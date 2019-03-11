Внутрифорумный рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - март 2019
В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайта МФО. Ставка указана на срок 1-3 года при ежемесячной выплате процентов.
Самые надежные
+ Быстроденьги - ставка до 16%
МигКредит - ставка до 17%
MoneyMan - ставка до 15%
Средняя надежность
+ Экофинанс - ставка до 20%
+ Вэббанкир - ставка до 19%
+ Кредитех - ставка до 15%
GreenMoney - ставка до 21%
VIVA Деньги - ставка до 20%
Платиза - ставка до 20%
Kviku - ставка до 20%
Саммит (Центр займов) - ставка до 19%
CarMoney - ставка до 19%
Займер - ставка до 19%
Низкая надежность:
+ Джой Мани - ставка до 22,5%
+ До Зарплаты - ставка до 20,5%
+ Кредит 911 - ставка до 20%
- Мани Фанни - ставка до 23%
Из статистики видно, что большинство МФО немного снижают активность по привлечению клиентов, меньше тратят на рекламу. Статистика снизилась не так существенно, но в целом наблюдается, что МФО готовятся к ужесточению нормативов и стараются снизить издержки, чтобы каждый новый клиент стоил дешевле.
При этом Мигкредит продолжает увеличивать посещаемость сайта, показывая что проблемы с банком Открытие теперь уже нет.
Также Мигкредит первым получил довольно высокий рейтинг от АКРА на уровне BB-(RU), прогноз «Стабильный». Поэтому по совокупности новой информации повысил рейтинг МикКредита до уровня высокой надежности.
Мани Фанни, как и прогнозировалось, вновь вернул высокие ставки привлечение инвестиций до 23% годовых. Временное резкое понижение ставок на пару недель, как и ожидалось было всего лишь рекламным ходом. При этом МФ открыли новый дополнительный субдомен invest.moneyfunny.ru с новым дизайном для привлечение инвестиций, куда направляется часть рекламы. Согласно стастике на новый субдомен сразу заходят 17% всех посетителей. При этом предыдущий раздел для привлечения инвестиций также работает.
Также еще одно небольшое наблюдение. На мой взгляд не такое существенное, так как возможно это временно. КарМани увеличили трафик для привлечения инвесторов, который достиг 10% от статистики сайта. Если КарМани была бы чисто онлайн МФО по выдаче займов до зарплаты это было бы плохим сигналом.
Проверка МФО по отзывам работников.
Также приведу для сохранения в архиве не очень важный, но все же имеющийся способ проверки МФО по отзывам работникам. Обсуждали этот способ на форуме.
Можно воспользоваться сервисом, чтобы почитать как работники оценивают конкретную МФО. Например, сервис https://orabote.top/feedback/list/company/40042 .
Данный способ показывает следующее:
1. Много жалоб на те МФО, у которых много работников, преимущественно с оффлайн сетью.
Например, много жалоб на До Зарплаты, VIVA Деньги (нужно в поиске набрать именно VIVA Деньги, а не Вива Деньги), "Саммит", "Мигкредит", "Кредит 911", "БД".
Жаловаться на такие МФО получается нормально. Работает много работников с не очень высокой зарплатой для выполнения не самой сложной работы, когда увольняют начинают писать многое чего, попутно преувеличивая или придумывая, видно что слишком много о себе думают и обиделись, что не оценили их по достоинству...
При этом уровень абсолютно отрицательных жалоб не превышает 9%. В целом в рейтинге все эти работодатели на примерно среднем уровне - оценка 2,5-3,5 балла из 5.
2. Если на МФО с оффлайн отделениями нет отзывов, то это плохой показатель.
Например, нет отзывов на Эврику/Русмикрофинанс, Инкассо, Горсберкассу.
Также нет отзывы на МФ.
Это может говорить о том, что у них просто очень мало работников, хотя оффлайн деятельность подразумевает большое количество сотрудников. По данным налоговой у данных МФО тоже мало работников.
3. Если у МФО аномально большой процент жалоб, то это может быть плохим показателем.
Но среди всех МФО из тех, кто в моем рейтинге надежности, нашел только одну такую МФО - Домашние Деньги. Только у этой МФО показатель абсолютно отрицательных отзывы больше 9% - сразу 16% и оценка 2 балла из 5.
Не знаю с чем это связано, может с оригинальным стилем организации работы Бернштама, но еще нашел и отзывы типа такого "Компания идет ко дну, кл не могут получить микрозаймы по 2-3 недели, ходят инвесторы очень часто".
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