Брюссель: любопытный музей или как архитектор воздвиг себе памятник в Национальном Банке.

Этот картонный симпатяга в традиционной банковской униформе у входа в музей своей улыбкой зазывает в гости прохожих и туристов. Многие из тех, кто целенаправленно спешит в главный кафедральный Собор Брюсселя – Собор Сен-Мишель (Собор Святых Михаила и Гудулы) – удивлённо поглядывая на весёлого мальчугана, проходят мимо. А жаль!
Не спорю, готический собор, где хранятся мощи Святой Годулы, достоин особого внимания. Одни витражи XVI века чего стоят! К тому же, бюст любимого многими бельгийцами короля Бодуэна напоминает о том, что именно здесь была проведена торжественная месса прощания с монархом. Целая веха в истории страны, однако! Но ведь и Музей Национального Банка Бельгии - тоже исторический объект. И расположен он в весьма неординарном здании!
Национальный Банк появился в Бельгии в 1850 году. Сначала его разместили в одном из брюссельских особняков. Но вскоре оказалось, что для столь солидного учреждения там катастрофически мало места. И тогда банк взял в свои руки финансирование реконструкции площади перед Собором с тем, чтобы заодно выкроить там местечко для своей штаб-квартиры, где была бы ещё и резиденция Управляющего.
Оъявили конкурс проектов, который выявил победителей - молодых архитекторов Хендрика Бейаарда и Вейнанта Янссенса. Проект признали самым рациональным, простым в исполнении и не слишком затратным. Однако, пока здание строили ( 1860 по 1874 год), выяснилось, что оно тоже маловато для Национального Банка, и Бейаарду было поручено строить по соседству ещё одно.
Главное здание являет собой некую эклектику. С одной стороны, резиденция Управляющего Банком – яркий образец классицизма с массой декоративных элементов в виде символов и аллегорий. С другой стороны, обилие суперсовременных тогда материалов – стали и стекла, - свойственных стилю «арт нуво», в кабинетах рядовых сотрудников Банка и в приёмных.
Музей Национального Банка расположен в первом здании. Здесь постарались воссоздать былую атмосферу. По крайней мере, в резиденции Управляющего сохранена и мебель, и портрет её первого хозяина - Франсуа-Филиппа де Хосси.
Но главное богатство музея – коллекция монет и денежных купюр. Жемчужины коллекции – греческие монеты с изображением совы ( Vвек до нашей эры). В брюссельском музее хранится целых 5 монет из этой серии! Древние греки ассоциировали сову с Богиней Афиной и считали её символом мудрости. Монеты с совой они так и называли – совами.
Конечно же, есть здесь и уникальные экспонаты из самой Бельгии. К примеру, вот этот знак отличия участников восстания в Антверпене в 1577 году. На мой взгляд, этот рисунок до боли напоминает сцену из балета!
Музей собирает ещё и картины на тему денег. Яркий образчик - полотно антверпенского художника Франса Франкета де Йонге под названием «Тщетность земного богатства» (1635). Оно «живо» напоминает посетителям о том, что стоит чаще думать о душе. Ведь никакие деньги на тот свет с собой не возьмёшь!
Видимо, чтобы убедить посетителей в неизменной актуальности этого постулата, в одном из залов монетки – элемент декора пола. Их можно от души потоптать ногами!
Но, конечно же, львиную долю экспонатов музея составляет собрание самых разнообразных денежных купюр.
Не сомневаюсь, многие удивятся, почему я сфотографировала только экспонаты музея и не запечатлела никаких «живых сцен» с участием посетителей. Ответ прост: мы с приятелем бродили по музею в гордом одиночестве! Зато смогли прекрасно рассмотреть и монеты, и копилки, и инструменты алхимиков.
Музей действительно очень интересный, но о нём, похоже, мало кто знает. А ведь там можно получить просто удивительную информацию! Создатели экспозиции не поленились и посчитали, как менялись в Бельгии на протяжении 150 лет цены на основные продукты питания (lait –молоко, pain – хлеб, роrс – свинина, biere - пиво, beurre – сливочное масло). Вот, например, сколько (в пересчёте на евро) стоили эти продукты в 1860 году:
А вот цены на те же продукты в ХХ веке. Почувствуйте разницу!
Мой приятель попытался снять всю парадигму изменения цен на видео с помощью айфона. Вот что получилось:
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Боюсь, в России это сравнение вышло бы ещё более впечатляющим…
В Музее Национального Банка Бельгии, надо сказать, вообще не соскучишься! Там собраны классные карикатуры на банкиров, биржевых маклеров, всяких там скряг и мотов. А ещё шутливая скульптура … архитектора Национального Банка Хендрика Бейаарда. Я просто не смогла удержаться, чтобы не сфотографироваться рядом!
Предполагалось, что скульптура займёт место на самом верхнем пролёте мраморной лестницы, и он будет сверху взирать на посетителей Банка. Надпись, придуманная самим архитектором, гласит:
«Этот человек из камня – не кто иной как Хендрик Йоз.-Фр. Бейаард, родившийся в городе Кортрейке, в провинции Западная Фландрия 29 июля 1823 года. Он строил в Брюсселе и, по счастью, там и проживал в 1876 году, чтобы, безусловно, там и умереть, один Бог знает когда, но чем позже – тем лучше. Молитесь за его бедную душу. Он полагает, что это очень понадобится +1894.»
1894 –ый – год смерти Бейаарда. Вероятно, дату приписали позже. Но спросить об этом, к сожалению, было не у кого. В какой-то брошюре прочитала, что с помощью этой шутки архитектор якобы хотел вечно жить в своём детище – здании Банка. В каком-то смысле это ему и удалось! Скульптура там и красуется. Правда, в том его крыле дома, где ныне располагается не Банк, а музей. Меня больше заинтриговало другое: что именно пытается разглядеть Бейаард, свесившись вниз? На этот счёт существуют разные версии. Но лично я хорошенько присмотрелась и пришла к выводу, что он ищет … деньги! Ведь при строительстве он то и дело выходил за рамки бюджета, ему приходилось выпрашивать дополнительные средства и объяснять, почему выделенных денег не хватило. Бедняга! Я его понимаю лучше, чем кто-либо, поскольку на протяжении всех своей журналистской деятельности вынуждена искать спонсоров на съёмки….
Кстати, по иронии судьбы, имя Хендрика Бейаарда теперь навечно связано не только с Национальным Банком Бельгии, но и с деньгами. Он изображён на купюре в 100 бельгийских франков!
Ныне эта купюра - тоже музейный экспонат. В Бельгии давно в ходу евро. Однако, в связи с трудностями, которые сегодня испытывает Греция и ещё ряд стран ЕС, мне уже не раз приходилось слышать, что евро в перспективе – не жилец. Возможно, серьёзно к таким рассуждениям относятся лишь такие финансовые дилетанты как я. Но если вдруг эти прогнозы оправдаются, то старина Бейаард, возможно, вновь вернётся в денежный круговорот, и его дело будет жить не только в музее, но и в самом Национальном Банке Бельгии!
Комментарии 2
Хотелось бы ещё!