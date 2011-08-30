Брюссель. Или первое путешествие для материализации правильных мыслей.

В отличие от всех, кто ведёт свои блоги на banki.ru , я (увы!) ничего не смыслю в финансах. Однако, имею к банкам самое непосредственное отношение, ведь именно я представляю могучую армию их клиентов! Тех, которые:
- несут в банк свои копеечки с мечтой превратить их в солидные сбережения;
- донимают сотрудников банков дурацкими вопросами;
- искренне верят, что мысли материальны, и чем больше ты будешь желать денег, тем больше у тебя их будет;
- относятся к банкам с благоговейным трепетом и впадают в панику, даже если видят банковский кризис во сне.
Должна признаться: то, что уже много лет я зарабатывала на хлеб телепутешествиями, только усугубило мою экономическую неграмотность и нерасторопность. Телевидение – это вечная спешка, попытка не упустить момент. Да, конечно, я снимаю не новости, а коллекцию туристических заграничных штучек. Но когда в далёкой стране ты видишь, что уходит свет, то думаешь лишь о том, чтобы успеть хоть как-то запечатлеть всё самое интересное, и напрочь забываешь, что в это же время, скажем, закрывается банк, где можно поменять деньги по льготному курсу.
Вот я и решила: баста! Надо начать новую жизнь и новые путешествия! Поменьше телевидения и побольше поездок для души! И ещё: пора, наконец, во время странствий обращать внимание на банки, биржи и прочие объекты, хоть как-то связанные с деньгами! Буду ближе к финансам, вдруг чему-то да и научусь. А там, глядишь, и правильные (то есть денежные) мысли материализуются!
Сказано – сделано! Быстренько переквалифицировалась в блогеры. Сначала открыла блог о своих телепутешествиях «Заграничные штучки. Заметки на полях» в Живом Журнале, потом блог о путешествиях по следам кумиров «Инициалы Страсти» на другой блогплатформе, а теперь очередь дошла и до блога о «правильных» путешествиях на banki.ru. Расту, однако!
В качестве испытательного полигона для путешествий нового типа выбрала Бельгию – страну, которую давно знаю и люблю. Решила взглянуть на неё по-новому и тут же составила список обязательных для посещения объектов. Первым номером в нём значилась Брюссельская Биржа.
Найти её в Брюсселе – проще простого. Она в центре города. На автомобиле ехать туда не советую. Замучаетесь с пробками-парковками. В аэропорту Завентем стоит сесть на поезд и доехать до Центрального вокзала. Там выйти из главного входа (простите за каламбур!) и идти прямо и вниз, никуда не сворачивая.
Прошагав минут 5 бодрым шагом, вы окажетесь на главной площади города - la Grande Place (как называют её франкофоны) или De Grote Markt (как говорят мои любимые фламандцы). В Брюсселе вообще всё имеет 2 названия и всё написано на двух языках. Таков закон! Но это не значит, что все жители этого города реально хотя бы на двух языках говорят. Большинство, к моему большому сожалению, готово общаться только на французском, хотя лично я бы предпочла голландский или английский. С’est la vie!..
От Гран Пляс до Биржи – рукой подать. Нужно просто продолжать спускаться вниз. Пройдёте мимо череды «кружевных» магазинов, которые будут зазывать вас к себе красивыми кружевами и всякими душещипательными картинками на витринах в виде искусственных бабушек и натуральных пирожков.
Минуете Церковь Св. Николая, что стоит на этом месте с XII века (туда я очень советую, по возможности, заглянуть, поскольку там есть несколько красивейших икон, которые приписывают кисти Рубенса).
И вот она – Брюссельская фондовая биржа во всей красе!
Здание биржи – действительно одна из достопримечательностей бельгийской столицы. Оно построено в 1873 году архитектором Леоном Сайсом (так пишут его фамилию в рунете, хотя по поводу отображения фамилии Suys на русском языке я могла бы поспорить) в неоклассическом стиле и до сих пор функционирует по назначению. Много раз раньше я пробегала мимо него, и всё время поражалась: почему на ступенях всегда так много народу? Нет, не брокеров или маклеров и даже не туристов, а просто праздной молодёжи и всякого рода бродяг, от которых иной раз даже не слишком хорошо пахнет? А теперь остановилась, осмотрелась и всё поняла. Во-первых, здание действительно очень красивое, оно кого угодно впечатлит! Во-вторых, символизирует мощь и власть денег! Шесть огромных колонн держат фронтон с барельефом. На нём изображена страна Бельгия, которая защищает промышленность и торговлю. Ну где же всем этим (явно не слишком обременённым работой) людям лелеять мечты о росте благосостояния, как не здесь?!
А какими скульптурами украшена Биржа! Взять хотя бы двух огромных львов, один из которых стоит с гордо поднятой головой, а другой, наоборот, понуро опустил голову. И ведь всё неспроста! Такую аллегорию придумал скульптор, чтобы отразить … изменчивость биржевого курса.
Кстати, помощником известного в те времена скульптора Жана-Жозефа Жаке, изваявшего львов, был не кто иной, как … молодой Огюст Роден, который приехал в Брюссель на заработки. Вот его-то финансовые чаяния на этом проекте точно материализовались! И теперь многие туристы спят и видят попасть внутрь биржи, где есть и его авторские работы.
А вот моей мечте взглянуть на скульптуры Родена в этот раз не суждено было сбыться. Подвело наше русское «авось»! Я слышала, что в здание Биржи пускают туристов, но не знала, что на такую экскурсию надо записываться заранее. Если бы речь шла о телесъёмках, отправила бы запрос загодя – так положено (кстати, договариваться об этом, насколько я поняла, надо с Euronext: tel. +32 (0)2 509 12 11 fax. +32 (0)2 509 12 12, www.euronext.com) . А когда путешествуешь самостоятельно, о таких вещах забываешь. Вот он, пьянящий воздух свободы!
Из местной прессы (той, которая на моём любимом голландском языке), я, однако, узнала радостную весть. Скоро у таких беспечных туристов как я шансов увидеть скульптуры Родена и прочие произведения искусства внутри здания Брюссельской фондовой биржи станет больше! О нас позаботился владелец здания - Брюссельская мэрия. Она каким-то образом заставила своего же долгосрочного арендатора Euronext Brussels (первую панъевропейскую биржу) потесниться, и намерена в ближайшем будущем открыть там Музей современного искусства. «Дабы сделать этот дворец более доступным для публики и тем самым вновь вернуть динамику в биржевой квартал», - гласит официальная формулировка. Видимо, народ, часами зависающий на ступеньках, местные власти сочли слишком статичным…
Лично я сидению на ступеньках в сомнительной компании, предпочитаю чашку ароматного кофе в брюссельском кафе с историей. Как раз такое есть прямо рядом с Биржей.
Но об этом удивительном заведении я поведаю в следующий раз, договорились?
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