасса / низкий+ / низкий
— Кредит 911 / низкий+ / средний-
Договорились подсчитать оценки через год, а может предварительно через полгода, если произойдут какие-либо события.
рейтинг — дефолт случился / дефолта не случилось
высокий рейтинг — -10 / +5
средний/средний+ — -5 / +3
средний- — 0 / 0
низкий+ — +3 / -3
низкий/низкий- — +5 / -5
Посмотрим чей рейтинг окажется более точным!
Комментарии 0