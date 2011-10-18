Популярные сообщения

В связи с печальными событиями пришлось все траты перевести на кредитки. Нашла баг или фичу как платить за коммуналку с кредитки Тинькофф без комиссии. Если оплачивать через раздел "платежи", комиссии нет, если через создание шаблона и избранное - есть. Хотя получатель одинаковый. Хоум Кредит ухудшил условия по карте, теперь перевод баллов в рубли от 100 баллов. Очень долго копить, совершенно невыгодно. Буду закрывать карту.

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