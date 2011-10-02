Вход
Профиль Блог Лента Активность

Брюссель: любопытный музей или как архитектор воздвиг себе памятник в Национальном Банке.

02.10.2011 19:33 2 5 476 просмотров
Деньги собирают практически во всех музеях. Но в большинстве – их собирают с посетителей: за вход, за экскурсии или просто на благотворительные цели. А вот музей Национального Банка Бельгии (Wildewoudstraat 10, Брюссель. Тел. +32 2 2212206 или + 32 2 2213621) с посетителей не берёт ни цента. Зато демонстрирует им обширную коллекцию монет и денежных купюр!

Этот картонный симпатяга в традиционной банковской униформе у входа в музей своей улыбкой зазывает в гости прохожих и туристов. Многие из тех, кто целенаправленно спешит в главный кафедральный Собор Брюсселя – Собор Сен-Мишель (Собор Святых Михаила и Гудулы) – удивлённо поглядывая на весёлого мальчугана, проходят мимо. А жаль! smile:(

Не спорю, готический собор, где хранятся мощи Святой Годулы, достоин особого внимания. Одни витражи XVI века чего стоят! К тому же, бюст любимого многими бельгийцами короля Бодуэна напоминает о том, что именно здесь была проведена торжественная месса прощания с монархом. Целая веха в истории страны, однако! Но ведь и Музей Национального Банка Бельгии - тоже исторический объект. И расположен он в весьма неординарном здании!

Национальный Банк появился в Бельгии в 1850 году. Сначала его разместили в одном из брюссельских особняков. Но вскоре оказалось, что для столь солидного учреждения там катастрофически мало места. И тогда банк взял в свои руки финансирование реконструкции площади перед Собором с тем, чтобы заодно выкроить там местечко для своей штаб-квартиры, где была бы ещё и резиденция Управляющего.

Оъявили конкурс проектов, который выявил победителей - молодых архитекторов Хендрика Бейаарда и Вейнанта Янссенса. Проект признали самым рациональным, простым в исполнении и не слишком затратным. Однако, пока здание строили ( 1860 по 1874 год), выяснилось, что оно тоже маловато для Национального Банка, и Бейаарду было поручено строить по соседству ещё одно.

Главное здание являет собой некую эклектику. С одной стороны, резиденция Управляющего Банком – яркий образец классицизма с массой декоративных элементов в виде символов и аллегорий. С другой стороны, обилие суперсовременных тогда материалов – стали и стекла, - свойственных стилю «арт нуво», в кабинетах рядовых сотрудников Банка и в приёмных.

Музей Национального Банка расположен в первом здании. Здесь постарались воссоздать былую атмосферу. По крайней мере, в резиденции Управляющего сохранена и мебель, и портрет её первого хозяина - Франсуа-Филиппа де Хосси.

Но главное богатство музея – коллекция монет и денежных купюр. Жемчужины коллекции – греческие монеты с изображением совы ( Vвек до нашей эры). В брюссельском музее хранится целых 5 монет из этой серии! Древние греки ассоциировали сову с Богиней Афиной и считали её символом мудрости. Монеты с совой они так и называли – совами.

Конечно же, есть здесь и уникальные экспонаты из самой Бельгии. К примеру, вот этот знак отличия участников восстания в Антверпене в 1577 году. На мой взгляд, этот рисунок до боли напоминает сцену из балета! smile;)

Музей собирает ещё и картины на тему денег. Яркий образчик - полотно антверпенского художника Франса Франкета де Йонге под названием «Тщетность земного богатства» (1635). Оно «живо» напоминает посетителям о том, что стоит чаще думать о душе. Ведь никакие деньги на тот свет с собой не возьмёшь!

Видимо, чтобы убедить посетителей в неизменной актуальности этого постулата, в одном из залов монетки – элемент декора пола. Их можно от души потоптать ногами! smile;)

Но, конечно же, львиную долю экспонатов музея составляет собрание самых разнообразных денежных купюр.

Не сомневаюсь, многие удивятся, почему я сфотографировала только экспонаты музея и не запечатлела никаких «живых сцен» с участием посетителей. Ответ прост: мы с приятелем бродили по музею в гордом одиночестве! Зато смогли прекрасно рассмотреть и монеты, и копилки, и инструменты алхимиков.

Музей действительно очень интересный, но о нём, похоже, мало кто знает. А ведь там можно получить просто удивительную информацию! Создатели экспозиции не поленились и посчитали, как менялись в Бельгии на протяжении 150 лет цены на основные продукты питания (lait –молоко, pain – хлеб, роrс – свинина, biere - пиво, beurre – сливочное масло). Вот, например, сколько (в пересчёте на евро) стоили эти продукты в 1860 году:

А вот цены на те же продукты в ХХ веке. Почувствуйте разницу! smile:)

Мой приятель попытался снять всю парадигму изменения цен на видео с помощью айфона. Вот что получилось:
Загрузка плеера

Боюсь, в России это сравнение вышло бы ещё более впечатляющим… smile:oops:
В Музее Национального Банка Бельгии, надо сказать, вообще не соскучишься! Там собраны классные карикатуры на банкиров, биржевых маклеров, всяких там скряг и мотов. А ещё шутливая скульптура … архитектора Национального Банка Хендрика Бейаарда. Я просто не смогла удержаться, чтобы не сфотографироваться рядом!

Предполагалось, что скульптура займёт место на самом верхнем пролёте мраморной лестницы, и он будет сверху взирать на посетителей Банка. Надпись, придуманная самим архитектором, гласит:
«Этот человек из камня – не кто иной как Хендрик Йоз.-Фр. Бейаард, родившийся в городе Кортрейке, в провинции Западная Фландрия 29 июля 1823 года. Он строил в Брюсселе и, по счастью, там и проживал в 1876 году, чтобы, безусловно, там и умереть, один Бог знает когда, но чем позже – тем лучше. Молитесь за его бедную душу. Он полагает, что это очень понадобится +1894.»
1894 –ый – год смерти Бейаарда. Вероятно, дату приписали позже. Но спросить об этом, к сожалению, было не у кого. В какой-то брошюре прочитала, что с помощью этой шутки архитектор якобы хотел вечно жить в своём детище – здании Банка. В каком-то смысле это ему и удалось! Скульптура там и красуется. Правда, в том его крыле дома, где ныне располагается не Банк, а музей. Меня больше заинтриговало другое: что именно пытается разглядеть Бейаард, свесившись вниз? На этот счёт существуют разные версии. Но лично я хорошенько присмотрелась и пришла к выводу, что он ищет … деньги! Ведь при строительстве он то и дело выходил за рамки бюджета, ему приходилось выпрашивать дополнительные средства и объяснять, почему выделенных денег не хватило. Бедняга! Я его понимаю лучше, чем кто-либо, поскольку на протяжении всех своей журналистской деятельности вынуждена искать спонсоров на съёмки….
Кстати, по иронии судьбы, имя Хендрика Бейаарда теперь навечно связано не только с Национальным Банком Бельгии, но и с деньгами. Он изображён на купюре в 100 бельгийских франков!

Ныне эта купюра - тоже музейный экспонат. В Бельгии давно в ходу евро. Однако, в связи с трудностями, которые сегодня испытывает Греция и ещё ряд стран ЕС, мне уже не раз приходилось слышать, что евро в перспективе – не жилец. Возможно, серьёзно к таким рассуждениям относятся лишь такие финансовые дилетанты как я. smile:oops: Но если вдруг эти прогнозы оправдаются, то старина Бейаард, возможно, вновь вернётся в денежный круговорот, и его дело будет жить не только в музее, но и в самом Национальном Банке Бельгии!

Комментарии 2

Першинг  (Першинг)
#
Спасибо за интересную экскурсию!
Хотелось бы ещё! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Тамара, мне очень приятно, что Вас этот музей заинтересовал! Я сама не ожидала, что там так много всяких любопытных вещей. Постараюсь и дальше Вас не разочаровать. smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения