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Брюссель: Фальстаф и внезапная смерть.

14.09.2011 12:47 12 4 365 просмотров
Наверное, уже ни для кого не секрет, что Брюссель славится в Европе не только традициями и архитектурой, но также гастрономией, сладостями и пивом. По количеству сортов производимого в стране пива Бельгия опережает всех: и Германию, и Нидерланды, и Чехию. Говорят, этих самых сортов здесь около 600!

Сама я, честно говоря, не любитель пива. Я – поклонница сладкого. А сладкоежкам в Бельгии тоже раздолье: вафли, шоколад, пралине, пирожные, печенье…

В общем, ешь и … думай о похудении (это я опять к вопросу о материализации правильных мыслей)! smile:oops:
Кстати, в Брюсселе эта самая материализация прекрасно прослеживается. Речь уже не про мысли о похудении, а про думы и разговоры о деньгах. Вот судите сами: самыми знаменитыми и процветающими Брюсселе стали именно кафе и пивные, расположенные по соседству с Госбанком и Биржей! То есть те самые, чьими первыми постоянными клиентами были банковские клерки и биржевые маклеры.

Самое интересное, что люди эти в начале ХХ века, когда только отрылось, скажем, ныне знаменитое кафе «Фальстаф» («Falstaff» Henri Mausstraat 17-21,тел. + 32 (0)2 511 87 89 ) в массе своей не отличались особой зажиточностью. По крайней мере, по словам нынешнего метрдотеля кафе Стеллы Торика, в те годы самыми ходовыми в этом кафе были наиболее дешёвые традиционные блюда. Тушёное мясо по-фламандски, жареный цыплёнок с яблочным муссом, фрикадельки по-марольски (Мароль – один из старейших кварталов Брюсселя) в томатном соусе – эти исконные местные блюда и сейчас считаются здесь самыми недорогими (в пределах 20-ти евро).

Так что первые постоянные посетители «Фальстафа» - рядовые биржевые и банковские труженики – деньгами не швырялись, но в стенах кафе постоянно о них думали и говорили. И вот результат: кафе занимает одну из верхних строчек в списке брюссельских достопримечательностей, признано национальным культурным достоянием и приносит своим нынешним хозяевам-голландцам неплохой доход! smile;)

Должна сказать, что не последнее место в списке достоинств кафе «Фальстаф» («Falstaff») занимают его интерьеры и архитектура. Его первая хозяйка мадам Брукаерт в 1903 году купила у Барона Алларда два дома под одной крышей на Henri Mausstraat – прямо у здания Биржи.

Там она открыла кафе под названием «Weinstube» , главной «фишкой» которого были рейнские вина. Говорят, они очень нравились биржевым спекулянтам! Внутреннее оформление кафе было отдано в руки архитектора и мебельного мастера Убиона. А он, между прочим, был учеником знаменитого Виктора Орта, одного из создателей архитектурного стиля «арт нуво».
Позже – в 1919 году - во время очередного ремонта, в интерьеры кафе добавили некоторые детали в куда более модном в то время стиле «арт деко». То, что в итоге всех этих стараний получилось, я, в меру своих сил, постаралась сфотографировать.

Получилось, увы, не идеально. Но удивительно стильные линии потолка, дверей, оконных проёмов и прочих деталей интерьера «Фальстафа» даже моя «мыльница» не смогла испортить, правда? smile:(
На официальном сайте кафе сообщается, что своё нынешнее название кафе получило в честь английского дипломата и капитана Джона Фальстаффа. Он был большим любителем обильно поесть и выпить вина в хорошей компании, что и отразил великий Шекспир в образе своего одноимённого героя. Портрет Фальстафа, выполненный в духе Брейгеля, красуется в глубине кафе на ярком витраже в стиле «Арт Нуво».

Конечно же, я не преминула отведать в столь знаменитом кафе что-нибудь особенное. Учитывая мою страсть к сладкому, выбор, понятное дело, пал на десерт.

Самым нетривиальным десертом в меню «Фальстафа» мне показался тот, который был там самым популярным в начале прошлого века в силу своей демократичной цены. Горячий торт с коричневым сахаром и ванильным мороженым (warme kassonadetaart met een bolletje vanilleijs ) на поверку оказался … своеобразным образом обжаренными белыми булочками!

Ну разве их можно узнать в этом блюде?!

Рецепт этого удивительного хлебного торта я правдами и неправдами выпытала у метрдотеля Стеллы Торика. Оказывается, булочки в течение 24-х часов вымачивают в молоке. Потом массе, в которую они превращаются, придают форму и жарят на намазанной сливочным маслом сковородке, предварительно добавив яйца, корицу и коричневый сахар. К торту готовят специальный соус – Крем Англез – с ванилью, сливками и чуточкой кофе-эспрессо. Готовый продукт подают на тарелке в паре с ванильным мороженым. На мой вкус, торт слишком уж сладкий, но со своей хлебной «изюминкой»! smile;)

Банковским служащим и завсегдатаям Биржи обязано своей славой и другое брюссельское кафе с грозным названием «Внезапная смерть» («A la Mort Subite», Warmoesberg 7, тел. 32 (0) 2 513 13 18).

В своём нынешнем здании это кафе размещается с 1928 года. Изначально его хозяин - Теофил Фоссен – открыл своё заведение ещё в 1910 году, причём располагалось оно тогда в другом месте - по соседству с офисом Государственного Банка. Постоянными клиентами этого Банка были маклеры и кассиры, которым приходилось часами ждать своей очереди, ведь в Банке тогда была открыта лишь пара-тройка окошек. Чтобы хоть как-то скоротать время, они шли в кафе Фоссена пить пиво и играть в кости. Проигравшего в игре они именовали «мертвецом», а последний бросок кубиков называли «внезапной смертью». Вскоре Фоссен водрузил вывеску с таким названием над своим кафе.

Хотя через полтора десятка лет кафе переехало в другое здание, Теофил Фоссен постарался сохранить в нём прежнюю атмосферу.

Сегодня оно принадлежит его правнукам – Оливье и Бернару. С последним мне пару лет назад довелось познакомиться лично.

Внуки, как и дед, продолжают потчевать гостей своим фирменным пивом под маркой «A la Mort Subite».

Это пиво сорта гёз, то есть результат купажирования молодого (примерно трехмесячной выдержки) и старого (примерно трехлетнего) пива «ламбик».

Самая лучшая закуска к фирменному пиву - огромный бутерброд с луком и плавленым сырком. Вот так-то! Пиво с бутербродом тут пили когда-то Жак Брель и Морис Бежар (их фотографии можно увидеть на стенах кафе) и многие другие местные знаменитости, включая, как поговаривают, особ королевской крови.

В зале с огромными столами и массивными зеркалами вечерами всегда многолюдно, но днём можно найти местечко без особого труда.

Сейчас Бернара у барной стойки я не застала. Пиво разливал какой-то подрабатывающий летом студент, который мог связно говорить только по-французски (а я, увы, по-французски связно не говорю). smile:cry:

Так что о том, популярна ли сегодня «Внезапная смерть» среди работников и клиентов Госбанка, мне узнать так и не удалось. Впрочем, самое интересное о бельгийском Госбанке и его прошлых и настоящих традициях можно узнать в музее Госбанка, который тоже есть в Брюсселе. В него я и направляюсь. Подробный отчёт обещаю представить в следующий раз! smile:)





Комментарии 12

Сергей Савельев  (kev)
#
Для телепутешественника на редкость "живые" фотографии...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Вы имеете в виду, что они слабенькие? Раньше почти не фотографировала, некогда было. А сейчас пытаюсь учиться...
ludkuba  (ludkuba)
#
Ах, Марина-соблазнительница... Я снова и снова хочу в Брюссель, чтобы посмотреть на него через призму Ваших вкусных и красивых рассказов.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Надеюсь, это будет не как в известном анекдоте:
" -Эх, я опять хочу в Париж!
- Так ты уже там был?
- Нет, уже хотел!"
Желаю полакомиться чем-нибудь вкусненьким в Брюсселе как можно скорее! smile;)
Татьяна Игнатова  (Tatiana0813)
#
Что касается меня- то анекдот как раз в точку:)). Я опять хочу в Брюссель...Очень здорово!! И очень "вкусный" сюжет.
Буду ждать новых "зарисовок" путешественницы:))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Татьяна, желаю Вам поскорее реализовать свой коварный план посещения Брюсселя! А я, конечно же, буду продолжать о нём писать. smile:)
Татьяна Игнатова  (Tatiana0813)
#
Марина, мне кажется, что каждая Ваша заметка будет порождать новый коварный план:)) После предыдущей, например, мне захотелось поселиться возле здания Биржи..smile:))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Татьяна, там пока у вас будет не самая лучшая компания. smile:| Но в будущем году, когда мэрия откроет музей, наверное, селиться будет приятней!
Татьяна Игнатова  (Tatiana0813)
#
Значит этот план откладываем до открытия музея!!! А пока в Брюссель- за ДЕСЕРТОМ!!!!
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Кафе классное, но я о другом - о деньгах. Так ты считаешь, что успех заведению принесли разговоры о деньгах, которые велись в здешних стенах? Как ты думаешь, распростаняется ли это на иные квадратные метры? Тут есть над чем подумать...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Лично я уже готова верить, что и разговоры о деньгах, и постоянные раздумья о них помогли. Известно же: деньги к деньгам. Пусть даже речь идет только о мыслях. smile:)
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